Στον «αέρα» η Τριμελής Επιτροπή Ιατροδικαστών
Ελλάδα 16 Απριλίου 2026, 06:00

Δικαστική απόφαση δεν λαμβάνει υπόψη της το πόρισμά της για τον θάνατο 77χρονης στην Κέρκυρα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Το υπουργείο Δικαιοσύνης δημιούργησε – ύστερα από σχετικό επικοινωνιακό θόρυβο – Τριμελή Επιτροπή Ιατροδικαστών για να «διορθώνει τα λάθη άλλων συναδέλφων τους, μετά τις δύο υποθέσεις δολοφονίας παιδιών στην Πάτρα και στην Αμαλιάδα» και οι δικαστικές Αρχές απορρίπτουν τα πορίσματά της!

Την εκδοχή του τροχαίου ατυχήματος στην υπόθεση της Κέρκυρας υποστήριξε μόνον ένας ιατροδικαστής – πραγματογνώμονας

Η εντυπωσιακή αυτή διαπίστωση προκύπτει – όπως αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» – από την εξέλιξη της δικαστικής έρευνας για τον θάνατο μιας 77χρονης γυναίκας τον Μάιο του 2021 στην Κέρκυρα, όπου ο τοπικός ιατροδικαστής αλλά και η Τριμελής Επιτροπή των έμπειρων ιατροδικαστών αποφάνθηκαν ότι ο θάνατος της ηλικιωμένης οφείλεται σε «ιδία πτώση», αλλά οι δικαστές του νησιού τελικώς θεώρησαν «μη ορθή» τη γνωμάτευση της Τριμελούς (όπως και άλλων ιατροδικαστών) και προς γενική έκπληξη άσκησαν δίωξη σε έναν 57χρονο, που είχε σπεύσει να βοηθήσει την άτυχη γυναίκα, αποδίδοντάς του ότι ήταν αυτός που την είχε παρασύρει νωρίτερα με το αυτοκίνητό του!

Σημειώνεται ότι την εκδοχή του τροχαίου ατυχήματος υποστήριξε μόνον ένας ιατροδικαστής – πραγματογνώμονας που ελέγχεται, ύστερα από καταγγελίες ότι είχε ζητήσει χρήματα από οικείους του θύματος για να προχωρήσει στη σχετική γνωμάτευση.

Η υπόθεση, που έχει έντονο παρασκήνιο, αναφορές για «πιέσεις προς δικαστικούς λειτουργούς» και «έωλους ισχυρισμούς περί τροχαίου ατυχήματος» καθώς και ετερόκλητα πορίσματα, θέτει – όπως εξελίχθηκε – σε απόλυτη αμφισβήτηση την Επιτροπή του υπουργείου Δικαιοσύνης που δημιουργήθηκε ακριβώς για να δίνει την «τελική, ορθή κρίση» σε εξετάσεις σορών.

εικόνα που δείχνει ντοκουμέντο από την ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο της 77χρονης

Ντοκουμέντο από την ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο της 77χρονης

Η υπόθεση της Κέρκυρας

Το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της 9ης Μαΐου 2021 στην επαρχιακή οδό Σκαρπερού Βελονάδων, όπου η 77χρονη βρέθηκε στην άσφαλτο, έχοντας σοβαρά τραύματα. Στο πρώτο πόρισμά του ο ιατροδικαστής Κέρκυρας Ιωάννης Αϊβατίδης στις 17 Μαΐου 2021 απέδωσε τον θάνατο «σε κρανιοεγκεφαλική κάκωση συνεπεία πτώσεως εξ ιδίου ύψους και προσκρούσεως επί την κεφαλή επί οδοστρώματος εν ώρα βαδίσεως».

Ομως, οι οικείοι της 77χρονης ζήτησαν την επανεξέταση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι η ηλικιωμένη έπεσε θύμα τροχαίου ατυχήματος. Η σχετική νέα εξέταση της σορού ανατέθηκε από τις τοπικές αστυνομικές και δικαστικές Αρχές σε άλλο ιατροδικαστή – πραγματογνώμονα που απέδωσε τον θάνατο σε «τροχαίο ατύχημα».

