Γιορτή σήμερα 13 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Η 13η Απριλίου είναι μια ημέρα με λιγότερα αλλά ξεχωριστά ονόματα στο εορτολόγιο.

Σήμερα, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Αγίας Θεοδοσίας

Αγίου Γεροντίου

Αγίου Μαρτίνου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Την ονομαστική τους εορτή έχουν οι:

Γερόντιος

Μαρτίνος, Μαρτίνη

Μαρτίνα, Τίνα

Πρόκειται για ονόματα που δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα, με εξαίρεση τη Μαρτίνα και το χαϊδευτικό Τίνα, που συναντώνται πιο συχνά.

Λίγα λόγια για τη σημερινή ημέρα

Η Αγία Θεοδοσία είναι γνωστή για την πίστη και το μαρτύριό της, ενώ οι Άγιοι Γερόντιος και Μαρτίνος τιμώνται για τη σημαντική προσφορά τους στην Εκκλησία.

Η ημέρα δεν συνδέεται με κάποια μεγάλη γιορτή όπως το Πάσχα, ωστόσο παραμένει σημαντική για όσους φέρουν τα συγκεκριμένα ονόματα.

Αν αναρωτιέστε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, η λίστα είναι σχετικά περιορισμένη — κάτι που κάνει τη γιορτή πιο «προσωπική» για όσους έχουν αυτά τα ονόματα.