Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση
Οικονομικές Ειδήσεις 17 Απριλίου 2026, 21:13

Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι μέχρι τέλη Απριλίου για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης

Στις 29 Μαΐου 2026 είναι προγραμματισμένη η πληρωμή της δεύτερης δόσης για το επίδομα θέρμανσης.

Το ποσό που θα λάβουν τα νοικοκυριά εξαρτάται από την περιοχή της κύριας κατοικίας, την οικογενειακή κατάσταση αλλά και το μέσο θέρμανσης.

Το επίδομα θέρμανσης είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο, χωρίς συμψηφισμό με οφειλές στο Δημόσιο

Το επίδομα θέρμανσης

Οι δικαιούχοι πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η πλατφόρμα myΘέρμανση θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή στοιχείων και τιμολογίων έως τις 30 Απριλίου 2026.

Μέχρι τότε, απαιτείται πλήρης έλεγχος ώστε τα δηλωθέντα παραστατικά να αντιστοιχούν στις πραγματικές αγορές, αποφεύγοντας έτσι καθυστερήσεις ή απορρίψεις κατά την εκκαθάριση.

Μετά την προκαταβολή του 60% που καταβλήθηκε πριν τα Χριστούγεννα και την πληρωμή του Μαΐου, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τρίτη δόση. Αυτή αναμένεται να δοθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026 και θα αφορά κυρίως καταναλώσεις φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης, που εκκαθαρίζονται σε μεταγενέστερο χρόνο.

Το συνολικό επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές της χώρας όπου επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Το επίδομα θέρμανσης διατηρεί τον χαρακτήρα του ως ακατάσχετο και αφορολόγητο, χωρίς να συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή προς το Δημόσιο.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Το επίδομα θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026 καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών επιλογών, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Η επιδότηση αφορά αγορές πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, καυσόξυλων και βιομάζας (πέλετ).

Ειδικότερα, η δεύτερη δόση περιλαμβάνει:

• Υγρά καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια: Αγορές από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

• Καυσόξυλα και πέλετ: Αγορές από 1 Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

• Παραστατικά: Καλύπτονται τιμολόγια που έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου 2026.

Το ποσό της ενίσχυσης ξεκινά από τα 100 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες (βάσει του δείκτη ΣΟ-Μ) μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 1.200 ευρώ.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ράλι μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ράλι μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα
Ο πόλεμος μπλοκάρει τα καύσιμα, διπλασιάζει τις τιμές της κηροζίνης και αναγκάζει τους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς κολοσσούς σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων άμεσα.

Πώς θα διορθώσετε λάθη στις αυτόματες φορολογικές δηλώσεις – Τα βήματα
Επισημαίνεται ότι ο φόρος που έχει προσδιοριστεί μέσω της αυτόματης οριστικοποίησης δεν συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με τυχόν χρηματικές απαιτήσεις του φορολογούμενου έναντι του Δημοσίου

Η μεγάλη των ταλέντων φυγή: Πώς τα πανεπιστήμια χάνουν τη μάχη της καινοτομίας
Τα κορυφαία ταλέντα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης «μεταναστεύουν» από τα πανεπιστήμια στη Βig Tech. Νέα έρευνα χαρτογραφεί τους κινδύνους της «μεγάλης φυγής» των εγκεφάλων.

Ορμούζ: Οι επιπτώσεις του κλεισίματος των Στενών στην ελληνική οικονομία – Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ
Η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρας, εξαιτίας του «μπλοκαρίσματος» των Στενών του Ορμούζ

ΙΟΒΕ: Το καλό και το κακό σενάριο για την απασχόληση – Ρυθμιστής ο τουρισμός
Δύο διαφορετικά σενάρια παρουσιάζει το ΙΟΒΕ για το πώς θα κινηθεί η απασχόληση το 2026. Το βασικό προβλέπει μικρή μείωση της ανεργίας, στο 8,5%, ενώ το δυσμενές προβλέπει ανεργία στο 8,8%.

Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο
Πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας της ΑΙ. Όμως αξίζει τον κόπο, γιατί θα ζήσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Τάδε έφη ο CEO της εταιρείας Perplexity, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων.

Διακοπές στα κρυφά: Γιατί πλέον οι εργαζόμενοι τρέμουν να ζητήσουν την κανονική τους άδεια;
Ξεχάστε το "quiet quitting" και τη σιωπηρή παραίτηση. Η νέα, απόλυτη εργασιακή τάση έχει άρωμα αντηλιακού, αλλά συνοδεύεται από τεράστιες δόσεις άγχους. Ονομάζεται "quiet vacationing" (κρυφές διακοπές) και συμβαίνει κάθε φορά που το λαμπάκι του συναδέλφου σας είναι «πράσινο» στο εταιρικό chat, ενώ ο ίδιος βρίσκεται σε κάποια παραλία. Γιατί όμως φτάσαμε στο σημείο να στήνουμε ολόκληρες επιχειρήσεις εξαπάτησης αντί απλώς να ζητήσουμε τη νόμιμη άδειά μας;

Βουλή: Ξεμένει από success story στην οικονομία; – Η ανησυχητική αναφορά Μητσοτάκη που πέρασε χαμηλά από τα ραντάρ
Προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου με τον πρωθυπουργό να προσπαθεί να ελιχθεί για να περάσει τον σκόπελο αλλά τα χειρότερα ίσως να είναι μπροστά…

Συντάξεις: Κύμα εξόδου των ασφαλισμένων – Προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων
Έτος - κλειδί για χιλιάδες ασφαλισμένους το 2026 καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν μεταβατικές διατάξεις και να αποχωρήσουν με λιγότερα ένσημα και χαμηλότερα όρια ηλικίας, πριν «κλειδώσει» οριστικά το νέο, αυστηρότερο τοπίο για τις συντάξεις.

