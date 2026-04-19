Υπόθεση Λαζαρίδη: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου, παρά την (όψιμη) παραίτηση – Γιατί η αποχώρηση από την κυβέρνηση έγινε μονόδρομος

Έκθετο και με μια βαριά πληγή παραμένει το μέγαρο Μαξίμου με την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, τον οποίο επέλεξε να καλύψει, και μόνο όταν είδε πια ότι αυτή η κάλυψη του γυρίζει μπούμερανγκ, η παραίτηση του στενού πρωθυπουργικού συνεργάτη -μετά βέβαια και την καταλυτική παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη– κατέστη μονόδρομος.

Η πρώτη αντίδραση του Μαξίμου, όταν η υπόθεση αποκαλύφθηκε, ήταν να αφήσει τον Μ. Λαζαρίδη να τη χειριστεί πρώτα ο ίδιος, ελπίζοντας ότι το θέμα θα υποβαθμιστεί.

Με αποτέλεσμα να φτάσουμε στην περιβόητη τηλεοπτική εμφάνιση στο OPEN του κ. Λαζαρίδη (ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο διορισμός του ήταν νόμιμος και διαμήνυσε ότι δεν παραιτείται από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ, μεταξύ άλλων, έβαλε και κατά των «τεμπέληδων αριστερών») που όχι μόνο δεν έκλεισε το θέμα, όπως θα ήθελαν στο Μαξίμου, αλλά έκανε τα πράγματα ακόμα χειρότερα για την κυβέρνηση και για τον ίδιο.

Τον κάλυψε

Παρόλα αυτά το μέγαρο Μαξίμου έμεινε προσηλωμένο στην απόφαση που είχε πάρει να τον καλύψει και βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης (Blue Sky) για να δηλώσει ότι για τον κ. Λαζαρίδη «δεν υπάρχει ζήτημα» για την παραμονή του στην κυβέρνηση.

Προς έκπληξη, βέβαια, και προς απογοήτευση πολλών βουλευτών στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ που ήδη από πριν υπάρξει επίσημη αντίδραση του Μαξίμου, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις δεν έκρυβαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την υπόθεση Λαζαρίδη, καταγγέλλοντας, μεταξύ άλλων, την κυβέρνηση ότι άφησε το θέμα να κακοφορμίσει και ζητώντας επίσημες απαντήσεις για τους όρους με τους οποίους ο κ. Λαζαρίδης προσελήφθη το 2007.

Ζημιά

Η υπόθεση βέβαια συνέχισε να φουντώνει και να προκαλεί εξαιρετικά σοβαρή ζημιά στην κυβέρνηση. Ως εκ τούτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνειδητοποίησε ότι δε μπορεί στις 16 Απριλίου να πάει στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή, χωρίς να υπάρξει έστω μισή προσπάθεια κλεισίματος αυτού του μετώπου.

Εξ ου και οι πληροφορίες λένε, ότι από το Μαξίμου ζητήθηκε στον Μ. Λαζαρίδη μία κίνηση αποσυμπίεσης, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν στην περιβόητη δήλωση του τελευταίου, το πρωί πριν τη συζήτηση στη Βουλή, η οποία περιείχε την, κατόπιν εορτής, παραδοχή της παρατυπίας του διορισμού του το 2007 και το πυροτέχνημα περί «έντοκου καταλογισμού οποιωνδήποτε αχρεωστήτως καταβληθέντων σε εμένα ποσών».

Δημοσκοπικά ευρήματα

Αλλά και αυτή η κίνηση, όχι μόνο δεν βγήκε προς όφελος της κυβέρνησης, αλλά όξυνε ακόμα περισσότερο το διάπλατα ανοιχτό αυτό μέτωπο, γυρίζοντας μπούμερανγκ στο Μαξίμου, το οποίο παρέμεινε αντιμέτωπο με μια υπόθεση που συνέχισε να προκαλεί στην κυβέρνηση σοβαρή φθορά. Κάτι που μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες άρχισαν να επιβεβαιώνουν και σχετικά δημοσκοπικά ευρήματα που περιήλθαν στα κυβερνητικά χέρια.

Η δυσκολία του Μαξίμου

Ως εκ τούτου το Μαξίμου άρχισε να αναζητά εναγωνίως μία οδό διαφυγής και να αντιλαμβάνεται ότι τέτοια θα ήταν μόνο η παραίτηση Λαζαρίδη, την οποία όμως δυσκολευόταν να αποφασίσει για τρεις λόγους:

Πρώτον, ο Μ. Λαζαρίδης ήταν επί πολλά χρόνια στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη και στο πλευρό του από την εκλογή του ως αρχηγός της ΝΔ μέχρι σήμερα.

