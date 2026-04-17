Η Άστον Βίλα νίκησε και την Μπολόνια και ο Ολυμπιακός παραμένει η μοναδική ομάδα που έφυγε με «διπλό» από το «Villa Park» (vids)
Η Άστον Βίλα έκανε ξανά… πλάκα στην έδρα της, νίκησε με 4-0 την Μπολόνια και προκρίθηκε στους «4» του Europa League, συνεχίζοντας αήττητη στο «Villa Park», με εξαίρεση την επική εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια.

Η Άστον Βίλα συνεχίζει ακάθεκτη στο Europa League, νίκησε εύκολα στο «Villa Park» την Μπολόνια με 4-0 και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, διατηρώντας ένα τρομερό στατιστικό εντός έδρας που έχει… σπάσει μόνο ο Ολυμπιακός.

Οι «χωριάτες» πραγματοποιούν ακόμη μια εξαιρετική πορεία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, βρίσκονται στους «4» και θα συγκρουστούν με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για μια θέση στον μεγάλο τελικό της Κωνσταντινούπολης.

Αυτό που είναι άξιο αναφοράς εδώ και τρία χρόνια σχετικά με την ομάδα του Ουνάι Έμερι είναι πως σε όλα τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια εντός έδρας έχει μόνο νίκες, με εξαίρεση την ισοπαλία με τη Γιουβέντους με 0-0 για το Champions League και φυσικά το έπος του Ολυμπιακού, όπου είχε επικρατήσει με το εντυπωσιακό 4-2, στον δρόμο για την επική κατάκτηση του Europa Conference League.

Οι ερυθρόλευκοι παραμένουν μετά από μια τριετία στην Ευρώπη για τη Βίλα, η μοναδική ομάδα που έφυγε με διπλό από την έδρα της, την ώρα που έχει παίξει συνολικά 18 ματς. Ο Ολυμπιακός στις 2 Μάη του 2024 είχε «αλώσει» το «Villa Park» με 4-2 και στη ρεβάνς στο Καραϊσκάκη είχε επικρατήσει με 2-0, κλειδώνοντας την παρουσία του στον μεγάλο τελικό της «Opap Arena», που έφερε και το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο ελληνικής ομάδας στην ιστορία.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Βίλα βρίσκεται στα ημιτελικά και παίζει με τη Νότιγχαμ και έχει ακόμη ένα τρομερό στατιστικό, αφού πέρα από τη μοναδική ήττα από τον Ολυμπιακό, έχει αποκλειστεί και στο Europa Conference League το 2024 από τους Πειραιώτες που κατέκτησαν τον τίτλο, ενώ και μια χρονιά μετά στο Champions League έμεινε εκτός από την Παρί Σεν Ζερμέν στα προημιτελικά, παρότι νίκησε στο πρώτο ματς με 3-2 στην έδρα και μετέπειτα οι Παριζιάνοι στέφθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης.

Τα παιχνίδια της Άστον Βίλα στην Ευρώπη και ο… Ολυμπιακός:

Άστον Βίλα–Ζρίνσκι Μόσταρ 1-0 (Conference League)
Άστον Βίλα–Άλκμααρ 2-1 (Conference League)
Άστον Βίλα–Λέγκια Βαρσοβίας 2-1 (Conference League)
Άστον Βίλα–Άγιαξ 4-0 (Conference League)
Άστον Βίλα–Λιλ 2-1 (Conference League)
Άστον Βίλα–Ολυμπιακός 2-4 (Conference League)
Άστον Βίλα–Μπάγερν Μονάχου 1-0 (Champions League)
Άστον Βίλα–Μπολόνια 2-0 (Champions League)
Άστον Βίλα–Γιουβέντους 0-0 (Champions League)
Άστον Βίλα–Σέλτικ 4-2 (Champions League)
Άστον Βίλα–Κλαμπ Μπριζ 3-0 (Champions League)
Άστον Βίλα–Παρί Σεν Ζερμέν 3-2 (Champions League)
Άστον Βίλα–Μπολόνια 1-0 (Europa League)
Άστον Βίλα–Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-0 (Europa League)
Άστον Βίλα–Γιουνγκ Μπόις 2-1 (Europa League)
Άστον Βίλα–Ζάλτσμπουργκ 3-2 (Europa League)
Άστον Βίλα–Λιλ 2-0 (Europa League)
Άστον Βίλα–Μπολόνια 4-0 (Europa League)

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

