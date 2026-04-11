Ελλάδα – Ουγγαρία 16-10: Σαρωτική η Εθνική!

Σαρωτική εμφάνιση από την Ελλάδα, η οποία επικράτησε της Ουγγαρίας με 16-10 στο ματς για τις θέσεις 1-4 στον αγώνα για τις θέσεις 1-4 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου πόλο.

Μετά το σημερινό αποτέλεσμα, η γαλανόλευκη πήρε τους πολύτιμους τρεις βαθμούς στον όμιλό της και θα αντιμετωπίσει αύριο (12/4), ανήμερα του Πάσχα, την Ισπανία.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκανε ιδανικό ξεκίνημα στο ματς, αφού προηγήθηκε με 2-0 χάρη σε γκολ των Γκίλλα και Αργυρόπουλου από την περιφέρεια, ενώ οι διεθνείς μας ήταν εξαιρετικοί και στην άμυνα.

Κατόπιν, ο Χατζής άνοιξε λογαριασμό στο ματς, καθώς πέτυχε το πρώτο του γκολ στην αναμέτρηση για το 3-0 και ακολούθησε χαμένο πέναλτι των Ούγγρων, με τον Ζερδεβά να κάνει μία σπουδαία απόκρουση στην εκτέλεση του Φέκετε.

Η Ουγγαρία δεν κατάφερε να βρει γκολ στο πρώτο οκτάλεπτο, το οποίο και έληξε με προβάδισμα 4-0 υπέρ της Ελλάδας.

Η Ελλάδα ήταν καταιγιστική και στο δεύτερο οκτάλεπτο με επιθετική πολυφωνία και υποδειγματική άμυνα.

Η Ουγγαρία μείωσε αρχικά σε 4-1 στην έναρξη του δεύτερου οκταλέπτου, ωστόσο οι διεθνείς μας βρήκαν λύσεις στην επίθεση και διεύρυναν γρήγορα το προβάδισμα της γαλανόλευκης σε 7-1, με την Ελλάδα να βρίσκεται για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ με +6.

Έπειτα, η Ουγγαρία προσπάθησε να κάμψει την αντίσταση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος και «έτρεξε» ένα επιμέρους 0-2 με γκολ των Γιάνσικ και Μπούριαν (7-3).

Όμως, η απάντηση της Ελλάδας ήταν άμεση και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Ελλάδα να έχει το προβάδισμα με 9-3.

Στο τρίτο οκτάλεπτο η Ουγγαρία πίεσε και θέλησε να κάνει την αντεπίθεσή της, βρήκε το γκολ με τον Νάγκι για το 9-4, ενώ στη συνέχεια μείωσε κι άλλο με ένα επιμέρους 0-3, κατεβάζοντας τη διαφορά στο 11-7, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το τρίτο οκτάλεπτο, με το προβάδισμα να παραμένει στα χέρια της Ελλάδας.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, η Ελλάδα κράτησε το προβάδισμά της, με πλουραλισμό στην επίθεση και μεγάλες αποκρούσεις από τον Ζερδεβά, η Ελλάδα πήρε τη νίκη με 16-10.

Τα οκτάλεπτα: 0-4, 3-9, 7-11, 10-16.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 3, Σκουμπάκης, Χατζής 3, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 2, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς 2, Γαρδίκας.

Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Τάτραϊ, Ντάλα, Βίνσε Βιγκβάρι 1, Νάγκι 1, Φέκετε 2, Mπούριαν 2, Λούγκοσι 1, Βέντελ Βιγκβάρι 2, Γιάνσικ 1, Σάλαϊ, Βόγκελ, Βίσμεγκ, Βίνσε Βάργκα.

Η βαθμολογία του 3ου ομίλου:

Ιταλία 3

Ισπανία 3

Ελλάδα 3

Ουγγαρία 0

* Ματς λιγότερο

Το πρόγραμμα του 3ου ομίλου:

1η αγωνιστική

Ιταλία – Ελλάδα 16-14

Ουγγαρία – Ισπανία 9-13

2η αγωνιστική

Ουγγαρία – Ελλάδα 10-16

11/4 19:45 Ιταλία – Ισπανία

3η αγωνιστική

12/4 13:00 Ισπανία – Ελλάδα

12/4 15:00 Ουγγαρία – Ιταλία