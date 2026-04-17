Στη σύλληψη μιας μητέρας προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. για τον βανδαλισμό του σχολικού συγκροτήματος στη Γλυφάδα, της οποίας ο ανήλικος γιος ταυτοποιήθηκε μέσω βιντεοληπτικού υλικού για την εμπλοκή του στο περιστατικό.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μετά από περιστατικά λεηλασίας και βανδαλισμού σε σχολικό συγκρότημα στη Γλυφάδα, όπου στεγάζεται το 5ο Γυμνάσιο και το 5ο Λύκειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος είναι γεννηθείς το 2008, ενώ η 57χρονη μητέρα του συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο ίδιος δεν έχει εντοπιστεί και αναζητείται από τις αρχές.

Οι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με εικόνες εκτεταμένης καταστροφής, ενώ «είχαν κάνει φτερά» και 8.000 ευρώ

Γλυφάδα: Το χρονικό

Ο βανδαλισμός του σχολείου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα. Με την επιστροφή τους, οι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με εικόνες εκτεταμένης καταστροφής, καθώς 20 πυροσβεστήρες είχαν αδειάσει μέσα στους χώρους, πόρτες είχαν παραβιαστεί και σπάσει, είχαν προκληθεί ζημιές με μπογιές, ενώ τοίχοι και τζάμια ήταν γεμάτα υβριστικά συνθήματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, από το γραφείο της διεύθυνσης αφαιρέθηκαν περίπου 8.000 ευρώ, μαζί με έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και προσωπικά αντικείμενα εκπαιδευτικών και μαθητών.

Το σχολείο και ο Δήμος Γλυφάδας ετοιμάζονται να κινηθούν νομικά κατά παντός υπευθύνου όχι μόνο για την κλοπή των 8.000 ευρώ, ποσό που προοριζόταν για εκδρομή, αλλά και για τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν.