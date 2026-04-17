Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης αν διαφωνεί με τον Γεωργιάδη πρέπει να τον διώξει, αν συμφωνεί είναι επικίνδυνος
Πολιτική Γραμματεία 17 Απριλίου 2026, 17:10

Πυρά του Σωκράτη Φάμελλου σε Άδωνι Γεωργιάδη και Παύλο Μαρινάκη για τις επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Καλεί τον πρωθυπουργό να αποπέμψει τον υπουργό Υγείας

«Μην κάθεσαι σταυροπόδι!» – Επιβαρύνεται πράγματι η μέση;

«Μην κάθεσαι σταυροπόδι!» – Επιβαρύνεται πράγματι η μέση;

Να αποπέμψει τον Άδωνι Γεωργιάδη από την κυβέρνηση καλεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, μετά τις ανοίκειες επιθέσεις του υπουργού Υγείας στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Όπως τονίζει σε on camera δήλωσή του ο κ. Φάμελλος, «ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, ο θρασύς και αμετροεπής Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτήρισε “επίθεση στη Δημοκρατία” τη δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, στοχοποιώντας την επειδή κάνει τη δουλειά της και ομολογώντας παράλληλα την ενοχή τους».

«Αν συμφωνεί, τότε είναι χειρότερος από αυτόν και είναι αυτός επικίνδυνος για τη Δημοκρατία»

Όσον αφορά τον Παύλο Μαρινάκη και τις σημερινές του δηλώσεις, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισήμανε πως «από την άλλη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παρότι από τη μία είπε ότι συμμερίζεται τα όσα είπε ο υπουργός Υγείας, δήλωσε πως σε καμία περίπτωση η κυβέρνηση δεν πρέπει να στραφεί κατά της Δικαιοσύνης. Ε λοιπόν, ή το ένα ισχύει ή το άλλο».

Προσθέτει πως «αν ο κ. Μητσοτάκης διαφωνεί με όσα λέει ο υπουργός του, πρέπει να τον διώξει σήμερα. Αν συμφωνεί, τότε είναι χειρότερος από αυτόν και είναι αυτός επικίνδυνος για τη Δημοκρατία».

Καταληκτικά ο κ. Φάμελλος επισημαίνει πως «γιατί επικίνδυνοι για τη Δημοκρατία δεν είναι όσοι ερευνούν και κάνουν τη δουλειά τους, αλλά όσοι φοβούνται την έρευνα επειδή έχουν στήσει ένα παρακρατικό καθεστώς και θέλουν να φιμώσουν τη Δικαιοσύνη».

Η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου:

YouTube thumbnail

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα υποδέχτηκε το άνοιγμα του Ορμούζ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα υποδέχτηκε το άνοιγμα του Ορμούζ

Vita.gr
«Μην κάθεσαι σταυροπόδι!» – Επιβαρύνεται πράγματι η μέση;

«Μην κάθεσαι σταυροπόδι!» – Επιβαρύνεται πράγματι η μέση;

Κόσμος
Ιράν: Άνοιξε τα Στενά του Ορμούζ όσο διαρκεί η εκεχειρία στο Λίβανο

Ιράν: Άνοιξε τα Στενά του Ορμούζ όσο διαρκεί η εκεχειρία στο Λίβανο

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη
Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Η «τοξική κυβέρνηση» μιλάει για τοξικότητα, λέει η αντιπολίτευση – «Λαγός του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης»
«Κοίτα ποιος μιλάει» 17.04.26

Με την κυβέρνηση να «βαφτίζει» τοξικότητα ό,τι διατυπώνεται εναντίον της, φθάνοντας σε σημείο ακραίου λαϊκισμού, σύσσωμη η αντιπολίτευση αντιστρέφει τα «πυρά», ενώ υπογραμμίζει ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης ενεργεί «υπό τις εντολές» του Κυριάκου Μητσοτάκη

Νατάσα Ρουγγέρη
Τσουκαλάς στον Π. Μαρινάκη: Αδιανόητο να μιλάτε για τοξικότητα – Ο Μητσοτάκηςείναι ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας
Πολιτική Γραμματεία 17.04.26

«Βουλιάζουν τη χώρα στον βούρκο και επιλέγουν την πόλωση διαιρώντας την κοινωνία για να επιβιώσει πολιτικά ο πρωθυπουργός», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς 

Λαζαρίδης: Ο «άριστος» του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη, παιδί του κομματικού σωλήνα και διπλοθεσίτης στο Δημόσιο
Πολιτική 17.04.26

Από τα 16 του χρόνια στην ΟΝΝΕΔ και κολλητός του πρωθυπουργού, ο Μακάριος Λαζαρίδης εμφανίζει μια καριέρα που έχει έντονο το γαλάζιο αποτύπωμα πάνω της.

Δημήτρης Τερζής
Ζαχαριάδης: Αντιδημοκρατικό παραλήρημα Γεωργιάδη, με την κάλυψη Μητσοτάκη – Να αποπεμφθεί
Πολιτική Γραμματεία 17.04.26

«Ο κ. Γεωργιάδης κάνει επίθεση στη Δημοκρατία, στη Δικαιοσύνη, στους θεσμούς. Δεν μπορεί να είναι υπουργός στο υπουργικό Συμβούλιο μετά τη σημερινή του τοποθέτηση», τόνισε ο Κώστας Ζαχαριάδης

Μήνυση Άδωνι Γεωργιάδη σε χρήστη του Tik Tok για την 19χρονη στην Κεφαλονιά – Ποιος ο λόγος
Επικαιρότητα 17.04.26

«Δυστυχώς, όταν έφτασε στο νοσοκομείο το κορίτσι ήταν σχεδόν νεκρό. Έγινε άμεσα ανάνηψη, οι γιατροί πρόσφεραν ό,τι μπορούσε η επιστήμη» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Τσουκαλάς: Ο εγκέφαλος και εμπνευστής της τοξικότητας, της δολοφονίας χαρακτήρων, είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 17.04.26

«Επίθεση στη δημοκρατία είναι οι υποκλοπές του κ. Μητσοτάκη, οι επιθέσεις Γεωργιάδη στη Δικαιοσύνη, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την διασπάθιση του δημόσιου χρήματος και η αναξιοκρατία των κολλητών όπως εκφράστηκε στην υπόθεση Λαζαρίδη», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς

Αμετανόητος ο Γεωργιάδης, νέα ευθεία παρέμβαση στην ευρωπαϊκή εισαγγελία – Κάνει λόγο για επίθεση στη Δημοκρατία
Αντιθεσμικός 17.04.26

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνεχίζει τις ανοίκειες επιθέσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και προσωπικά στην Πόπη Παπανδρέου. Ζητά πρωτοβουλία Κακλαμάνη για τις «αστείες», όπως είπε, δικογραφίες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Π. Μαρινάκης: Κατηγορεί την αντιπολίτευση για τοξικότητα και δικαιολογεί τον Λαζαρίδη
Πολιτική Γραμματεία 17.04.26

«Να θυμίσω ότι σε αυτή τη χώρα είχαμε πολιτικό αρχηγό, τον κ. Φάμελλο, ο οποίος πήγε στη Βουλή και μέσω ερωτημάτων, πήγε να συνδέσει τον πρωθυπουργό με τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου; Ακόμα και ο κ. Ανδρουλάκης, που δεν τον βάζω στο ίδιο 'τσουβάλι', έχει στελέχη που μίλησαν για 'χαμένα βαγόνια'», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, συνεχίζοντας, ωστόσο, να εργαλειοποιεί την περιπέτεια υγείας του Μυλωνάκη, όπως έκανε και ο Μητσοτάκης

Κατρίνης: Η κυβέρνηση και o Μητσοτάκης στοχοποιούν όποιον τους ενοχλεί
Πολιτική 17.04.26

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, υποστηρίζοντας ότι η στοχοποίηση θεσμών, δικαστικών λειτουργών και πολιτικών δεν συνάδε με τη λειτουργία μιας δημοκρατικής διακυβέρνησης

Βαρκελώνη: Ηγέτες προοδευτικών κομμάτων συναντώνται μπροστά στον άνοδο της ακροδεξιάς – Συμμετέχει ο Ανδρουλάκης
ΠΑΣΟΚ 17.04.26

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Στέφαν Λεβέν ξεκίνησαν την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση στο τελευταίο συνέδριο του PES

Το αίτημα Ανδρουλάκη για εκλογές, η μομφή στον Ορμπανισμό και η κοινοβουλευτική «ήττα» Μητσοτάκη
Πολιτική 17.04.26

Επέμεινε στο αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανεβάζοντας εκ νέου τους τόνους απέναντι στον «Όρμπαν των Βαλκανίων», όπως χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με φόντο τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση Λαζαρίδη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Λόγια του αέρα η ανάληψη ευθύνης από τον Μακάριο Λαζαρίδη – Οφείλει να τον αποπέμψει ο Μητσοτάκης
«Μην προκαλείτε» 17.04.26

Επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για τον Μακάριο Λαζαρίδη μετά τη δήλωση περί επιστροφής των «αχρεωστήτως καταβληθέντων» - «Προφανώς, του διαμηνύθηκε πως έρχεται βαρύς ο πέλεκυς», τονίζει

Μητσοτάκης: Με άδεια φαρέτρα προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα σκάνδαλα – Σε δεινή θέση η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 17.04.26

Προσπάθεια απαξίωσης των ζητημάτων της Δημοκρατίας και της διαφθοράς, ανοιχτές επιθέσεις και ευθείες παρεμβάσεις στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και επιχείρηση επιβολής σιωπητηρίου για τις υποκλοπές συνθέτουν την τακτική που επιλέγει ο Κυρ. Μητσοτάκης, απέναντι στη δίνη των σκανδάλων. Χρήση μέχρι και της σοβαρής κατάστασης της υγείας του Γ. Μυλωνάκη στην προσπάθεια αλλαγής ατζέντας.

Γιάννης Μπασκάκης
Κυβέρνηση αλλεργική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον έλεγχο και στη λογοδοσία, νοσεί η Δημοκρατία και μόνο ο λαός μπορεί να δώσει θεραπεία
in Confidential 17.04.26

Με περίσσια αλαζονεία εμφανίστηκε στη Βουλή ο πρωθυπουργός που δεν είπε κιχ για τον Λαζαρίδη και απέφυγε να πάρει ουσιαστική θέση για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο εναρκτήριο συνέδριο Global Progressive Mobilization
Πολιτική 16.04.26

Για δύο ημέρες, ηγέτες, εκπρόσωποι προοδευτικών κομμάτων και κινημάτων θα συναντηθούν για να ανταλλάξουν ιδέες και να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν: Ανάγκη να διατηρηθεί η εκεχειρία
Διπλωματία 16.04.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Πέμπτης τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε δύο μέτωπα οι εξελίξεις στην καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου κατά Λιόλιου: Αθλητικός Εισαγγελέας και ΕΕΑ για σκιές σε ασυμβίβαστα, διοίκηση ομάδων και διαιτησίες – Τι απαντά ο πρόεδρος της ΕΟΚ
Μπάσκετ 17.04.26

Τι ζήτησε ο Γιάννης Βρούτσης. Τι αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς

Κενά στις εφαρμογές επαλήθευσης ηλικίας – «Χάκαραν» μέσα σε δύο λεπτά την πλατφόρμα της ΕΕ
Τεχνολογία 17.04.26

Eιδικοί στην κυβερνοασφάλεια ανέλυσαν τον κώδικα της εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας, όπου εντόπισαν αδυναμίες στον σχεδιασμό, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Η «τοξική κυβέρνηση» μιλάει για τοξικότητα, λέει η αντιπολίτευση – «Λαγός του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης»
«Κοίτα ποιος μιλάει» 17.04.26

Με την κυβέρνηση να «βαφτίζει» τοξικότητα ό,τι διατυπώνεται εναντίον της, φθάνοντας σε σημείο ακραίου λαϊκισμού, σύσσωμη η αντιπολίτευση αντιστρέφει τα «πυρά», ενώ υπογραμμίζει ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης ενεργεί «υπό τις εντολές» του Κυριάκου Μητσοτάκη

Νατάσα Ρουγγέρη
Αρναούτογλου: Πότε αλλάζει το σκηνικό του καιρού – Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
Ελλάδα 17.04.26

Ήπιος παραμένει ο καιρός μέχρι την αρχή της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο στη συνέχεια χαλάει με βροχές και καταιγίδες από τα βόρεια και στη συνέχεια σε όλη τη χώρα σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου

Κόρινθος: Από το Ψυχικό η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα – Την αναζητούσαν οι γονείς της, βρέθηκε σημείωμα
Ελλάδα 17.04.26

Η 17χρονη, κόρη γιατρού, είχε αποχωρήσει από το σπίτι της στο Ψυχικό το απόγευμα της Πέμπτης - Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της το ίδιο βράδυ στις αρχές και σήμερα το πρωί βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό στην Κόρινθο

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ «πλήρως ανοιχτά» κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον Λίβανο
Κόσμος 17.04.26

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν μεγάλη πτώση μετά την ανακοίνωση από το Ιράν ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι πλήρως ανοικτά για το υπόλοιπο της κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ.

Σε εξέλιξη η ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου
Αστική παρέμβαση 17.04.26

«Η ανάπλαση της λιμενικής ζώνης Λιμένα Χερσονήσου, αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο, κρίσιμο, αλλά και σημαντικό έργο για την ευρύτερη περιοχή» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου.

Ο αγώνας ύπαρξης της Άρσεναλ
Premier League 17.04.26

Την Κυριακή στο Μάντσεστερ «δοκιμάζεται» με τη Σίτι εποχή εσωστρέφειας 21 χρόνων χωρίς τίτλο στην premier league

Δημήτριος Ψαρρός: Εξετελέσθη, εδολοφονήθη μετά την μάχην, άνευ δίκης
Ανυποχώρητος παρά τις πιέσεις 17.04.26

«Ο Ψαρρός επλήρωσε με την ζωήν του την πίστιν του προς την αληθινήν Δημοκρατίαν και τον πραγματικόν απελευθερωτικόν αγώνα»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
«Παρέλυσε» το Δημόσιο στην Πορτογαλία – Γιατί απεργούν οι υπάλληλοι;
Κόσμος 17.04.26

Η κυβερνητική μεταρρύθμιση στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην απλοποίηση των διαδικασιών απόλυσης και στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στις επιχειρήσεις για την οργάνωση του χρόνου εργασίας στην Πορτογαλία

ΕΛ.ΑΣ: Συνελήφθη 46χρονος για παιδική πορνογραφία – Είχε χιλιάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης
Ελλάδα 17.04.26

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, η διερεύνηση της υπόθεσης που αφορά σε παιδική πορνογραφία, ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν από τη Europol

Πώς θα διορθώσετε λάθη στις αυτόματες φορολογικές δηλώσεις – Τα βήματα
ΑΑΔΕ 17.04.26

Επισημαίνεται ότι ο φόρος που έχει προσδιοριστεί μέσω της αυτόματης οριστικοποίησης δεν συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με τυχόν χρηματικές απαιτήσεις του φορολογούμενου έναντι του Δημοσίου

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

