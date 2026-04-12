Νίκησε την Ισπανία η Ελλάδα και περιμένει… (vids)

Η Ελλάδα πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη απέναντι στην Ισπανία με 15-13 στα πέναλτι (11-11 κ.δ.), στον αγώνα της 3ης αγωνιστικής για τις θέσεις 1-4 της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου πόλο των ανδρών. Με τη νίκη στα πέναλτι, η Εθνική έφτασε τους 5 βαθμούς και πλέον περιμένει το αποτέλεσμα του Ιταλία – Ουγγαρία για να μάθει ποια θέση θα πάρει στον όμιλο, ενόψει του Super Final της διοργάνωσης, το καλοκαίρι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Εθνική δεν ξεκίνησε καλά και βρέθηκε τρία γκολ πίσω (Ασένσιο, Σαρανούγια και πέναλτι του Μπιελ), πριν σκοράρει με τον Αργυρόπουλο για να κλείσει το σκορ σε 3-1 στο πρώτο οκτάλεπτο. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο ίδιος μείωσε (3-2) με πέναλτι, πριν ο Βαγγέλης Πούρος ισοφαρίσει σε 3-3, αφού σε φάση πριν, το δοκάρι σταμάτησε την μπάλα σε σουτ του Καλογερόπουλου. Ήταν όμως εκείνος που έδωσε πρώτη φορα προβάδισμα στην Ελλάδα (3-4), το οποίο διεύρυνε (3-5) με το τρίτο προσωπικό του ο Αργυρόπουλος. Οι Ισπανοί όμως που είχαν μείνει χωρίς γκολ για εννέα λεπτά, ισοφάρισαν πριν τελειώσει το οκτάλεπτο, με τους Μπιελ και Σαναχούγια.

Εκ νέου προβάδισμα (5-6) για την Εθνική μας με τον Πούρο στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου. Στο δοκάρι έστειλε ο Καμπάνιας τη μπάλα σε εκτέλεση πέναλτι. Ο Αργυρόπουλος -με το 4ο γκολ του- άνοιξε (5-7) τις αποστάσεις στο σκορ, αλλά ο Καμπάνιας, από την περιφέρεια μείωσε (6-7) και ο Βαλς ισοφάρισε (2-2). Όμως μισό λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, η Ελλάδα πήρε ξανά προβάδισμα με τον Σκουμπάκη, προβάδισμα που διατήρησε ο Τζωρτζάτος με απόκρουση στην τελευταία φάση.

Ο Μπιελ ήταν εκείνος που με δύο γκολ γύρισε το σκορ (9-8) για τους Ισπανούς στην αρχή του τελευταίου οκταλέπτου. Άμεση η απάντηση, ο Πούρος ισοφάρισε (9-9) και ο Γαρδίκας επανέφερε την Ελλάδα μπροστά (9-10). Ο Σαραχούγια ισοφάρισε (10-10) 2:49 πριν τη λήξη και ο Ντάουρα έδωσε προβάδισμα (11-10) στους Ισπανούς 1:57 πριν το τέλος. Όμως την τελευταία λέξη είπε ο Κάκαρης, ισοφαρίζοντας (11-11), 11 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, στέλνοντας το ματς στα πέναλτι, όπου μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος!

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 2-4, 2-3, 4-3 / πεν. 2-4

Η διαδικασία των πέναλτι:

Απόκρουση Τζωρτζάτου

Κάκαρης 0-1 (11-12)

Απόκρουση Τζωρτζάτου

Πούρος 0-2 (11-13)

Βαλς 1-2 (12-13)

Παπαναστασίου 1-3 (12-14)

Βαλέρα 2-3 (13-14)

Καλογερόπουλος 2-4 (13-15)

ΙΣΠΑΝΙΑ (Νταβίντ Μάρτιν): Αγκίρε, Μουναρίθ, Ασένσιο 1, Σαναχούγια 3, Βαλς 1, Μπονέτ, Ντάουρα 1, Καμπάνιας 1, Γκομίλα, Βαλέρα, Μπιέλ 4, Μπούστος, Λόριο, Ροντρίγκεθ

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 3, Σκουμπάκης 1, Χατζής, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου, Καστρινάκης, Καλογερόπουλος 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς, Γαρδίκας 1.

Η βαθμολογία του 3ου ομίλου

Ισπανία 6

Ελλάδα 5

Ιταλία 3

Ουγγαρία 0

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του 3ου ομίλου

1η αγωνιστική

Ιταλία – Ελλάδα 16-14

Ουγγαρία – Ισπανία 9-13

2η αγωνιστική

Ουγγαρία – Ελλάδα 10-16

Ιταλία – Ισπανία 12-16

3η αγωνιστική

Ισπανία – Ελλάδα 13-15

12/4 15:00 Ουγγαρία – Ιταλία