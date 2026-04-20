Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες

Μια πρόσφατη προσπάθεια για την αλλαγή μιας παγιωμένης πολιτικής, την απαγόρευση δηλαδή των γυναικών στην είσοδο του πριβέ μπαρ, έχει διχάσει τα μέλη ενός ιστορικού στεκιού της ελίτ στο Ναϊρόμπι, του Muthaiga Country Club.

Ας πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Τα περισσότερα μπαρ θέλουν όσο το δυνατόν περισσότερες γυναίκες. Όμως, σε έναν από τους πιο αριστοκρατικούς, κοινωνικούς συλλόγους της Αφρικής, οι άνδρες παλεύουν για να τις κρατήσουν έξω.

Το ιστορικό Muthaiga Country Club του Ναϊρόμπι, που άνοιξε το 1913 για την βρετανική ελίτ, έχει εμπλακεί σε μια έντονη συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει να επιτρέψει την είσοδο γυναικών στο Member’s Bar του.

Πόρτα και η Μέριλ Στριπ

Το μπαρ είναι γνωστό κυρίως για το γεγονός ότι απέρριψε τον χαρακτήρα της Μέριλ Στριπ στην ταινία του 1985 «Out of Africa» (Πέρα από την Αφρική).

Μερικά πράγματα έχουν αλλάξει στις τέσσερις δεκαετίες που έχουν περάσει από τότε, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ο σύλλογος παραχώρησε στα γυναικεία μέλη τα ίδια δικαιώματα ψήφου με τους άνδρες.

Ωστόσο, οι γυναίκες εξακολουθούν να μην είναι ευπρόσδεκτες στο μπαρ, εκτός από μία ή δύο σημαντικές εκδηλώσεις του συλλόγου, ενώ στις γυναίκες υπαλλήλους δεν επιτρέπεται καν να καθαρίζουν εκεί.

Ξέφρενα πάρτι στο Muthaiga

Πέρυσι, ένα αρσενικό μέλος τέθηκε σε διαθεσιμότητα επειδή συνόδευσε τη σύζυγό του μέσα από το μπαρ για να περάσουν στην άλλη πλευρά του κτιρίου, σύμφωνα με κάποιον που ισχυρίζεται ότι ήταν μάρτυρας του περιστατικού. Ο Σύλλογος αρνήθηκε να σχολιάσει στα καλέσματα του Τύπου.

Το Muthaiga ξεκίνησε ως κοινωνικός σύλλογος για λευκούς αποίκους και απέκτησε φήμη τη δεκαετία του 1900 ως το «Μουλέν Ρουζ της Αφρικής» για τα ξέφρενα πάρτι και τον εξωφρενικό, συχνά σκανδαλώδη τρόπο ζωής των μελών του.

Έχει εξελιχθεί σε μια αποκλειστική κοινωνία για την ελίτ του Ναϊρόμπι, η οποία χαλαρώνει δίπλα στην πισίνα, γυμνάζεται και συναναστρέφεται στα πολυτελή εστιατόριά του. Η ιδιότητα μέλους είναι μόνο κατόπιν πρόσκλησης και χρειάζονται χρόνια για να εξασφαλιστεί.

Να ψηφίσουμε

Η συζήτηση σχετικά με την πολιτική αποκλειστικής συμμετοχής ανδρών στο μπαρ ξέσπασε στα τέλη του περασμένου έτους, όταν η διοίκηση του κλαμπ πρότεινε να διεξαχθεί ψηφοφορία για το αν θα πρέπει να ανοίξει τις πόρτες του και σε γυναίκες μέλη.

Αν και το κλαμπ είχε δεχτεί γυναίκες ως πλήρη μέλη με δικαίωμα ψήφου πριν από δεκαετίες, «η ανωμαλία» παρέμενε σε ισχύ, όπως αναφερόταν στην πρόταση.

«Τότε ήταν που όλα κατέρρευσαν» είπε ένα μέλος στην Wall Street Journal, το οποίο μίλησε ανώνυμα, επικαλούμενο την απροθυμία του να συζητήσει εσωτερικά θέματα του κλαμπ.

Διχόνοια

Αυτό που ακολούθησε, σύμφωνα με τα μέλη, ήταν μία από τις πιο έντονες και διχαστικές συζητήσεις που έχουν γίνει στο ξύλινο κλαμπ εδώ και δεκαετίες.

Υποστηρικτές και αντίπαλοι δημιούργησαν ομάδες στο WhatsApp, όπου τα μέλη συμμερίζονταν τη δίκαιη αγανάκτησή τους και σχεδίαζαν στρατηγικές για να πείσουν την πλειοψηφία να ταχθεί υπέρ τους.

«Είναι ένα απαίσιο μικρό μπαρ -μικρό, σκοτεινό και στενό- δεν είναι ένα μέρος όπου θα ήθελες να περάσεις χρόνο, αλλά κατ’ αρχήν, δεν συμφωνώ με αυτό»

Ιερό καταφύγιο ανδρών

Τα αρσενικά μέλη που προτιμούν να διατηρήσουν τον αποκλειστικό χαρακτήρα του μπαρ λένε ότι θέλουν τον δικό τους χώρο.

