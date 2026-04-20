magazin
Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
20.04.2026 | 09:42
Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού και σκοτώθηκε
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες
Woman 20 Απριλίου 2026, 13:50

Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες

Το Muthaiga Country Club του Ναϊρόμπι, που άνοιξε το 1913 για την βρετανική ελίτ, έχει εμπλακεί σε μια έντονη συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει να επιτρέψει την είσοδο γυναικών στο Member’s Bar του.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Spotlight

Μια πρόσφατη προσπάθεια για την αλλαγή μιας παγιωμένης πολιτικής, την απαγόρευση δηλαδή των γυναικών στην είσοδο του πριβέ μπαρ, έχει διχάσει τα μέλη ενός ιστορικού στεκιού της ελίτ στο Ναϊρόμπι, του Muthaiga Country Club.

Ας πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Τα περισσότερα μπαρ θέλουν όσο το δυνατόν περισσότερες γυναίκες. Όμως, σε έναν από τους πιο αριστοκρατικούς, κοινωνικούς συλλόγους της Αφρικής, οι άνδρες παλεύουν για να τις κρατήσουν έξω.

Το ιστορικό Muthaiga Country Club του Ναϊρόμπι, που άνοιξε το 1913 για την βρετανική ελίτ, έχει εμπλακεί σε μια έντονη συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει να επιτρέψει την είσοδο γυναικών στο Member’s Bar του.

Muthaiga

Muthaiga Country Club

Πόρτα και η Μέριλ Στριπ

Το μπαρ είναι γνωστό κυρίως για το γεγονός ότι απέρριψε τον χαρακτήρα της Μέριλ Στριπ στην ταινία του 1985 «Out of Africa» (Πέρα από την Αφρική).

Μερικά πράγματα έχουν αλλάξει στις τέσσερις δεκαετίες που έχουν περάσει από τότε, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ο σύλλογος παραχώρησε στα γυναικεία μέλη τα ίδια δικαιώματα ψήφου με τους άνδρες.

Ωστόσο, οι γυναίκες εξακολουθούν να μην είναι ευπρόσδεκτες στο μπαρ, εκτός από μία ή δύο σημαντικές εκδηλώσεις του συλλόγου, ενώ στις γυναίκες υπαλλήλους δεν επιτρέπεται καν να καθαρίζουν εκεί.

Το μπαρ είναι γνωστό κυρίως για το γεγονός ότι απέρριψε τον χαρακτήρα της Μέριλ Στριπ στην ταινία του 1985 «Out of Africa» (Πέρα από την Αφρική)

YouTube thumbnail

Ξέφρενα πάρτι στο Muthaiga

Πέρυσι, ένα αρσενικό μέλος τέθηκε σε διαθεσιμότητα επειδή συνόδευσε τη σύζυγό του μέσα από το μπαρ για να περάσουν στην άλλη πλευρά του κτιρίου, σύμφωνα με κάποιον που ισχυρίζεται ότι ήταν μάρτυρας του περιστατικού. Ο Σύλλογος αρνήθηκε να σχολιάσει στα καλέσματα του Τύπου.

Το Muthaiga ξεκίνησε ως κοινωνικός σύλλογος για λευκούς αποίκους και απέκτησε φήμη τη δεκαετία του 1900 ως το «Μουλέν Ρουζ της Αφρικής» για τα ξέφρενα πάρτι και τον εξωφρενικό, συχνά σκανδαλώδη τρόπο ζωής των μελών του.

Έχει εξελιχθεί σε μια αποκλειστική κοινωνία για την ελίτ του Ναϊρόμπι, η οποία χαλαρώνει δίπλα στην πισίνα, γυμνάζεται και συναναστρέφεται στα πολυτελή εστιατόριά του. Η ιδιότητα μέλους είναι μόνο κατόπιν πρόσκλησης και χρειάζονται χρόνια για να εξασφαλιστεί.

Muthaiga

Muthaiga Country Club

Να ψηφίσουμε

Η συζήτηση σχετικά με την πολιτική αποκλειστικής συμμετοχής ανδρών στο μπαρ ξέσπασε στα τέλη του περασμένου έτους, όταν η διοίκηση του κλαμπ πρότεινε να διεξαχθεί ψηφοφορία για το αν θα πρέπει να ανοίξει τις πόρτες του και σε γυναίκες μέλη.

Αν και το κλαμπ είχε δεχτεί γυναίκες ως πλήρη μέλη με δικαίωμα ψήφου πριν από δεκαετίες, «η ανωμαλία» παρέμενε σε ισχύ, όπως αναφερόταν στην πρόταση.

«Τότε ήταν που όλα κατέρρευσαν» είπε ένα μέλος στην Wall Street Journal, το οποίο μίλησε ανώνυμα, επικαλούμενο την απροθυμία του να συζητήσει εσωτερικά θέματα του κλαμπ.

Διχόνοια

Αυτό που ακολούθησε, σύμφωνα με τα μέλη, ήταν μία από τις πιο έντονες και διχαστικές συζητήσεις που έχουν γίνει στο ξύλινο κλαμπ εδώ και δεκαετίες.

Υποστηρικτές και αντίπαλοι δημιούργησαν ομάδες στο WhatsApp, όπου τα μέλη συμμερίζονταν τη δίκαιη αγανάκτησή τους και σχεδίαζαν στρατηγικές για να πείσουν την πλειοψηφία να ταχθεί υπέρ τους.

«Είναι ένα απαίσιο μικρό μπαρ -μικρό, σκοτεινό και στενό- δεν είναι ένα μέρος όπου θα ήθελες να περάσεις χρόνο, αλλά κατ’ αρχήν, δεν συμφωνώ με αυτό»

Muthaiga

Muthaiga Country Club

Ιερό καταφύγιο ανδρών

Τα αρσενικά μέλη που προτιμούν να διατηρήσουν τον αποκλειστικό χαρακτήρα του μπαρ λένε ότι θέλουν τον δικό τους χώρο.

«Υπάρχουν μέρη όπου οι άνδρες θέλουν να είναι μόνοι τους», είπε ένα μέλος, το οποίο περνούσε χρόνια πηγαίνοντας εκεί για να διαβάσει, όταν το μπαρ διέθετε αναγνωστήριο.

Είπε ότι το μπαρ -με τη γνώριμη μυρωδιά των πούρων, τις παλιές καφέ δερμάτινες πολυθρόνες, το ζεστό τζάκι και τον ήχο των αθλητικών ή των ειδήσεων στο παρασκήνιο- έχει γίνει ένα ιερό καταφύγιο όπου αισθάνονται άνετα να πίνουν μόνοι τους ή να μιλάνε ελεύθερα με άλλους άνδρες για πολιτική, γυναίκες, χρήματα ή δουλειές.

«Αν η κατάσταση ήταν αντίστροφη, σας διαβεβαιώνω ότι οι άνδρες δεν θα έδιναν καμία σημασία», είπε το μέλος.

«Είναι αναχρονιστικό»

Όμως, για ένα τμήμα των γυναικών μελών, ο χώρος αποτελεί πηγή ενόχλησης. Πληρώνουν τα ίδια χρήματα, αλλά δεν απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια.

Ο σύλλογος έχει εξελιχθεί με τα χρόνια, λένε, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τις φυλετικές διακρίσεις, και είναι καιρός να κάνει το ίδιο και για τις γυναίκες.

«Είναι αναχρονιστικό να υπάρχει ένα μπαρ μόνο για άντρες» είπε μια γυναίκα μέλος. «Πάντα ήταν κάτι που με ενοχλούσε».

Για δεκαετίες αρνιόταν να γίνει μέλος του συλλόγου λόγω αυτής της πολιτικής, αλλά τελικά υπέκυψε αφού κουράστηκε να παρευρίσκεται σε εκδηλώσεις ως καλεσμένη κάποιου άλλου.

«Είναι ένα απαίσιο μικρό μπαρ -μικρό, σκοτεινό και στενό- δεν είναι ένα μέρος όπου θα ήθελες να περάσεις χρόνο, αλλά κατ’ αρχήν, δεν συμφωνώ με αυτό», είπε. «Δεν θα έπρεπε να αποκλείομαι από πουθενά με βάση το φύλο μου, και δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος σε μια κοινωνική κατάσταση για να συμβαίνει αυτό».

Muthaiga

Muthaiga Country Club

Απειλές

Κάποιοι επιθυμούν ένα μπαρ αποκλειστικά για γυναίκες. Άλλοι δεν έχουν αντίρρηση να παραμείνει το μπαρ ως έχει, θεωρώντας το ως μια διασκεδαστική ιδιαιτερότητα της ιστορίας και της παράδοσης του συλλόγου. Μια ομάδα μελών απλώς δεν ενδιαφέρεται.

Η πίεση για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας φαίνεται να προήλθε όχι από θέμα αρχής, αλλά μάλλον από τον κίνδυνο να κλονιστεί η φήμη του συλλόγου.

Το Muthaiga διαθέτει πάνω από 100 συνεργαζόμενους συλλόγους σε άλλες χώρες, στους οποίους έχουν πρόσβαση τα μέλη. Ένας από αυτούς, ο Reform Club του Ηνωμένου Βασιλείου, απείλησε πέρυσι να τερματίσει τις αμοιβαίες συμφωνίες με το Muthaiga λόγω της πολιτικής του που επιτρέπει την είσοδο μόνο σε άνδρες.

«Κατά θέμα αρχής, θεωρούμε ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή», ανέφερε ένα email από τον σύλλογο του Λονδίνου που κοινοποιήθηκε στην ετήσια συνέλευση του Muthaiga τον Νοέμβριο, προσθέτοντας: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία πιθανότητα το μπαρ σας, που επιτρέπει την είσοδο μόνο σε άνδρες, να δεχτεί γυναίκες σύντομα». Η απειλή προκάλεσε ανησυχίες μεταξύ των μελών που ταξιδεύουν συχνά.

Αδιέξοδο

Λίγα λεπτά πριν από την ετήσια γενική συνέλευση, η διοίκηση του συλλόγου ανέβαλε την ψηφοφορία σχετικά με το μπαρ για άνδρες και έκτοτε έχει στείλει ενημερώσεις καλώντας σε εποικοδομητικό διάλογο.

Ωστόσο, οι ηγέτες του club δυσκολεύονται να βρουν λύση στο αδιέξοδο. Πρότειναν, και στη συνέχεια απέσυραν, την ιδέα μιας ανοιχτής συζήτησης με τα μέλη, και συμμετέχουν σε συνεχείς συναντήσεις με εκπροσώπους και των δύο πλευρών.

«Εξακολουθούν να παρατείνουν αυτό το δύσκολο ζήτημα» είπε ένα μέλος.

Το μπαρ, το οποίο συνήθως φιλοξενεί μόνο λίγους επισκέπτες, έχει γίνει πιο δημοφιλές από τότε που ξεκίνησε η συζήτηση, σύμφωνα με τα μέλη.

Κάποιοι ελπίζουν ότι πρόκειται για τις τελευταίες αναλαμπές ενός ετοιμοθάνατου αλόγου.

*Με στοιχεία από wsj.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Société Générale: Το παράδοξο της αγοράς πετρελαίου – Τι δεν βλέπουν οι αγορές

Société Générale: Το παράδοξο της αγοράς πετρελαίου – Τι δεν βλέπουν οι αγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Κόσμος
Στον «αέρα» οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ – Ιράν

Στον «αέρα» οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ – Ιράν

inWellness
inTown
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream magazin
Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Culture Live 19.04.26

Τα σκάνδαλα, ο μύθος, η πικρή αλήθεια: Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;

Ο Μάικλ Τζάκσον επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα πολυαναμενόμενο biopic που αναμένεται να σπάσει ταμεία. Πόσο όμως θα αγγίξει τις σκοτεινές σελίδες της ζωής του και πόσα θα μείνουν εκτός;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς με ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο
Συνέντευξη 19.04.26

O Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς με ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο

«Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν ότι πριν από τα 80s η Κένυα δεν είχε αναδειχθεί σε παγκόσμια υπερδύναμη του στίβου και όλα ξεκίνησαν από τις επιτυχίες στην Αθήνα το 1986» λέει ο Γιώργος Παπασταμούλος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ένας αλκοολικός και ένας άχρηστος» – O Όσκαρ Ουάιλντ και ο σκανδαλώδης αδερφός του
Βιβλίο 19.04.26

«Ένας αλκοολικός και ένας άχρηστος» - O Όσκαρ Ουάιλντ και ο σκανδαλώδης αδερφός του

Ο Μάθιου Στάργκις εξερευνά τις ζωές του Γουίλι Oυάιλντ, της Μέιμπελ Μπίαρντσλεϊ και του Χάουαρντ Στάργκις -των λιγότερο γνωστών αδελφών τριών διάσημων προσωπικοτήτων της βικτοριανής εποχής, στο βιβλίο «Relative Failures».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Σαρλίζ Θερόν σχολιάζει τη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα
Υπερήρωες 18.04.26

