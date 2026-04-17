Γλυφάδα: Συνελήφθη μητέρα ανηλίκου ο οποίος ταυτοποιήθηκε για τον βανδαλισμό του σχολικού συγκροτήματος
Ο ανήλικος, που αναζητείται από τις Αρχές, είναι γεννηθείς του 2008 και ταυτοποιήθηκε μέσω βιντεοληπτικού υλικού που τον δείχνει να εμπλέκεται στο περιστατικό του βανδαλισμού του σχολείου στη Γλυφάδα
Στη σύλληψη μιας μητέρας προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. για τον βανδαλισμό του σχολικού συγκροτήματος στη Γλυφάδα, της οποίας ο ανήλικος γιος ταυτοποιήθηκε μέσω βιντεοληπτικού υλικού για την εμπλοκή του στο περιστατικό.
Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μετά από περιστατικά λεηλασίας και βανδαλισμού σε σχολικό συγκρότημα στη Γλυφάδα, όπου στεγάζεται το 5ο Γυμνάσιο και το 5ο Λύκειο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος είναι γεννηθείς το 2008, ενώ η 57χρονη μητέρα του συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο ίδιος δεν έχει εντοπιστεί και αναζητείται από τις αρχές.
Οι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με εικόνες εκτεταμένης καταστροφής, ενώ «είχαν κάνει φτερά» και 8.000 ευρώ
Γλυφάδα: Το χρονικό
Ο βανδαλισμός του σχολείου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα. Με την επιστροφή τους, οι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με εικόνες εκτεταμένης καταστροφής, καθώς 20 πυροσβεστήρες είχαν αδειάσει μέσα στους χώρους, πόρτες είχαν παραβιαστεί και σπάσει, είχαν προκληθεί ζημιές με μπογιές, ενώ τοίχοι και τζάμια ήταν γεμάτα υβριστικά συνθήματα.
Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, από το γραφείο της διεύθυνσης αφαιρέθηκαν περίπου 8.000 ευρώ, μαζί με έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και προσωπικά αντικείμενα εκπαιδευτικών και μαθητών.
Το σχολείο και ο Δήμος Γλυφάδας ετοιμάζονται να κινηθούν νομικά κατά παντός υπευθύνου όχι μόνο για την κλοπή των 8.000 ευρώ, ποσό που προοριζόταν για εκδρομή, αλλά και για τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν.
- Η πτώση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ήδη ξεκινήσει
- Η Χάποελ Τελ Αβίβ πάει για διπλή μεταγραφή με ΛεΝτέι και Χεζόνια…
- Β. Κικίλιας: Εγκρίθηκε το Master Plan του Λιμένα Πατρών – Νέα εποχή για ένα από τα βασικά λιμάνια της χώρας
- Αν οι τοίχοι είχαν στόμα – Μέσα στα δωμάτια των Πάτι Σμιθ και Ρόμπερτ Μέιπλθορπ στο θρυλικό Chelsea Hotel
- Κατάψυξη ωαρίων : μόδα ή εργαλείο;
- Φοροδιαφυγή: Έρχονται μαζικοί έλεγχοι με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
- Παναθηναϊκός – Εφές: Κομβικό ματς στο ΟΑΚΑ με… φόντο την εξάδα
- Μητσοτάκης: Με άδεια φαρέτρα προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τα σκάνδαλα – Σε δεινή θέση η κυβέρνηση
