Ζαχαριάδης: Αντιδημοκρατικό παραλήρημα Γεωργιάδη, με την κάλυψη Μητσοτάκη – Να αποπεμφθεί

«Ακούσαμε ένα αντιδημοκρατικό παραλήρημα το οποίο προκαλεί και έχει την ευθύνη ο πρωθυπουργός εάν υιοθετεί αυτά τα οποία λέει ο κύριος Άδωνις Γεωργιάδης», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, σημειώνοντας πως ο υπουργός Υγείας «είπε ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας, ένας ελεγκτικός θεσμός, επιτίθεται στη Δημοκρατία και στη Νέα Δημοκρατία. Επίσης, ότι πρέπει να επιληφθεί ο Πρόεδρος της Βουλής και έβγαλε απόφαση – την οποία νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας η ελληνική Δικαιοσύνη πρέπει να τη βγάλει – ισχυριζόμενος ότι όλη η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι της πλάκας, για πέταμα, ανοησίες…».

Ο κ. Ζαχαριάδης ανέφερε χαρακτηριστικά πως, επειδή δεν έχει γνώση της δικογραφίας, ρωτάει, «εφόσον είναι τα πράγματα τόσο ‘παιδική χαρά’, γιατί το καλοκαίρι στην πρώτη δικογραφία δεν στείλανε στη Δικαιοσύνη τους δύο υπουργούς για να αθωωθούν πανηγυρικά», και «οι μισοί βουλευτές επικαλέστηκαν ότι είναι άρρωστοι και απείχαν από την ψηφοφορία στη Βουλή;».

«Γιατί δεν πάνε όλοι μαζί τώρα στη Δικαιοσύνη, να αθωωθούν πανηγυρικά και να πούνε μετά ό,τι θέλουν; Έτσι λειτουργούν οι θεσμοί της Δημοκρατίας στην Ευρώπη. Είναι απαράδεκτο να βγάζει πόρισμα ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κορυφαίος υπουργός στα ραδιόφωνα», υπογράμμισε.

«Αν δεν αποπεμφθεί ο Γεωργιάδης, ο Μητσοτάκης υιοθετεί την ακραία ατζέντα του»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε, μάλιστα, «τραγική» και όλη την υπόλοιπη δήλωση Γεωργιάδη, που λέει «ότι η παρέμβαση γίνεται επειδή παζαρεύει τη θέση της η εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας. Σοβαρά τώρα; Δηλαδή όποιος ανανεώνει μία θητεία παζαρεύει τη θέση του; Όποιος ερευνά και αποκαλύπτει παζαρεύει τη θέση του; Όποιος κάνει τη δουλειά του παζαρεύει τη θέση του;», αναρωτήθηκε.

«Ο κ. Γεωργιάδης κάνει επίθεση στη Δημοκρατία, στη Δικαιοσύνη, στους θεσμούς. Δεν μπορεί να είναι υπουργός στο υπουργικό Συμβούλιο ο κ. Γεωργιάδης μετά τη σημερινή του τοποθέτηση. Πώς θα σταθεί δηλαδή; Είναι ευθεία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης και προφανώς αυτά γίνονται με την κάλυψη του πρωθυπουργού», υπογράμμισε ο κ. Ζαχαριάδης, προσθέτοντας πως αν δεν ισχύει αυτό, τότε «πρέπει να τον αποπέμψει, να τον ανασχηματίσει. Αλλιώς, υιοθετεί όσα λέει».

«Τραμπισμός και στρατηγική του Όρμπαν» από την κυβέρνηση ΝΔ

Μάλιστα, σημείωσε πως «σε ένα πράγμα είχε δίκιο ο κ. Γεωργιάδης. Αυτά τα οποία είπε προχθές το βράδυ σε τηλεοπτική εμφάνιση, με τον δικό του τρόπο, τα είπε ο κ. Μητσοτάκης. Βέβαια, το βάφτισε φωνή της λογικής ο κ. Γεωργιάδης», για να τονίσει πως «κάνουν με άμεσο τρόπο ο ένας, με έμμεσο τρόπο ο άλλος, υποδείξεις στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, επειδή δεν τους αρέσουν τα ευρήματα».

«Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ζητάνε να αντιστρέψουν την πραγματικότητα ότι είναι μια διεφθαρμένη και βουτηγμένη στα σκάνδαλα κυβέρνηση. Αυτή είναι η αλήθεια και είναι Τραμπισμός αυτό το πράγμα, είναι η στρατηγική του Όρμπαν που διάβρωσε τους θεσμούς στη χώρα του», ανέφερε καταληκτικά ο Κώστας Ζαχαριάδης.