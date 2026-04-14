Στην ταινία «52 Blue» ένας Ινδός άνδρας ξεκινά ένα ταξίδι για να συναντήσει τον Λιονέλ Μέσι
Culture Live 14 Απριλίου 2026, 06:00

Στην ταινία «52 Blue» ένας Ινδός άνδρας ξεκινά ένα ταξίδι για να συναντήσει τον Λιονέλ Μέσι

Αυτό το ταξίδι αυτογνωσίας, με στόχο την πιθανή συνάντηση με τον θρύλο του ποδοσφαίρου, ο οποίος τώρα παίζει για την Ίντερ Μιλάνου στην MLS, βρίσκεται στο επίκεντρο του δράματος «52 Blue».

ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Η ταινία «52 Blue» του Αλί Ελ Αραμπί, η οποία περιλαμβάνει το πρωτότυπο τραγούδι «It’s Your Turn» του Ινδού μουσικού σταρ Μπάντσα, κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ουάσιγκτον.

Μετά από χρόνια υπό την προστασία του πατέρα του, ο Άσις, ένας νεαρός από ένα νησί της Κεράλα στην Ινδία, αφήνει το απομονωμένο σπίτι του με σκοπό να επιτύχει έναν ασυνήθιστο στόχο προς τιμήν του αδελφού του που έχει πεθάνει.

Με την υποστήριξη της μητέρας του, ξεκινά ένα ταξίδι με προορισμό το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2022 στο Κατάρ, με την ελπίδα να συναντήσει το παιδικό του είδωλο, τον Αργεντινό αστέρα Λιονέλ Μέσι.

Ταξίδι αυτογνωσίας

Αυτό το ταξίδι αυτογνωσίας, με στόχο την πιθανή συνάντηση με τον θρύλο του ποδοσφαίρου, ο οποίος τώρα παίζει για την Ίντερ Μιλάνου στην MLS, βρίσκεται στο επίκεντρο του δράματος «52 Blue» του Αιγύπτιου σκηνοθέτη Άλι Ελ Αράμπι, το οποίο κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του την Κυριακή 19 Απριλίου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ουάσιγκτον, γνωστό και ως FilmFest DC.

Πρόκειται για τον πνευματικό διάδοχο του ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη «Captains of Za’atari».

Ο Μέσι δε συμμετέχει στην ταινία με καμία επίσημη ιδιότητα, αλλά φαίνεται ότι έχει προσφέρει ιδιωτικά την υποστήριξή του στη δημιουργική ομάδα

52 Blue

Ο Λιονέλ Μέσι υπογράφει αφίσες του «52 Blue» / Photo: Ambient Light Films

Τι γνώμη έχει ο Μέσι για όλα αυτά;

Στο καστ περιλαμβάνονται ο Γιαντάβ Σασίνταρ ως Άσις, η σταρ του Μπόλιγουντ Νέχα Ντουπία ως μητέρα του Άσις, ο Άντιλ Χουσέιν (Η Ζωή του Πι) ως πατέρας του Άσις και ο Σανάλ Αμάν.

Ο Ινδός μουσικός σούπερσταρ Μπάντσαχ έγραψε ένα πρωτότυπο τραγούδι, το «It’s Your Turn», ως ύμνο της ταινίας.

Η ταινία «52 Blue» είναι μια παραγωγή της αιγυπτιακής-αμερικανικής εταιρείας Ambient Light Films του Ελ Αραμπί, η οποία είχε αναλάβει την παραγωγή της ταινίας «Goodbye Julia» του 2023 – της υποψηφιότητας του Σουδάν για τα Όσκαρ – με παραγωγό τον Ελ Αραμπί.

Η ταινία, σε παραγωγή του Ελ Αράμπι, είχε ως εκτελεστικό παραγωγό τον Ταρίκ Αλ-Ναάμα και συν-παραγωγούς τους Κρισάν Κάτσουλις, Τζο Μάθιους και Χαλίντ Αλ Αράμπι.