Πρόκειται για τον ιατροδικαστή που κατηγορήθηκε ότι «ζήτησε περίπου 2.000 ευρώ από συγγενή της 77χρονης για να επιταχύνει τη σχετική εξέταση». Του υποβλήθηκε τότε μήνυση (που αργότερα αποσύρθηκε), αλλά οι συγκεκριμένες καταγγελίες εξακολουθούν να ερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Λόγω, λοιπόν, της ύπαρξης διαφορετικών πορισμάτων, η τελική διερεύνηση ανατέθηκε στην Τριμελή Επιτροπή που την αποτελούσαν οι έμπειροι ιατροδικαστές Νίκος Καρακούκης, προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής του υπουργείου Δικαιοσύνης, Νίκος Καλόγρηας, προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, και Ελένη Καλύβα, προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης.

Η Τριμελής Επιτροπή, λοιπόν, στα συμπεράσματά της, στις 21 Οκτωβρίου 2025, επιβεβαίωσε τα δεδομένα της έρευνας Αϊβατίδη και συμπλήρωσε ότι «για να μπορέσει όμως η ως άνω κρανιοεγκεφαλική βλάβη να αποδοθεί με επιστημονική ασφάλεια σε προηγηθέν τροχαίο ατύχημα θα πρέπει να συνδυαστεί με παρουσία πρωτογενών κακώσεων, ενδεικτικών τροχαίου ατυχήματος στα κάτω άκρα, όπως χαρακτηριστικά περιμένουμε σε παράσυρση πεζού.

Κάτι τέτοιο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν διαπιστώθηκε, οι δε περιγραφόμενες κακώσεις εν τω συνόλω δύνανται να παρατηρηθούν και σε περιστατικά πτώσεως και ισχυράς προσκρούσεως επί του οδοστρώματος εδάφους». Επισημαίνοντας, τέλος, ότι περίπου πέντε χρόνια μετά το συμβάν «δεν είχαν στη διάθεσή τους δεδομένα αυτοψίας».

Σχετική έρευνα είχε ανατεθεί παράλληλα και στον – εξίσου έμπειρο ιατροδικαστή της Αθήνας, αναπληρωματικό μέλος της Τριμελούς Επιτροπής – Κωνσταντίνο Κούβαρη, ο οποίος επίσης αποφάνθηκε τον Οκτώβριο του 2025 ότι «δεν εντοπίστηκαν πρωτογενείς κακώσεις που να μπορούν να αποδοθούν σε πρόσκρουση με όχημα. Λόγω της φυσιολογικής για την ηλικία και το φύλο οστεοπόρωσης θα ήταν πολύ εύκολο και με χαμηλής ενέργειας πρόσκρουση να προκληθούν κατάγματα στα κάτω άκρα, τα οποία όμως δεν εντοπίστηκαν».

Ο Κούβαρης στο πόρισμά του επισημαίνει ακόμα ότι «στον τόπο ανεύρεσης βρέθηκαν γυναικεία τσάντα, χειρουργική μάσκα και μπαστούνι, άρα είναι πολύ πιθανό η παθούσα κρατώντας τα ανωτέρω να μην πρόλαβε να τεντώσει τα χέρια της, ώστε να μετριάσει κάπως την πτώση της, αλλά να χτύπησε ελαφρά στο πεζοδρόμιο».

Ξαφνικά κατηγορούμενος

Τελικά όμως, έπειτα από νομικές παραστάσεις οικείων της νεκρής προς τον Αρειο Πάγο, οι δικαστικές Αρχές άσκησαν δίωξη κατά του προαναφερόμενου 57χρονου για παράσυρση της 77χρονης με το όχημά του, παρά τα αντίθετα ιατροδικαστικά πορίσματα κι ενώ στη σχετική δικογραφία καταγράφονται 25 μάρτυρες – όλοι κάτοικοι της περιοχής –, από τους οποίους κανένας δεν αναφέρεται σε τροχαίο ατύχημα και εμπλοκή τού εν λόγω οδηγού. Επιπλέον δεν υπήρχαν ίχνη φρεναρίσματος, δεν βρέθηκαν ζημιές στο όχημα κ.λπ.

