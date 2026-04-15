Γκαμπόν – Σάο Τομέ και Πρίνσιπε: Yπέρ της μαροκινής ταυτότητας της Δυτικής Σαχάρας
Οι δύο χώρες, Γκαμπόν – Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, τάχθηκαν εκ νέου υπέρ του μαροκινού σχεδίου για αυτονομία στην περιοχή.
- Δεν υποχωρούν οι κτηνοτρόφοι στη Μυτιλήνη - Ένταση στο λιμάνι - Δεν επέτρεψαν αποβίβαση φορτηγών
- Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
- Ο Τραμπ ζήτησε από τον Σι να μη δίνει όπλα στο Ιράν – Η απάντηση του Κινέζου προέδρου
- Συνελήφθη γιατρός που διακινούσε ιατρικές συνταγές για προμήθεια ναρκωτικών δισκίων στην Ομόνοια
Η Δημοκρατία της Γκαμπόν επανέλαβε, χθες Τρίτη, τη στήριξή της στο Μαρόκο ως προς την ταυτότητα της Δυτικής Σαχάρας, κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών στο Ραμπάτ.
Πιο συγκεκριμένα, η επικεφαλής της διπλωματίας της Γκαμπόν, Μαρί-Εντίτ Τασίλα-Γιε-Ντουμπενενί, χαιρέτισε το σχετικό ψήφισμα 2797 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στο πλαίσιο της κοινής δήλωσης που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση επίσκεψης εργασίας της στο Μαρόκο και τη συνάντησή της με τον ομόλογό της υπουργό, Νάσερ Μπουρίτα, ενώ επανέλαβε τη στήριξη της χώρας της στο μαροκινό σχέδιο για αυτονομία στη Δυτική Σαχάρα, το οποίο χαρακτήρισε ως τη μόνη αξιόπιστη και ρεαλιστική λύση στην περιφερειακή αυτή διαμάχη. Στο κοινό ανακοινωθέν, επισημαίνεται ότι το κείμενο του ψηφίσματος της 31ης Οκτωβρίου 20258, το οποίο θεωρείται «ιστορικής σημασίας» από το Μαρόκο, κατοχυρώνει το σχέδιο αυτονομίας σε πλαίσιο μαροκινής κυριαρχίας, ως τη μόνη σοβαρή, αξιόπιστη και βιώσιμη βάση για την επίτευξη πολιτικής λύσης στην περιφερειακή αυτή διαμάχη.
Η υπουργός δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι το άνοιγμα Γενικού Προξενείου της Γκαμπόν στην πόλη Λααγιούν τον Ιανουάριο του 2020, πρωτοβουλία η οποία εγγράφεται στη διεθνή δυναμική που έχει αναπτυχθεί υπέρ της αναγνώρισης της εδαφικής ακεραιότητας του Μαρόκου, είναι μια ακόμη απτή απόδειξη της ισχύος της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που συνδέει τις δύο αδελφές χώρες στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.
Και η Δημοκρατία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, όμως, επανέλαβε χθες την «ακλόνητη στήριξή της στη μαροκινή ταυτότητα της Σαχάρας και στο σχέδιο αυτονομίας υπό μαροκινή κυριαρχία ως η μόνη λύση σε αυτή την περιφερειακή διαμάχη».
Σε δελτίο τύπου στο τέλος των συνομιλιών της στο Ραμπάτ με τον μαροκινό ομόλογό της, Νάσερ Μπουρίτα, η υπουργός Εξωτερικών του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Ίλζα Μαρία ντος Σάντος Αμάδο Βαζ, επανέλαβε τη σταθερή θέση της χώρας της υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας του Μαρόκου σε ολόκληρη την επικράτειά του, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Δυτικής Σαχάρας, καθώς και υπέρ του σχεδίου για αυτονομία, ως τη μόνη αξιόπιστη και ρεαλιστική λύση για την επίλυση του ζητήματος.
Η ΥΠΕΞ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε χαιρέτισε, μετξύ άλλων, την έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ του σχετικού ψηφίσματος 2797, αλλά και τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει το Μαρόκο στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των «νότιων επαρχιών» του μέσω ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου που προωθεί τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την περιφερειακή ολοκλήρωση.
- Το Παρίσι λέει «ναι» στην πώληση του Παρκ ντε Πρενς στην Παρί ΣΖ
- ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ απειλεί να απολύσει τον Τζερόμ Πάουελ από μέλος του ΔΣ της Fed
- Κέιτι Πέρι: Στο μικροσκόπιο των αρχών της Αυστραλίας μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση
- Ο Λαπόρτα τα «χώνει» τώρα στην UEFA
- Τουρκία: Στους 9 οι νεκροί από το μακελειό σε σχολείο – Συνελήφθη ο πατέρας του δράστη
- ΜΕΓΑ: Διπλή διάκριση καινοτομίας
- Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 26χρονο να μεταφέρει λιπόθυμη την Μυρτώ – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την υπόθεση