Allbirds: Γνωστή εταιρεία υπόδησης αφήνει τα παπούτσια για την τεχνητή νοημοσύνη και… εκτινάχθηκε η μετοχή της
Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι σύναψε συμφωνία ύψους 50 εκατ. δολαρίων για να μετατραπεί σε επιχείρηση «υποδομής υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης» και να αλλάξει την επωνυμία της σε NewBird AI

LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι
LIVE: Ίντερ – Κάλιαρι. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Κάλιαρι για την 33η αγωνιστική της Serie A.

Υεμένη: Εκατοντάδες χιλιάδες Χούθι μαζεύτηκαν στη Σαναά διαδηλώνοντας υπέρ της Χεζμπολάχ
Στη διαδήλωση της Ανσάρ Αλλάχ «οι πλατείες μας είναι μία... Μαζί με την Παλαιστίνη ενάντια στην τυραννία και δεν θα εγκαταλείψουμε τον Λίβανο», οι «Χούθι» έκαναν μια συγκέντρωση του «ενός εκατομμυρίου»

Κυβέρνηση σε παρακμή: Το Μαξίμου απέναντι σε μια νέα κανονικότητα που δεν προμηνύει τίποτε καλό
Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ποιοτική κρίση αξιοπιστίας. Αν συνεχιστεί αυτή η συσσώρευση αρνητικών γεγονότων, τότε η «παρακμή» της θα γίνει η νέα κανονικότητα.

LIVE: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές
LIVE: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές για την 38η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Λίβανος: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στον νότο και αντικρίζουν ερείπια και συντρίμμια
Με την ελπίδα να «επιβιώσει» η εκεχειρία, χιλιάδες Λιβανέζοι επιστρέφουν σε ισοπεδωμένες πόλεις, αντιμέτωποι με το σκληρό αποτύπωμα του πολέμου και την αβεβαιότητα.

Δουδωνής: «Ως πότε αυτή η κοροϊδία;» – Πώς σχολίασε τις αποφάσεις της σύσκεψης για τη Λέσβο
«Λύσεις τώρα, από λόγια χορτάσαμε και από θέατρο χορτάσαμε» συμπλήρωσε ο Παναγιώτης Δουδωνής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί με τον αφθώδη πυρετό.

Α1 μπάσκετ Γυναικών: Αναβολή στους τελικούς μέχρι την απόφαση του αθλητικού δικαστή για το πρώτο παιχνίδι
Η ΕΟΚ ενημέρωσε πως αναβάλλονται οι τελικοί της Α1 Γυναικών μέχρι να παρθεί απόφαση από τον αθλητικό δικαστή για τον πρώτο αγώνα Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός ο οποίος διακόπηκε στο ημίχρονο.

Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα
Ο πόλεμος μπλοκάρει τα καύσιμα, διπλασιάζει τις τιμές της κηροζίνης και αναγκάζει τους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς κολοσσούς σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων άμεσα.

Κεφαλονιά: Μυστήριο με τα όσα έγιναν πριν λιποθυμήσει η Μυρτώ – Θρίλερ με την εμπλοκή και άλλων προσώπων
Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομική έρευνα εξετάζει ακόμα και το ενδεχόμενο κάποιοι να ήθελαν να παρασύρουν την άτυχη κοπέλα στα δίχτυα κυκλώματος μαστροπίας

Που κρύβεται η Σάρα Φέργκιουσον όλους αυτούς τους μήνες;
Η Σάρα Φέργκιουσον εντοπίστηκε σε απομονωμένο καταφύγιο στις Άλπεις, μακριά από τη δημοσιότητα, μετά τη σύλληψη του πρώην συζύγου της, Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ

Ζέλσον Μαρτίνς: «Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα»
Ο Ζέλσον Μαρτίνς αναφέρθηκε στο επικείμενο, εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ επισήμανε ότι όλα τα παιχνίδια μέχρι το φινάλε των πλέι οφ πρέπει να κερδηθούν από τον Ολυμπιακό.

Σοκάρουν τα στοιχεία για τον θάνατο της 30χρονης – Κάμερα κατέγραψε τι συνέβη με τον 45χρονο Ιταλό και την άτυχη γυναίκα
Ο 45χρονος φέρεται να έδιωξε από το δωμάτιο την 30χρονη και αυτή σε κατάσταση αμόκ φαίνεται να σπάει το τζάμι και να πέφτει στο κενό στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνα

Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ
«Έχουμε και έναν άλλο στόχο, δηλαδή τη διάλυση της Χεζμπολάχ», και αυτό «δεν θα επιτευχθεί αύριο», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι απαιτείται «υπομονή» και «επιμονή»

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

