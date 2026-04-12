Όταν μιλάμε για «συναισθηματικά σταθερά» ζευγάρια δεν αναφερόμαστε σε δύο ανθρώπους που είναι πάντα χαρούμενοι ή που δεν διαφωνούν ποτέ. Αντίθετα, η σταθερότητα αφορά την ικανότητα της σχέσης να διατηρεί την «ισορροπία» της ακόμα και όταν οι συνθήκες είναι αντίξοες.

Μια σχέση δεν είναι ποτέ εύκολη, ωστόσο υπάρχουν κάποιοι «κανόνες» που μοιράζονται τα ζευγάρια

Είναι μια δυναμική κατάσταση όπου η εμπιστοσύνη υπερτερεί του φόβου και η λογική συνεργάζεται με το συναίσθημα.

Ο στόχος των περισσότερων ζευγαριών είναι να χτίσουν μια σχέση εμπιστοσύνης. Όλοι θέλουμε να νιώθουμε ότι μας καταλαβαίνουν και να νιώθουμε συνδεδεμένοι με το άτομο με το οποίο χτίζουμε τη ζωή μας.

Τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για να επιτευχθεί αυτό είναι η επικοινωνία. Ως κλινική ψυχολόγος, η Δρ. Κόρτντι Γουόρεν, συνεργάτης του CNBC διαπιστώνει ότι τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια αφιερώνουν πάντα χρόνο για να δείξουν ενδιαφέρον, να ρωτήσουν πώς πάει ο άλλος, να βρουν τρόπους για να κάνουν ο ένας τον άλλον να νιώθει ότι τον προσέχουν.

Ακολουθούν οκτώ ερωτήσεις -στο CNBC make it- που ανταλλάσσουν τα ζευγάρια τακτικά μεταξύ τους για να ενισχύσουν τη συναισθηματική τους ασφάλεια.

«Τίποτα ιδιαίτερο σήμερα;»

Η ζωή κυλάει γρήγορα, και είναι ήδη αρκετά δύσκολο να παρακολουθείς το δικό σου πρόγραμμα, πόσο μάλλον αυτό του συντρόφου σου. Οι τακτικές συζητήσεις βοηθούν τα ζευγάρια να παραμένουν συντονισμένα και δείχνουν ότι νοιάζονται για ό,τι έχει σημασία ο ένας για τον άλλον.

Θα μπορούσατε επίσης να ρωτήσετε:

«Πώς πάει η μέρα σου;»

«Συμβαίνει κάτι ασυνήθιστο σήμερα;»

«Πώς μπορώ να σου δείξω την εκτίμησή μου;»

Η ευγνωμοσύνη δεν χρειάζεται πάντα να επιδεικνύεται με μεγαλοπρεπές τρόπο. Μερικές φορές μπορεί να σημαίνει να αναλάβεις μια δουλειά που ο σύντροφός σου δεν θέλει να κάνει, να του αγοράσεις το αγαπημένο του σνακ ή να του κάνεις το βράδυ πιο εύκολο μετά από μια κουραστική μέρα.

Όταν ρωτάς τον σύντροφό σου πώς θα ήθελε περισσότερο να τον εκτιμήσεις, μαθαίνεις πώς να εκφράζεις την αγάπη σου με τον τρόπο που εκείνος επιθυμεί και χρειάζεται.

Θα μπορούσατε επίσης να ρωτήσετε:

«Τι θα σε έκανε να νιώσεις ότι έχεις την υποστήριξη μου σήμερα;»

«Πώς μπορώ να σε κάνω να νιώσεις ότι σε εκτιμώ ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή;»

«Θέλεις τη γνώμη μου ή απλώς θέλεις να σε ακούσω;»

Αυτή είναι μια από τις πιο χρήσιμες ερωτήσεις που μπορεί να κάνει ένας σύντροφος. Οι άνθρωποι μιλάνε για διάφορους λόγους. Μερικές φορές θέλουν βοήθεια για να λύσουν ένα πρόβλημα, ενώ άλλες φορές απλώς θέλουν να ξεσπάσουν και να νιώσουν ότι τους καταλαβαίνουν. Οι σύντροφοι που είναι συναισθηματικά συντονισμένοι συχνά ρωτούν τι χρειάζεται ο άλλος από αυτούς εκείνη τη στιγμή.

Θα μπορούσατε επίσης να ρωτήσετε:

«Μπορώ να σου πω τη γνώμη μου ή απλώς θέλεις να ξεσπάσεις αυτή τη στιγμή;»

«Σε καταλαβαίνω και με νοιάζει. Έχω μερικές παρατηρήσεις, αν θέλεις να τις ακούσεις».

«Πώς μπορώ να βοηθήσω;»

Μερικές φορές το καλύτερο που μπορείς να προσφέρεις δεν είναι μια λύση, αλλά πρακτική βοήθεια. Αυτό μπορεί να σημαίνει να αναλάβεις κάποια από τις υποχρεώσεις του, να βοηθήσεις με τα παιδιά ή να του δώσεις χώρο για να ξεκουραστεί. Ακόμα και όταν ο σύντροφός σου λέει «Είμαι καλά», το να του κάνεις αυτή την ερώτηση του δείχνει ότι δεν χρειάζεται να τα βγάζει όλα πέρα μόνος του.

Θα μπορούσατε επίσης να ρωτήσετε:

«Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω για να σου διευκολύνω τη μέρα;»

«Γιατί να μην αναλάβω εγώ τα πράγματα για λίγο, ώστε να κάνεις ένα διάλειμμα;»

«Μπορούμε να βρούμε λίγο χρόνο για να μιλήσουμε;»

Μεταξύ της δουλειάς, των οικογενειακών υποχρεώσεων και των καθημερινών πρακτικών, πολλά ζευγάρια αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη διαχείριση της καθημερινότητας παρά στο να συζητούν πραγματικά για το πώς νιώθουν. Μπορεί να είναι 20 λεπτά μετά το δείπνο ή ένας περίπατος το Σάββατο πρωί, ιδανικά σε μια στιγμή με λίγες πιέσεις, όταν μπορείτε να επικεντρωθείτε ο ένας στον άλλον.

Θα μπορούσατε επίσης να ρωτήσετε:

«Θέλω να βεβαιωθώ ότι θα βρούμε χρόνο να μιλήσουμε αυτή την εβδομάδα. Πότε μπορείς;»

«Πώς νομίζεις ότι τα πάμε τελευταία;»

Το να μιλάμε για την κατάσταση της σχέσης μας μπορεί να είναι δύσκολο, γιατί μερικές φορές δεν θέλουμε να δείξουμε ευαλωτότητα ή να ξαναθυμηθούμε παλιές διαφωνίες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ρωτάμε τον σύντροφό μας πώς αντιλαμβάνεται την κατάσταση της σχέσης μας, ώστε να μπορούμε να διορθώσουμε τα πράγματα όταν προκύψει κάποιο πρόβλημα.

Θα μπορούσατε επίσης να ρωτήσετε:

«Υπάρχει κάτι που φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή;»

«Τι μας κάνει να νιώθουμε ιδιαίτερα καλά μεταξύ μας αυτή τη στιγμή;»

«Τι θα ήταν ωραίο να κάνουμε μαζί;»

Οι πιο υγιείς σχέσεις βασίζονται στο «παιχνίδι» και στην κοινή χαρά. Μπορεί να είναι οτιδήποτε: από το να ακούσετε ένα καινούργιο άλμπουμ, να κάνετε ένα ταξίδι οδικός, να παρακολουθήσετε τη νέα σεζόν μιας αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς, ή ακόμα και να μαγειρέψετε μαζί μια καινούργια συνταγή – όλα αυτά μπορούν να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ σας.

Θα μπορούσατε επίσης να ρωτήσετε:

«Τι έχουμε καιρό να κάνουμε που θα ήταν ωραίο να ξανακάνουμε;»

«Υπάρχει κάποια ταινία, παράσταση ή συναυλία που θέλεις να δεις;»

«Ποια ευρύτερα θέματα σε απασχολούν;»

Στις μακροχρόνιες σχέσεις, είναι πολύ πιθανό να δούμε τον σύντροφό μας να περνάει από πολλές φάσεις της ζωής που χαρακτηρίζονται από εξέλιξη σε διάφορους τομείς. Το να ρωτάς ευθέως τον σύντροφό σου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, τις αλλαγές που βιώνει ή τα θέματα που επεξεργάζεται εσωτερικά, σε βοηθά να παραμένεις κοντά του καθώς αλλάζει με την πάροδο του χρόνου.

Θα μπορούσατε επίσης να ρωτήσετε:

«Τι σε απασχολεί πολύ τον τελευταίο καιρό;»

«Πώς νιώθεις ότι έχεις αλλάξει τον τελευταίο χρόνο;»