«Υπάρχουν μέρη όπου οι άνδρες θέλουν να είναι μόνοι τους», είπε ένα μέλος, το οποίο περνούσε χρόνια πηγαίνοντας εκεί για να διαβάσει, όταν το μπαρ διέθετε αναγνωστήριο.

Είπε ότι το μπαρ -με τη γνώριμη μυρωδιά των πούρων, τις παλιές καφέ δερμάτινες πολυθρόνες, το ζεστό τζάκι και τον ήχο των αθλητικών ή των ειδήσεων στο παρασκήνιο- έχει γίνει ένα ιερό καταφύγιο όπου αισθάνονται άνετα να πίνουν μόνοι τους ή να μιλάνε ελεύθερα με άλλους άνδρες για πολιτική, γυναίκες, χρήματα ή δουλειές.

«Αν η κατάσταση ήταν αντίστροφη, σας διαβεβαιώνω ότι οι άνδρες δεν θα έδιναν καμία σημασία», είπε το μέλος.

«Είναι αναχρονιστικό»

Όμως, για ένα τμήμα των γυναικών μελών, ο χώρος αποτελεί πηγή ενόχλησης. Πληρώνουν τα ίδια χρήματα, αλλά δεν απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια.

Ο σύλλογος έχει εξελιχθεί με τα χρόνια, λένε, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τις φυλετικές διακρίσεις, και είναι καιρός να κάνει το ίδιο και για τις γυναίκες.

«Είναι αναχρονιστικό να υπάρχει ένα μπαρ μόνο για άντρες» είπε μια γυναίκα μέλος. «Πάντα ήταν κάτι που με ενοχλούσε».

Για δεκαετίες αρνιόταν να γίνει μέλος του συλλόγου λόγω αυτής της πολιτικής, αλλά τελικά υπέκυψε αφού κουράστηκε να παρευρίσκεται σε εκδηλώσεις ως καλεσμένη κάποιου άλλου.

«Είναι ένα απαίσιο μικρό μπαρ -μικρό, σκοτεινό και στενό- δεν είναι ένα μέρος όπου θα ήθελες να περάσεις χρόνο, αλλά κατ’ αρχήν, δεν συμφωνώ με αυτό», είπε. «Δεν θα έπρεπε να αποκλείομαι από πουθενά με βάση το φύλο μου, και δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος σε μια κοινωνική κατάσταση για να συμβαίνει αυτό».

Απειλές

Κάποιοι επιθυμούν ένα μπαρ αποκλειστικά για γυναίκες. Άλλοι δεν έχουν αντίρρηση να παραμείνει το μπαρ ως έχει, θεωρώντας το ως μια διασκεδαστική ιδιαιτερότητα της ιστορίας και της παράδοσης του συλλόγου. Μια ομάδα μελών απλώς δεν ενδιαφέρεται.

Η πίεση για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας φαίνεται να προήλθε όχι από θέμα αρχής, αλλά μάλλον από τον κίνδυνο να κλονιστεί η φήμη του συλλόγου.

Το Muthaiga διαθέτει πάνω από 100 συνεργαζόμενους συλλόγους σε άλλες χώρες, στους οποίους έχουν πρόσβαση τα μέλη. Ένας από αυτούς, ο Reform Club του Ηνωμένου Βασιλείου, απείλησε πέρυσι να τερματίσει τις αμοιβαίες συμφωνίες με το Muthaiga λόγω της πολιτικής του που επιτρέπει την είσοδο μόνο σε άνδρες.

«Κατά θέμα αρχής, θεωρούμε ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή», ανέφερε ένα email από τον σύλλογο του Λονδίνου που κοινοποιήθηκε στην ετήσια συνέλευση του Muthaiga τον Νοέμβριο, προσθέτοντας: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία πιθανότητα το μπαρ σας, που επιτρέπει την είσοδο μόνο σε άνδρες, να δεχτεί γυναίκες σύντομα». Η απειλή προκάλεσε ανησυχίες μεταξύ των μελών που ταξιδεύουν συχνά.

Αδιέξοδο

Λίγα λεπτά πριν από την ετήσια γενική συνέλευση, η διοίκηση του συλλόγου ανέβαλε την ψηφοφορία σχετικά με το μπαρ για άνδρες και έκτοτε έχει στείλει ενημερώσεις καλώντας σε εποικοδομητικό διάλογο.

Ωστόσο, οι ηγέτες του club δυσκολεύονται να βρουν λύση στο αδιέξοδο. Πρότειναν, και στη συνέχεια απέσυραν, την ιδέα μιας ανοιχτής συζήτησης με τα μέλη, και συμμετέχουν σε συνεχείς συναντήσεις με εκπροσώπους και των δύο πλευρών.

«Εξακολουθούν να παρατείνουν αυτό το δύσκολο ζήτημα» είπε ένα μέλος.

Το μπαρ, το οποίο συνήθως φιλοξενεί μόνο λίγους επισκέπτες, έχει γίνει πιο δημοφιλές από τότε που ξεκίνησε η συζήτηση, σύμφωνα με τα μέλη.

Κάποιοι ελπίζουν ότι πρόκειται για τις τελευταίες αναλαμπές ενός ετοιμοθάνατου αλόγου.

*Με στοιχεία από wsj.com