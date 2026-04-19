sports betsson
Κυριακή 19 Απριλίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
19.04.2026 | 10:28
Κρήτη: Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πανσερραϊκός: Τα θαύματα της Άνοιξης
On Field 19 Απριλίου 2026, 13:50

Ο Πανσερραϊκός είχε 9 βαθμούς σε είκοσι-μια αγωνιστικές και πλέον μετρά 15 στις επόμενες οκτώ. Κάπως έτσι…

Διονύσης Δελλής
A
A
Vita.gr
Spotlight

Κάτι από Premier League το χθεσινό μενού της Super League. Ποιος ξέρει, ίσως η ιδέα να γίνουν Σάββατο τα πέντε ματς για να αφήσουν την Κυριακή στα ντέρμπι προσέφερε την απαραίτητη έμπνευση. Ίσως πάλι να επιβάλλεται εκείνος ο διαχωρισμός που μακριά από την κατάκτηση του τίτλου, χωρίζει τη σεζόν στα δύο για τις ομάδες. Μέχρι την Άνοιξη. Και από την Άνοιξη και πέρα. Το παράδειγμα του Πανσερραϊκού είναι το χαρακτηριστικό της σεζόν: Μέχρι τις 20 Φλεβάρη -σε 21 ματς- είχε όλους και όλους 9 βαθμούς και εξασφαλισμένη μια θέση στο ασανσέρ για τη Super League 2.

Αναζητούσαμε τον δεύτερο του υποβιβασμού. Από τότε όμως η συμπαθής ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα… καλπάζει: Στα τελευταία οκτώ έχει κερδίσει 15 βαθμούς δίχως να λογαριάζει από έδρες και ονόματα αντιπάλων. Μόνο από τον Ολυμπιακό έχασε σε αυτό το διάστημα.

Και τώρα στα playouts του δίνει και καταλαβαίνει. Νίκησε εκτός έδρας την Κηφισιά στην πρεμιέρα. Έφερε ισοπαλία με τον Αστέρα εντός. Και χθες με τρομερή ανατροπή πέρασε αέρινα από το Αγρίνιο (2-3) με τον 36χρονο Άλεξ Τεσέιρα να θυμίζει κάτι από εκείνο τον απίθανο τύπο που η Σαχτάρ -το μακρινό 2016- προτίμησε να δώσει στην Κίνα με 50 εκατ ευρώ και όχι στην Λίβερπουλ που τον είχε στο Νο 1 της μεταγραφικής λίστα της. Ξανάνιωσε.

Κάπως έτσι ο Πανσερραϊκός έβγαλε για πρώτη φορά φέτος το κεφάλι από το νερό. Έβαλε από κάτω την ΑΕΛ που βρέθηκε να χάνει 0-3 στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο στα μισά του δρόμου για να καταλάβει αργότερα ότι τέτοιο σκορ δεν γυρίζει ακόμη και αν παίξεις με παίκτη παραπάνω από το 48΄ -η ανοησία της αποβολής του Στίβεν Τσούμπερ-, ακόμη και αν σκοράρεις στο 51΄ -με τον γιο του Στράτου Αποστολάκη, Κωνσταντίνο-.

Έβαλε από κάτω και τον Αστέρα Τρίπολης που γλίτωσε με μπόλικη δόση τύχης στη Νεάπολη από την Κηφισιά. Το 0-0 προέκυψε από το VAR που (σωστά) πήρε πίσω ένα πέναλτι και ένα γκολ από την ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο. Την Τετάρτη (22/4) οι τρεις που καίγονται παίζουν εντός. Οι Σέρρες (24β) φιλοξενούν τον Ατρόμητο (34β) που μετά τη χθεσινή του νίκη καθάρισε οριστικά. Η ΑΕΛ (23β) υποδέχεται την Κηφισιά (29β) και ο Αστέρας (22β) τον Παναιτωλικό (30β).

Σε αυτή την στροφή, θα μάθουμε αν Απρίλη μήνα θα μπλέξουν και άλλοι στο λόμπι μπροστά από το ασανσέρ του τρόμου. Είναι 10 αγωνιστικές τα playouts. Ένα ολόκληρο πρωτάθλημα. Και αν σε παρασύρει η… Άνοιξη μπορείς πολύ εύκολα να βρεις τον μπελά σου. Ειδικά από τη στιγμή που ο Πανσερραϊκός άνοιξε για τα καλά την κουβέντα για δύο θέσεις υποβιβασμού και όχι για μια

Ένα μικρό θαύμα όμως και στο «Κλ. Βικελίδης». Ο Γιώργος Αθανασιάδης βρήκε όσο έπρεπε τη μπάλα με τα δάχτυλα για να την στείλει στο δοκάρι και η κεφαλιά του Γιάννη Κάργα δεν έκανε το 3-3 στο 95΄για να κρατήσει τη φετινή παράδοση. Εκείνη που ήθελε τον Άρη να μην μπορεί με κανέναν τρόπο να νικήσει στην έδρα του. Είχε να προκύψει τρίποντο στο «σπίτι» από τον Νοέμβρη στους Κίτρινους. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Και τώρα που ο κατήφορος πήρε τον Λεβαδειακό  που μέσα σε όλα τα άλλα είναι ο «χαμένος» του περίφημου split στην 5-8 βαθμολογία; Έχουμε μάχη για την 5η θέση της κατάταξης.

ΟΦΗ (20β) και Άρης (19β) πλησίασαν σε απόσταση βολής τους Βοιωτούς (22β) και μέχρι να επιστρέψουν στο γήπεδο για την συνέχεια της διαδικασίας; Θα έχουν λάβει και την απαραίτητη πληροφορία από τον τελικό του κυπέλλου που προηγείται (25/4). Αν το πάρει ο ΠΑΟΚ η 5η θέση δίνει Ευρώπη. Αν τα καταφέρει ο ΟΦΗ; Τα ματς που θα ακολουθήσουν δεν θα έχουν νόημα.

Ο τελικός κυπέλλου του επόμενου Σαββάτου δεδομένα θα απασχολήσει και το γκρουπ 1-4. Όχι μόνο τον φιναλίστ ΠΑΟΚ αλλά και εκείνους που απόψε το βράδυ θα βρεθούν απέναντι σε νέους… λογαριασμούς. Η 3η θέση της κατάταξης θα δίνει playoffs στο Europa League που σημαίνει προκριματικά στις 15 Αυγούστου και εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό εισιτήριο καθώς ακόμη και αν δεν γίνει η δουλειά του Αυγούστου θα υπάρχει το Conference League που τόσο ταιριάζει στις ελληνικές ομάδες.

Φυσικά από τους τέσσερις, μόνο ο Παναθηναϊκός (50β) βλέπει σαν στόχο την 3η θέση έστω στο -8 από τον Ολυμπιακό που φιλοξενεί απόψε για τελευταία φορά στη Λεωφόρο και από τον ΠΑΟΚ που νωρίτερα δοκιμάζεται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι άλλοι τρεις και απόψε θα παίξουν για το πρωτάθλημα! Αυτό που η ΑΕΚ (63β) κατάφερε να φέρει στα μέτρα της με το «διπλό» της πρεμιέρας στο «Καραϊσκάκης».

Έχει ρυθμό, καλή ψυχολογία, τεράστιο κίνητρο η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί και την ευκαιρία που η ίδια δημιούργησε στον εαυτό της. Ο ΠΑΟΚ -έστω χωρίς τον Γιώργο Γιακουμάκη- διψά για τέτοιες αποστολές. Και ξέρει ότι αν βρει τον τρόπο για μια τέλεια απόδραση, τότε παίρνει αυτομάτως το πρώτο χέρι για τον τίτλο.

