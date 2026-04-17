Μαυροπάνος: Ομάδες της Premier League και της Bundesliga θέλουν τον Έλληνα διεθνή – Στη λίστα της Ντόρτμουντ
Ο Ντίνος Μαυροπάνος πρόκειται να αποχωρήσει από την Γουέστ Χαμ στο τέλος της σεζόν και σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα ήδη φιγουράρει στη λίστα ομάδων της Αγγλίας και της Γερμανίας.
- Πόλεμος των άστρων: Προειδοποίηση-σοκ των ΗΠΑ για ρωσική πυρηνική επίθεση στο διάστημα
- Ανακαλεί συσκευασμένη φέτα ο ΕΦΕΤ, λόγω μόλυνσης με λιστέρια
- Λίβανος: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στον νότο και αντικρίζουν ερείπια και συντρίμμια
- Τέμπη: Νεκρός ελεγκτής της ΕΑΔ – Κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος στη «Σύμβαση 717» του ΟΣΕ
Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις φέτος με την Γουέστ Χαμ, με τελευταία τα δύο γκολ που πέτυχε στο 4-0 των «σφυριών» επί της Γουλβς, στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της Premier League. Έτσι ολοένα και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να έχει προσελκύσει ενδιαφέρον ομάδων από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.
Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ του Sky ο 28χρονος διεθνής στόπερ βρίσκεται στο στόχαστρο κι άλλων ομάδων της Premier League, αλλά και της Bundesliga.
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Μαυροπάνος δεν πρόκειται να ολοκληρώσει το πενταετές συμβόλαιο που υπέγραψε με την Γουέστ Χαμ το 2023 (και εκπνέει το καλοκαίρι του ’28) και θα αποχωρήσει στο τέλος τέλος της σεζόν.
Όσον αφορά τις ομάδες που τον θέλουν ο Πλέτενμπεργκ αποκαλύπτει αυτό της Μπορούσια Ντόρτμουντ η οποία τον γνωρίζει από το πέρασμά του από τις Νυρεμβέργη και Στουτγάρδη.
ανοίγει την… πόρτα της Γουέστ Χαμ το καλοκαίρι, καθώς αναζητά νέες προκλήσεις στην καριέρα του. Το ρεπορτάζ του έγκριτου, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ανοίγει ένα κύκλο φημών που θα κυκλοφορήσουν για τη χάρη του 28χρονου αμυντικού.
Μάλιστα, η Μπορούσια Ντόρτμουντ επιθυμεί να τον ντύσει στα «κιτρινόμαυρα», όμως θα πρέπει να καταβάλει ένα υψηλό ποσό που θα αξιώσουν τα «Σφυριά». Τα χρόνια του σε Νυρεμβέργη και Στουτγάρδη έχουν αναπτύξει τη φήμη του στην Bundesliga, ενώ η ύπαρξη της Άρσεναλ στο βιογραφικό του, εκτοξεύει την αξία του βασικού στόπερ της Εθνικής, ο οποίος έκανε το «μπαμ» στον ΠΑΣ Γιάννινα.
🚨⚒️ EXCL | Konstantinos Mavropanos is set to leave West Ham this summer as he is seeking a new challenge. #WHUFC
28 y/o has delivered top performances consistently over the past few months, attracting interest from both the Bundesliga and the Premier League.
Borussia Dortmund… pic.twitter.com/LAm6i00olo
— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 17, 2026
- LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι
- LIVE: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές
- Προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ ο Ολυμπιακός για την τιμωρία του Τζόουνς
- Α1 μπάσκετ Γυναικών: Αναβολή στους τελικούς μέχρι την απόφαση του αθλητικού δικαστή για το πρώτο παιχνίδι
- Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Εφές
- Άνοιξε ο δρόμος για την πρόσληψη Δώνη στη Σαουδική Αραβία – Απολύθηκε ο Ρενάρ
- Ζέλσον Μαρτίνς: «Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα»
