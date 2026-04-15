Γκαμπόν – Σάο Τομέ και Πρίνσιπε: Yπέρ της μαροκινής ταυτότητας της Δυτικής Σαχάρας

Η Δημοκρατία της Γκαμπόν επανέλαβε, χθες Τρίτη, τη στήριξή της στο Μαρόκο ως προς την ταυτότητα της Δυτικής Σαχάρας, κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών στο Ραμπάτ.

Πιο συγκεκριμένα, η επικεφαλής της διπλωματίας της Γκαμπόν, Μαρί-Εντίτ Τασίλα-Γιε-Ντουμπενενί, χαιρέτισε το σχετικό ψήφισμα 2797 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στο πλαίσιο της κοινής δήλωσης που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση επίσκεψης εργασίας της στο Μαρόκο και τη συνάντησή της με τον ομόλογό της υπουργό, Νάσερ Μπουρίτα, ενώ επανέλαβε τη στήριξη της χώρας της στο μαροκινό σχέδιο για αυτονομία στη Δυτική Σαχάρα, το οποίο χαρακτήρισε ως τη μόνη αξιόπιστη και ρεαλιστική λύση στην περιφερειακή αυτή διαμάχη. Στο κοινό ανακοινωθέν, επισημαίνεται ότι το κείμενο του ψηφίσματος της 31ης Οκτωβρίου 20258, το οποίο θεωρείται «ιστορικής σημασίας» από το Μαρόκο, κατοχυρώνει το σχέδιο αυτονομίας σε πλαίσιο μαροκινής κυριαρχίας, ως τη μόνη σοβαρή, αξιόπιστη και βιώσιμη βάση για την επίτευξη πολιτικής λύσης στην περιφερειακή αυτή διαμάχη.

Η υπουργός δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι το άνοιγμα Γενικού Προξενείου της Γκαμπόν στην πόλη Λααγιούν τον Ιανουάριο του 2020, πρωτοβουλία η οποία εγγράφεται στη διεθνή δυναμική που έχει αναπτυχθεί υπέρ της αναγνώρισης της εδαφικής ακεραιότητας του Μαρόκου, είναι μια ακόμη απτή απόδειξη της ισχύος της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που συνδέει τις δύο αδελφές χώρες στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Και η Δημοκρατία του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, όμως, επανέλαβε χθες την «ακλόνητη στήριξή της στη μαροκινή ταυτότητα της Σαχάρας και στο σχέδιο αυτονομίας υπό μαροκινή κυριαρχία ως η μόνη λύση σε αυτή την περιφερειακή διαμάχη».

Σε δελτίο τύπου στο τέλος των συνομιλιών της στο Ραμπάτ με τον μαροκινό ομόλογό της, Νάσερ Μπουρίτα, η υπουργός Εξωτερικών του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Ίλζα Μαρία ντος Σάντος Αμάδο Βαζ, επανέλαβε τη σταθερή θέση της χώρας της υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας του Μαρόκου σε ολόκληρη την επικράτειά του, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Δυτικής Σαχάρας, καθώς και υπέρ του σχεδίου για αυτονομία, ως τη μόνη αξιόπιστη και ρεαλιστική λύση για την επίλυση του ζητήματος.

Η ΥΠΕΞ του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε χαιρέτισε, μετξύ άλλων, την έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ του σχετικού ψηφίσματος 2797, αλλά και τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει το Μαρόκο στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των «νότιων επαρχιών» του μέσω ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου που προωθεί τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την περιφερειακή ολοκλήρωση.