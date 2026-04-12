CNBC: Τα 8 θέματα που συζητούν τα «συναισθηματικά σταθερά» ζευγάρια – Ψυχολόγος από το Χάρβαρντ δίνει απαντήσεις
Plus 12 Απριλίου 2026, 19:44

CNBC: Τα 8 θέματα που συζητούν τα «συναισθηματικά σταθερά» ζευγάρια – Ψυχολόγος από το Χάρβαρντ δίνει απαντήσεις

Η συναισθηματική σταθερότητα σε μια σχέση δεν σημαίνει απουσία προβλημάτων, αλλά την ύπαρξη ενός «ασφαλούς λιμανιού» όπου τα πάντα μπορούν να συζητηθούν χωρίς τον φόβο της κριτικής. Τα ζευγάρια που διακρίνονται για την «ισορροπία» που διέπει τη σχέση τους δεν αποφεύγουν τα δύσκολα θέματα· αντίθετα, τα επιδιώκουν με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Όταν μιλάμε για «συναισθηματικά σταθερά» ζευγάρια δεν αναφερόμαστε σε δύο ανθρώπους που είναι πάντα χαρούμενοι ή που δεν διαφωνούν ποτέ. Αντίθετα, η σταθερότητα αφορά την ικανότητα της σχέσης να διατηρεί την «ισορροπία» της ακόμα και όταν οι συνθήκες είναι αντίξοες.

Μια σχέση δεν είναι ποτέ εύκολη, ωστόσο υπάρχουν κάποιοι «κανόνες» που μοιράζονται τα ζευγάρια

Είναι μια δυναμική κατάσταση όπου η εμπιστοσύνη υπερτερεί του φόβου και η λογική συνεργάζεται με το συναίσθημα.

Ο στόχος των περισσότερων ζευγαριών είναι να χτίσουν μια σχέση εμπιστοσύνης. Όλοι θέλουμε να νιώθουμε ότι μας καταλαβαίνουν και να νιώθουμε συνδεδεμένοι με το άτομο με το οποίο χτίζουμε τη ζωή μας.

Τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για να επιτευχθεί αυτό είναι η επικοινωνία. Ως κλινική ψυχολόγος, η Δρ. Κόρτντι Γουόρεν, συνεργάτης του CNBC διαπιστώνει ότι τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια αφιερώνουν πάντα χρόνο για να δείξουν ενδιαφέρον, να ρωτήσουν πώς πάει ο άλλος, να βρουν τρόπους για να κάνουν ο ένας τον άλλον να νιώθει ότι τον προσέχουν.

Ακολουθούν οκτώ ερωτήσεις -στο CNBC make it- που ανταλλάσσουν τα ζευγάρια τακτικά μεταξύ τους για να ενισχύσουν τη συναισθηματική τους ασφάλεια.

«Τίποτα ιδιαίτερο σήμερα;»

Η ζωή κυλάει γρήγορα, και είναι ήδη αρκετά δύσκολο να παρακολουθείς το δικό σου πρόγραμμα, πόσο μάλλον αυτό του συντρόφου σου. Οι τακτικές συζητήσεις βοηθούν τα ζευγάρια να παραμένουν συντονισμένα και δείχνουν ότι νοιάζονται για ό,τι έχει σημασία ο ένας για τον άλλον.

Θα μπορούσατε επίσης να ρωτήσετε:

«Πώς πάει η μέρα σου;»
«Συμβαίνει κάτι ασυνήθιστο σήμερα;»

«Πώς μπορώ να σου δείξω την εκτίμησή μου;»

Η ευγνωμοσύνη δεν χρειάζεται πάντα να επιδεικνύεται με μεγαλοπρεπές τρόπο. Μερικές φορές μπορεί να σημαίνει να αναλάβεις μια δουλειά που ο σύντροφός σου δεν θέλει να κάνει, να του αγοράσεις το αγαπημένο του σνακ ή να του κάνεις το βράδυ πιο εύκολο μετά από μια κουραστική μέρα.

Όταν ρωτάς τον σύντροφό σου πώς θα ήθελε περισσότερο να τον εκτιμήσεις, μαθαίνεις πώς να εκφράζεις την αγάπη σου με τον τρόπο που εκείνος επιθυμεί και χρειάζεται.

Θα μπορούσατε επίσης να ρωτήσετε:

«Τι θα σε έκανε να νιώσεις ότι έχεις την υποστήριξη μου σήμερα;»
«Πώς μπορώ να σε κάνω να νιώσεις ότι σε εκτιμώ ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή;»

«Θέλεις τη γνώμη μου ή απλώς θέλεις να σε ακούσω;»

Αυτή είναι μια από τις πιο χρήσιμες ερωτήσεις που μπορεί να κάνει ένας σύντροφος. Οι άνθρωποι μιλάνε για διάφορους λόγους. Μερικές φορές θέλουν βοήθεια για να λύσουν ένα πρόβλημα, ενώ άλλες φορές απλώς θέλουν να ξεσπάσουν και να νιώσουν ότι τους καταλαβαίνουν. Οι σύντροφοι που είναι συναισθηματικά συντονισμένοι συχνά ρωτούν τι χρειάζεται ο άλλος από αυτούς εκείνη τη στιγμή.

