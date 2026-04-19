Πανιώνιος – ΑΕΚ 57-71: Και πάλι 3η η «Ένωση», σε δύσκολη θέση για την παραμονή του ο Πανιώνιος (vid)

Η ΑΕΚ έχοντας την ποιότητα, το βάθος και την καλή ψυχολογία από την πρόκρισή της στο F-4 του BCL πέρασε σχετικά εύκολα από τη Γλυφάδα, επικρατώντας του Πανιωνίου που «καιγόταν» για τη νίκη, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Με τη νίκη αυτή η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έφτασε τους 39 βαθμούς σε 23 παιχνίδια, έχοντας ρεκόρ 16-7, όπως ακριβώς και ο ΠΑΟΚ. Στην ισοβαθμία 3η είναι η ΑΕΚ, η οποία την 26η και τελευταία αγωνιστική (Σάββατο 25/4, 18:15) υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ενώ από την πλευρά τους οι ασπρόμαυροι θα υποδεχθούν το Μαρούσι που μάχεται για την παραμονή του στην Πυλαία.

Σε δύσκολη θέση όσον αφορά την παραμονή του πλέον ο Πανιώνιος ο οποίος σε 23 παιχνίδια έχει ρεκόρ 6-17 όσο και οι Αμαρουσιώτες, με τους κυανέρυθρους ωστόσο να είναι ουραγοί. Την τελευταία αγωνιστική η ομάδα του Νέναντ Μάρκοβιτς θα κληθεί να φέρει εις πέρας μια δύσκολη αποστολή καθώς θα πρέπει να νίκησε τον Άρη στο «Nick Galis Hall», ο οποίος θέλει τη νίκη για να κλειδώσει την 5η θέση.

Όσον αφορά την εικόνα του ματς, η ΑΕΚ είχε σε όλη τη διάρκεια ένα διψήφιο προβάδισμα, καθώς ο Πανιώνιος έδειξε οτι δεν μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό των κιτρινόμαυρων και κάποια στιγμή «αποδέχθηκε» ότι δεν μπορεί να κερδίσει.

Εξαιρετική εμφάνιση από τον Δημήτρη Φλιώνη, ο οποίος ήταν εκείνος που «έσπρωξε» στην πρώτη περίοδο την ομάδα του ώστε για να αποκτήσει σημαντική διαφορά. Ο Έλληνας γκαρντ τελείωσε το παιχνίδι με 16 πόντους χωρίς να χάσει σουτ (5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα).

Από πλευράς Πανιωνίου ο Τόμασον πάλευε σχεδόν μόνος του, σημειώνοντας 19 πόντους (3/6 δίποντα, 4/8 τρίποντα).

Επίσης να αναφέρουμε ότι Με 9/37 δίποντα (17/27 η ΑΕΚ), ο Πανιώνιος δεν μπορούσε να ελπίζει σε νίκη απέναντι στη μία εκ των τεσσάρων φιναλίστ του φετινού Basketball Champions League. Από την άλλη τα 20 λάθη των παικτών του (13 ο Πανιώνιος) θα πρέπει να προβληματίσουν τον Ντράγκαν Σάκοτα, ενόψει του ημιτελικού με τη Μάλαγα.

Τα δεκάλεπτα: 7-21, 29-38, 42-59, 57-71

Πανιώνιος (Νέναντ Μάρκοβιτς): Ουότσον 6, Λέμον, Τόμασον Τζούνιορ 19 (4), Κρούζερ, Γκίκας, Τέιλορ 10 (2), Τσαλμπούρης 3, Λιούις 4, Γόντικας 2, Πατρίκης 5 (1), Νικολαϊδης 18 (2)

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 6, Φλιώνης 16 (2), Φιζέλ 4, Μπάρτλεϊ 9 (1), Χαραλαμπόπουλος 7, Σκορδίλης, Μπράουν 11 (1), Κατσίβελης 4, Λεκαβίτσιους 6 (1), Αρσενόπουλος, Πετσάρκι, Νάναλι 8 (2)