newspaper
Τρίτη 14 Απριλίου 2026
weather-icon 14o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Επτά συλλήψεις στην Αϊτή μετά το ποδοπάτημα σε ιστορικό φρούριο με 25 νεκρούς
Κόσμος 14 Απριλίου 2026, 06:40

Επτά συλλήψεις στην Αϊτή μετά το ποδοπάτημα σε ιστορικό φρούριο με 25 νεκρούς

Οι επτά συλληφθέντες είναι πέντε μέλη της δημοτικής αστυνομίας και δυο υπάλληλοι του αϊτινού ινστιτούτου προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Spotlight

Η αστυνομία της Αϊτής ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι προχώρησε στις συλλήψεις επτά προσώπων, σε βάρος των οποίων υπάρχουν υποψίες ότι φέρουν ευθύνες για το φονικό ποδοπάτημα σε δημοφιλές και πολυσύχναστο αξιοθέατο, ιστορικό φρούριο στο βόρειο τμήμα της χώρας της Καραϊβικής, τραγωδία μετά την οποία η κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος.

Το υπουργείο Πολιτισμού του φτωχού και αποσταθεροποιημένου κράτους της Καραϊβικής έκανε αρχικά λόγο για 30 νεκρούς προχθές Κυριακή. Η αστυνομία και ο δήμαρχος της Μιλό, όπου εκτυλίχθηκε η καταστροφή, διαβεβαίωσαν ωστόσο ότι ο απολογισμός των θυμάτων είναι 25 νεκροί.

Οι επτά συλληφθέντες είναι πέντε μέλη της δημοτικής αστυνομίας και δυο υπάλληλοι του αϊτινού ινστιτούτου προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, διευκρίνισε η αστυνομία.

Η καταστροφή ενέσκηψε το Σάββατο, ενώ στο οχυρό είχε συγκεντρωθεί μεγάλο πλήθος, για παραδοσιακό φεστιβάλ στο προαιώνιο μνημείο, στην κορυφή βουνού.

Πρόκειται για το Citadelle Laferrière, οχυρό των αρχών του 19ου αιώνα, που είχε ανεγερθεί λίγο καιρό αφού η Αϊτή απέκτησε την ανεξαρτησία της από τη Γαλλία, μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς εγγεγραμμένο στον κατάλογο της UNESCO.

«Σημειώθηκε αψιμαχία μεταξύ ανθρώπων στο εσωτερικό οι οποίοι ήθελαν να βγουν και άλλων στο εξωτερικό που προσπαθούσαν να μπουν», σημείωσε η πολιτική προστασία σε αναφορά της.

«Μόνο μια πύλη ήταν ανοικτή για τις εισόδους και τις εξόδους. Προκλήθηκε πανικός και μαζικό ποδοπάτημα, οδηγώντας σε περιπτώσεις ασφυξίας (…) και απώλειας συνείδησης», προστίθεται στο κείμενο.

Ο δήμαρχος της Μιλό, ο Βεσνέρ Ζοζέφ, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τον απολογισμό των 25 νεκρών.

Εξ αυτών «13 πτώματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Sacré-Coeur της Μιλό» ενώ εντοπίστηκαν «άλλα 12 στο φρούριο», εξήγησε ο δήμαρχος.

Έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου το βράδυ της Κυριακής, η κυβέρνηση του υπηρεσιακού πρωθυπουργού Αλίξ Ντιντιέ Φιλς Εμέ κήρυξε τριήμερο πένθος από σήμερα 14η ως την Πέμπτη 16η Απριλίου, προσθέτοντας ότι οι κηδείες των θυμάτων θα γίνουν δημοσία δαπάνη.

Το Λαφεριέρ βρίσκεται σε υψόμετρο σχεδόν 1.000 μέτρων, 15 χιλιόμετρα νότια από την Καπ Αϊσιέν, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αϊτής. Είχε κατασκευαστεί στη νεαρή δημοκρατία από απελεύθερους πρώην σκλάβους στις αρχές του 19ου αιώνα. Αποτελείται από τις οχυρώσεις και παλάτι στο εσωτερικό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Γύρισε θετικά «ποντάροντας» σε διπλωματική λύση

Wall Street: Γύρισε θετικά «ποντάροντας» σε διπλωματική λύση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

Συγκατοίκηση: «Ενώνει» ζωές και… μικροβιώματα – Τι σημαίνει για την υγεία;

World
Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση

Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νέες απειλές Τραμπ: «Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν»
Κόσμος 14.04.26

Νέες απειλές Τραμπ: «Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν»

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλητικές δηλώσεις εναντίον της Αβάνας και πρόσφατα έφτασε στο σημείο να πει πως θα είναι αυτός που «θα έχει την τιμή» να «πάρει» την Κούβα

Σύνταξη
Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ορμούζ – Συνομιλίες Λιβάνου και Ισραήλ με τη συμμετοχή Ρούμπιο
Κόσμος 14.04.26

Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ορμούζ – Συνομιλίες Λιβάνου και Ισραήλ με τη συμμετοχή Ρούμπιο

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν θέλει διακαώς συμφωνία ενώ είναι σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ - Αυξάνονται οι φήμες ότι ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών θα μπορούσε να λάβει χώρα την Πέμπτη στο Ισλαμαμπάντ ή τη Γενεύη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ο νόμος του Ισραήλ για τη θανατική ποινή Παλαιστινίων δεν έχει να κάνει με την δικαιοσύνη, αλλά με τον εθνικισμό
Απαρτχάιντ 14.04.26

Ο νόμος του Ισραήλ για τη θανατική ποινή Παλαιστινίων δεν έχει να κάνει με την δικαιοσύνη, αλλά με τον εθνικισμό

Βάσει ενός νόμου που ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο του Ισραήλ στις 30 Μαρτίου ο θάνατος δια απαγχονισμού θα είναι πλέον η προκαθορισμένη ποινή για ορισμένα αδικήματα – αλλά μόνο για τους Παλαιστινίους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια
Εναλλακτικές 14.04.26

«Όχι άλλο αμερικανικό κάρβουνο!» – Οι σύμμαχοι γυρίζουν την πλάτη στην αμερικανική ενέργεια

Ενώ οι Αμερικανοί είχαν βάλει στα σκαριά μεγαλόπνοα σχέδια για να κάνουν την δική τους ενέργεια ανάρπαστη σε Ασία και Ευρώπη, ο πόλεμος στο Ιράν τους ανατρέπει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΝΑΤΟ: Η σχέση Ρούτε-Τραμπ ανησυχεί τους Ευρωπαίους – Πιστεύουν ότι υπονομεύει τη θέση τους στον κόσμο
Άχαρος ρόλος… 14.04.26

ΝΑΤΟ: Η σχέση Ρούτε-Τραμπ ανησυχεί τους Ευρωπαίους – Πιστεύουν ότι υπονομεύει τη θέση τους στον κόσμο

Η προσέγγιση του γ.γ. του ΝΑΤΟ Ρούτε προς τον Τραμπ αμφισβητείται από τους Ευρωπαίους συμμάχους. Εκτιμούν ότι σκάβει τα θεμέλια της συμμαχίας και υποβαθμίζει τη θέση της Ευρώπης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Στο γήπεδο» του Ιράν «βρίσκεται η μπάλα», δηλώνει ο Βανς
Τζέι Ντι Βανς 14.04.26

«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» του Ιράν

Οι ΗΠΑ θέλουν να βγει το απεμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν, σύμφωνα με τον Τζέι Ντι Βανς που δηλώνει ότι πλέον «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» της Τεχεράνης.

Σύνταξη
Ειρηνικός Ωκεανός: 2 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου
Κατά ταχύπλοου 14.04.26

Νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ στον Ειρηνικό

Δύο άνθρωποι δολοφονήθηκαν στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό από δυνάμεις των ΗΠΑ, που βομβάρδισαν για μια ακόμη φορά ταχύπλοο, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 170 τον συνολικό αριθμό των θυμάτων.

Σύνταξη
Ο Βανς υποδεικνύει στον πάπα Λέοντα να ασχολείται με πνευματικά και «ηθικά ζητήματα»
Από τον Τραμπ 14.04.26

Στα χέρια του Βανς η σκυτάλη της επίθεσης στον Πάπα

Σειρά είχε ο Βανς να επιτεθεί με νουθεσίες στον Πάπα, έπειτα από τους σκληρούς χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του εξαιτίας της εναντίωσης του Ποντίφικα στον πόλεμό του.

Σύνταξη
Ιράν: Δεν πρέπει να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, τονίζει ο Λαβρόφ στον Αραγτσί
Ιράν - ΗΠΑ 14.04.26

Λαβρόφ στον Αραγτσί: Δεν πρέπει να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες

Για τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν το σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντο ενημέρωσε ο Αμπάς Αραγτσί τον Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος τόνισε ότι είναι σημαντικό να αποτραπεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών.

Σύνταξη
Ρωσία: Πλήγμα drones της Ουκρανίας σε χημικό εργοστάσιο
Ουκρανικά drones 14.04.26

Χτυπήθηκε χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία

Ουκρανικά drones έπληξαν χημικό εργοστάσιο στη βόρεια Ρωσία, το οποίο παράγει εκατοντάδες χιλιάδες τόνους αμμωνίας, νιτρικού αμμωνίου και νιτρικού οξέος.

Σύνταξη
Σουδάν: Για μια «εγκαταλελειμμένη κρίση» κάνει λόγο ο ΟΗΕ – «Γιατί ο κόσμος δεν έχει εξεγερθεί;»
«Εγκαταλελειμμένη κρίση» 14.04.26

«Γιατί ο κόσμος δεν έχει εξεγερθεί;» για το Σουδάν

«Βρισκόμαστε πραγματικά σε έναν φαύλο κύκλο. Επανάληψη σεξουαλικής βίας, επανάληψη των εκτοπισμών, επανάληψη των θανάτων», τονίζει η υπεύθυνη του ΟΗΕ για το Σουδάν.

Σύνταξη
Γάζα: Τουλάχιστον 4 Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Οι 3 έξω από σχολείο
Τουλάχιστον 4 νεκροί 14.04.26

Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα

Συνεχίζονται τα ισραηλινά φονικά πλήγματα στη Γάζα, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός, με τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστινίους να βρίσκουν χθες τον θάνατο, οι τρεις έξω από σχολείο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πόλεμος Ιράν: Οικονομικός «σεισμός» με άλμα στο πετρέλαιο, μπλόκο στο Ορμούζ και παγκόσμια κρίση
Διεθνής Οικονομία 14.04.26

Παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ προκαλούν παγκόσμιο οικονομικό σοκ, εκτοξεύοντας τις τιμές ενέργειας και ενισχύοντας τον κίνδυνο ύφεσης

Νατάσα Σινιώρη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Απριλίου 2026
Cookies