Ο Μέσι δε συμμετέχει στην ταινία με καμία επίσημη ιδιότητα, αλλά φαίνεται ότι έχει προσφέρει ιδιωτικά την υποστήριξή του στη δημιουργική ομάδα.

«Το 52 Blue είναι μια ιστορία αναζήτησης της χαράς, της ελευθερίας και του σκοπού εν μέσω των αντιξοοτήτων, και δείχνει ότι κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να επιλέξει το δικό του μονοπάτι στη ζωή και να ζήσει τις δικές του εμπειρίες», δήλωσε ο Ελ Αραμπί σε δήλωση του σκηνοθέτη.

Η γλώσσα της κίνησης

«Η ιστορία αφηγείται μέσω της γλώσσας της κίνησης, χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο και τον χορό, καθιστώντας την προσιτή και οικεία σε όλους σε όλο τον κόσμο».

Πρόσθεσε: «Σας προσκαλώ να ζήσετε τη ζωή μου, μια ζωή που ξεκίνησε ως μια εμπειρία χωρίς τη δυνατότητα να τη ζήσω, και την αναζήτηση ενός φίλου που δεν είναι πραγματικά φίλος. Είναι μια προσπάθεια να απελευθερωθεί κανείς από το κληρονομικό τραύμα των γενεών».

Το τρέιλερ της ταινίας «52 Blue» δείχνει τον Μέσι στο γήπεδο, τον Άσις με φανέλες του Μέσι σε διαφορετικές ηλικίες, οικογενειακές συγκρούσεις και τον νεαρό άνδρα σε ένα ταξίδι ζωής για να ακολουθήσει το όνειρό του.

*Με στοιχεία από hollywoodreporter.com

Λάνθιμος, Φίνιξ και 1.000+ δημιουργοί κατά του mega deal που αλλάζει το Χόλιγουντ
Paramount-Warner Bros. 14.04.26

«Με την εργατική βάση»: Λάνθιμος, Φίνιξ και 1.000+ δημιουργοί κατά του mega deal που αλλάζει το Χόλιγουντ

Ο Γιώργος Λάνθιμος, μαζί με κορυφαίους δημιουργούς του Χόλιγουντ, αντιδρά στη συγχώνευση Paramount–Warner, προειδοποιώντας για πλήγμα σε ανταγωνισμό και δημιουργία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι σταρ του Χόλιγουντ τα βάζουν με τη συγχώνευση Paramount-Warner
Συνεχίζεται η κόντρα 13.04.26

Συμφωνία για λίγους ισχυρούς: Οι σταρ του Χόλιγουντ τα βάζουν με τη συγχώνευση Paramount-Warner

Περισσότεροι από 1.000 ηθοποιοι και δημιουργοί του κινηματογράφου, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Λάνθιμος, καταδικάζουν τη συμφωνία των 111 δισ. μεταξύ Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο
Ταινία=Τουφέκι 13.04.26

Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο

Ο πόλεμος διατρέχει το έργο του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ (1930-2022) σαν μια ανεξέλεγκτη και τραυματική δύναμη που διαπερνά τα καλλιτεχνικά χαρακώματα του 20ού αιώνα - Μια νέα έκθεση το φωτίζει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είχε αναλάβει το «Interstellar» πριν τον Κρίστοφερ Νόλαν
«Δεν πήγε καλά» 12.04.26

Ο Σπίλμπεργκ είχε αναλάβει πρώτος το «Interstellar», αλλά τελικά ο Νόλαν έκανε καλύτερη δουλειά

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ασχολήθηκε με το «Interstellar» για έναν ολόκληρο χρόνο. Ωστόσο, πιστεύει ότι καλώς κατέληξε στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έρχονται οι «Αγώνες Πείνας» με παλιές και νέες φυσιογνωμίες
«Θυμάστε;» 11.04.26

Έρχονται οι «Αγώνες Πείνας» με παλιές και νέες φυσιογνωμίες

Στο νέο προωθητικό βίντεο της Lionsgate για το franchise, το οποίο περιλαμβάνει μια αναδρομή στις πέντε προηγούμενες ταινίες και στιγμιότυπα από τους πεντηκοστούς «Αγώνες Πείνας».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαρία Μαγδαληνή – Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο
Βιβλική αφήγηση 11.04.26