Η Σαρλίζ Θερόν προειδοποιεί τον Τιμοτέ Σαλαμέ ότι το ΑΙ θα αντικαταστήσει τη δουλειά του

Η Σαρλίζ Θερόν κλήθηκε να σχολιάσει την αμφιλεγόμενη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ σχετικά με την όπερα και τον χορό, λέγοντας ότι δεν πρέπει να κατακρίνουμε άλλες μορφές τέχνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια
«Homme fatal» 18.04.26

Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια

Εκβιασμοί, όργια και κορσικανοί γκάνγκστερ: στο βιβλίο «Murder in Paris ’68», ο συγγραφέας Έντουαρντ Τσίσολμ διερευνά αν ο πιο «κουλ» σταρ του γαλλικού κινηματογράφου των 60s ήταν ένοχος για φόνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Διεθνής Ημέρα Μνημείων: «Πλημμύρισαν» οι αρχαιολογικοί χώροι λόγω ελεύθερης εισόδου
Ελλάδα 18.04.26

«Πλημμύρισαν» οι αρχαιολογικοί χώροι λόγω ελεύθερης εισόδου για τη Διεθνή Ημέρα Μνημείων - Κοσμοσυρροή στην Ακρόπολη

Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώς χιλιάδες επισκέπτες, τουρίστες αλλά και πολλοί κάτοικοι της πόλης, εκμεταλλεύονται την ελεύθερη είσοδο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μανόλης Τριανταφυλλίδης: Έπιασε την αντάρτισσα και την έφερε στη νομιμότητα
Ευγνωμοσύνη 20.04.26

Μανόλης Τριανταφυλλίδης: Λευκή σημαία αντί για κόκκινο πανί

Ο Τριανταφυλλίδης κατώρθωσε να χαρίση στο έθνος του μια γλώσσα που είναι μέσα στους κανόνες της επιστήμης και συγχρόνως εναρμονισμένη με τη γλωσσική μας πραγματικότητα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Επιτροπή δεοντολογίας Βουλή: Ομόφωνη εισήγηση για άρση ασυλίας και για Αθανασίου-Χατζηβασιλείου
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Επιτροπή δεοντολογίας Βουλή: Ομόφωνη εισήγηση για άρση ασυλίας και για Αθανασίου-Χατζηβασιλείου

Οι κ.κ. Αθανασίου και Χατζηβασιλείου που εγκαλούνται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για τις πράξεις τους στην υπόθεση των παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησαν και αυτοί την άρση της ασυλίας τους παρότι δήλωσαν πως δεν έπραξαν τίποτα παράνομο. Ένταση Κωνσταντοπούλου με Γεωργαντά

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σακελλαρίδης: Ο Μητσοτάκης να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – Ισραήλ
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Τα κόμματα να συνταχθούν με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Ισραήλ - Η ώρα της αλήθειας για Μητσοτάκη

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ζητά από την κυβέρνηση αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνταχθούν με το αίτημα για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με το Ισραήλ

Σύνταξη
Φοβερά επεισόδια σε ντέρμπι της Παραγουάης: Οπαδοί έκλεψαν ασπίδα αστυνομικού και έπεσαν σφαίρες καουτσούκ (vids)
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Φοβερά επεισόδια σε ντέρμπι της Παραγουάης: Οπαδοί έκλεψαν ασπίδα αστυνομικού και έπεσαν σφαίρες καουτσούκ (vids)

Αγριο ξύλο στο μεγάλο ντέρμπι της Παραγουάης με οπαδούς να συγκρούονται με την Αστυνομία, η οποία χρησιμοποίησε και πλαστικές σφαίρες.

Σύνταξη
Εσωκομματικά πυρά Στυλιανίδη για τις ενισχύσεις των αγροτών της Ροδόπης – Ερώτηση με αιχμές
Πολιτική 20.04.26

Εσωκομματικά πυρά Στυλιανίδη για τις ενισχύσεις των αγροτών της Ροδόπης – Ερώτηση με αιχμές

Το θέμα αφορά στην εμφάνιση του τεχνικού κωδικού 54350 στο σύστημα πληρωμών, ο οποίος - όπως αναφέρει ο βουλευτής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης- μπλοκάρει τις ενισχύσεις για εκτάσεις που εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο με κύριο φορέα το Ελληνικό Δημόσιο

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 20 Απριλίου 2026
Cookies