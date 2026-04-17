«Η Ρόμα ανανεώνει με τον Πελεγκρίνι μέχρι το 2029»
«Για πάντα» στη Ρόμα ο Λορέντσο Πελεγκρίνι, καθώς αναμένεται να υπογράψει νέο τριετές συμβόλαιο με τους «τζιαλορόσι», το καλοκαίρι που μένει ελεύθερος.
Κάτοικος Ρώμης φαίνεται ότι θα παραμείνει ο Λορέντσο Πελεγκρίνι, καθώς σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο αρχηγός της Ρόμα αναμένεται να υπογράψει νέο τριετές συμβόλαιο με τους «τζιαλορόσι» το προσεχές καλοκαίρι που μένει ελεύθερος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ιταλός κεντρικός χαφ μετράει τη φετινή σεζόν, 33 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει σημειώσει και επτά γκολ και τέσσερις ασίστ.
Πότε υπέγραψε το τελευταίο του συμβόλαιο ο Πελεγκρίνι με τη Ρόμα
Υπενθυμίζεται ότι ο Πελεγκρίνι υπέγραψε με τη Ρόμα το 2021 με τις απολαβές του να αγγίζουν τα 6.5 εκατ. ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους.
Τις τελευταίες πέντε σεζόν έχει σκοράρει συνολικά 38 γκολ και έχει μοιράσει 29 ασίστ στις εμφανίσεις του με την ομάδα, έχοντας αναδειχθεί σε ένα πολύτιμο στέλεχος για το δυναμικό των «τζιαλορόσι».