Μαρία Μαγδαληνή - Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο

«Η Εκκλησία παρουσίασε τη Μαρία Μαγδαληνή ως μια γυναίκα που είχε παραστρατήσει. Ώρα να επανεξετάσουμε τον ρόλο της στην ιστορία του Πάσχα» γράφει η Anne Thériault στο Βroadview.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επιστρέφει το «Trainspotting» με αφορμή τα 30α του γενέθλια
Μέλλον ή δρόμος; 10.04.26

We choose «Trainspotting» - Επιστρέφει η θρυλική ταινία με αφορμή τα 30 χρόνια από την πρεμιέρα

Η Sony Pictures Classics αποφάσισε να κάνει ένα δώρο σε όσους λάτρεψαν σαν θεούς κάτι περίεργους τύπους από τη Σκωτία: μια 4Κ ψηφιακή αποκατάσταση του «Trainspotting».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιαν Μαρτέλ: Οι ήρωες της Ιλιάδας είναι οι Γκέιτς και οι Έπσταϊν της εποχής που τσακώνονται μεταξύ τους
Son of Nobody 10.04.26

Γιαν Μαρτέλ: Οι ήρωες της Ιλιάδας είναι οι Γκέιτς και οι Έπσταϊν της εποχής που τσακώνονται μεταξύ τους

«Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ότι η 'Ιλιάδα' αφορά τους ισχυρούς. Και σκέφτηκα: τι γίνεται με τον απλό άνθρωπο;», είπε μεταξύ άλλων ο Γιαν Μαρτέλ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ηρώδειο: Ο Ιούνιος μεταμορφώνεται σε μήνα αποχαιρετισμού, πριν κλείσει το θέατρο – Οι εκδηλώσεις
Culture Live 10.04.26

Ηρώδειο: Ο Ιούνιος μεταμορφώνεται σε μήνα αποχαιρετισμού, πριν κλείσει το θέατρο - Οι εκδηλώσεις

Όλες οι εκδηλώσεις που θα παρουσιαστούν εφέτος στη σκηνή του Ηρωδείου, κάθε μοναδική νύχτα, κάθε είδους ‘Αφιέρωμα, συνιστά μια ξεχωριστή εορτή Αποχαιρετισμού του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί
Vintage 10.04.26

Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί - Αναμένεται να αγγίξει τα 200.000 δολάρια

Μια vintage Mercedes-Benz της δεκαετίας του '50, που χρησιμοποιούσε η σταρ του Χόλιγουντ Μέριλιν Μονρόε κατά την παραμονή της στην Ευρώπη, βγαίνει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ο πρωθυπουργός της “αριστείας” θα δώσει συγχωροχάρτι για τις “υπηρεσίες” του κ. Λαζαρίδη στα σκάνδαλα;
Πολιτική Γραμματεία 14.04.26

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: Ο πρωθυπουργός της “αριστείας” θα δώσει συγχωροχάρτι για τις “υπηρεσίες” του κ. Λαζαρίδη στα σκάνδαλα;

Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό και αναρωτιέται αν ανέχεται ο Μητσοτάκης ένα μέλος της κυβέρνησής του να έχει εξαπατήσει το δημόσιο

Σύνταξη
Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Editorial 14.04.26

Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού

Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα στην Αφαίρεση Όγκων Εγκεφάλου: Οι Σύγχρονες Τεχνικές που Αλλάζουν τα Δεδομένα
Υγεία 14.04.26

Ασφάλεια και Αποτελεσματικότητα στην Αφαίρεση Όγκων Εγκεφάλου: Οι Σύγχρονες Τεχνικές που Αλλάζουν τα Δεδομένα

Οι σύγχρονες τεχνικές νευροχειρουργικής επιτρέπουν την ασφαλή αφαίρεση όγκων εγκεφάλου, με έμφαση στην προστασία των λειτουργιών και την ποιότητα ζωής

