«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.
Στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, μια πρωτοβουλία του Πέδρο Σάντσεθ και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, συμμετέχει αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με επικεφαλής τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη.
Μεταξύ αυτών που συμμετέχουν στις εργασίες του Συνεδρίου είναι και ο Θανάσης Γλαβίνας, μέλος του Πολιτικού Κέντρου και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου, Όλγα Μαρκογιαννάκη.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τα δύο στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη μοιράστηκαν μέσω social media τις πρώτες εικόνες από την Ισπανία και τις εντυπώσεις τους από τις διεργασίες με τους εκπροσώπους των προοδευτικών κομμάτων.
«Πρώτη ημέρα του Συνεδρίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τα προοδευτικά κόμματα της Ευρώπης και όλου του κόσμου, φιλοξενούμενοι του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ» ανέφερε ο κ. Γλαβίνας.
«Οι προοδευτικές δυνάμεις είναι εδώ. Οργανώνουν μια ισχυρή συμμαχία δημοκρατίας, ελπίδας και προοπτικής. Απέναντι στις ακραίες φωνές που συντονισμένα θέλουν να διχάσουν και να μας πάνε πίσω» σημείωσε η Όλγα Μαρκογιαννάκη.
«Με πολιτικές για το κόστος ζωής, τα ενοίκια και τα δικαιώματα των γυναικών, για την προστασία του περιβάλλοντος και το κοινωνικό κράτος, για την υπεράσπιση των δημοκρατικών θεσμών και την Τεχνητή Νοημοσύνη και για διεθνείς συνεργασίες για την καταπολέμηση των διακρίσεων» συμπλήρωσαν τα δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.
«Vamos Barcelona» καταλήγουν στο βίντεό τους, το οποίο έλαβε αρκετά σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα, με αρκετούς από τους χρήστες να τονίζουν την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στους τομείς που αναφέρθηκαν.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις