10.03.2026 | 14:19
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω έργων
10.03.2026 | 10:02
Η Τουρκία αναπτύσσει συστήματα Patriot του ΝΑΤΟ στη Μαλάτια
Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;
Fizz 10 Μαρτίου 2026, 16:10

Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;

Όπως αποκάλυψαν τα κανάλια RTL και M6, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο μικρότερος γιος του σταρ, Αλέν Φαμπιέν Ντελόν, είχε ξεκινήσει μια διαδικασία για να ζητήσει την ακύρωση της διαθήκης του πατέρα του ενώπιον του δικαστηρίου του Παρισιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Το στομάχι λέει «Στοπ», ο εγκέφαλος λέει «Κι άλλο!»: Η μάχη των σημάτων ανταμοιβής

Το στομάχι λέει «Στοπ», ο εγκέφαλος λέει «Κι άλλο!»: Η μάχη των σημάτων ανταμοιβής

Spotlight

Ο μικρότερος γιος του Αλέν Ντελόν αποφάσισε να αποσύρει την αγωγή που είχε ασκήσει στη Γαλλία, σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε το RTL από πηγές. Ο Αλέν Φαμπιέν επιθυμεί να επικεντρωθεί στη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελβετία, με σκοπό την αναστολή της εκτέλεσης της τελευταίας διαθήκης του πατέρα του, η οποία συντάχθηκε το 2022.

Νέα ανατροπή στον «αδελφοκτόνο» πόλεμο για την κληρονομιά του Αλέν Ντελόν

Λίγες ώρες πριν από την τεχνική ακροαματική διαδικασία που είχε προγραμματιστεί για το απόγευμα της Δευτέρας 9 Μαρτίου στο δικαστήριο του Παρισιού, ο Αλέν Φαμπιέν Ντελόν αποφάσισε να αποσύρει την αγωγή που είχε ασκήσει στη Γαλλία. Η απόσυρση πρέπει να επικυρωθεί κατά την ακροαματική διαδικασία από τη γαλλική δικαιοσύνη.

Όπως αποκάλυψαν τα κανάλια RTL και M6, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο μικρότερος γιος του σταρ είχε ξεκινήσει μια διαδικασία για να ζητήσει την ακύρωση της διαθήκης του πατέρα του ενώπιον του δικαστηρίου του Παρισιού. Κατέθεσε αγωγή κατά της αδελφής του Ανούσκα του ετεροθαλή αδελφού του Άντονι, καθώς και των τριών εκτελεστών της διαθήκης του Αλέν Ντελόν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paris Match (@parismatch)

«Εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία του πατέρα»

Ο Αλέν Φαμπιέν αποφάσισε να αποσύρει την αγωγή στη Γαλλία, προκειμένου να επικεντρωθεί στην αγωγή που εκκρεμεί στην Ελβετία, με στόχο την αναστολή της εκτέλεσης της τελευταίας διαθήκης του πατέρα του, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2022, και να αποφύγει έτσι την παράλληλη διεξαγωγή δύο διαφορετικών διαδικασιών.

Αμφισβητεί τα πιο ευνοϊκά μερίδια κληρονομιάς που απονεμήθηκαν στην αδελφή του Ανούσκα, την οποία κατηγορεί ότι «εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία» του θρυλικού ηθοποιού που απεβίωσε τον Αύγουστο του 2024, σύμφωνα με συνέντευξη που έδωσε ο ίδιος τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η απόσυρση της αγωγής δεν σημαίνει όμως και την εγκατάλειψη της διαδικασίας. Από νομική άποψη, διατηρεί τη δυνατότητα να επαναφέρει τη διαδικασία στη Γαλλία, ανάλογα με την εξέλιξη της υπόθεσης και τις αποφάσεις που ενδέχεται να λάβει η ελβετική δικαιοσύνη.

