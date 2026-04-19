Τα θαύματα της Άνοιξης

Κάτι από Premier League το χθεσινό μενού της Super League. Ποιος ξέρει, ίσως η ιδέα να γίνουν Σάββατο τα πέντε ματς για να αφήσουν την Κυριακή στα ντέρμπι προσέφερε την απαραίτητη έμπνευση. Ίσως πάλι να επιβάλλεται εκείνος ο διαχωρισμός που μακριά από την κατάκτηση του τίτλου, χωρίζει τη σεζόν στα δύο για τις ομάδες. Μέχρι την Άνοιξη. Και από την Άνοιξη και πέρα. Το παράδειγμα του Πανσερραϊκού είναι το χαρακτηριστικό της σεζόν: Μέχρι τις 20 Φλεβάρη -σε 21 ματς- είχε όλους και όλους 9 βαθμούς και εξασφαλισμένη μια θέση στο ασανσέρ για τη Super League 2.

Αναζητούσαμε τον δεύτερο του υποβιβασμού. Από τότε όμως η συμπαθής ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα… καλπάζει: Στα τελευταία οκτώ έχει κερδίσει 15 βαθμούς δίχως να λογαριάζει από έδρες και ονόματα αντιπάλων. Μόνο από τον Ολυμπιακό έχασε σε αυτό το διάστημα.

Και τώρα στα playouts του δίνει και καταλαβαίνει. Νίκησε εκτός έδρας την Κηφισιά στην πρεμιέρα. Έφερε ισοπαλία με τον Αστέρα εντός. Και χθες με τρομερή ανατροπή πέρασε αέρινα από το Αγρίνιο (2-3) με τον 36χρονο Άλεξ Τεσέιρα να θυμίζει κάτι από εκείνο τον απίθανο τύπο που η Σαχτάρ -το μακρινό 2016- προτίμησε να δώσει στην Κίνα με 50 εκατ ευρώ και όχι στην Λίβερπουλ που τον είχε στο Νο 1 της μεταγραφικής λίστα της. Ξανάνιωσε.

Κάπως έτσι ο Πανσερραϊκός έβγαλε για πρώτη φορά φέτος το κεφάλι από το νερό. Έβαλε από κάτω την ΑΕΛ που βρέθηκε να χάνει 0-3 στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο στα μισά του δρόμου για να καταλάβει αργότερα ότι τέτοιο σκορ δεν γυρίζει ακόμη και αν παίξεις με παίκτη παραπάνω από το 48΄ -η ανοησία της αποβολής του Στίβεν Τσούμπερ-, ακόμη και αν σκοράρεις στο 51΄ -με τον γιο του Στράτου Αποστολάκη, Κωνσταντίνο-.

Έβαλε από κάτω και τον Αστέρα Τρίπολης που γλίτωσε με μπόλικη δόση τύχης στη Νεάπολη από την Κηφισιά. Το 0-0 προέκυψε από το VAR που (σωστά) πήρε πίσω ένα πέναλτι και ένα γκολ από την ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο. Την Τετάρτη (22/4) οι τρεις που καίγονται παίζουν εντός. Οι Σέρρες (24β) φιλοξενούν τον Ατρόμητο (34β) που μετά τη χθεσινή του νίκη καθάρισε οριστικά. Η ΑΕΛ (23β) υποδέχεται την Κηφισιά (29β) και ο Αστέρας (22β) τον Παναιτωλικό (30β).

Σε αυτή την στροφή, θα μάθουμε αν Απρίλη μήνα θα μπλέξουν και άλλοι στο λόμπι μπροστά από το ασανσέρ του τρόμου. Είναι 10 αγωνιστικές τα playouts. Ένα ολόκληρο πρωτάθλημα. Και αν σε παρασύρει η… Άνοιξη μπορείς πολύ εύκολα να βρεις τον μπελά σου. Ειδικά από τη στιγμή που ο Πανσερραϊκός άνοιξε για τα καλά την κουβέντα για δύο θέσεις υποβιβασμού και όχι για μια

Ένα μικρό θαύμα όμως και στο «Κλ. Βικελίδης». Ο Γιώργος Αθανασιάδης βρήκε όσο έπρεπε τη μπάλα με τα δάχτυλα για να την στείλει στο δοκάρι και η κεφαλιά του Γιάννη Κάργα δεν έκανε το 3-3 στο 95΄για να κρατήσει τη φετινή παράδοση. Εκείνη που ήθελε τον Άρη να μην μπορεί με κανέναν τρόπο να νικήσει στην έδρα του. Είχε να προκύψει τρίποντο στο «σπίτι» από τον Νοέμβρη στους Κίτρινους. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Και τώρα που ο κατήφορος πήρε τον Λεβαδειακό που μέσα σε όλα τα άλλα είναι ο «χαμένος» του περίφημου split στην 5-8 βαθμολογία; Έχουμε μάχη για την 5η θέση της κατάταξης.

ΟΦΗ (20β) και Άρης (19β) πλησίασαν σε απόσταση βολής τους Βοιωτούς (22β) και μέχρι να επιστρέψουν στο γήπεδο για την συνέχεια της διαδικασίας; Θα έχουν λάβει και την απαραίτητη πληροφορία από τον τελικό του κυπέλλου που προηγείται (25/4). Αν το πάρει ο ΠΑΟΚ η 5η θέση δίνει Ευρώπη. Αν τα καταφέρει ο ΟΦΗ; Τα ματς που θα ακολουθήσουν δεν θα έχουν νόημα.

Ο τελικός κυπέλλου του επόμενου Σαββάτου δεδομένα θα απασχολήσει και το γκρουπ 1-4. Όχι μόνο τον φιναλίστ ΠΑΟΚ αλλά και εκείνους που απόψε το βράδυ θα βρεθούν απέναντι σε νέους… λογαριασμούς. Η 3η θέση της κατάταξης θα δίνει playoffs στο Europa League που σημαίνει προκριματικά στις 15 Αυγούστου και εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό εισιτήριο καθώς ακόμη και αν δεν γίνει η δουλειά του Αυγούστου θα υπάρχει το Conference League που τόσο ταιριάζει στις ελληνικές ομάδες.

Φυσικά από τους τέσσερις, μόνο ο Παναθηναϊκός (50β) βλέπει σαν στόχο την 3η θέση έστω στο -8 από τον Ολυμπιακό που φιλοξενεί απόψε για τελευταία φορά στη Λεωφόρο και από τον ΠΑΟΚ που νωρίτερα δοκιμάζεται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι άλλοι τρεις και απόψε θα παίξουν για το πρωτάθλημα! Αυτό που η ΑΕΚ (63β) κατάφερε να φέρει στα μέτρα της με το «διπλό» της πρεμιέρας στο «Καραϊσκάκης».

Έχει ρυθμό, καλή ψυχολογία, τεράστιο κίνητρο η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί και την ευκαιρία που η ίδια δημιούργησε στον εαυτό της. Ο ΠΑΟΚ -έστω χωρίς τον Γιώργο Γιακουμάκη- διψά για τέτοιες αποστολές. Και ξέρει ότι αν βρει τον τρόπο για μια τέλεια απόδραση, τότε παίρνει αυτομάτως το πρώτο χέρι για τον τίτλο.