15.04.2026 | 08:05
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και το λιμάνι του Πειραιά
Η Σκόπελος και η Άνδρος ανάμεσα στους 13 μη συμβατικούς προορισμούς του κόσμου για το 2026
Planet Travel 15 Απριλίου 2026, 09:21

Η Σκόπελος και η Άνδρος ανάμεσα στους 13 μη συμβατικούς προορισμούς του κόσμου για το 2026

Η Σκόπελος και η Άνδρος ξεχωρίζουν για τη μοναδικότητά τους και για τη δυνατότητα διακοπών πέρα από τα τετριμμένα μέσα από έρευνα βραβευμένου ταξιδιωτικού blog

Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Δυναμική παρουσία καταγράφουν η Σκόπελος και η Άνδρος, οι οποίες συγκαταλέγονται στους «προορισμούς-έκπληξη» για το 2026, σε δημοσίευμα του διεθνούς ειδησεογραφικού δικτύου Euronews. Το αφιέρωμα στηρίζεται σε έρευνα βραβευμένου ταξιδιωτικού blog, ενώ στην ίδια λίστα περιλαμβάνονται και άλλοι 11 προορισμοί από Ευρώπη, Ασία και Αυστραλία, που ξεχωρίζουν για τη μοναδικότητά τους και για τη δυνατότητα διακοπών πέρα από τα τετριμμένα.

Η αναφορά αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερά ανοδική πορεία της Ελλάδας στον διεθνή τουριστικό «χάρτη» και την αυξανόμενη απήχησή της σε κοινά που δεν περιορίζονται μόνο «στον ήλιο και τη θάλασσα», αλλά επιλέγουν πιο βιωματικές και εναλλακτικές μορφές ταξιδιού.

Η Σκόπελος (https://www.instagram.com/VisitSkopelosIsland) παρουσιάζεται ως ένας τόπος που προσφέρει άμεση αίσθηση χαλάρωσης, με έντονο το στοιχείο της αυθεντικότητας και της επαφής με τη φύση. Τα εντυπωσιακά πευκοδάση που καταλήγουν στη θάλασσα, οι ήσυχοι όρμοι με τα κρυστάλλινα νερά και η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της Χώρας συνθέτουν ένα σκηνικό που ευνοεί την αποφόρτιση και την ποιοτική διαμονή. Παράλληλα, η τοπική γαστρονομία και οι εμπειρίες παράδοσης, πολιτισμού, εξερεύνησης και διασκέδασης ενισχύουν τον χαρακτήρα του νησιού ως ολοκληρωμένου προορισμού που διατηρεί την ταυτότητά του.

Σκόπελος και Άνδρος, επιλογές υψηλής ποιότητας

Από την άλλη πλευρά, η Άνδρος (https://www.instagram.com/visitandrosisland/) ξεχωρίζει για τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της, συνδυάζοντας το κυκλαδίτικο τοπίο με πλούσια βλάστηση, τρεχούμενα νερά και ένα εκτεταμένο δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών. Το νησί προβάλλεται ως ιδανική επιλογή για ταξιδιώτες που επιθυμούν να εξερευνήσουν την αυθεντική πλευρά των Κυκλάδων, μέσα από μοναδικές δραστηριότητες στη φύση, επίσκεψη σε μοναστήρια, πολιτιστικές δράσεις και επαφή με την τοπική κουλτούρα. Οι γραφικοί οικισμοί και οι ιδιαίτερες γεύσεις της Άνδρου εμπλουτίζουν το προφίλ ενός προορισμού που ανταποκρίνεται στις νέες τάσεις του τουρισμού.

Η διεθνής αυτή αναγνώριση, που προέκυψε μετά από προγραμματισμένες δημοσιογραφικές αποστολές των δύο Δήμων, αναδεικνύει τη δυναμική της Άνδρου και της Σκοπέλου ως επιλογές υψηλής ποιότητας, που διαφοροποιούνται από τον μαζικό τουρισμό, ενισχύοντας παράλληλα την εικόνα της Ελλάδας ως προορισμού με πλούσια ποικιλομορφία.

Motor Oil: «Ζωντανό» το FSRU «Διώρυγα Gas» με επανένταξη στο πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ

Motor Oil: «Ζωντανό» το FSRU «Διώρυγα Gas» με επανένταξη στο πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ

Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Καρδιακή ανεπάρκεια: Απλή εξέταση θα προβλέπει τον κίνδυνο 5 χρόνια πριν «χτυπήσει»

Κόσμος
Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο με 5 νεκρούς – Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο με 5 νεκρούς – Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ

Undertourism: Η άλλη όψη του υπερτουρισμού – Προορισμοί που υπόσχονται ταξίδια με χαρακτήρα
Undertourism 11.04.26

Η άλλη όψη του υπερτουρισμού - Η τάση που λέει όχι στον συνωστισμό και επιλέγει ταξίδια με χαρακτήρα

Στόχος του undertourism είναι να φέρει στο προσκήνιο λιγότερο γνωστούς προορισμούς που, ωστόσο, συνδυάζουν φυσικό κάλλος, πολιτισμό, αυθεντικότητα και χαμηλότερο κόστος από το συνηθισμένο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τι αλλάζει στα ταξίδια από και προς την ΕΕ από τις 10 Απριλίου
Planet Travel 07.04.26

Τι αλλάζει στα ταξίδια από και προς την ΕΕ από τις 10 Απριλίου

Θα καταγράφονται επίσης βιομετρικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα, μαζί με τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται.

Slowjamastan: Ο Σουλτάνος της Ειρήνης μας καλωσορίζει στο φρέσκο σουρεαλιστικό μικροέθνος της Γης
«Απαγορεύονται τα Crocs» 01.04.26

Slowjamastan: Ο Σουλτάνος της Ειρήνης μας καλωσορίζει στο φρέσκο σουρεαλιστικό μικροέθνος της Γης

11 στρέμματα στην έρημο της Καλιφόρνια αρκούν για το νέο μικροέθνος που καλωσορίζει τους πάντες αλλά απαγορεύει τα Crocs. Μα τι είναι το Slowjamastan; 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα
Ψευδοεπιστήμη 26.03.26

Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα

Η ιδέα ότι εξωγήινοι βοήθησαν τους κατασκευαστές των αρχαίων μνημείων προωθήθηκε από τον Ελβετό συγγραφέα Έριχ φον Ντάνικεν στο best-seller του «Το Άρμα των Θεών», που εκδόθηκε το 1968

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το κλαμπ Twilo στη ΝΥ άνοιξε ξανά 25 χρόνια μετά – Τίποτα δεν ήταν ίδιο, μόνο η νοσταλγία
Νύχτα 22.03.26

Το κλαμπ Twilo στη ΝΥ άνοιξε ξανά 25 χρόνια μετά – Τίποτα δεν ήταν ίδιο, μόνο η νοσταλγία

Το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Μαρτίου, το Twilo άνοιξε τις πόρτες του μετά από 25 χρόνια - μια μορφή νυχτερινής διασκέδασης που δεν είχε ξαναδεί κανείς από την εποχή του Ρούντι Τζουλιάνι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πρόγραμμα βοηθά άτομα με αυτισμό, ΔΕΠΥ ή άλλες νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες να πετούν χωρίς άγχος
Planet Travel 22.03.26

Πρόγραμμα στη Φλόριντα βοηθά άτομα με αυτισμό, ΔΕΠΥ ή άλλες νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες να πετούν χωρίς άγχος

Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Πενσακόλα στη Φλόριντα διοργάνωσε το «Wings for All», μια δοκιμαστική εμπειρία πτήσης που βοηθά νευροδιαφορετικά άτομα να εξοικειωθούν με τα αεροπορικά ταξίδια χωρίς άγχος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Λέσβος: Στη ΜΕΘ με μικροβιακή μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται 30χρονη στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης
Λέσβος 15.04.26

Νέο κρούσμα μηνιγγίτιδας - 30χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Μυτιλήνης

Η νεαρή γυναίκα εισήχθη την Κυριακή του Πάσχα στο νοσοκομείο με ύποπτα συμπτώματα, όπου οι γιατροί διέγνωσαν μηνιγγίτιδα από πνευμονιόκοκκο και έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία της στη ΜΕΘ

Οργή και προβληματισμός στη ΝΔ για τον Μακάριο Λαζαρίδη – Αναμένουν με αγωνία τις αποφάσεις Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Οργή και προβληματισμός στη ΝΔ για τον Μακάριο Λαζαρίδη – Αναμένουν με αγωνία τις αποφάσεις Μητσοτάκη

Το κλίμα για τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης είναι βαρύ, με αρκετά γαλάζια στελέχη να εκφράζουν ανοιχτά την ενόχλησή τους - Γιατί το Μαξίμου δεν βγαίνει μπροστά;

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Η Ευρώπη υψώνει «τείχος» στον χάλυβα
Κίνηση της Κομισιόν 15.04.26

Η Ευρώπη υψώνει «τείχος» στον χάλυβα

Δραστική μείωση εισαγωγών και δασμοί 50% από το 2026, σε μια προσπάθεια να προστατευτεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία από την παγκόσμια υπερπαραγωγή

Γεώργιος Μαζιάς
Η προκλητική κίνηση του Σιμεόνε στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα: «Ώρα για ύπνο» (vid)
Champions League 15.04.26

Η προκλητική κίνηση του Σιμεόνε στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα: «Ώρα για ύπνο» (vid)

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει μόλις προκριθεί στην ημιτελική φάση του Champions League παρά την ήττα από τη Μπαρτσελόνα και ο Ντιέγκο Σιμεόνε ανοίγει... διάλογο με την καταλανική εξέδρα.

ΔΥΠΑ: Πώς θα φτάσετε τις 12 διανυκτερεύσεις με τον Κοινωνικό Τουρισμό – Τι ισχύει για πολύτεκνους και ΑμεΑ
Πρόγραμμα ΔΥΠΑ 15.04.26

Πώς θα φτάσετε τις 12 διανυκτερεύσεις με το νέο πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού

Το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ τίθεται σε εφαρμογή την 1η Μαΐου και αφορά 300.000 δικαιούχους σε όλη τη χώρα - Από έξι έως 12 οι διανυκτερεύσεις αναλόγως προορισμού

Το Ιράν θα εκτελέσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια, καθώς συνεχίζεται η βίαιη καταστολή του Ιανουαρίου
Κόσμος 15.04.26

Το Ιράν θα εκτελέσει την πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια, καθώς συνεχίζεται η βίαιη καταστολή του Ιανουαρίου

Η Μπίτα Χεμάτι, ενδέχεται να είναι η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί από το Ιράν για κατηγορίες σχετικά με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, που εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης έπεσε από ύψος 2,5 μέτρων τη στιγμή που παραβίαζε επιχείρηση
Στη Θεσσαλονίκη 15.04.26

Διαρρήκτης έπεσε από ύψος 2,5 μέτρων τη στιγμή που παραβίαζε επιχείρηση (βίντεο)

Ο επίδοξος διαρρήκτης προσπάθησε να διαφύγει όταν έγινε αντιληπτός από γειτόνισσα, που τον είδε να προσπαθεί να μπει στο καφεκοπτείο στη δυτική Θεσσαλονίκη και του φώναξε

Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας
Editorial 15.04.26

Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας

Η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η «κανονικοποίηση» της περιφρόνησης στους θεσμούς και της αυθαιρεσίας της εξουσίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΕΕ: Σχέδια έκτακτης ανάγκης από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για επάρκεια στα καύσιμα – Πιθανό δελτίο
Καμπανάκι κινδύνου 15.04.26

Σχέδια έκτακτης ανάγκης από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για επάρκεια στα καύσιμα - Πιθανό δελτίο

Η Κομισιόν ζητεί από τα κράτη-μέλη της ΕΕ επικαιροποίηση των σχεδίων ασφαλείας και καθημερινή αποτύπωση των αποθεμάτων στα καύσιμα - Συζητείται σε κλειστές συσκέψεις η εφαρμογή δελτίου

Αλέξανδρος Κλώσσας
Θεσσαλονίκη: Αναστέλλονται δρομολόγια για τρένα από και προς Σέρρες – Πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες
Ο λόγος 15.04.26

Αναστέλλονται δρομολόγια τρένων στη Θεσσαλονίκη - Πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η Hellenic Train θα ισχύσουν για σήμερα, την Παρασκευή και την Κυριακή σε συγκεκριμένα δρομολόγια λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών

Απαγόρευση social media σε ανηλίκους: Η βασική «φωνή» αντίθεσης απέναντι στις καθολικές απαγορεύσεις
Αντί για τον αποκλεισμό 15.04.26

Απαγόρευση social media σε ανηλίκους: Η βασική «φωνή» αντίθεσης απέναντι στις καθολικές απαγορεύσεις

Η αυξανόμενη τάση των ευρωπαϊκών κρατών να επιβάλλουν ηλικιακούς περιορισμούς στη χρήση των social media δεν βρίσκει καθολική αποδοχή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΣΥΡΙΖΑ καλεί ΠΑΣΟΚ για μομφή στον Μητσοτάκη – Το τριήμερο σφυροκόπημα και το ρίσκο της γαλάζιας συσπείρωσης
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

ΣΥΡΙΖΑ καλεί ΠΑΣΟΚ για μομφή στον Μητσοτάκη – Το τριήμερο σφυροκόπημα και το ρίσκο της γαλάζιας συσπείρωσης

Αιχμές από την Κουμουνδούρου για την άρνηση της Χαριλάου Τρικούπη σε πρόταση δυσπιστίας, ο κίνδυνος αντισυσπείρωσης της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