Την εποχή εκείνη, ο Αλέν Φαμπιέν Ντελόν απειλούσε να ζητήσει από τη σουηδική δικαιοσύνη να «κηρύξει την ατιμία της αδελφής του ως κληρονόμου», δηλαδή να την διαγράψει εντελώς από τη διαθήκη του πατέρα τους.

Σε ένα έγγραφο που έλαβε το RTL, ο μικρότερος από τα αδέλφια αιτιολόγησε το αίτημά του υπενθυμίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι αρκετοί γιατροί διαπίστωσαν ότι η κρίση του μεγάλου αστέρα του κινηματογράφου είχε αλλοιωθεί από το 2019, μετά από ένα πρώτο εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο Αλέν Φαμπιέν Ντελόν, παιδί του σταρ του κινηματογράφου και του πρώην μοντέλου Ροζαλί βαν Μπρίμεν, στο βιβλίο «The Last Days Of The Samurai» του 2025, μίλησε για την κακοποιητική συμπεριφορά που είχε ο πατέρας του απέναντι στις γυναίκες της ζωής του, τα παιδιά του και τις απειλές του με το όπλο

YouTube thumbnail

Της έσπασε 8 πλευρά από το ξύλο

Ο Αλέν Φαμπιέν Ντελόν, παιδί του σταρ του κινηματογράφου και του πρώην μοντέλου Ροζαλί βαν Μπρίμεν, στο βιβλίο «The Last Days Of The Samurai» του 2025, μίλησε για την κακοποιητική συμπεριφορά που είχε ο πατέρας του απέναντι στις γυναίκες της ζωής του, τα παιδιά του και τις απειλές του με το όπλο.

Για την τελευταία σύντροφο του Αλέν Ντελόν, τη Χιρόμι Ρόλιν, ο 32χρονος είπε πως τουλάχιστον δύο φορές παραλίγο να τη σκοτώσει στο ξύλο, ενώ ούτε αυτός ξέρει πόσες φορές την έδειρε. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι μια φορά της κόλλησε το όπλο του στο κεφάλι της και της ούρλιαζε «τώρα θα σε σκοτώσω».

Ούτε η μητέρα του είχε καλύτερη τύχη, καθώς ο Αλέν Φαμπιέν Ντελόν θυμήθηκε εκείνες τις φορές που της έσπασε 8 πλευρά από το ξύλο, ενώ άλλες δύο φορές της είχε σπάσει τη μύτη.

Όσο για τον ίδιο; Μια φορά τον έβαλε να κοιμηθεί ένα ολόκληρο βράδυ στο κλουβί του σκύλου «για να σκληρύνει», ενώ κάποια άλλη στιγμή τον απείλησε με το όπλο του την ώρα που έμπαινε στο σπίτι.

Στο «The Last Days Of The Samurai», εκτός του Αλέν Φαμπιέν Ντελόν, μιλάνε και τα άλλα παιδιά του αστέρα του κινηματογράφου, σωματοφύλακες, αλλά και κάποιες από τις ερωμένες του.

Την εποχή εκείνη, ο Αλέν Φαμπιέν Ντελόν απειλούσε να ζητήσει από τη σουηδική δικαιοσύνη να «κηρύξει την ατιμία της αδελφής του ως κληρονόμου», δηλαδή να την διαγράψει εντελώς από τη διαθήκη του πατέρα τους

Είναι, τελικά, παράνομη η διαθήκη του 2022;

Ο Αλέν Φαμπιέν δεν αμφισβητεί, ωστόσο, την πρώτη διαθήκη που χρονολογείται από το 2015. Αλλά για αυτόν, ο πατέρας του δεν είχε πλέον πλήρη διαύγεια όταν υπέγραψε μια νέα διαθήκη υπέρ της Ανούσκα δύο χρόνια πριν από το θάνατό του και στη συνέχεια της δώρισε το 51% των μετοχών της εταιρείας του που διαχειρίζεται το διεθνές εμπορικό σήμα Alain Delon.

Για τον μικρότερο γιο του Ντελόν ήταν η Ανούσκα που τον ώθησε να λάβει αυτές τις αποφάσεις εν πλήρει επιγνώσει. Πριν φτάσει σε αυτό το σημείο, ο Αλέν Φαμπιέν είχε προτείνει μια φιλική συμφωνία για την ακύρωση της διαθήκης του 2022 και της δωρεάς στην αδελφή του.

*Με στοιχεία από rtl.fr  | Αρχική Φωτό: Ο Αλέν και ο Αλέν Φαμπιέν Ντελόν Wikimedia Commons

Economy
Fitch: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Περιορισμένη η έκθεση των τραπεζών στη Μέση Ανατολή

Fitch: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Περιορισμένη η έκθεση των τραπεζών στη Μέση Ανατολή

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό – Παράθυρο Τραμπ για συνομιλίες

Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό – Παράθυρο Τραμπ για συνομιλίες

inWellness
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Ο Γιόκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ίσως και να ήταν γκέι – Και το είπε μια μέρα στον Πολ ΜακΚάρτνεϊ
Φήμες; 10.03.26

Ο Γιόκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ίσως και να ήταν γκέι – Και το είπε μια μέρα στον Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ το 2015, δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες στο Vanity Fair και ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τις σεξουαλικές προτιμήσεις του Τζον Λένον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Χιου Τζάκμαν διάλεξε πλευρά – Τραγούδησε στα 95α γενέθλια του Μέρντοχ ενώ ο Τραμπ έστελνε βίντεο με ευχές
Καταλάβαμε! 10.03.26

Ο Χιου Τζάκμαν διάλεξε πλευρά – Τραγούδησε στα 95α γενέθλια του Μέρντοχ ενώ ο Τραμπ έστελνε βίντεο με ευχές

Ο Αυστραλός ηθοποιός Χιου Τζάκμαν ερμήνευσε τραγούδια από την ταινία «The Greatest Showman» και διασκευές επιτυχιών του Φρανκ Σινάτρα σε μια συγκέντρωση για τα γενέθλια του συντηρητικού μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης στη Νέα Υόρκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αρχεία Έπσταϊν: Καταγγελία για σεξουαλική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε ανήλικη – Τι δείχνουν οι συνεντεύξεις του FBI
13 - 15 ετών 10.03.26

Αρχεία Έπσταϊν: Καταγγελία για σεξουαλική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε ανήλικη – Τι δείχνουν οι συνεντεύξεις του FBI

Έγγραφα από συνεντεύξεις του FBI στα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν περιλαμβάνουν καταγγελία γυναίκας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν 13-15 ετών. Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τις κατηγορίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ένοπλη επίθεση στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς: 35χρονη άνοιξε πυρ με όπλο τύπου AR-15
Συνελήφθη 10.03.26

Ένοπλη επίθεση στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς: 35χρονη άνοιξε πυρ με όπλο τύπου AR-15

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια 35χρονη γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε προς την κατοικία της Rihanna με όπλο τύπου AR-15. Η τραγουδίστρια, ο A$AP Rocky και τα παιδιά τους βρίσκονταν μέσα στο σπίτι αλλά δεν τραυματίστηκαν. Η ύποπτη συνελήφθη λίγο αργότερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στο αφιέρωμα του Ρομπ Ράινερ στα Όσκαρ
Η στιγμή 09.03.26

Ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στο αφιέρωμα του Ρομπ Ράινερ στα Όσκαρ

Πρωταγωνιστές από τις ταινίες του Ρομπ Ράινερ θα ξανασυναντηθούν κατά τη διάρκεια του τμήματος «In Memoriam» των Όσκαρ - Ωστόσο, ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν συμπεριλαμβάνεται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Δεν θα πάψω ποτέ να σε αγαπάω»: Το συγκινητικό βίντεο της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ
Μπορείς να κλάψεις 09.03.26

«Δεν θα πάψω ποτέ να σε αγαπάω»: Το συγκινητικό βίντεο της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Περίπου έναν μήνα μετά τον θάνατο του γνωστού ηθοποιού Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, η 9χρονη κόρη του Εμίλια έφτιαξε ένα συγκινητικό βίντεο για τον πατέρα της.