Headlines:
Τουρισμός
Ελληνικός Τουρισμός: Ανάμεσα στη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τα θετικά μηνύματα η φετινή σεζόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Αναφορές για πιθανές συνομιλίες πριν την Παρασκευή – Πυρά Πεζεσκιάν κατά Τραμπ για το πυρηνικό ζήτημα

inWellness
inTown
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
On Field 19.04.26

betson_textlink
Stream sports
Λιονέλ Μέσι: Από «βασιλιάς των γηπέδων», επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης ομάδων και στρατηγικός επενδυτής
Ποδόσφαιρο 16.04.26

Γιατί αγόρασε το 100% των μετοχών της ισπανικής UE Cornellà. Ο έλεγχος τριών ομάδων σε 3 διαφορετικές χώρες, η Ιντερ Μαϊάμι και η επέκταση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας σε real estate, τεχνολογία, οι δαιδαλώδεις συμφωνίες με μερίσματα, και η χρήση του όνοματός του για την (πλουσιοπάροχη) επόμενη ημέρα.

Ο Αντσελότι άφησε… ξερό τον Λούλα
On Field 15.04.26

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, έκανε την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου στον πρόεδρο της χώρας…

Ο Λαπόρτα τα «χώνει» τώρα στην UEFA
On Field 15.04.26

Οργισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, μετά τον αποκλεισμό των Καταλανών και ζητάει εξηγήσεις από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία

Ο θόρυβος για τον Μελέρ στο Champions League και η διαιτησία στην Τουρκία
On Field 15.04.26

Ο διαιτητής του αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ είχε δεχθεί τα πυρά της Μπάγερ Λεβερκούζεν για το πέναλτι υπέρ της ‘Αρσεναλ. Πολλά θέματα η διαιτησία στην Τουρκία

Ο αποκλεισμός της Μπαρτσελόνα ήταν συνειδητός
Champions League 15.04.26

Η Μπαρτσελόνα δεν την... πάτησε απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ήξερε ότι μπορεί να αποκλειστεί παίζοντας τόσο επιθετικά, όμως έχει επιλέξει να... ζήσει και να πεθάνει με τη φιλοσοφία της.

Με τον Λανουά δεν είναι η πρώτη φορά
On Field 14.04.26

Την περασμένη εβδομάδα ήταν διαρροές ορισμών που δεν διαψεύστηκαν, είχαν προηγηθεί «η θέση της ΚΕΔ» και «οι τιμωρίες διαιτητών» για επίδειξη δύναμης της προπαγάνδας

Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…
On Field 14.04.26

Η 9η πιο ακριβή ομάδα στον κόσμο κατάφατσα με τον υποβιβασμό – Το 45% που «πνίγει» την Τότεναμ και όσα… έκανε μαζί για την φέρουν στην πιο δεινή θέση της σύγχρονης ιστορίας της

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ
On Field 13.04.26

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών
On Field 13.04.26

Κανείς Έλληνας διαιτητής δεν επιλέχθηκε για το μουντιάλ, ενώ ο Λανουά δεν φέρνει ελίτ από κορυφαία πρωταθλήματα. Ο Λανουά είναι αδύναμος και δεν τολμά να πάρει θέση για το σκάνδαλο διαρροής ορισμών

inStream - Ροή Ειδήσεων
Υπόθεση Λαζαρίδη: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου, παρά την (όψιμη) παραίτηση – Γιατί η αποχώρηση από την κυβέρνηση έγινε μονόδρομος
Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Η καθυστερημένη παραίτηση Λαζαρίδη, μετά από μέρες πολιτικής κάλυψης από το Μαξίμου -και μετά την καταλυτική παρέμβαση της Ντ. Μπακογιάννη- δεν φαίνεται αρκετή για να σβήσει τις φωτιές που άναψε η υπόθεση στην κυβέρνηση. Οι λόγοι της αρχικής στήριξης Μητσοτάκη σε Λαζαρίδη και οι αιτίες που κατέστησαν την παραίτηση υποχρεωτική.

