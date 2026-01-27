Καταγγελία-σοκ για ποδοσφαιρικό μεγαλοατζέντη: Υπό έρευνα για βιασμό και κατά συρροή κακοποίηση
Για βιασμό και κατά συρροή κακοποίηση κατήγγειλε γυναίκα τον 75χρονο, Τζόναθαν Μπαρνέτ, έναν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς ατζέντηδες.
- Δραματική μαρτυρία από την πλημμύρα στη Γλυφάδα: «Βγήκαν κολυμπώντας από τα παράθυρα - Το νερό έφτασε το 1,60»
- Βίντεο ντοκουμέντα από τη σπείρα που λήστευε καταστήματα στη Δυτική Αττική
- Κόλαφος η ΕΕΔΑ: Το νομοσχέδιο Πλεύρη οδηγεί στην ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής δράσης
- Ενδοοικογενειακό επεισόδιο στο Χαλάνδρι: Επιτέθηκε στην αδερφή του και την τραυμάτισε στα μάτια
Ο Τζόναθαν Μπαρνέτ, ένας από τους πιο γνωστούς μάνατζερ ποδοσφαιριστών, μεταξύ άλλων και του Γκάρεθ Μπέιλ, βρίσκεται στο στόχαστρο των βρετανικών αρχών μετά από σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική βία και κακοποίηση.
Μια γυναίκα, που εμφανίζεται στα δικαστικά έγγραφα ως «Τζέιν Ντο», υποστηρίζει ότι επί έξι χρόνια (2017-2023) έπεφτε θύμα βιασμών και σωματικής κακοποίησης, ζώντας σε άθλιες συνθήκες υπό τον έλεγχό του, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν δημοσιεύματα από Μέσα όπως η Τelegraph και η Marca.
Ο 75χρονος ατζέντης αρνείται τα πάντα. Υποστηρίζει ότι η σχέση τους ήταν συναινετική και κατηγορεί τη γυναίκα για εκβιασμό. Σύμφωνα με την Telegraph, ο Μπαρνέτ ισχυρίζεται ότι της κατέβαλε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για να μην αποκαλύψει την προσωπική τους σχέση.
«Όταν η σχέση μου με την ενάγουσα έληξε, εκείνη απείλησε ότι θα τη δημοσιοποιήσει. Υπό την πίεση αυτών των απειλών, κατέβαλα χρήματα επί σειρά ετών, συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Όλες οι πληρωμές έγιναν στο Ηνωμένο Βασίλειο», ανέφερε ο ίδιος στο δικαστήριο.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει τριγμούς στον χώρο του αθλητισμού, καθώς ο Μπαρνέτ είχε ανακηρυχθεί από το Forbes ως ο κορυφαίος ατζέντης στον κόσμο το 2019, έχοντας διαχειριστεί συμφωνίες δισεκατομμυρίων.
- Επίσημο: Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και τη μεταγραφή του Ίβιτς
- Είχε πρόγραμμα: Έβαλε γκολ, του πέταξαν μπύρα, ήπιε… τζούρα και πανηγύρισε! (vid)
- Τέιτουμ για το NBA Europe: «Θέλουμε από δύο ομάδες στις 5 μεγάλες αγορές»
- Παναθηναϊκός: Θλάση ο Τσιριβέγια, μένει 1,5 μήνα εκτός δράσης
- Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοί του εάν περάσει στα play offs του Champions League
- Καταγγελία-σοκ για ποδοσφαιρικό μεγαλοατζέντη: Υπό έρευνα για βιασμό και κατά συρροή κακοποίηση
- «Μένει στη Ρόμα ο Τσιμίκας»
- «Ο Μάικ Τζέιμς μένει ελεύθερος το καλοκαίρι» (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις