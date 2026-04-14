Η ώρα της τετράδας: Οι πρώτες ρεβάνς στις τιτανομαχίες των προημιτελικών του Champions League

Ώρα για τις σπουδαίες ρεβάνς των προημιτελικών του Champions League το βράδυ της Τρίτης του Πάσχα (14/4 – 22:00). Τα Ατλέτικο-Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ-Παρί είναι το πρώτο… πιάτο της ενώ την Τετάρτη (15/4) ακολουθούν οι ρεβάνς Άρσεναλ-Σπόρτινγκ και Μπάγερν-Ρεάλ. Μάλιστα, τα δύο ματς έχουν παρόμοιες… ιστορίες μιας και στα εν λόγω ζευγάρια υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί μετά το πρώτο παιχνίδι, ενώ η άλλη ομάδα ψάχνει την ανατροπή πρόκρισης.

Η Μπαρτσελόνα θα ψάξει την ανατροπή στο «Μετροπολιτάνο» για να μπει στους «4» του Champions League, με την ομάδα του Χάνσι Φλικ να καλείται να επιστρέψει από το 2-0 του πρώτου αγώνα κόντρα σε έναν αντίπαλο που ζει στο… φυσικό του περιβάλλον όταν καλείται να υπερασπιστεί υπέρ του σκορ σε νοκ άουτ αναμετρήσεις.

Αντίστοιχη περίπου ιστορία και στο άλλο ματς. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε 2-0 τη Λίβερπουλ στο πρώτο παιχνίδι στη Γαλλία και θα μπορούσε να έχει πάρει και ακόμα μεγαλύτερη διαφορά στα γκολ. Η Λίβερπουλ του Άρνε Σλοτ που… μετράει μέρες, θα κυνηγήσουν μια ακόμη ιστορική ανατροπή στο «Άνφιλντ», ώστε να προκριθούν στα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, σε μια προσπάθεια να σώσει μια κατά τα άλλα μάλλον τραγική χρονιά.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των προημιτελικών

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου 1-2

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ 0-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ 2-0

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2

Τρίτη 14 Απριλίου

22:00 Ατλέτικο – Μπαρτσελόνα

22:00 Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν

Τετάρτη 15 Απριλίου

22:00 Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

22:00 Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν ή Λίβερπουλ vs Ρεάλ Μαδρίτης ή Μπάγερν Μονάχου

Μπαρτσελόνα ή Ατλέτικο Μαδρίτης vs Σπόρτινγκ Λισαβόνας ή Άρσεναλ