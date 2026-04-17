Βερολίνο: Ακτιβίστρια κόλλησε το σώμα της σε βιτρίνα μουσείου
Art 17 Απριλίου 2026

Βερολίνο: Ακτιβίστρια κόλλησε το σώμα της σε βιτρίνα μουσείου

Την ευθύνη για την ενέργεια που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπόντε στο Βερολίνο ανέλαβε η «New Generation», μια ομάδα περιβαλλοντικών ακτιβιστών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το απόγευμα της Τρίτης, 14 Απριλίου, μια ακτιβίστρια κόλλησε (κυριολεκτικά) το σώμα της σε μια βιτρίνα του Μουσείου Μπόντε στο Βερολίνο, με την αστυνομία να την απομακρύνει από τον χώρο, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Monopol.

Την ευθύνη για την ενέργεια ανέλαβε η «New Generation», ένα κίνημα που διαδέχθηκε τη «Last Generation», μια γερμανο-ιταλική ομάδα περιβαλλοντικών ακτιβιστών.

Η «Last Generation» διαλύθηκε τον Ιανουάριο του 2025.

«Μου αρέσουν τα λεφτά!»

Η γυναίκα, ντυμένη σαν την υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, Κάθριν Ράιχε, και φορώντας μια μάσκα με το πρόσωπο της πολιτικού, κόλλησε το σώμα της σε μια γυάλινη βιτρίνα που περιείχε νομίσματα, ενώ κρατούσε ένα πλακάτ με την επιγραφή «Katherina Super-Reiche» – ένα λογοπαίγνιο με το επίθετο της Ράιχε, που υποδηλώνει υπερβολικό πλούτο.

«Είμαι η Katherina Super-Rich και μου αρέσουν τα λεφτά!» έγραψε η New Generation στο Instagram, προσθέτοντας: «Η Ράιχε δεν διατηρεί την απαραίτητη απόσταση από τον επιχειρηματικό κόσμο, ώστε να λαμβάνει ανεξάρτητες αποφάσεις ως υπουργός προς το κοινό καλό».

Η Κατερίνα Ράιχε, η οποία διορίστηκε υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας το 2025, έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονης κριτικής λόγω των δεσμών της με τον ενεργειακό κλάδο, γεγονός που οδήγησε σε κατηγορίες ότι αποτελεί «λομπίστρια του φυσικού αερίου».

Οι επικριτές της ισχυρίζονται ότι στόχος της ήταν να επιβραδύνει την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς όφελος των μεγάλων εταιρειών.

Ένας εκπρόσωπος του Ιδρύματος Πρωσικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (SPK) επιβεβαίωσε την είδηση του περιστατικού και δήλωσε ότι δεν υπέστη ζημιά κανένα έκθεμα.

Δυο ξεχωριστές ομάδες

Τα τελευταία χρόνια, περιβαλλοντικοί ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων και μέλη της οργάνωσης Last Generation, κολλάνε τα σώματα τους σε κορνίζες που περιέχουν διάσημα έργα τέχνης, ώστε να τραβήξουν την προσοχή του κοινού και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τώρα φαίνεται ότι η τακτική αυτή επεκτείνεται και σε ομάδες με διαφορετικούς στόχους.

Τον 2025, η Last Generation ανακοίνωσε ότι αναδιοργανώνεται σε δύο ξεχωριστές οργανώσεις: τη New Generation, η οποία επικεντρώνεται στην προώθηση των δημοκρατικών αξιών στη Γερμανία, και το Resistance Collective, το οποίο θα δώσει έμφαση στην πραγματοποίηση δράσεων ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή και τις κοινωνικές ανισότητες.

*Με πληροφορίες από: ARTNews | DW

LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι
Ποδόσφαιρο 17.04.26

LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι

LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Κάλιαρι για την 33η αγωνιστική της Serie A.

Υεμένη: Εκατοντάδες χιλιάδες Χούθι μαζεύτηκαν στη Σαναά διαδηλώνοντας υπέρ της Χεζμπολάχ
Λίβανος 17.04.26

Υεμένη: Εκατοντάδες χιλιάδες Χούθι μαζεύτηκαν στη Σαναά διαδηλώνοντας υπέρ της Χεζμπολάχ

Στη διαδήλωση της Ανσάρ Αλλάχ «οι πλατείες μας είναι μία... Μαζί με την Παλαιστίνη ενάντια στην τυραννία και δεν θα εγκαταλείψουμε τον Λίβανο», οι «Χούθι» έκαναν μια συγκέντρωση του «ενός εκατομμυρίου»

Κυβέρνηση σε παρακμή: Το Μαξίμου απέναντι σε μια νέα κανονικότητα που δεν προμηνύει τίποτε καλό
Πολιτική 17.04.26

Κυβέρνηση σε παρακμή: Το Μαξίμου απέναντι σε μια νέα κανονικότητα που δεν προμηνύει τίποτε καλό

Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ποιοτική κρίση αξιοπιστίας. Αν συνεχιστεί αυτή η συσσώρευση αρνητικών γεγονότων, τότε η «παρακμή» της θα γίνει η νέα κανονικότητα.