Μιλώντας στα «ΝΕΑ», ο δικηγόρος Κέρκυρας Γιώργος Λάμπρος, νομικός εκπρόσωπος του 57χρονου, αναφέρθηκε «σε πιέσεις που έχουν ασκηθεί για την υπόθεση», συμπληρώνοντας ότι «είναι αδιανόητο χωρίς να υπάρχει η παραμικρή ένδειξη εις βάρος του εντολέα μου να οδηγείται κατηγορούμενος, εφόσον απεδείχθη προανακριτικά ότι ο τραυματισμός και ο εν συνεχεία επελθών θάνατος προήλθαν από ιδία πτώση του θύματος και όχι από παράσυρση από ΙΧ.

Ομως, κι αν ακόμα αυτό δεν ισχύει, ουδέν στοιχείο συνηγορεί υπέρ του ότι υπαίτιος του τροχαίου ήταν ο εντολέας μου, ο οποίος, ως καλός Σαμαρείτης, προσφέρθηκε να βοηθήσει και, αντί να του αναγνωριστεί αυτό, ευρίσκεται κατηγορούμενος».

HSBC: Το πληθωριστικό κύμα δεν τέλειωσε, μάλλον…

Wall Street: Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq παρά τους φόβους για τον πόλεμο

«Λίφτινγκ» στα λεωφορεία
Αθήνα και Θεσσαλονίκη 16.04.26

«Λίφτινγκ» στα λεωφορεία

Στόχος η ανανέωση της εικόνας των οδικών συγκοινωνιών του ΟΑΣΑ και του ΟΣΕΘ - Παραμένει το πρόβλημα της καθαριότητας στα λεωφορεία

Κώστας Ντελέζος
Στο νοσοκομείο η Μαρίζα Κωχ – «Ένας ακόμη σκληρός Απρίλης» γράφει
Ελλάδα 15.04.26

Στο νοσοκομείο η Μαρίζα Κωχ – «Ένας ακόμη σκληρός Απρίλης» γράφει

Το πρόβλημα με την υγεία της την ανάγκασε, όπως ανέφερε h Μαρίζα Κωχ, να αναβάλλει την παράσταση στην οποία θα συμμετείχε, παρουσιάζοντας τραγούδια βασισμένα στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη

Σύνταξη
Κεφαλονιά: «Την βγάλαμε έξω για να πάρει αέρα» – «Θα έλεγαν ότι τη βρήκαν στο δρόμο» – Σοκάρουν οι καταθέσεις των συλληφθέντων
Ελλάδα 15.04.26

Κεφαλονιά: «Την βγάλαμε έξω για να πάρει αέρα» – «Θα έλεγαν ότι τη βρήκαν στο δρόμο» – Σοκάρουν οι καταθέσεις των συλληφθέντων

Αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση δια παραλείψεως βρίσκονται οι τρεις νεαροί που συνελήφθησαν για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά

Σύνταξη
Λαμία: Ιδιοκτήτης καφετέριας έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον βρήκε απαγχονισμένο η υπάλληλος του καταστήματος
Ελλάδα 15.04.26

Λαμία: Ιδιοκτήτης καφετέριας έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον βρήκε απαγχονισμένο η υπάλληλος του καταστήματος

Το νεαρή γυναίκα κάλεσε σε βοήθεια και αμέσως έτρεξαν στην καφετέρια περίοικοι επαγγελματίες, οι οποίοι απομάκρυναν από το σημείο την σοκαρισμένη κοπέλα και κάλεσαν ΕΚΑΒ και αστυνομία.

Σύνταξη
Τι απαντά ο ΕΟΔΥ στον «πόλεμο» για το ξήλωμα της πικροδάφνης από τα σχολεία
Ελλάδα 15.04.26

Τι απαντά ο ΕΟΔΥ στον «πόλεμο» για το ξήλωμα της πικροδάφνης από τα σχολεία - 20 δηλητηριάσεις παιδιών ετησίως

Παρά την αισθητική της αξία και την ανθεκτικότητά της, η πικροδάφνη είναι ένα ιδιαίτερα τοξικό φυτό, του οποίου όλα τα μέρη περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για τον άνθρωπο και τα ζώα.

Σύνταξη
Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την Μυρτώ – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την υπόθεση
Ελλάδα 15.04.26

Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την Μυρτώ – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την υπόθεση

Σοκάρουν οι εικόνες από το ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά και τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την 19χρονη αφού έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών - Λίγη ώρα αργότερα η Μυρτώ θα αφήσει την τελευταία της πνοή

Σύνταξη
«Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ
Ελλάδα 15.04.26

«Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ - Αποκάλυψη Reuters

Οι χάκερ έκλεψαν email από 28 λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ και σε δύο περιπτώσεις κατάφεραν να προωθήσουν όλα τα εισερχόμενα σε δικό τους διακομιστή. Τα μηνύματα, πάντως, «δεν ήταν διαβαθμισμένα».

Σύνταξη
Νέο σκάνδαλο με ΟΠΕΚΕΠΕ – Εγκλειστος στις φυλακές έκοβε εικονικά τιμολόγια για αγροτικές επιδοτήσεις
Ελλάδα 15.04.26

Νέο σκάνδαλο με ΟΠΕΚΕΠΕ - Εγκλειστος στις φυλακές έκοβε εικονικά τιμολόγια για αγροτικές επιδοτήσεις

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικά 289 παραγωγοί φέρονται να αξιοποίησαν τα επίμαχα παραστατικά και τις πλαστές ετικέτες στις αιτήσεις τους, με σκοπό την παράνομη είσπραξη ενισχύσεων.

Σύνταξη
Βουλή: Ανάμεσα σε συμπληγάδες η κυβέρνηση – Σε βαρύ κλίμα η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου
Βουλή 16.04.26

Ανάμεσα σε συμπληγάδες η κυβέρνηση - Σε βαρύ κλίμα η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου

Ώρα «απολογίας» για την κυβέρνηση με «διδακτορικό αριστείας». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέρχεται στη Βουλή με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ και να έχει όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Κράτος Δικαίου, σκάνδαλο υποκλοπών, σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπόθεση Λαζαρίδη συνθέτουν μια εκρηκτική κατάσταση με την αντιπολίτευση να «ακονίζει τα μαχαίρια της».

Σύνταξη
Το τριπλό τίμημα που πληρώνει το Ισραήλ για τους πολέμους του
Συντελεστές ισχύος 16.04.26

Το τριπλό τίμημα που πληρώνει το Ισραήλ για τους πολέμους του

Οι συντελεστές ισχύος του επιτιθέμενου Ισραήλ δοκιμάζονται ίσως για πρώτη φορά, λόγω των πολιτικών που το ίδιο ακολουθεί, με αποκορύφωμα τον τελευταίο πόλεμο στο Ιράν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φορολογικές δηλώσεις: Τέλος χρόνου για 1,5 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους
ΑΑΔΕ 16.04.26

Τέλος χρόνου για 1,5 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους που υπέβαλαν προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις

Όσοι μετά τις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν έχουν χρεωστικό εκκαθαριστικό, μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
«Λίφτινγκ» στα λεωφορεία
Αθήνα και Θεσσαλονίκη 16.04.26

«Λίφτινγκ» στα λεωφορεία

Στόχος η ανανέωση της εικόνας των οδικών συγκοινωνιών του ΟΑΣΑ και του ΟΣΕΘ - Παραμένει το πρόβλημα της καθαριότητας στα λεωφορεία

Κώστας Ντελέζος
Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί, ο ένας 12χρονος, σε πλήγμα της Ρωσίας στο Κίεβο
12χρονος στα θύματα 16.04.26

Φονική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο

Παιδί 12 ετών σκοτώθηκε στο Κίεβο, μαζί με τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο, σε επιδρομή των ρωσικών δυνάμεων, οι οποίες έπληξαν και άλλες πόλεις της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι: Ο αριθμός τους θα αυξηθεί κατά 4,2 εκατομμύρια έως το 2027
Μέχρι το 2027 16.04.26

Κατά 4,2 εκατομμύρια θα αυξηθούν οι εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι

Κατά 4,2 εκατομμύρια προβλέπεται να αυξηθούν οι εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι έως το 2027, και ο αριθμός αυτός θα προστεθεί στους περίπου 117,3 εκατομμύρια που είναι ήδη εσωτερικά εκτοπισμένοι.

Σύνταξη
Η Αυστραλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες στο 3% του ΑΕΠ
Κυνήγι εξοπλισμών 16.04.26

Αυξάνει κατά 32 δισ. ευρώ τις στρατιωτικές δαπάνες η Αυστραλία

Επιπρόσθετες δαπάνες 32,2 δισ. ευρώ έως το 2033 ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Αυστραλίας για την ενίσχυση της άμυνάς της, με φόντο τον πολλαπλασιασμό των ένοπλων συρράξεων σε διεθνή κλίμακα.

Σύνταξη
Ιράν: Σε «κρίσιμη» κατάσταση βρίσκεται η φυλακισμένη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί
Καρδιακή προσβολή 16.04.26

Σε «κρίσιμη» κατάσταση η φυλακισμένη ιρανή νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

«Κρίσιμη» είναι η κατάσταση της φυλακισμένης στην πόλη Ζαντζάν ιρανής νομπελίστριας ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, στην οποία επιβλήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου νέα πολυετής ποινή κάθειρξης.

Σύνταξη
Μνημείο στην Ουάσιγκτον: «Αψίδα του Θριάμβου των Ηνωμένων Πολιτειών» θα είναι η επίσημη ονομασία του
Ουάσιγκτον 16.04.26

«Αψίδα του Θριάμβου των ΗΠΑ» θα ονομάζεται η ματαιοδοξία του Τραμπ

Το μνημείο που θα ανεγερθεί στην Ουάσιγκτον, και οι επικριτές του το συνδέουν με τη ματαιοδοξία του Τραμπ, θα ονομάζεται «Αψίδα του Θριάμβου των Ηνωμένων Πολιτειών», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύνταξη
Ιράν: Θα βυθίσουμε τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, απειλεί σύμβουλος του Χαμενεΐ
Σύμβουλος Χαμενεΐ 16.04.26

Θα «βυθίσουμε» τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ

Αν οι ΗΠΑ αποπειραθούν να «αστυνομεύσουν» τα Στενά του Ορμούζ, θα βυθίσουμε τα πολεμικά πλοία τους, απειλεί σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που τάσσεται μάλιστα εναντίον της εκεχειρίας.

Σύνταξη
Λίβανος: Ο Τραμπ θα επικροτούσε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ
ΗΠΑ 16.04.26

Ο Τραμπ θα επικροτούσε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο

Ο Τραμπ θα επικροτούσε μια εκεχειρία στον Λίβανο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, αλλά αυτή δεν «αποτελεί μέρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με το Ιράν», δηλώνει αμερικανός αξιωματούχος

Σύνταξη
Τα ζευγάρια στα ημιτελικά του Champions League
Ποδόσφαιρο 16.04.26

Τα ζευγάρια στα ημιτελικά του Champions League

Δείτε πώς δια,μορφώθηκαν τα ζευγάρια στους «4» του Champions League, μετά τις προκρίσεις των Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η φάση των προημιτελικών.

Σύνταξη
Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης 4-3: Επική πρόκριση των Βαυαρών με γκολάρες στο 89′ και το 94′ (vid)
Champions League 15.04.26

Μπάγερν – Ρεάλ Μαδρίτης 4-3: Επική πρόκριση των Βαυαρών με γκολάρες στο 89′ και το 94′ (vid)

Η πρωταθλήτρια Γερμανίας πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μετά από τεράστια «μάχη» με τους Μαδριλένους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Άρσεναλ-Σπόρτινγκ 0-0: Με κακή εικόνα οι «κανονιέρηδες» προκρίθηκαν στα ημιτελικά
Champions League 15.04.26

Άρσεναλ-Σπόρτινγκ 0-0: Με κακή εικόνα οι «κανονιέρηδες» προκρίθηκαν στα ημιτελικά

Χειρότερα δεν γινόταν για την Άρσεναλ που κινδύνεψε από την Σπόρτινγκ, η οποία είχε και δοκάρι στο 43’, καθώς οι γηπεδούχοι κάθισαν στο 1-0 του πρώτου αγώνα. Δοκάρι είχε και η Άρσεναλ στο 84’.

Βάιος Μπαλάφας
ΔΝΤ: Η προειδοποίηση για τις τιμές του πετρελαίου – «Να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς»
Οικονομικές Ειδήσεις 15.04.26

Η προειδοποίηση του ΔΝΤ για τις τιμές του πετρελαίου - «Να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς»

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς» εάν η σύγκρουση συνεχιστεί και η τιμή του πετρελαίου παραμείνει υψηλή δηλώνει η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

