«Τουρισμός για Όλους 2026»: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Ζήτημα χρόνου θεωρείται η έναρξη του προγράμματος «Τουρισμός για ‘Ολους 2026», εν αναμονή και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία θα καθοριστούν όλες οι λεπτομέρειες.

Η άμεση ενεργοποίηση της σχετικής πλατφόρμας, δε, κρίνεται απαραίτητη, αφού από την 1η Μαϊου ξεκινά η υψηλή περίοδος του προγράμματος, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της εσωτερικής τουριστικής κίνησης και στη στήριξη των οικογενειών και των ατόμων με αναπηρία σε όλη τη χώρα.

«Τουρισμός για ‘Ολους»: Τα ποσά ανά κατηγορία δικαιούχων

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» που χορηγεί επιταγές (voucher) διακοπών έως 600 ευρώ.

Ειδικότερα:

Voucher 200 ευρώ: Για δικαιούχους με ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ και οικογενειακό έως 26.000 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Προσοχή: Εκκρεμεί η ΚΥΑ για τον τελικό καθορισμό της προσαύξησης, που ενδέχεται να φτάσει έως 2.000 ευρώ.

Voucher 300 ευρώ: Αφορά τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Voucher 400 ευρώ: Για άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ) με ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ και οικογενειακό έως 26.000 ευρώ. Απαραίτητο το ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.

Voucher 600 ευρώ: Για ΑμΕΑ με βαριά αναπηρία (ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω), με τα ίδια εισοδηματικά όρια.

Οι σεζόν για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους»

Οι δικαιούχοι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο βασικές περιόδους:

Υψηλή περίοδος: Από την 1η Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Χαμηλή περίοδος: Από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα χρήσης του υπολοίπου της κάρτας τερματίζεται οριστικά την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει το κατάλυμα που επιθυμεί, καθώς δεν υπάρχει περιοριστική λίστα συμβεβλημένων επιχειρήσεων.

Χωρίς γεωγραφικούς περιορισμού τα καταλύματα

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση διαθέτει τον κατάλληλο ΚΑΔ και τερματικό POS.

Αυτό περιλαμβάνει:

-ξενοδοχεία

-ενοικιαζόμενα δωμάτια

-camping

-οργανωμένες κατασκηνώσεις σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας

Παράλληλα, δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων, γεγονός που επιτρέπει στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν το voucher ακόμη και για σύντομες αποδράσεις ή city breaks.

Πώς εξαργυρώνεται το voucher

Η εξαργύρωση της επιδότησης γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά και μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρεις τρόπους:

μέσω ανέπαφης πληρωμής (NFC) με smartphone

μέσω των online συστημάτων κρατήσεων των καταλυμάτων

με χειροκίνητη εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σε φυσικό POS.

Πηγή: ΟΤ