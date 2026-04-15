Σαράντα πλοία με φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα

Στολίσκος που αποτελείται από μια σαρανταριά πλοία στα οποία επιβαίνουν φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές απέπλευσε σήμερα από τη Βαρκελώνη με προορισμό τη Γάζα σε μια νέα προσπάθεια να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό και να παραδώσει βοήθεια στον ρημαγμένο από τον πόλεμο θύλακα, όπως δήλωσαν οι διοργανωτές.

Ο στολίσκος Sumud αναμενόταν αρχικά να αναχωρήσει από το μεσογειακό λιμάνι την Κυριακή, όμως η αποστολή αναβλήθηκε λόγω κακών μετεωρολογικών συνθηκών.

Τα σκάφη, κυρίως ιστιοφόρα, αναχώρησαν λίγο μετά τις 11:30 τοπική ώρα (12:30. ώρα Ελλάδας), διευκρίνισαν οι διοργανωτές σε μια ανακοίνωση.

Μια εικοσαριά σκάφη που αναμένεται να ενωθούν με το θαλάσσιο κομβόι αναχώρησαν από το γαλλικό λιμάνι της Μασσαλίας στις 4 Απριλίου και άλλα σκάφη αναμένεται να αναχωρήσουν από το λιμάνι των Συρακουσών, στη Σικελία, στις 24 Απριλίου.

Μια ενδιάμεση στάση μίας εβδομάδας προβλέπεται στη νότια Ιταλία για «εκπαίδευση στη μη βία».

Ο στολίσκος Sumud αναμένεται να συγκεντρώσει εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές από δεκάδες χώρες.

Το φθινόπωρο του 2025, ένα πρώτο ταξίδι του στολίσκου Sumud μέσα από τη Μεσόγειο και μέχρι κοντά στη Γάζα είχε προσελκύσει την προσοχή όλου του κόσμου.

Τα περίπου πενήντα πλοία που τον αποτελούσαν αναχαιτίστηκαν από το Ισραήλ ανοικτά των ακτών της Αιγύπτου και της λωρίδας της Γάζας στις αρχές Οκτωβρίου. Η ισραηλινή επιχείρηση, την οποία οι διοργανωτές και η Διεθνής Αμνηστία είχε αποκαλέσει παράνομη, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις διεθνώς.

Τα μέλη των πληρωμάτων συνελήφθησαν και απελάθηκαν από το Ισραήλ.

Η λωρίδα της Γάζας, όπου την εξουσία ασκεί η Χαμάς, υπόκειται σε ισραηλινό αποκλεισμό από το 2007.

Το Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα αλληλοκατηγορούνται ότι παραβιάζουν την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου που πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.