Γιάννης Μπασκάκης
Η selfie του Ανδρουλάκη με Σάντσεθ και Λούλα
Πολιτική 19.04.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, που διεξάγεται με πρωτοβουλία του Πέδρο Σάντσεθ και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Σύνταξη
Ποιες χώρες θα είναι οι πλουσιότερες στην Ευρώπη μέχρι το 2030 – Ουραγός η Ελλάδα
Στοιχεία ΔΝΤ 19.04.26

Σημαντική αύξηση του ονομαστικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ευρώ σε ολόκληρη την Ευρώπη εκτιμά το ΔΝΤ τα επόμενα χρόνια, ωστόσο η αγοραστική δύναμη και η κατάταξη των χωρών παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες

Ο Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς σε ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο
Συνέντευξη 19.04.26

«Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν ότι πριν από τα 80s η Κένυα δεν είχε αναδειχθεί σε παγκόσμια υπερδύναμη του στίβου και όλα ξεκίνησαν από τις επιτυχίες στην Αθήνα το 1986» λέει ο Γιώργος Παπασταμούλος.

Τσουκαλάς: Σεξιστική επίθεση με στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού η επίθεση Λαζαρίδη στη Ντόρα Μπακογιάννη
ΠΑΣΟΚ 19.04.26

«Ο κ. Λαζαρίδης είναι το πραγματικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη, είναι ο κολλητός του και η διαχρονική επιλογή του», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
«Πρόεδρε are you in pain?» Το Tik Tok βίντεο του Ανδρουλάκη από την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση
Στη Βαρκελώνη 19.04.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στη Βαρκελώνη και δημοσίευσε στιγμιότυπα από την εναρκτήρια συνεδρίαση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης

Σύνταξη
Λιοσίων: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση της 16χρονης – Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός, θέμα ωρών η σύλληψή του
Τροχαίο στη Λιοσίων 19.04.26

Η 16χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στη Λιοσίων όταν η μηχανή έπεσε πάνω της, χωρίς ο οδηγός να προσπαθήσει καν να την αποφύγει, και νοσηλεύεται στην ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Σύνταξη
Ακράτα: Καλύτερη η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο στην Άμπελο – Δεν απειλούνται σπίτια
Επιχειρούν οι πυροσβέστες 19.04.26

Στην Ακράτα όπου εκδηλώθηκε η φωτιά παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με περισσότερους από 60 πυροσβέστες και περίπου 15 οχήματα

Σύνταξη
Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Υπονομεύει ο ίδιος με “λαγό” τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης»
Επικαιρότητα 19.04.26

Ο κ. Τσουκαλάς κάνει λόγο για αντιφάσεις, αλαζονεία και υπονόμευση των θεσμών, με αφορμή την υπόθεση Λαζαρίδη και ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης

Σύνταξη
Επίθεση Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Αναμασά το αφήγημα της «τοξικότητας» για τα σκάνδαλα
Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Αμφισβητεί την «αντικειμενικότητα» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και υποδεικνύει ταυτόχρονα πως να ασκεί τα καθήκοντα της ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο πρωθυπουργός δεν κάνει καμία αναφορά στην παραίτηση Λαζαρίδη ενώ παράλληλα αναμασά τα περί τοξικότητας. Στέλνει έμμεσο μήνυμα προς τους βουλευτές της ΝΔ ότι παραμένει σταθερός στο θέμα της άρσης της ασυλίας

Σύνταξη
Στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν – Νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας
Διπλωματία 19.04.26

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην 'Αμυνα και την Ασφάλεια.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Άρης
Stoiximan GBL 19.04.26

Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Άρης, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Σύνταξη
Πληθωρισμός: Η γεωπολιτική νευρικότητα και τα κλειστά Στενά του Ορμούζ ναρκοθετούν την αποκλιμάκωση των τιμών
Ανθεκτικός ο πληθωρισμός 19.04.26

Τα αντικρουόμενα μηνύματα που εκπέμπονται από τη Μέση Ανατολή κρατούν τις αγορές ενέργειας σε μόνιμη εγρήγορση και τροφοδοτούν ένα νέο κύμα αβεβαιότητας για τις τιμές - Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies