Λάσο: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με παίκτες επιπέδου MVP σχεδόν σε κάθε θέση»

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Παρασκευή (17/04, 21:15) την Αναντολού Εφές στο Telekom Center Athens για την 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague, με τον Πάμπλο Λάσο να μιλά για το ματς και για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστική η ομάδα του, η οποία δεν έχει ελπίδες πρόκρισης.

Όσα είπε ο Λάσο:

«Είναι το τελευταίο μας παιχνίδι στην Ευρωλίγκα αυτή τη σεζόν. Για τον Παναθηναϊκό είναι αναμφίβολα ένας πολύ σημαντικός αγώνας. Θέλουν να καταλάβουν την καλύτερη δυνατή θέση στη βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με παίκτες επιπέδου MVP σχεδόν σε κάθε θέση, με τεράστιο δυναμικό και καθοδηγείται από έναν εξαιρετικό προπονητή.

Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίζεις μια τέτοια ομάδα. Ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι βρισκόμαστε απέναντι σε μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες των τελευταίων δύο-τριών ετών, πρέπει να αγωνιστούμε σε πολύ υψηλό επίπεδο για να είμαστε ανταγωνιστικοί στο γήπεδο».