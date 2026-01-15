Ο Γάλλος Ολυμπιονίκης Γιανίκ Ανιέλ θα δικαστεί με την κατηγορία του βιασμού ανήλικης

Είναι οριστικό κι επίσημο. Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα «Le Monde» Γάλλος χρυσός Ολυμπιονίκης της κολύμβησης Γιανίκ Ανιέλ θα δικαστεί με την κατηγορία του βιασμού και της σεξουαλικής επίθεσης, μετά την απόρριψη της έφεσής του την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου.

Τον Μάιο, οι δικηγόροι του Γάλλου άσκησαν έφεση κατά της απόφασης για τον 33χρονο να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες, αλλά το εφετείο στο Κολμάρ της βορειοανατολικής Γαλλίας απέρριψε τον ισχυρισμό και διέταξε να προχωρήσει η δίκη.

Ο Γιανίκ Ανιέλ, ο οποίος κέρδισε δύο χρυσά στους Αγώνες του Λονδίνου το 2012, είναι ύποπτος ότι είχε σχέση το 2016 με τη Ναμέ Χόρτερ, την κόρη του προπονητή του, ο οποίος ήταν 13 ετών εκείνη την εποχή. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 33χρονου σήμερα, παλαίμαχου πλέον κολυμβητή, η σχέση με την τότε ανήλικη κοπέλα ήταν συναινετική και στοργική.

Όπως αναφέρουν οι εισαγγελείς της υπόθεσης, τα εν λόγω γεγονότα έλαβαν χώρα μεταξύ Δεκεμβρίου, 31, 2015 και 31 Αυγούστου 2016 σε διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Μιλούζ, Ταϊλάνδης και Τενερίδης. Η έρευνα που ξεκίνησε μετά από καταγγελία που υπέβαλε η νεαρή γυναίκα – επίσης μέλος του συλλόγου εκείνη την εποχή, και η οποία έκτοτε έχει εγκαταλείψει την κολύμβηση- οδήγησε στο να στοιχειοθετηθεί κατηγορητήριο εναντίον του κολυμβητή πέντε μήνες αργότερα, συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2021.

Ειδικότερα η τότε εισαγγελέας, Ρου-Μοριζό, απεφάνθη πως «…τα γεγονότα συνιστούν βιασμό και σεξουαλική επίθεση λόγω της διαφοράς ηλικίας, επειδή το σύστημα δικαιοσύνης θεωρεί ότι υπήρξε πραγματική ηθική πίεση». Μετά από 48 ώρες κράτησης από την αστυνομία, «ομολόγησε τις πράξεις για τις οποίες κατηγορήθηκε, παρόλο που έχει προβλήματα μνήμης σχετικά με ορισμένους από τους βιασμούς», πρόσθεσε η Ρου-Μοριζό.

Ο Γιανίκ Ανιέλ ο οποίος αρνείται σταθερά πως είχε οποιονδήποτε είδους έλεγχο πάνω στην έφηβη, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης είκοσι ετών.

Να αναφέρουμε τέλος πως ο Ανιέλ πρωταγωνίστησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, όπου κατέκτησε χρυσό στα 200μ. ελεύθερο και στη σκυταλοδρομία 4Χ100μ. ελεύθερο. Προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016 για να υπερασπιστεί τον τίτλο του στα 200μ. ελεύθερο, ωστόσο δεν τα κατάφερε στη συνέχεια στους προκριματικούς και λίγο καιρό αργότερα ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την αγωνιστική κολύμβηση σε ηλικία μόλις 24 ετών.