Δεύτερον, ο Μ. Λαζαρίδης ήταν αυτός που ανέλαβε τον ρόλο του εισηγητή της ΝΔ στην περιβόητη εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που, υιοθετώντας το πόρισμα της πλειοψηφίας, κατέληξε ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για τους Μ. Βορίδη και Λ. Αυγενάκη και ότι το σκάνδαλο είναι διαχρονικό και διακομματικό. Και για τον ρόλο του στην συγκεκριμένη εξεταστική επιτροπή, ο κ. Λαζαρίδης ουσιαστικά επιβραβεύτηκε με τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, όντας ο μόνος από την Κοινοβουλευτική Ομάδα που μπήκε στο κυβερνητικό σχήμα στον τελευταίο μίνι ανασχηματισμό (οι άλλες δύο προσθήκες ήταν εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί).

Τρίτον, η παραίτηση ενός υφυπουργού που είχε μόλις μπει στο κυβερνητικό σχήμα, μετά τις παραιτήσεις υπουργών και υφυπουργών που προκάλεσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτομάτως θα μετέτρεπε τον τελευταίο μίνι ανασχηματισμό (που πραγματοποιήθηκε για την πλήρωση των θέσεων των παραιτηθέντων) σε φιάσκο.

Υπό προθεσμία

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μ. Λαζαρίδης εξακολουθούσε να παραμένει στη θέση του, αλλά ήταν πλέον ένας υφυπουργός υπό προθεσμία. Κάτι που διαφάνηκε και από την τελευταία τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Π. Μαρινάκη, ο οποίος αυτή τη φορά δεν εμφανίστηκε με ιδιαίτερη βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει θέμα παραίτησης Λαζαρίδη.

Συγκεκριμένα απάντησε (Αντ1, 17.4.2026) ότι «εγώ πάντοτε μεταφέρω την ενημέρωση που έχω όσο πιο… και δεν το λέω για να πάρω απόσταση, ούτε ανοίγω παράθυρο. Η αίσθηση και η ενημέρωση που έχω είναι ότι δεν υπάρχει θέμα και είναι και αυτή η πραγματική νομίζω», αφήνοντας έτσι ανοιχτό η ενημέρωση που έχει να αλλάξει στο μέλλον.

Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, μία μέρα πριν, στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή, απέφυγε να πει οτιδήποτε για τον Μ. Λαζαρίδη, καθιστώντας έτσι σαφές ότι δεν επιθυμεί με τίποτα να μπει στο κάδρο της υπεράσπισής του.

Παρέμβαση Μπακογιάννη

Ο καταλύτης των εξελίξεων ήταν ασφαλώς, το πρωί του Σαββάτου, η παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία τόνισε ότι «όλη αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ άσχημη» και πως «έχει και κόστος για μας και μας έχει και πάρα πολύ στενοχωρήσει και σε επίπεδο Κοινοβουλευτικής Ομάδας και σε επίπεδο κόμματος» και κάλεσε τον Μ. Λαζαρίδη να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα και να παραιτηθεί.

Και βέβαια η παρέμβαση αυτή (που, όπως πληροφορείται το in, δεν ήταν σε συνεννόηση με το Μαξίμου) ενός ιστορικού στελέχους της «γαλάζιας» παράταξης με την εμβέλεια της κ. Μπακογιάννη, που ήρθε να εκφράσει και πολλούς εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος που αισθάνονται έντονη δυσαρέσκεια με την υπόθεση αυτή, κατέστησε σαφές ότι ο κ. Λαζαρίδης δε θα μπορούσε να σταθεί άλλο στη θέση του υφυπουργού και επισφράγισε τον μονόδρομο της παραίτησής του.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά την παρέμβαση της Ντ. Μπακογιάννη, ακολούθησε επικοινωνία Λαζαρίδη – Μαξίμου, στην οποία και υπήρξε η συνεννόηση για τα διαδικαστικά της παραίτησης αυτής, η οποία με όλα τα γεγονότα που προηγήθηκαν, αφήνει ακόμα και σε «γαλάζιες» φωνές την αίσθηση -όπως σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις αναφέρουν- ότι «η μπάλα έχει χαθεί» στην κορυφή του «επιτελικού κράτους».

Όσο για τον ίδιο τον Μ. Λαζαρίδη, εντέλει από στενός πρωθυπουργικός συνεργάτης φαίνεται ότι περνάει στην πλευρά των δυσαρεστημένων με το Μαξίμου, όπως υποδηλώνει η σεξιστική επίθεση στη Ντ. Μπακογιάννη και οι βολές του προς την κυβέρνηση, μέσω αναδημοσίευσης μιας, εκτός ορίων, ανάρτησης στο X.