LIVE: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές
Μπάσκετ 17.04.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές

LIVE: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές για την 38η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Λίβανος: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στον νότο και αντικρίζουν ερείπια και συντρίμμια
Αποκαρδιωτικές εικόνες 17.04.26

Λίβανος: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στον νότο και αντικρίζουν ερείπια και συντρίμμια

Με την ελπίδα να «επιβιώσει» η εκεχειρία, χιλιάδες Λιβανέζοι επιστρέφουν σε ισοπεδωμένες πόλεις, αντιμέτωποι με το σκληρό αποτύπωμα του πολέμου και την αβεβαιότητα.

Δουδωνής: «Ως πότε αυτή η κοροϊδία;» – Πώς σχολίασε τις αποφάσεις της σύσκεψης για τη Λέσβο
Επικαιρότητα 17.04.26

Δουδωνής: «Ως πότε αυτή η κοροϊδία;» – Πώς σχολίασε τις αποφάσεις της σύσκεψης για τη Λέσβο

«Λύσεις τώρα, από λόγια χορτάσαμε και από θέατρο χορτάσαμε» συμπλήρωσε ο Παναγιώτης Δουδωνής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί με τον αφθώδη πυρετό.

Α1 μπάσκετ Γυναικών: Αναβολή στους τελικούς μέχρι την απόφαση του αθλητικού δικαστή για το πρώτο παιχνίδι
Μπάσκετ 17.04.26

Α1 μπάσκετ Γυναικών: Αναβολή στους τελικούς μέχρι την απόφαση του αθλητικού δικαστή για το πρώτο παιχνίδι

Η ΕΟΚ ενημέρωσε πως αναβάλλονται οι τελικοί της Α1 Γυναικών μέχρι να παρθεί απόφαση από τον αθλητικό δικαστή για τον πρώτο αγώνα Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός ο οποίος διακόπηκε στο ημίχρονο.

Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα
Μαζικές ακυρώσεις 17.04.26

Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα

Ο πόλεμος μπλοκάρει τα καύσιμα, διπλασιάζει τις τιμές της κηροζίνης και αναγκάζει τους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς κολοσσούς σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων άμεσα.

Κεφαλονιά: Μυστήριο με τα όσα έγιναν πριν λιποθυμήσει η Μυρτώ – Θρίλερ με την εμπλοκή και άλλων προσώπων
Ελλάδα 17.04.26

Κεφαλονιά: Μυστήριο με τα όσα έγιναν πριν λιποθυμήσει η Μυρτώ – Θρίλερ με την εμπλοκή και άλλων προσώπων

Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομική έρευνα εξετάζει ακόμα και το ενδεχόμενο κάποιοι να ήθελαν να παρασύρουν την άτυχη κοπέλα στα δίχτυα κυκλώματος μαστροπίας

Που κρύβεται η Σάρα Φέργκιουσον όλους αυτούς τους μήνες;
Στη σκιά σκανδάλων 17.04.26

«Ιδανικό μέρος για κάποιον που θέλει να εξαφανιστεί»: Που κρύβεται η Σάρα Φέργκιουσον όλους αυτούς τους μήνες;

Η Σάρα Φέργκιουσον εντοπίστηκε σε απομονωμένο καταφύγιο στις Άλπεις, μακριά από τη δημοσιότητα, μετά τη σύλληψη του πρώην συζύγου της, Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ

Ζέλσον Μαρτίνς: «Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα»
Ποδόσφαιρο 17.04.26

Ζέλσον Μαρτίνς: «Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα»

Ο Ζέλσον Μαρτίνς αναφέρθηκε στο επικείμενο, εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ επισήμανε ότι όλα τα παιχνίδια μέχρι το φινάλε των πλέι οφ πρέπει να κερδηθούν από τον Ολυμπιακό.

Σοκάρουν τα στοιχεία για τον θάνατο της 30χρονης – Κάμερα κατέγραψε τι συνέβη με τον 45χρονο Ιταλό και την άτυχη γυναίκα
Ελλάδα 17.04.26

Σοκάρουν τα στοιχεία για τον θάνατο της 30χρονης – Κάμερα κατέγραψε τι συνέβη με τον 45χρονο Ιταλό και την άτυχη γυναίκα

Ο 45χρονος φέρεται να έδιωξε από το δωμάτιο την 30χρονη και αυτή σε κατάσταση αμόκ φαίνεται να σπάει το τζάμι και να πέφτει στο κενό στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνα

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ
Κόσμος 17.04.26

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ

«Έχουμε και έναν άλλο στόχο, δηλαδή τη διάλυση της Χεζμπολάχ», και αυτό «δεν θα επιτευχθεί αύριο», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι απαιτείται «υπομονή» και «επιμονή»

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

