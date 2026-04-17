Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις φέτος με την Γουέστ Χαμ, με τελευταία τα δύο γκολ που πέτυχε στο 4-0 των «σφυριών» επί της Γουλβς, στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της Premier League. Έτσι ολοένα και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να έχει προσελκύσει ενδιαφέρον ομάδων από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ του Sky ο 28χρονος διεθνής στόπερ βρίσκεται στο στόχαστρο κι άλλων ομάδων της Premier League, αλλά και της Bundesliga.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Μαυροπάνος δεν πρόκειται να ολοκληρώσει το πενταετές συμβόλαιο που υπέγραψε με την Γουέστ Χαμ το 2023 (και εκπνέει το καλοκαίρι του ’28) και θα αποχωρήσει στο τέλος τέλος της σεζόν.

Όσον αφορά τις ομάδες που τον θέλουν ο Πλέτενμπεργκ αποκαλύπτει αυτό της Μπορούσια Ντόρτμουντ η οποία τον γνωρίζει από το πέρασμά του από τις Νυρεμβέργη και Στουτγάρδη.

ενώ η ύπαρξη της Άρσεναλ στο βιογραφικό του, εκτοξεύει την αξία του βασικού στόπερ της Εθνικής, ο οποίος έκανε το «μπαμ» στον ΠΑΣ Γιάννινα.