Θα μπορούσατε επίσης να ρωτήσετε:

«Μπορώ να σου πω τη γνώμη μου ή απλώς θέλεις να ξεσπάσεις αυτή τη στιγμή;»
«Σε καταλαβαίνω και με νοιάζει. Έχω μερικές παρατηρήσεις, αν θέλεις να τις ακούσεις».

«Πώς μπορώ να βοηθήσω;»

Μερικές φορές το καλύτερο που μπορείς να προσφέρεις δεν είναι μια λύση, αλλά πρακτική βοήθεια. Αυτό μπορεί να σημαίνει να αναλάβεις κάποια από τις υποχρεώσεις του, να βοηθήσεις με τα παιδιά ή να του δώσεις χώρο για να ξεκουραστεί. Ακόμα και όταν ο σύντροφός σου λέει «Είμαι καλά», το να του κάνεις αυτή την ερώτηση του δείχνει ότι δεν χρειάζεται να τα βγάζει όλα πέρα μόνος του.

Θα μπορούσατε επίσης να ρωτήσετε:

«Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω για να σου διευκολύνω τη μέρα;»
«Γιατί να μην αναλάβω εγώ τα πράγματα για λίγο, ώστε να κάνεις ένα διάλειμμα;»

«Μπορούμε να βρούμε λίγο χρόνο για να μιλήσουμε;»

Μεταξύ της δουλειάς, των οικογενειακών υποχρεώσεων και των καθημερινών πρακτικών, πολλά ζευγάρια αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη διαχείριση της καθημερινότητας παρά στο να συζητούν πραγματικά για το πώς νιώθουν. Μπορεί να είναι 20 λεπτά μετά το δείπνο ή ένας περίπατος το Σάββατο πρωί, ιδανικά σε μια στιγμή με λίγες πιέσεις, όταν μπορείτε να επικεντρωθείτε ο ένας στον άλλον.

Θα μπορούσατε επίσης να ρωτήσετε:

«Θέλω να βεβαιωθώ ότι θα βρούμε χρόνο να μιλήσουμε αυτή την εβδομάδα. Πότε μπορείς;»
«Μπορούμε να βρούμε λίγο χρόνο για να μιλήσουμε;»

«Πώς νομίζεις ότι τα πάμε τελευταία;»

Το να μιλάμε για την κατάσταση της σχέσης μας μπορεί να είναι δύσκολο, γιατί μερικές φορές δεν θέλουμε να δείξουμε ευαλωτότητα ή να ξαναθυμηθούμε παλιές διαφωνίες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να ρωτάμε τον σύντροφό μας πώς αντιλαμβάνεται την κατάσταση της σχέσης μας, ώστε να μπορούμε να διορθώσουμε τα πράγματα όταν προκύψει κάποιο πρόβλημα.

Θα μπορούσατε επίσης να ρωτήσετε:

«Υπάρχει κάτι που φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή;»
«Τι μας κάνει να νιώθουμε ιδιαίτερα καλά μεταξύ μας αυτή τη στιγμή;»

«Τι θα ήταν ωραίο να κάνουμε μαζί;»

Οι πιο υγιείς σχέσεις βασίζονται στο «παιχνίδι» και στην κοινή χαρά. Μπορεί να είναι οτιδήποτε: από το να ακούσετε ένα καινούργιο άλμπουμ, να κάνετε ένα ταξίδι οδικός, να παρακολουθήσετε τη νέα σεζόν μιας αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς, ή ακόμα και να μαγειρέψετε μαζί μια καινούργια συνταγή – όλα αυτά μπορούν να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ σας.

Θα μπορούσατε επίσης να ρωτήσετε:

«Τι έχουμε καιρό να κάνουμε που θα ήταν ωραίο να ξανακάνουμε;»
«Υπάρχει κάποια ταινία, παράσταση ή συναυλία που θέλεις να δεις;»

«Ποια ευρύτερα θέματα σε απασχολούν;»

Στις μακροχρόνιες σχέσεις, είναι πολύ πιθανό να δούμε τον σύντροφό μας να περνάει από πολλές φάσεις της ζωής που χαρακτηρίζονται από εξέλιξη σε διάφορους τομείς. Το να ρωτάς ευθέως τον σύντροφό σου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, τις αλλαγές που βιώνει ή τα θέματα που επεξεργάζεται εσωτερικά, σε βοηθά να παραμένεις κοντά του καθώς αλλάζει με την πάροδο του χρόνου.

Θα μπορούσατε επίσης να ρωτήσετε:

«Τι σε απασχολεί πολύ τον τελευταίο καιρό;»
«Πώς νιώθεις ότι έχεις αλλάξει τον τελευταίο χρόνο;»

Business
Εξαγωγές: Το στοίχημα των ελληνικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή

Εξαγωγές: Το στοίχημα των ελληνικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Πασχαλινό τραπέζι: Tips για ομαλή μετάβαση από τη νηστεία

Κόσμος
Τραμπ: Ανακοίνωσε αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, «θα βοηθήσει το ΝΑΤΟ»

Τραμπ: Ανακοίνωσε αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, «θα βοηθήσει το ΝΑΤΟ»

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Ο Τραμπ απειλεί ξανά «να αφανίσει το Ιράν μέσα σε μία ώρα» – Αλλά πιστεύει ότι τελικά θα πάρει αυτό που θέλει
Πόλεμος στο Ιράν 12.04.26

Ο Τραμπ απειλεί ξανά «να αφανίσει το Ιράν μέσα σε μία ώρα» – Αλλά πιστεύει ότι τελικά θα πάρει αυτό που θέλει

Μετά τις αναρτήσεις, στις οποίες ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα αποκλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ επανέφερε τις απειλές περί αφανισμού του Ιράν. Ισχυρίζεται ότι τώρα θα έχει βοήθεια από το ΝΑΤΟ.

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»
Ρωσική ρελάνς 12.04.26

Η Μόσχα δηλώνει έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο την ΕΕ, «εφόσον έχει πλεόνασμα»

Καθώς οι πηγές προμήθειας της Ευρώπης σε ενέργεια μειώνονται, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει να προμηθεύει με φυσικό αέριο την ΕΕ.

Ισοπαλία στο Σίτι Γκράουντ (1-1), στη ζώνη του υποβιβασμού η Τότεναμ (0-1)
Ποδόσφαιρο 12.04.26

Ισοπαλία στο Σίτι Γκράουντ (1-1), στη ζώνη του υποβιβασμού η Τότεναμ (0-1)

Νότιγχαμ και Άστον Βίλα έμειναν στο 1-1, ενώ η Τότεναμ ηττήθηκε από την Σάντερλαντ (0-1) στο ντεμπούτο του Ντε Τσέρμπι και μπήκε στη ζώνη του υποβιβασμού – Νίκη για την Κρίσταλ Πάλας κόντρα στην Νιουκάστλ (2-1).

Σοκαριστικό τροχαίο στην Αρτέμιδα: Αυτοκίνητο εκσφενδόνισε μοτοσικλετιστή και τον παράτησε αβοήθητο στο δρόμο
Ελλάδα 12.04.26

Σοκαριστικό τροχαίο στην Αρτέμιδα: Αυτοκίνητο εκσφενδόνισε μοτοσικλετιστή και τον παράτησε αβοήθητο στο δρόμο

Περίοικοι ειδοποίησαν τις Αρχές και ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.

Τρένο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο λίγο πριν την Ανάσταση – Ταλαιπωρία για του επιβάτες του «Λάρισα – Θεσσαλονίκη»
Ελλάδα 12.04.26

Τρένο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο λίγο πριν την Ανάσταση – Ταλαιπωρία για του επιβάτες του «Λάρισα – Θεσσαλονίκη»

Η αμαξοστοιχία 2592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε κοντά στον Σταθμό Κορινός, κατόπιν πρόσκρουσης με αγριογούρουνο που κινούνταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής.

Οικογενειακό Πάσχα για Ελένη Ράντου, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Νικολέττα
Go Fun 12.04.26

Οικογενειακό Πάσχα για Ελένη Ράντου, Βασίλη Παπακωνσταντίνου και Νικολέττα - «Μακάρι η ζωή να νικά πάντα τον θάνατο!»

Η νύχτα της Ανάστασης αποτέλεσε την ιδανική αφορμή για μια σπάνια και τρυφερή δημόσια ματιά στην οικογενειακή ευτυχία της Ελένης Ράντου και του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Ο Τραμπ «κλείνει» τα Στενά του Ορμούζ – Κατηγορεί το Ιράν για «παγκόσμιο εκβιασμό»
Πόλεμος στο Ιράν 12.04.26

Ο Τραμπ «κλείνει» τα Στενά του Ορμούζ – Κατηγορεί το Ιράν για «παγκόσμιο εκβιασμό»

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν ευθύνεται, γιατί αρνείται να απαρνηθεί το πυρηνικό του πρόγραμμα. Και για να το τιμωρήσει, προχωρά σε αποκλεισμό των Στενών, ακόμη και για πλοία που περνούσαν.

LIVE: Πάρμα – Νάπολι
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Πάρμα – Νάπολι

LIVE: Πάρμα – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πάρμα – Νάπολι για την 32η αγωνιστική της Serie A.

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ για την 32η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Σάντερλαντ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Σάντερλαντ – Τότεναμ

LIVE: Σάντερλαντ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Τότεναμ για την 32η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 12.04.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Εργατικό δυστύχημα στον Βόλο: Κατέληξε ο 58χρονος χειριστή που καταπλακώθηκε από εκσκαφέα
Τραγωδία 12.04.26

Εργατικό δυστύχημα στον Βόλο - Κατέληξε ο 58χρονος χειριστής που καταπλακώθηκε από εκσκαφέα που μετέφερε

Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα - Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Βόλου και άφησε σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, την τελευταία του πνοή

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

