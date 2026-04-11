Ιταλία: Για ομαδικό βιασμό κατηγορούνται τρεις ποδοσφαιριστές
Νεαρή φοιτήτρια στην Ιταλία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από τρεις ποδοσφαιριστές.
- Στο Ισραήλ η ελληνική αποστολή για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός – Τι ώρα αναμένεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος
- «Ο Θεός δεν ευλογεί κανέναν πόλεμο»: Ο Πάπας εκφράζει εκ νέου αποδοκιμασία για τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή
- Αναδρομικά: Ποιες εκκρεμότητες κλείνει ο ΕΦΚΑ
- «Να αποσύρουμε από κοινού 12 μίλια και casus belli» - Αμπντουλάχ Γκιουλ γαι
Σοκ έχει προκαλέσει υπόθεση στην Ιταλία που αφορά τρεις ποδοσφαιριστές, οι οποίοι κατηγορούνται τον ομαδικό βιασμό φοιτήτριας!
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 22χρονος Αλέσιο Ρόζα, που αγωνίζεται σήμερα στη Λιγκόρνα της Serie D. Μαζί του ερευνώνται ο 23χρονος Φάουστο Περσέου, που συνεχίζει την καριέρα του στη Τζουλιάνοβα, καθώς και ο 20χρονος Κριστ Τζίζους Μαουέτε, που αγωνίζεται πλέον στη Λιβόρνο.
Η υπόθεση που συγκλονίζει το ιταλικό ποδόσφαιρο ερευνάται από την εισαγγελία του Άστι, έπειτα από καταγγελία φοιτήτριας, η οποία υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα κακοποίησης το βράδυ της 30ής Μαΐου, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την άνοδο της ομάδας του Κούνεο στη Serie C.
Η καταγγελία της φοιτήτριας στην Ιταλία
Η νεαρή γυναίκα φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση σωματικής και ψυχικής αδυναμίας, λόγω μέθης, όταν αποδέχτηκε πρόσκληση του Περσέου και βρέθηκε σε διαμέρισμα όπου βρίσκονταν και οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι. Εκεί, όπως καταγγέλλει, έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τους τρεις άνδρες.
Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη, καθώς υπάρχει και καταγεγραμμένο υλικό. Σε ένα από τα βίντεο που έχουν καταγραφεί, ακούγεται ένας από τους παίκτες να λέει: «Ελπίζω να μη βγεις και πεις ότι σε ανάγκασα να ανέβεις», με τη νεαρή να απαντά «Δεν λέω τίποτα». Όλα αυτά ενώ την επόμενη ημέρα προχώρησε σε επίσημη καταγγελία, σε βάρος των τριών παικτών.
Οι αρχές υποστηρίζουν επίσης ότι ο Ρόζα φέρεται να κατέγραψε και να διέδωσε φωτογραφίες και βίντεο από τις σεξουαλικές πράξεις μέσω ιδιωτικής συνομιλίας, στοιχείο που επιβαρύνει σημαντικά τη θέση του.
- Marca για τη Euroleague του Παναθηναϊκού στο Παρίσι: «Η μεγαλύτερη κλοπή του ευρωπαϊκού μπάσκετ»
- Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Στέφανος Μπορμπόκης
- Ιταλία: Για ομαδικό βιασμό κατηγορούνται τρεις ποδοσφαιριστές
- Η νέα ψηφιακή μάχη της LaLiga
- Ρίβερς για Αντετοκούνμπο: «Αν δεν έχουμε έστω μια πιθανότητα για τον τίτλο, θα φύγει»
- Ο Τσικίνιο ευχήθηκε Καλό Πάσχα με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας (pic)
- Νέα σενάρια για Πίτερς: «Στο… κόλπο και η Φενέρμπαχτσε»
- Ξανά κόντρα στην Ουγγαρία η Εθνική πόλο
