Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια

Στο πάνθεον των πιο «cool» προσωπικοτήτων του 20ού αιώνα, λίγα ονόματα μπορούν να συναγωνιστούν αυτό του Αλέν Ντελόν. Ο «homme fatal» του κινηματογράφου του Γαλλικού Νέου Κύματος, που αποκαλούταν ο πιο όμορφος άνδρας στον κόσμο, έλαμπε από επικινδυνότητα.

Ερμήνευε ρόλους γκάνγκστερ και αμοραλιστών γόηδων με τέτοια πειστικότητα, που κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει αν υποδυόταν κάποιον ή ήταν ο εαυτός του.

Η γοητεία του ήταν η γοητεία της εποχής. Από το Παρίσι μέχρι το Σαιν-Τροπέ, η Γαλλία της δεκαετίας του 1960 ήταν απίστευτα κομψή, ένας τόπος θεάματος και λάμψης, πολυτελούς ζωής, γρήγορων αυτοκινήτων και ανθρώπων που προκαλούσαν έντονη επιθυμία, όσο πιο απόμακροι και αινιγματικοί τόσο το καλύτερο. Η βαρετή παλιά ηθική είχε περάσει πια.

Μη μυθοπλαστική λογοτεχνία

Ο Έντουαρντ Τσίσολμ, ένας νεαρός Βρετανός συγγραφέας που ζούσε στο Παρίσι, ήταν ήδη γοητευμένος από τον Ντελόν και την εποχή του, όταν έπεσε τυχαία πάνω στο όνομα Στέβαν Μάρκοβιτς σε ένα αρχείο εγκλημάτων της πόλης.

Συγκλονισμένος από τις αναφορές για το 60χρονο σκάνδαλο της ανεξιχνίαστης δολοφονίας, που συνέδεε τον Ντελόν με εγκληματίες, πρωθυπουργούς, κατασκόπους, όργια και εκβιασμούς, αποφάσισε να ξαναδιηγηθεί την ιστορία ως αφηγηματική μη μυθοπλαστική λογοτεχνία.

Κόβει την ανάσα

Το «Murder in Paris ’68», γραμμένο σε έναν ρυθμό που κόβει την ανάσα, ξεκινά με την ανακάλυψη ενός πτώματος σε ένα πρανές δρόμου κοντά στις Βερσαλλίες. Από τα δακτυλικά αποτυπώματα, η αστυνομία τον αναγνώρισε ως τον Μάρκοβιτς, έναν 31χρονο Γιουγκοσλάβο πολιτικό πρόσφυγα.

Το ποινικό του μητρώο έδειχνε ότι συναναστρεφόταν με γκάνγκστερ και είχε εκτίσει αρκετές ποινές φυλάκισης στη Γαλλία.

Οι ντετέκτιβ έμειναν έκπληκτοι όταν ανακάλυψαν ότι ο Μάρκοβιτς εργαζόταν επίσης ως αντικαταστάτης του Αλέν Ντελόν και μοιραζόταν τη διεύθυνσή του στο Παρίσι.

Αργότερα, στοιχεία έδειξαν ότι είχε επίσης υπάρξει οδηγός, βοηθός, παρασιτικός φίλος, ακόμη και εραστής του Ντελόν. Επιπλέον, είχε μια σύντομη σχέση με την πρώην σύζυγο του Ντελόν, την κινηματογραφική σταρ Ναταλί Ντελόν, εξίσου όμορφη και εξίσου διάσημη.

Σαν αστυνομικό μυθιστόρημα

Αντλώντας στοιχεία από χιλιάδες σελίδες εκθέσεων της γαλλικής αστυνομίας και των μυστικών υπηρεσιών, από στοιχεία παρακολούθησης, συνεντεύξεις και καταθέσεις, ο Έντουαρντ Τσίσολμ συνθέτει τη χρονολογία των γεγονότων με τρόπο που το βιβλίο διαβάζεται σαν αστυνομικό μυθιστόρημα.

Ο Ντελόν έμαθε για τον θάνατο του συνεργάτη του ενώ βρισκόταν στα γυρίσματα μιας από τις πιο διάσημες ταινίες του, La piscine (Η Πισίνα), στο Σαιν-Τροπέ, στην οποία υποδύθηκε έναν δολοφόνο, ψυχρό και ατάραχο στις αρνήσεις του προς την αστυνομία.

Τον προηγούμενο χρόνο, σε μια άλλη ταινία του, το νεο-νουάρ Le samouraï (Ο Δολοφόνος με το Αγγελικό Πρόσωπο), ήταν εξίσου απαθής στον ρόλο ενός εκτελεστή που έβαζε εμπόδια στην αστυνομία στις σκηνές ανάκρισης. Μήπως η ζωή μιμούνταν την τέχνη;

Με τα ακριβά αγγλικά ρούχα του

Ως ο εαυτός του, αινιγματικός και συγκρατημένος, ο Ντελόν έδειξε στους ντετέκτιβ του Παρισιού την ίδια ψυχραιμία. Δεν ζούσε πλέον σε εκείνο το σπίτι. Δεν ήταν πλέον κοντά στον Μάρκοβιτς. Ο Γιουγκοσλάβος δεν ήταν πλέον μέρος της ζωής του.

Όμως, ο Ντελόν παραδέχτηκε ότι το πτώμα βρέθηκε ντυμένο με τα ακριβά αγγλικά ρούχα του.

Επιστολές

Και πολύ σύντομα η κατάσταση επιδεινώθηκε. Ξεχύθηκαν επιστολές που είχε γράψει ο Μάρκοβιτς στον αδελφό του, γεμάτες παράνοια, στις οποίες ισχυριζόταν ότι αν του συνέβαινε κάτι, ο Ντελόν θα ήταν «10.000 τοις εκατό υπεύθυνος» και ότι ο σταρ είχε στενές σχέσεις με τον Κορσικανό γκάνγκστερ Φρανσουά Μαρκαντόνι, παιδικό φίλο του ηθοποιού.

Τμήμα ηθών

Έτσι, ο Τσίσολμ ξεδιπλώνει τη σύνθετη, σκοτεινή σχέση μεταξύ του περιβάλλοντος, του γαλλικού υποκόσμου και των όμορφων ανθρώπων με τις Πόρσε και τις Φεράρι τους.

Καθώς η υπόθεση Μάρκοβιτς παραπέμφθηκε στην ομάδα ηθών, άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες για εκβιασμό, πορνογραφικές φωτογραφίες και πολιτικό σκάνδαλο.

Η πρώιμη ιστορία του Ντελόν ήταν γεμάτη μύθους. Γεννημένος το 1935, μεγάλωσε σε ανάδοχη οικογένεια. Ήταν πάντα ένας «κακός» νεαρός, ακόμη και κατά τη θητεία του στο γαλλικό ναυτικό κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ινδοκίνας.

Σε στρατιωτική φυλακή

Ο Τσίσολμ, ο οποίος αφιέρωσε αρκετά χρόνια στην έρευνά του, ανακάλυψε ένα στρατιωτικό αρχείο που έδειχνε ότι ο Ντελόν πέρασε σχεδόν το ένα τρίτο της θητείας του σε στρατιωτική φυλακή.

Κατά την αποστράτευσή του, οι αξιωματικοί τον χαρακτήρισαν ως «κακό στοιχείο από κάθε άποψη».

Στα 20 του, ο Ντελόν έγινε μικροαπατεώνας σε σπιρτόζικες γειτονιές του Παρισιού -όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, «ζούσε από τη γοητεία του».

Ανδρόγυνος, μαγνητικός, έξυπνος και αποφασιστικός, αποπλάνησε μια ηθοποιό και μέσω αυτής κατάφερε να μπει στον κόσμο της υποκριτικής. Η ομορφιά του και η νότα βίας που εξέπεμπε τον έκαναν ιδανικό για τη νέα κύμα του γαλλικού κινηματογράφου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Oliver Peoples (@oliverpeoples)

Ένας σκοτεινός αστέρας

Με εκπληκτική ζωντάνια κατάφερε να πάρει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο Plein Soleil (Γυμνοί στον Ήλιο), τη γαλλική διασκευή του 1960 του μυθιστορήματος της Πατρίσια Χάισμιθ του 1955, Ο Ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ.

Ένας σκοτεινός αστέρας είχε γεννηθεί, γράφει ο Τσίσολμ.

Εν τω μεταξύ, ο Μάρκοβιτς, ένας όμορφος, φιλόδοξος εγκληματίας της ίδιας ηλικίας και ύψους με τον Ντελόν, βρισκόταν επίσης στο Παρίσι, παίζοντας στα καζίνο και μπαινοβγαίνοντας στη φυλακή.

Ο υπόκοσμος τον αναγνώριζε ως έναν απατεώνα με σπάνια δεξιότητα στα χαρτιά. Μέσω ενός Γιουγκοσλάβου φίλου του, γνώρισε τον Ντελόν και κατάφερε να μπει στο περιβάλλον του. Η σχέση αυτή διήρκεσε για μερικά χρόνια, με διαλείμματα, πάντα ανάλογα με τις διαθέσεις του Ντελόν.

Natali Delon i Stevan Markovic pic.twitter.com/96qpj7U23H — Стефан (@SerbonScout) May 5, 2022

Πλεϊμπόι

Και έτσι, οι κόσμοι της λαμπερής ζωής, των αμφίβολων μεσαζόντων, των ύποπτων πλεϊμπόι, της διαφθοράς, των κατασκόπων και των πολιτικών συνυφάνθηκαν.

Σίγουρα, μετά τη δολοφονία του Μάρκοβιτς, κυκλοφόρησαν πολλές σκοτεινές φήμες, μεταξύ των οποίων και η υπόθεση ότι τα τελευταία χρόνια είχε φωτογραφίες στην κατοχή του τις οποίες τραβούσε ο ίδιος που έθεταν σε δύσκολη θέση διάφορα πρόσωπα.

Τώρα που ο Ντελόν απομακρυνόταν από αυτόν, ο Μάρκοβιτς χρειαζόταν χρήματα. Κατέφυγε στον εκβιασμό.

Παρέα με τον υπόκοσμο

Μια φήμη ήταν πολιτικά σκανδαλώδης. Ο Ζορζ Πομπιντού, πρωθυπουργός της Γαλλίας, ήταν έτοιμος να αναλάβει την προεδρία από τον Σαρλ ντε Γκωλ.

Αλλά υπήρχαν ιστορίες για φωτογραφίες που έθεταν σε δύσκολη θέση τη σύζυγό του, και τώρα ο αδελφός του Μάρκοβιτς ισχυριζόταν ότι είχε δειπνήσει στο σπίτι των Ντελόν με τον αδελφό του, τους Πομπιντού και ίσως, τον παλιό φίλο του Ντελόν, τον γκάνγκστερ Μαρκαντόνι.

Φανταστείτε το σκάνδαλο αν ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας ήταν γνωστό ότι συναναστρεφόταν με τόσο ύποπτη παρέα.

Ποιος σκότωσε λοιπόν τον Μάρκοβιτς; Ήταν ο Ντελόν, αυτό το «ανήθικο στοιχείο από κάθε άποψη»; Ή μήπως ο Μαρκαντόνι, εκτελώντας τις εντολές του Ντελόν;

Ο Ντελόν, ο Θεός κι εγώ

Εμπλέκονταν πολιτικοί αντίπαλοι; Πράκτορες των Γκωλικών; Ο Μαρκαντόνι είπε αργότερα: «Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια, ο Ντελόν, εγώ και ο Θεός. Και ο Θεός δεν καρφώνει ποτέ».

Ο Πομπιντού και ο Ντελόν πληγώθηκαν από το σκάνδαλο, αλλά επέζησαν.

Αφέντης και υπηρέτης

Η φύση της σχέσης μεταξύ του Ντελόν και του Μάρκοβιτς αποτελεί την πιο βαθιά αμφιβολία από όλες. Όπως καταλήγει ο Τσίσολμ, ήταν κάτι περισσότερο από αφεντικό και υπηρέτης, αλλά όχι απλώς φίλοι.

Ήταν σεξουαλική, συναισθηματική, συναλλακτική σχέση; Εξουσία ή υπερηφάνεια; Ήταν τελικά ο Μάρκοβιτς απλώς ένας καιροσκόπος απατεώνας που προσπάθησε να ξαναγράψει το σενάριο; Όποια και αν είναι η αλήθεια, κατέληξε σε προδοσία.

Ο Τσίσολμ, με τη βοήθεια όλων των διαφορετικών και παραγνωρισμένων πηγών του, πιστεύει ότι ο Μάρκοβιτς προσπαθούσε να εκβιάσει τον Ντελόν. Ίσως ο Ντελόν να μην έδωσε άμεση εντολή να τον σκοτώσουν, αλλά ο Μαρκαντόνι θα μπορούσε να ενήργησε από αφοσίωση. Και οι δύο άνδρες γλίτωσαν την απαγγελία κατηγοριών.

Αναμόχλευση ενός μεγάλου σκανδάλου

Ο Τσίσολμ γνώρισε μεγάλη επιτυχία με το ντεμπούτο του το 2022, A Waiter in Paris, ένα αυτοβιογραφικό έργο για τα χρόνια που πέρασε σε χαμηλόμισθες δουλειές. Το παρόν έργο, η συνέχεια του προηγούμενου, έχει την ίδια σκοτεινή, ζωντανή ατμόσφαιρα, επανεξετάζοντας παλιά σκάνδαλα με τα εργαλεία της πικάντικης μυθοπλασίας, ενώ η πραγματική ζωή και η τέχνη συγχέονται.

«Πρόκειται για ένα κομψό, έξυπνο βιβλίο που σε κρατά σε αγωνία, τόσο συναρπαστικό όσο το σενάριο μιας ταινίας θρίλερ -μια έξυπνη κίνηση σε μια εποχή που τα πραγματικά εγκληματικά δράματα κυριαρχούν στην τηλεόραση, στα podcast και στις εκδόσεις» σχολιάζει η Melanie Reid στους Times.

«Οι γενιές που δεν έχουν ακούσει ποτέ για τον Στέβαν Μάρκοβιτς μπορούν να απολαύσουν ένα φρικιαστικό μυστήριο. Για όλες τις ηλικίες, είναι μια έξυπνη αναμόχλευση ενός μεγάλου σκανδάλου».

*Με στοιχεία από thetimes.com | Αρχική Φωτό: Γυμνοί στον Ήλιο / primevideo.com