Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;

Ο μικρότερος γιος του Αλέν Ντελόν αποφάσισε να αποσύρει την αγωγή που είχε ασκήσει στη Γαλλία, σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε το RTL από πηγές. Ο Αλέν Φαμπιέν επιθυμεί να επικεντρωθεί στη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελβετία, με σκοπό την αναστολή της εκτέλεσης της τελευταίας διαθήκης του πατέρα του, η οποία συντάχθηκε το 2022.

Νέα ανατροπή στον «αδελφοκτόνο» πόλεμο για την κληρονομιά του Αλέν Ντελόν

Λίγες ώρες πριν από την τεχνική ακροαματική διαδικασία που είχε προγραμματιστεί για το απόγευμα της Δευτέρας 9 Μαρτίου στο δικαστήριο του Παρισιού, ο Αλέν Φαμπιέν Ντελόν αποφάσισε να αποσύρει την αγωγή που είχε ασκήσει στη Γαλλία. Η απόσυρση πρέπει να επικυρωθεί κατά την ακροαματική διαδικασία από τη γαλλική δικαιοσύνη.

Όπως αποκάλυψαν τα κανάλια RTL και M6, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο μικρότερος γιος του σταρ είχε ξεκινήσει μια διαδικασία για να ζητήσει την ακύρωση της διαθήκης του πατέρα του ενώπιον του δικαστηρίου του Παρισιού. Κατέθεσε αγωγή κατά της αδελφής του Ανούσκα του ετεροθαλή αδελφού του Άντονι, καθώς και των τριών εκτελεστών της διαθήκης του Αλέν Ντελόν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paris Match (@parismatch)

«Εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία του πατέρα»

Ο Αλέν Φαμπιέν αποφάσισε να αποσύρει την αγωγή στη Γαλλία, προκειμένου να επικεντρωθεί στην αγωγή που εκκρεμεί στην Ελβετία, με στόχο την αναστολή της εκτέλεσης της τελευταίας διαθήκης του πατέρα του, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2022, και να αποφύγει έτσι την παράλληλη διεξαγωγή δύο διαφορετικών διαδικασιών.

Αμφισβητεί τα πιο ευνοϊκά μερίδια κληρονομιάς που απονεμήθηκαν στην αδελφή του Ανούσκα, την οποία κατηγορεί ότι «εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία» του θρυλικού ηθοποιού που απεβίωσε τον Αύγουστο του 2024, σύμφωνα με συνέντευξη που έδωσε ο ίδιος τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η απόσυρση της αγωγής δεν σημαίνει όμως και την εγκατάλειψη της διαδικασίας. Από νομική άποψη, διατηρεί τη δυνατότητα να επαναφέρει τη διαδικασία στη Γαλλία, ανάλογα με την εξέλιξη της υπόθεσης και τις αποφάσεις που ενδέχεται να λάβει η ελβετική δικαιοσύνη.

Την εποχή εκείνη, ο Αλέν Φαμπιέν Ντελόν απειλούσε να ζητήσει από τη σουηδική δικαιοσύνη να «κηρύξει την ατιμία της αδελφής του ως κληρονόμου», δηλαδή να την διαγράψει εντελώς από τη διαθήκη του πατέρα τους.

Σε ένα έγγραφο που έλαβε το RTL, ο μικρότερος από τα αδέλφια αιτιολόγησε το αίτημά του υπενθυμίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι αρκετοί γιατροί διαπίστωσαν ότι η κρίση του μεγάλου αστέρα του κινηματογράφου είχε αλλοιωθεί από το 2019, μετά από ένα πρώτο εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο Αλέν Φαμπιέν Ντελόν, παιδί του σταρ του κινηματογράφου και του πρώην μοντέλου Ροζαλί βαν Μπρίμεν, στο βιβλίο «The Last Days Of The Samurai» του 2025, μίλησε για την κακοποιητική συμπεριφορά που είχε ο πατέρας του απέναντι στις γυναίκες της ζωής του, τα παιδιά του και τις απειλές του με το όπλο

Της έσπασε 8 πλευρά από το ξύλο

Ο Αλέν Φαμπιέν Ντελόν, παιδί του σταρ του κινηματογράφου και του πρώην μοντέλου Ροζαλί βαν Μπρίμεν, στο βιβλίο «The Last Days Of The Samurai» του 2025, μίλησε για την κακοποιητική συμπεριφορά που είχε ο πατέρας του απέναντι στις γυναίκες της ζωής του, τα παιδιά του και τις απειλές του με το όπλο.

Για την τελευταία σύντροφο του Αλέν Ντελόν, τη Χιρόμι Ρόλιν, ο 32χρονος είπε πως τουλάχιστον δύο φορές παραλίγο να τη σκοτώσει στο ξύλο, ενώ ούτε αυτός ξέρει πόσες φορές την έδειρε. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι μια φορά της κόλλησε το όπλο του στο κεφάλι της και της ούρλιαζε «τώρα θα σε σκοτώσω».

Ούτε η μητέρα του είχε καλύτερη τύχη, καθώς ο Αλέν Φαμπιέν Ντελόν θυμήθηκε εκείνες τις φορές που της έσπασε 8 πλευρά από το ξύλο, ενώ άλλες δύο φορές της είχε σπάσει τη μύτη.

Όσο για τον ίδιο; Μια φορά τον έβαλε να κοιμηθεί ένα ολόκληρο βράδυ στο κλουβί του σκύλου «για να σκληρύνει», ενώ κάποια άλλη στιγμή τον απείλησε με το όπλο του την ώρα που έμπαινε στο σπίτι.

Στο «The Last Days Of The Samurai», εκτός του Αλέν Φαμπιέν Ντελόν, μιλάνε και τα άλλα παιδιά του αστέρα του κινηματογράφου, σωματοφύλακες, αλλά και κάποιες από τις ερωμένες του.

Την εποχή εκείνη, ο Αλέν Φαμπιέν Ντελόν απειλούσε να ζητήσει από τη σουηδική δικαιοσύνη να «κηρύξει την ατιμία της αδελφής του ως κληρονόμου», δηλαδή να την διαγράψει εντελώς από τη διαθήκη του πατέρα τους

Είναι, τελικά, παράνομη η διαθήκη του 2022;

Ο Αλέν Φαμπιέν δεν αμφισβητεί, ωστόσο, την πρώτη διαθήκη που χρονολογείται από το 2015. Αλλά για αυτόν, ο πατέρας του δεν είχε πλέον πλήρη διαύγεια όταν υπέγραψε μια νέα διαθήκη υπέρ της Ανούσκα δύο χρόνια πριν από το θάνατό του και στη συνέχεια της δώρισε το 51% των μετοχών της εταιρείας του που διαχειρίζεται το διεθνές εμπορικό σήμα Alain Delon.

Για τον μικρότερο γιο του Ντελόν ήταν η Ανούσκα που τον ώθησε να λάβει αυτές τις αποφάσεις εν πλήρει επιγνώσει. Πριν φτάσει σε αυτό το σημείο, ο Αλέν Φαμπιέν είχε προτείνει μια φιλική συμφωνία για την ακύρωση της διαθήκης του 2022 και της δωρεάς στην αδελφή του.

*Με στοιχεία από rtl.fr | Αρχική Φωτό: Ο Αλέν και ο Αλέν Φαμπιέν Ντελόν Wikimedia Commons