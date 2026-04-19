Ολυμπιακός Κ19 – Κηφισιά Κ19 1-0: Νίκη με Μίλισιτς οι Νέοι των «ερυθρόλευκων»

Η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού επικράτησε με 1-0 της Κηφισιάς στου Ρέντη για την εξ αναβολής 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Κ19.

Οι «ερυθρόλευκοι» με αυτή τη νίκη ανέβηκαν και πάλι στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, μετά και την ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ.

Ο αγώνας στην αρχή δεν είχε καλό ρυθμό με την Κηφισιά να προσπαθεί να αμυνθεί και τον Ολυμπιακό να μην καταφέρνει να γίνει απειλητικός στα πρώτα λεπτά. Προς το φινάλε του ημιχρόνου οι Πειραιώτες είχαν δύο σημαντικές ευκαιρίες.

Αρχικά στο 39′ ο Κολοκοτρώνης είδε την κίνηση του Κάπελα, όμως το πλασέ του τελευταίου πέρασε άουτ, ενώ στο 44′ ο Κολοκοτρώνης επιχείρησε να απειλήσει από το ύψος της περιοχής, όμως και το δικό του πλασέ έφυγε ψηλά.

Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Γιώργου Σίμου μπήκε πιο δυναμικά και στο 52′ μετά από μαρκάρισμα του Μαρίτσα στον Κολοκοτρώνη ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μίλισιτς και με ψυχραιμία έκανε το 1-0.

Ολυμπιακός Κ-19 (Γιώργος Σίμος): Γεωργακόπουλος, Σιώζιος, Βενέτης, Καρκατσάλης (68′ Αβραμούλης), Μίλισιτς, Πλις, Τρικαλιώτης (68′ Αντωνίου), Κότσαλος (82′ Βαρσάμης), Σαντής (89′ Καλαϊτζίδης), Κάπελας, Κολοκοτρώνης (68′ Λάνα).

Κηφισιά Κ-19 (Ν. Κούστας): Τρούμπας, Κωστής, Ντράσι, Μαρίτσας, Φαϊτάκης, Πόθας, Σέψας (77′ Τουρκοχωρίτης), Πανούτσος (46′ Θεοδώρου), Μαντζώρος (46′ Ραπουσάι), Σαββίδης (46′ Φλούδας), Λίγδας (62′ Ελέζι).