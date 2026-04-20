Η Meta πέτυχε με τα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban, η Google επιλέγει Gucci

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Meta που γνωρίζει επιτυχία με τα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban και Oakley, η Google συνεργάζεται με την Gucci για τη δική της στιλάτη πρόταση.

Ο όμιλος Kering στον οποίο ανήκει η ιταλική μάρκα ειδών πολυτελείας εκτιμά ότι τα έξυπνα γυαλιά της Google, τα οποία ενσωματώνουν λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, θα φτάσουν στα καταστήματα εντός του 2027.

Εντός του 2026 αναμένεται ωστόσο το πρώτο μοντέλο έξυπνων γυαλιών Android XR «Project Aura», μια συνεργασία της Google με την Xreal.

Η συσκευή, η οποία μπορεί να τρέχει εφαρμογές Android, έχει έναν μάλλον χοντρό πλαστικό σκελετό με μια κάμερα τοποθετημένη ανάμεσα στους δύο φακούς, σύμφωνα τουλάχιστον με φωτογραφία που είχε παρουσιάσει πέρυσι η Google (κεντρική εικόνα).

Το 2025, η εταιρεία είχε ανακοινώσει συνεργασίες και με δύο άλλες εταιρείες οπτικών, την Warby Parker και την Gentle Monster, οι οποίες όμως δεν είναι τόσο γνωστές όσο η Gucci.

Σε αντίθεση με άλλες συσκευές, τα έξυπνα γυαλιά πρέπει να είναι στιλάτα για να τύχουν ευρείας αποδοχής. Και οι καταναλωτές ίσως είναι πιο πρόθυμοι να φορέσουν γυαλιά με την επωνυμία ενός οίκου μόδας, αντί με το σήμα εταιρειών όπως η Google ή η Meta.

Είναι η δεύτερη φορά που η Google ποντάρει στα έξυπνα γυαλιά, μετά την αποτυχία της σειράς Google Glass πριν από πάνω από μια δεκαετία.

H Meta Platforms, στο μεταξύ, ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι οι συσκευές Ray-Ban Meta θα είναι διαθέσιμα και ως γυαλιά οράσεων με συνταγή.

Έξυπνα γυαλιά φέρεται να ετοιμάζει και η Apple.