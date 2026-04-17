Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης αν διαφωνεί με τον Γεωργιάδη πρέπει να τον διώξει, αν συμφωνεί είναι επικίνδυνος

Να αποπέμψει τον Άδωνι Γεωργιάδη από την κυβέρνηση καλεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, μετά τις ανοίκειες επιθέσεις του υπουργού Υγείας στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Όπως τονίζει σε on camera δήλωσή του ο κ. Φάμελλος, «ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, ο θρασύς και αμετροεπής Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτήρισε “επίθεση στη Δημοκρατία” τη δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, στοχοποιώντας την επειδή κάνει τη δουλειά της και ομολογώντας παράλληλα την ενοχή τους».

Όσον αφορά τον Παύλο Μαρινάκη και τις σημερινές του δηλώσεις, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισήμανε πως «από την άλλη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παρότι από τη μία είπε ότι συμμερίζεται τα όσα είπε ο υπουργός Υγείας, δήλωσε πως σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση δεν πρέπει να στραφεί κατά της Δικαιοσύνης. Ε λοιπόν, ή το ένα ισχύει ή το άλλο».

Προσθέτει πως «αν ο κ. Μητσοτάκης διαφωνεί με όσα λέει ο υπουργός του, πρέπει να τον διώξει σήμερα. Αν συμφωνεί, τότε είναι χειρότερος από αυτόν και είναι αυτός επικίνδυνος για τη Δημοκρατία».

Καταληκτικά ο κ. Φάμελλος επισημαίνει πως «γιατί επικίνδυνοι για τη Δημοκρατία δεν είναι όσοι ερευνούν και κάνουν τη δουλειά τους, αλλά όσοι φοβούνται την έρευνα επειδή έχουν στήσει ένα παρακρατικό καθεστώς και θέλουν να φιμώσουν τη Δικαιοσύνη».

Η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου: