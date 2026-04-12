Το μήνυμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας μετά την Ανάσταση
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, απηύθυνε μήνυμα προς τους πολίτες από την Σύρο όπου βρίσκεται.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Φανή Σταθοπούλου και την κόρη τους Μάγδα, παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννη Ποσειδωνίας Σύρου.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη νοηματοδότηση της εορταστικής περιόδου του Πάσχα στο σύγχρονο εμπόλεμο πλαίσιο που επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής των ανθρώπων, το οποίο βιώνει ο παγκόσμιος πληθυσμός και ο ελληνισμός.
Ολόκληρη η δήλωση του κυρίου Τασούλα
«Πάσχα σημαίνει διάβαση, πέρασμα. Και σήμερα, τώρα, γιορτάζουμε αυτό ακριβώς: το πέρασμα από τον θάνατο στη ζωή, από το σκοτάδι στο φως, από την απελπισία και τον θρήνο στη χαρά.
Σε έναν κόσμο αβέβαιο και απειλητικό που μας περιβάλλει, το μήνυμα και το αίσθημα της Ανάστασης του Κυρίου είναι λυτρωτικό!
Και μια τέτοια στιγμή που ακούγεται χαρμόσυνα το Χριστός Ανέστη σ’ όλη την Ελλάδα και στον ελληνισμό,ευχόμαστε η νίκη της ζωής και της ελπίδας επί του θανάτου, να γίνει και νίκη της ειρήνης, της συμφιλίωσης και της ευημερίας στον σημερινό εμπερίστατο και ταραγμένο κόσμο!»
