Στον Ευαγγελισμό και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη – Τι λέει ο γιατρός του
Επικαιρότητα 15 Απριλίου 2026, 20:43

Στον Ευαγγελισμό και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη – Τι λέει ο γιατρός του

Ο πρωθυπουργός για δεύτερη φορά μέσα στην ημέρα επισκέπτεται τον υπουργό Επικρατείας ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση από το πρωί μετά από εγκεφαλική αιμορραγία

Upd:15.04.2026, 20:48
Στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη μετέβη στις 20.30 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός βρισκόταν νωρίτερα στο VIP του Ελευθέριος Βενιζέλος όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και από εκεί πήγε στο νοσοκομείο.

Ο πρωθυπουργός παρέμεινε περίπου για 20 λεπτά και αποχώρησε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μεταβεί και το πρωί στο νοσηλευτικό ίδρυμα λίγη ώρα μετά τη διακομιδή του στενού του συνεργάτη.

Για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη μίλησε νωρίτερα ο γιατρός που χειρούργησε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ο Ευτύχιος Αρχοντάκης που έκανε την επέμβαση στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο έπειτα από ρήξη ανευρύσματος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι οι επόμενες 10 ημέρες θα είναι κρίσιμες.

Όπως είπε ο Ευτύχιος Αρχοντάκης στον ΑΝΤ1, «οι πρώτες μέρες είναι δύσκολες» και «πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι». Τόνισε ότι καθαρή εικόνα για την κατάστασή του θα έχουν οι γιατροί αφού περάσουν 10 ημέρες. «Θα είναι 10 μέρες αγωνίας», εξήγησε. «Δράσαμε γρήγορα, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε αμέσως», είπε ο κ. Αρχοντάκης που δήλωσε ικανοποιημένος από την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε.

Ελληνική οικονομία: Πόσο χαμηλώνει ο πήχης λόγω πολέμου;

Ιράν – ΗΠΑ: Εξετάζεται παράταση της εκεχειρίας

Προκόπης Παυλόπουλος: Δυσοίωνες προβλέψεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή
15.04.26

Ο Προκόπης Παυλόπουλος μιλά για «έναν πόλεμο χωρίς ορατό τέλος» με «απρόβλεπτες διεθνείς συνέπειες». Εκτιμά πως «εκείνοι που άρχισαν αυτό τον πόλεμο δεν είναι οι πιο κατάλληλοι για να τον τερματίσουν» και εστιάζει στον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στον «Ευαγγελισμό» με ρήξη ανευρύσματος ο Γιώργος Μυλωνάκης, οδηγήθηκε άμεσα το χειρουργείο – Το συμβάν στο Μαξίμου
15.04.26

Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιώργος Μυλωνάκης, έπαθε λιποθυμικό επεισόδιο στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

ΠΑΣΟΚ: Κυβέρνηση προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ή των κολλητών; – Απαντήσεις και για τη 2η πρόσληψη Λαζαρίδη
15.04.26

«Για την περίπτωση της εκ νέου πρόσληψης του κ. Λαζαρίδη σε θέση ΠΕ χωρίς πάλι πτυχίο (!) το 2013, έχει κάνει κάποια έρευνα το Μαξίμου;», αναρωτιέται το ΠΑΣΟΚ

Δούκας για ήττα Όρμπαν: Κανένα καθεστώς που εργαλειοποιεί το κράτος δικαίου δεν είναι αήττητο
13.04.26

«Μετά από 16 χρόνια, οι πολίτες στην Ουγγαρία αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού», υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Χάρης Δούκας

Οι ευχές Μητσοτάκη για το Πάσχα
12.04.26

Χθες, ο πρωθυπουργός παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στην στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Κορακιών στα Χανιά

Δουδωνής: Η κτηνοτροφία της Λέσβου καταστρέφεται και η κυβέρνηση δίνει σόου τύπου Γεωργιάδη – Μέτρα τώρα
10.04.26

Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε και το Πάσχα «έκτακτη εμφάνιση καλικάτζαρων», λέει χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στο κρίσιμο ζήτημα της καταστροφής της κτηνοτροφίας της Λέσβου από τον αφθώδη πυρετό

Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού
10.04.26

«Ο κ. Λαζαρίδης, όπως τόσοι 'άριστοι' της ΝΔ, όχι μόνο δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, αλλά φέρεται να έχει πει και ψέματα για το ζήτημα αυτό, καθώς εμφανίστηκε ψευδώς να διαθέτει απαραίτητο τυπικό προσόν για θέση στο Δημόσιο, την οποία παρανόμως κατείχε», λέει η Νέα Αριστερά

ΠΑΣΟΚ: Ο Λαζαρίδης πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη – Ο Μητσοτάκης οφείλει να τον αποπέμψει
09.04.26

«Παριστάνει τον κριτή ενώ ο ίδιος αποδεικνύεται ένα κομματικό ρουσφέτι και μάλιστα παράτυπο», τονίζει το ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη, ενώ προσθέτει πως αν δεν τον αποπέμψει ο πρωθυπουργός «θα επιβεβαιώσει πως είναι συνώνυμος της φαυλότητας και του ρουσφετιού»

Ανήσυχος για όσα συμβαίνουν στον Λίβανο ο Μητσοτάκης – «Όχι διόδια στα στενά του Ορμούζ»
08.04.26

Τη βαθιά του ανησυχία για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τα στενά του Ορμούζ είπε πως «μας απασχολεί ιδιαιτέρως καθώς είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο».

inStream - Ροή Ειδήσεων
Netflix, podcast και, πλέον, Μπρόντγουεϊ – Οι Ομπάμα πατούν το σανίδι του θεάτρου
15.04.26

Οι Ομπάμα αναλαμβάνουν την παραγωγή του θεατρικού έργου «Proof» στη ΝΥ, ενώ πίσω τους βρίσκεται ένας ισχυρός μηχανισμός που έχει κερδίσει Όσκαρ και συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον (και χρήματα).

Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ
15.04.26

Η ψευδαίσθηση της ανθρώπινης κυριαρχίας στον ψηφιακό κόσμο καταρρέει. Η ετήσια έκθεση της Imperva αποκαλύπτει ότι η μη-ανθρώπινη κίνηση (bots) έχει ξεπεράσει το 50% του συνολικού διαδικτύου, μετατρέποντας το timeline μας σε ένα πεδίο μάχης μεταξύ αλγορίθμων, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απλός θεατής.

Το τέλος του τυχαίου: Γιατί οι ψηφιακές σου επιλογές είναι απλώς μια ψευδαίσθηση ελεύθερης βούλησης
15.04.26

Νομίζεις ότι οι ψηφιακές σου επιλογές είναι δικές σου; Η έρευνα πίσω από το φαινόμενο της «Αλγοριθμικής Ισοπέδωσης» αποκαλύπτει πώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί αντικατέστησαν την ελεύθερη βούληση με προδιαγεγραμμένα μαθηματικά μοντέλα.

Ο πρώτος διαιτητής που απέβαλε τον Μέσι θα σφυρίξει ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
15.04.26

Ο Ισπανός Ζιλ Μανθάνο είναι ο πρώτος ρέφερι που απέβαλε τον Μέσι, ενώ πιο πριν ο Αργεντινός σταρ είχε αρνηθεί να του δώσει το χέρι του, μετά το τέλος αγώνα! Στιγμές από την καριέρα του

Λαμία: Ιδιοκτήτης καφετέριας έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον βρήκε απαγχονισμένο η υπάλληλος του καταστήματος
15.04.26

Το νεαρή γυναίκα κάλεσε σε βοήθεια και αμέσως έτρεξαν στην καφετέρια περίοικοι επαγγελματίες, οι οποίοι απομάκρυναν από το σημείο την σοκαρισμένη κοπέλα και κάλεσαν ΕΚΑΒ και αστυνομία.

ΠΑΟΚ – Άρης Betsson 88-77: Πήρε το ντέρμπι με σούπερ Μπέβερλι ο «δικέφαλος» (vids)
15.04.26

Κυριαρχικός στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε στην Πυλαία, στο εξ’ αναβολής παιχνίδι για την 21η αγωνιστική της Greek Basketball League, επί του Άρη Betsson, με 88-77.

Πλούσιοι και «αθάνατοι»: Η βιομηχανία του biohacking και το νέο ταξικό σύνορο
15.04.26

Η αναζήτηση της μακροζωίας δεν αποτελεί πλέον καθαρά ιατρικό ζήτημα, αλλά μετατρέπει τον ίδιο τον χρόνο ζωής στο απόλυτο ταξικό σύνορο, με τους αριθμούς να αποκαλύπτουν μια αδυσώπητη αλήθεια.

Ο Αντσελότι άφησε… ξερό τον Λούλα
15.04.26

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, έκανε την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου στον πρόεδρο της χώρας…

Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών
15.04.26

Οι γυναίκες, μαζί με σχεδόν 40.000 ακόμη Παλαιστίνιους, εκδιώχθηκαν βίαια από την Τζενίν και άλλους προσφυγικούς καταυλισμούς στη βόρεια Δυτική Όχθη, μετά από ισραηλινή επίθεση.

Τι απαντά ΕΟΔΥ στον «πόλεμο» για το ξήλωμα της πικροδάφνης από τα σχολεία
15.04.26

Παρά την αισθητική της αξία και την ανθεκτικότητά της, η πικροδάφνη είναι ένα ιδιαίτερα τοξικό φυτό, του οποίου όλα τα μέρη περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για τον άνθρωπο και τα ζώα.

LIVE: ΑΕΚ – Μπανταλόνα
15.04.26

LIVE: ΑΕΚ – Μπανταλόνα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Μπανταλόνα για τα προημιτελικά του Basketball Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Ο Λαπόρτα τα «χώνει» τώρα στην UEFA
15.04.26

Οργισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, μετά τον αποκλεισμό των Καταλανών και ζητάει εξηγήσεις από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία

ΜΕΓΑ: Διπλή διάκριση καινοτομίας
15.04.26

Η ΜΕΓΑ ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια τη διπλή διάκριση των Babylino Premium Pants και BabyCare 99% Water ως «Προϊόν της Χρονιάς 2026», επιβεβαιώνοντας τη διαρκή επένδυση της εταιρείας στην καινοτομία και την υψηλή ποιότητα στη βρεφική φροντίδα

Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την Μυρτώ – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την υπόθεση
15.04.26

Σοκάρουν οι εικόνες από το ξενοδοχείο στην Κεφαλονιά και τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την 19χρονη αφού έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών - Λίγη ώρα αργότερα η Μυρτώ θα αφήσει την τελευταία της πνοή

Ο θόρυβος για τον Μελέρ στο Champions League και η διαιτησία στην Τουρκία
15.04.26

Ο διαιτητής του αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ είχε δεχθεί τα πυρά της Μπάγερ Λεβερκούζεν για το πέναλτι υπέρ της ‘Αρσεναλ. Πολλά θέματα η διαιτησία στην Τουρκία

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson
15.04.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Άρης Betsson για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σαράντα πλοία με φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα
15.04.26

Ο στολίσκος «Sumud» απέπλευσε από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές, σε μια προσπάθεια σπασίματος του ισραηλινού αποκλεισμού.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