Σύνταξη
Λάνθιμος, Φίνιξ και 1.000+ δημιουργοί κατά του mega deal που αλλάζει το Χόλιγουντ
Paramount-Warner Bros. 14.04.26

«Με την εργατική βάση»: Λάνθιμος, Φίνιξ και 1.000+ δημιουργοί κατά του mega deal που αλλάζει το Χόλιγουντ

Ο Γιώργος Λάνθιμος, μαζί με κορυφαίους δημιουργούς του Χόλιγουντ, αντιδρά στη συγχώνευση Paramount–Warner, προειδοποιώντας για πλήγμα σε ανταγωνισμό και δημιουργία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο θόρυβος που περιμένει ο Αρνε Σλοτ στη ρεβάνς με την Παρί
Ποδόσφαιρο 14.04.26

Ο θόρυβος που περιμένει ο Αρνε Σλοτ στη ρεβάνς με την Παρί

Ο τεχνικός της Λίβερπουλ Άρνε Σλοτ δηλώνει ότι η ομάδα του έχει «περίπλοκο έργο», όμως τίποτα δεν θεωρεί αδύνατο. Η… πρόσκληση στους οπαδούς των κόκκινων ενόψει της σημερινής ρεβάνς και τα πλάνα του.

Σύνταξη
Ο Βίκτορ Όρμπαν έχασε τις εκλογές – Αλλά όχι για την πολιτική που πρεσβεύει
The New York Times 14.04.26

Ο Βίκτορ Όρμπαν έχασε τις εκλογές – Αλλά όχι για την πολιτική που πρεσβεύει

Οι εκλογές στην Ουγγαρία είναι ένα μάθημα για τους απανταχού λαϊκιστές. Ο Βίκτορ Όρμπαν θα έχανε, από τη στιγμή που έπαψε πια να μαγεύει τα πλήθη. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την ιδεολογία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων μετά το Πάσχα στα σούπερ μάρκετ
Οικονομία 14.04.26

Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων μετά το Πάσχα στα σούπερ μάρκετ

Η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή και το ενεργειακό κόστος εξαντλούν τις αντοχές της βιομηχανίας – Το «ταβάνι» στις προσφορές και οι έλεγχοι της Αρχής Εποπτείας στα σούπερ μάρκετ 

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Νέες απειλές Τραμπ: «Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν»
Κόσμος 14.04.26

Νέες απειλές Τραμπ: «Μπορεί να περάσουμε από την Κούβα αφού τελειώσουμε με το Ιράν»

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλητικές δηλώσεις εναντίον της Αβάνας και πρόσφατα έφτασε στο σημείο να πει πως θα είναι αυτός που «θα έχει την τιμή» να «πάρει» την Κούβα

Σύνταξη
Πλοίο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ – «Προκαταρκτικές συνομιλίες» Λιβάνου και Ισραήλ
Κόσμος 14.04.26 Upd: 08:30

Πλοίο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ – «Προκαταρκτικές συνομιλίες» Λιβάνου και Ισραήλ

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν θέλει διακαώς συμφωνία ενώ είναι σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ - Αυξάνονται οι φήμες ότι ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών θα μπορούσε να λάβει χώρα την Πέμπτη στο Ισλαμαμπάντ ή τη Γενεύη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ο νόμος του Ισραήλ για τη θανατική ποινή Παλαιστινίων δεν έχει να κάνει με την δικαιοσύνη, αλλά με τον εθνικισμό
Απαρτχάιντ 14.04.26

Ο νόμος του Ισραήλ για τη θανατική ποινή Παλαιστινίων δεν έχει να κάνει με την δικαιοσύνη, αλλά με τον εθνικισμό

Βάσει ενός νόμου που ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο του Ισραήλ στις 30 Μαρτίου ο θάνατος δια απαγχονισμού θα είναι πλέον η προκαθορισμένη ποινή για ορισμένα αδικήματα – αλλά μόνο για τους Παλαιστινίους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