Σύνταξη
Διαζύγιο κορυφής: To Netflix «τελειώνει» τη Μέγκαν Μαρκλ – Κόβει το ρευστό, αποεπενδύει από τη μπράντα As Ever
Game over 09.03.26

Διαζύγιο κορυφής: To Netflix «τελειώνει» τη Μέγκαν Μαρκλ – Κόβει το ρευστό, αποεπενδύει από τη μπράντα As Ever

Έντεκα μήνες μετά το πολυσυζητημένο λανσάρισμα του lifestyle brand As Ever της Μέγκαν Μαρκλ, το Netflix ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσύρει την επένδυση του στο φιλόδοξο εγχείρημα

Σύνταξη
Λαϊκά δικαστήρια για τον Τιμοτέ Σαλαμέ: Και η Doja Cat στέκεται πλάι στους καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου
Βίντεο 09.03.26

Λαϊκά δικαστήρια για τον Τιμοτέ Σαλαμέ: Και η Doja Cat στέκεται πλάι στους καλλιτέχνες της όπερας και του μπαλέτου

Η Doja Cat αντέδρασε δημόσια στις δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ ότι «κανείς δεν ενδιαφέρεται πια» για την όπερα και το μπαλέτο, υπερασπιζόμενη την αξία και τη μακρά ιστορία των δύο μορφών τέχνης μέσα από ένα βίντεο στο TikTok

Σύνταξη
Αρραβώνας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» – Η Ελλάδα, το δαχτυλίδι, ο όρκος της Γαλλίδας καλλονής
Έρωτας στη Βουλιαγμένη 09.03.26

Αρραβώνας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» – Η Ελλάδα, το δαχτυλίδι, ο όρκος της Γαλλίδας καλλονής

Η Τιλάν Μπλοντό, το μοντέλο που κατέκτησε τον τίτλο του «ομορφότερου κοριτσιού στον κόσμο» σε ηλικία μόλις έξι ετών, επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Γάλλο DJ Μπεν Ατάλ και τη πρόταση κάτω από τον αττικό ουρανό

Σύνταξη
Ποιος θα είναι ο Βόλντεμορτ στη νέα τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ» – Ο Πολ Μπέτανι, ο Κίλιαν Μέρφι ή κανείς τους;
Αναπάντητα ερωτήματα 09.03.26

Ποιος θα είναι ο Βόλντεμορτ στη νέα τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ» – Ο Πολ Μπέτανι, ο Κίλιαν Μέρφι ή κανείς τους;

Η HBO δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ποιος ηθοποιός θα αναλάβει τον ρόλο του Βόλντεμορτ στη νέα σειρά «Χάρι Πότερ» οπότε το διαδίκτυο έχει αρχίσει να μαντεύει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα σημαντικότερα γνωστά ονόματα που αναφέρονται στα αρχεία μέχρι στιγμής και ποια η σχέση τους
Πολιτική, Επιχειρήσεις, Ακαδημία 09.03.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα σημαντικότερα γνωστά ονόματα που αναφέρονται στα αρχεία μέχρι στιγμής και ποια η σχέση τους

Τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν» αποκαλύπτουν επαφές και αλληλογραφία του με γνωστούς ακαδημαϊκούς και πανεπιστημιακούς αξιωματούχους, προκαλώντας παραιτήσεις, έρευνες και έντονες αντιδράσεις σε πανεπιστήμια και ιδρύματα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο
Συνελήφθη γυναίκα 09.03.26

Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε προς την κατοικία της Rihanna, με τουλάχιστον μία σφαίρα να περνά μέσα από τοίχο του σπιτιού

Σύνταξη
Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν
Επιμονή, συναισθηματικός εκβιασμός 09.03.26

Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν

Τα αρχεία του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν επιχείρησε επί χρόνια να αναλάβει τη διαχείριση της περιουσίας του δισεκατομμυριούχου Μορτ Ζούκερμαν, πιέζοντας τον ίδιο και το περιβάλλον του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το «Tropic Thunder» από βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν
«Άψογη νίκη» 08.03.26

Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το «Tropic Thunder» από βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν

«Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να συμμετέχουμε στην προπαγανδιστική σας μηχανή. Ο πόλεμος δεν είναι ταινία», έγραψε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο Μπεν Στίλερ, με αφορμή το βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»
Επαφή 08.03.26

Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στη σχέση του με την Μαρινέλα και μίλησε για την κατάσταση της υγείας της. «Η γνωριμία μου με τη Μαρινέλλα αναβάθμισε τη ζωή μου» είχε δηλώσει ο αγαπητός καλλιτέχνης παλιότερα.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου
Βουλή 10.03.26

Χαρίτσης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου

«Η εξεταστική ξεκίνησε ως συνέπεια της επιστολικής ψήφου της πλειοψηφίας για να καλυφθούν οι ευθύνες των υπουργών της. Συνεχίστηκε με τους 'Χασάπηδες' και τους 'Φραπέδες' που μόνο με θεατρική σάτιρα προσομοιάζει», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων – «Όλα θα αυξηθούν»
Διεθνής Οικονομία 10.03.26

Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων - «Όλα θα αυξηθούν»

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη επηρεάσει τα οικονομικά των πολιτών στην Ευρώπη γεγονός που φαίνεται τόσο στα καύσιμα όσο και στα τρόφιμα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο»: Επιστρέφει ο Ελάιζα Γουντ στον Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών;
The Hunt for Gollum 10.03.26

«Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο»: Επιστρέφει ο Ελάιζα Γουντ στον Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών;

Ο Ελάιζα Γουντ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στον ρόλο του Φρόντο σε νέα ταινία του κόσμου του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανδρουλάκης στον Λαζαρίδη: Με τις δικές μου πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ – με τις δικές σας, κάποιοι πήραν εκατομμύρια
Παρασκήνιο 10.03.26

Ανδρουλάκης στον Λαζαρίδη: Με τις δικές μου πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ – με τις δικές σας, κάποιοι πήραν εκατομμύρια

Έντονη κόντρα στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης ολοκλήρωσε την ομιλία του, ο Μακάριος Λαζαρίδης τον προκάλεσε, αναφερόμενος στον «κουμπάρο» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ιωαννιτών λόγω της σεισμικής δόνησης στις 8 Μαρτίου
Πολιτική προστασία 10.03.26

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ιωαννιτών λόγω της σεισμικής δόνησης στις 8 Μαρτίου

Η απόφαση κήρυξης του δήμου Ιωαννιτών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει διάρκεια τριών μηνών και ελήφθη άμεσα, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων.

Σύνταξη
Μπακογιάννη: Περίμενα ο Σαμαράς να έχει περίσσευμα καρδίας και να πει ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο
Εξωτερική πολιτική 10.03.26

Μπακογιάννη: Περίμενα ο Σαμαράς να έχει περίσσευμα καρδίας και να πει ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο

«Η Ελλάδα πριν από 15 μέρες και η Ελλάδα σήμερα, από πλευράς διπλωματικής ισχύος, είναι σε τελείως άλλη πίστα, και σε επίπεδο Ευρώπης και διεθνώς», δήλωσε η Ντόρα Μπακογάννη

Σύνταξη
GLP-1: Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας προστατεύουν και από τους εθισμούς, δείχνει μεγάλη μελέτη σε βετεράνους
GLP-1 10.03.26

Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας προστατεύουν και από τους εθισμούς, δείχνει μεγάλη μελέτη σε βετεράνους

Οι αγωνιστές GLP-1 περιόρισαν τους θανάτους από υπερβολική δόση και μείωσαν τον κίνδυνο εμφάνισης νέων εθισμών σε αλκοόλ, νικοτίνη, κοκαΐνη, οπιοειδή και κάνναβη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Θεσσαλονίκη: Έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για την καθηγήτρια που φέρεται να δεχόταν bullying από μαθητές
«Της πετούσαν μπουκάλια» 10.03.26

Έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για την καθηγήτρια που φέρεται να δεχόταν bullying από μαθητές

Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας της καθηγήτριας που πέθανε το περασμένο Σάββατο, έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο - «Της πετούσαν μπουκάλια με νερό και με σοκολατούχο γάλα»

Σύνταξη
Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς
Κόσμος 10.03.26

Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο άνδρας είχε εμπλοκή στη μεταφορά 300 σφαιρών πραγματικών πυρομαχικών τον Αύγουστο του 2025, οι οποίες φέρεται να προορίζονταν για επιθέσεις δολοφονίας εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών εγκαταστάσεων στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύνταξη
Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς
Μοναδική βραδιά 10.03.26

Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς

Το βράδυ της Δευτέρας, το κατάμεστο θέατρο Παλλάς γέμισε με τα τραγούδια του Αντώνη Καλογιάννη, πέντε χρόνια μετά την απώλεια του μεγάλου ερμηνευτή.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης
Επικαιρότητα 10.03.26

Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του στη Βουλή άσκησε για μία ακόμα φορά δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και για τη στάση της στον πόλεμο με το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα
Παρίσι 10.03.26

Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα

«Δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε στην Ευρώπη χωρίς πυρηνική ενέργεια», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, που πραγματοποιείται στην Γαλλία

Σύνταξη
Επίθεση Φάμελλου σε κυβέρνηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να φύγετε το συντομότερο και να πάρετε μαζί σας το παρακράτος
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Επίθεση Φάμελλου σε κυβέρνηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να φύγετε το συντομότερο και να πάρετε μαζί σας το παρακράτος

«Όλες οι κινήσεις τη ΝΔ εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο διαφθοράς για να ωφεληθούν οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος από τη Βουλή και επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Η κυβέρνηση να θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πόλεμος στο Ιράν 10.03.26

Τσουκαλάς: Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Η κυβέρνηση να θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

«Η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο να βρίσκεται στην Κύπρο. Περιμένουμε τη σαφή καταδίκη της συνθήκης αυτής από τους Ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
«Φορέματα που σέρνονται, φορέματα που πετούν» – Η νέα συλλογή της Chanel και το φαινόμενο της πεταλούδας
Μεταμόρφωση 10.03.26

«Φορέματα που σέρνονται, φορέματα που πετούν» - Η νέα συλλογή της Chanel και το φαινόμενο της πεταλούδας

Για τη δεύτερη συλλογή της κύριας σειράς του o Matthieu Blazy εμπνεύστηκε από μια συνέντευξη που έδωσε η Coco Chanel στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro τη δεκαετία του 1950. «Η μόδα είναι τόσο κάμπια όσο και πεταλούδα», είπε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μιλένα Αποστολάκη: Το σκάνδαλο ΟΠΕΠΕΚΕ, από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της διακυβέρνησης ΝΔ
Βουλή 10.03.26

Μιλένα Αποστολάκη: Το σκάνδαλο ΟΠΕΠΕΚΕ, από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της διακυβέρνησης ΝΔ

«Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις καταθέσεις των μαρτύρων, ούτε τους διαλόγους των επισυνδέσεων που αποδεικνύουν την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης», τόνισε η Μιλένα Αποστολάκη, απευθυνόμενη στην κυβέρνηση

Σύνταξη
