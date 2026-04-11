sports betsson
Σάββατο 11 Απριλίου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
sports

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπάσκετ 11 Απριλίου 2026, 19:09

Euroleague: Ποιος από τους δύο θα ήθελε περισσότερo playoffs «αιωνίων»; (vids)

Το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός ποσοστό στους «8» της Euroleague και μια κουβέντα που ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια.

Διονύσης Δελλής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

Spotlight

Ακριβώς 12,4% μια στροφή πριν από το φινάλε της κανονικής διάρκειας. Η απάντηση του αλγόριθμου στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να δούμε στα playoffs της Euroleague Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός».

Δεν είναι το επικρατέστερο -ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μονακό κατά 23,1% και ο Παναθηναϊκός τη Ρεάλ κατά 16,4%-. Δεν είναι όμως πλέον και κάποιο σενάριο μακρινό. Μπορεί να συμβεί. Και ομολογουμένως να μας προσφέρει μια best of 5 που θα μνημονεύεται ως η χαρακτηριστικότερη σύγκρουση της γενιάς της.

Πριν από τριάντα χρόνια ήταν οι ερυθρόλευκοι ημιτελικοί στα final 4 του Τελ Αβίβ (1994) και της Σαραγόσα (1995), όταν είχαμε τις δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης αλλά τον τίτλο τον έπαιρνε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Το 2009 στο Βερολίνο ήταν ο επόμενος σταθμός και οι Πράσινοι επικράτησαν με ένα καλάθι. Εάν και εφόσον αυτό που θα προκύψει τώρα θα εκπροσωπεί μια άλλη εποχή αφθονίας.

Θα έλεγε βεβαίως κάθε ψύχραιμος παρατηρητής ότι από τα δύο μεγάλα φαβορί θα περίμενε κανείς ζευγάρι τελικού και όχι προημιτελικού. Ότι δεν το λες τέλος πάντων και αναβάθμιση. Καμιά φορά όμως ισχύει πως «αν δεν έχεις αυτό που αγαπάς, αγάπα αυτό που έχεις». Και αν συμβεί θα έχει ενδιαφέρον η διαπίστωση για το ποιος το αγάπησε περισσότερο.

Ο Ολυμπιακός είναι στο Νο 1 του ranking. H καλύτερη ομάδα της Euroleague έχοντας όλα εκείνα τα εργαλεία που κάνουν τη δουλειά στην κανονική διάρκεια. Μια ιδιαίτερη συνέπεια. Μεγάλο ρόστερ που δεν τον άφησε ποτέ από λύσεις. Και βέβαια το μπάσκετ του Γιώργου Μπαρτζώκα. Νικώντας το Μιλάνο θα παραμείνει στο Νο1 ενώ με ήττα και νίκη της Βαλένθια στο Σεράγεβο επί του Ντουμπάι πέφτει στο Νο 2

Αντικειμενικά δεν του αξίζει ο… Παναθηναϊκός σε αυτή την κατάταξη. Η λογική λέει ότι θα πρέπει να έχει απέναντι του έναν πιο βατό αντίπαλο. Από την άλλη όμως, σε 5 αγώνες οι Ερυθρόλευκοι μοιάζουν άτρωτοι. Προ διετίας πέταξαν έξω τη Μπαρτσελόνα με μειονέκτημα. To 2022 ήταν η Μονακό (3-2), το 2023 η Φενέρ (3-2) και πέρσι η Ρεάλ (3-1). Δεν θες να μπλέξεις μαζί τους σε ένα 10ήμερο δίχως ανάσα.

YouTube thumbnail

Υπάρχει όμως κάτι ακόμη σε αυτή την ιστορία αιωνίων. Στα 90s οι Πειραιώτες ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορήθηκαν ως «ηττοπαθείς». Οι δύο χαμένοι τελικοί στη σειρά από Μπανταλόνα και Ρεάλ και η αμέσως επόμενη σεζόν όπου ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τρόπαιο στο Παρίσι κόντρα στη Μπαρτσελόνα δημιουργήσαν μια παράξενη ισορροπία. Και ουσιαστικά ήταν ο λόγος της απομάκρυνσης του Γιάννη Ιωαννίδη: 73-38 κέρδισε τον τελευταίο τελικό του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό το ΄96 ο «Ξανθός». Ήταν ήδη παρελθόν πριν ανοίξει η σειρά όπως αποκάλυψε αργότερα η αλληλογραφία του με τον Σωκράτη Κόκκαλη.

Πως πέταξαν από πάνω τους οι Ερυθρόλευκοι αυτή την ετικέτα; Με τον θρίαμβο του ΄97 στη Ρώμη. Αυτό που θυμούνται λίγοι όμως είναι πως έφτασαν ως εκεί. Στην φάση των ομίλων ήταν 5ος στο γκρουπ του πίσω από τη Μπολόνια (Τιμσίστεμ) την Εστουδιάντες, τη Τσιμπόνα και την Άλμπα. Μια χρονιά που έμοιαζε χαμένη. Ως ότου προέκυψε η δύσκολη πρόκριση (με μειονέκτημα) επί της Παρτιζάν στους «16» και ο πρώτος προημιτελικός της ιστορίας με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό: Ξανά με μειονέκτημα. Μια υπερηχητική εμφάνιση στο ΟΑΚΑ όμως (69-49) και το δίδυμο Γιώργος Σιγάλας (12π) και Μίλαν Τόμιτς (17π) στο ΣΕΦ έκαναν τη δουλειά.

Ο Ολυμπιακός το 1997 στη Ρώμη πήρε τη… μισή Euroleague. Την άλλη μισή την κρατούσε στην αγκαλιά του πριν καν πάρει το αεροπλάνο. Η πρόκριση επί του Παναθηναϊκού είχε σπάσει τη κατάρα. Αν θα μπορούσε να σπάσει και την τρέχουσα στον δρόμο για το ΟΑΚΑ; Μοιάζει ιδανικό από μεγάλος φιλοξενούμενος να γίνει ο πραγματικός οικοδεσπότης στο glass floor.

Μια τέτοια πρόκριση θα τον απελευθερώσει. Φυσικά όλο αυτά διαβάζεται και ανάποδα. Ο Παναθηναϊκός για να παίξει με τον αιώνιο θα πρέπει να τερματίσει 7ος ή 8ος και αυτή η κατάταξη από μόνη της μαρτυρά την ιστορία του ακριβότερου ρόστερ της Ευρώπης. Μιας ομάδας που φτιάχτηκε για να το σηκώσει στο ΟΑΚΑ, αλλά που ως εδώ δεν αξίζει να βρεθεί στο ΟΑΚΑ ούτε με… εισιτήριο.

YouTube thumbnail

Θα ήταν καλύτερα για την ομάδα του Αταμάν -πάντα με μειονέκτημα- να παίξει με τη Ρεάλ που έχει ως εδώ την ισχυρότερη έδρα της διοργάνωσης (17-1) ή με την Βαλένθια που έχασε μέσα-έξω και μάλιστα με σχετική άνεση; Είναι καλύτερο για εκείνη να αντιμετωπίσει τη Φενέρ του Σάρας; Αν η σύγκριση είναι αμιγώς μπάσκετ δηλαδή από τη μια η δυναμική του Ολυμπιακού και από την άλλη οι… άλλοι, μπορεί. Μια παρτίδα αιωνίων στη Euroleague όμως δεν έχει μόνο αθλητικά χαρακτηριστικά. Είναι κανονικός πόλεμος δύο κόσμων.

Με ένταση μέσα και έξω από το παρκέ. Με εκείνη τη σήμα κατατεθέν τοξικότητα. Μια ολοκληρωμένη διαδικασία «εξόντωσης». Σωματική και πνευματική. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα με περισσότερες πιθανότητες να αποκλείσει τον Ολυμπιακό από τον Παναθηναϊκό με βάση την κατάταξη. Και φυσικά δεν υπάρχει άλλη ομάδα με περισσότερες πιθανότητες να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό από τον Ολυμπιακό.

Αν δεν βρεθούν στους «οκτώ» της Euroleague; Οι Ερυθρόλευκοι θα είναι στο f4 και θα περιμένουμε να δούμε αν θα εκπληρώσει την προφητεία και ο μεγάλος τους αντίπαλος. Μπορεί τελικά για μια ακόμη σεζόν να είναι και οι δύο εκεί. Μόνο που δεν θα έχουν περάσει εκείνο το «κάτι» που μπορεί να αλλάξει το σενάριο. Αν είναι καλό αυτό γιατρέ μου; Υπομονή και ο χρόνος περνά γρήγορα

Headlines:
World
Ενέργεια: Ξανά στο κατώφλι της κρίσης του ’70; – Τα σενάρια τρόμου

Ενέργεια: Ξανά στο κατώφλι της κρίσης του ’70; – Τα σενάρια τρόμου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

Κόσμος
«Τέσσερις ώρες» μετρούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιραν στο Πακιστάν

«Τέσσερις ώρες» μετρούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιραν στο Πακιστάν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ
Κόσμος 11.04.26

Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ

Οι αρχές του Πακιστάν λένε ότι διευκολύνουν το έργο των μέσων ενημέρωσης, όμως οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται μέσα στο «Συνεδριακό Κέντρο Τζίνα» αγνοούν τι συμβαίνει έξω από αυτό

Σύνταξη
Ντε Τζέρμπι: «Θέλω να δω ξανά την Τότεναμ που έβλεπα όταν είχε τον Ποστέκογλου»
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Ντε Τζέρμπι: «Θέλω να δω ξανά την Τότεναμ που έβλεπα όταν είχε τον Ποστέκογλου»

Ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι έφερε ως παράδειγμα την ομάδα επι ημερών του Ποστέκογλου προκειμένου να εξηγήσει πώς θέλει να παίζει η Τότεναμ προκειμένου να πετύχει τη σωτηρία της.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης
Κόσμος 11.04.26

ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, τα πλοία που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ ήταν δύο αντιτορπιλικά των ΗΠΑ. Ωστόσο, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος διέψευσε τις πληροφορίες αυτές

Σύνταξη
Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι ως το φινάλε
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Σίτι ως το φινάλε

H ήττα της Άρσεναλ με 1-2 από τη από την Μπόρνμουθ έβαλε για τα καλά στο... κόλπο της κατάκτησης του πρωταθλήματος τη Μάντσεστερ Σίτι. Το πρόγραμμα των δυο διεκδικητών ως το φινάλε της Premier League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο
Τεχνητή νοημοσύνη 11.04.26

Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κύπρος: Δύο οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια
Κόσμος 11.04.26

Κύπρος: Δύο οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια

Δεύτερος νεκρός ανασύρθηκε από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια στην Κύπρο με τις έρευνες να συνεχίζονται και την αγωνία να κορυφώνεται για πιθανούς εγκλωβισμένους

Σύνταξη
Τα αποτελέσματα όταν ρίχνεις το επίπεδο: Οι Ιρανοί νίκησαν τον Τραμπ στην «έδρα» του… τα Social Media
Προσαρμοστικότητα 11.04.26

Τα αποτελέσματα όταν ρίχνεις το επίπεδο: Οι Ιρανοί νίκησαν τον Τραμπ στην «έδρα» του… τα Social Media

Οι ΗΠΑ πληρώνουν το τίμημα από την συνήθεια του Ντόναλντ Τραμπ να σκοτώνει μέσω social media την αξιοπρεπή διπλωματική επικοινωνία σε ειρήνη και πόλεμο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Όρμπαν: Το τέλος ενός συστήματος; – Οι παγίδες του Ούγγρου εθνικιστή για να παραμείνει στην εξουσία
Κρίσιμες εκλογές 11.04.26

Όρμπαν: Το τέλος ενός συστήματος; – Οι παγίδες του Ούγγρου εθνικιστή για να παραμείνει στην εξουσία

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία, ο Βίκτορ Όρμπαν επαναδιατυπώνει συνεχώς τους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού υπέρ του, κάτι που θα μπορούσε να του επιτρέψει να κερδίσει τις αυριανές βουλευτικές εκλογές παρά τις δυσμενείς δημοσκοπήσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ευτυχώς, η Τζένα Ορτέγκα δεν έγινε τελικά πρόεδρος των ΗΠΑ
Ερωτικές επιστολές; 11.04.26

Η Τζένα Ορτέγκα νόμιζε ότι ήταν ερωτευμένη με τον Μπαράκ Ομπάμα - Αλλά τελικά, ήθελε μόνο τη δουλειά του

Πολλά παιδιά θαυμάζουν πολιτικές προσωπικότητες, τις οποίες ο Τύπος συχνά παρουσιάζει ως γοητευτικές, ανεξάρτητα από την πολιτική τους. Ανάμεσα σε αυτούς τους νέους, ήταν κάποτε και η Τζένα Ορτέγκα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η άφιξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
Ελλάδα 11.04.26

Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η άφιξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας είναι ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, o οποίος δήλωσε ότι ήταν μία πολύ δύσκολη προσπάθεια, λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στη Μ. Ανατολή.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 11.04.26

LIVE: Λίβερπουλ – Φούλαμ

LIVE: Λίβερπουλ – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Φούλαμ για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ
Ποδόσφαιρο 11.04.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ

LIVE: Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ για την 31η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Premier League: Νίκη Ευρώπης για τη Μπράιτον (2-0), ισοπαλία στο Μπρέντφορντ – Έβερτον (2-2)
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Premier League: Νίκη Ευρώπης για τη Μπράιτον (2-0), ισοπαλία στο Μπρέντφορντ – Έβερτον (2-2)

Η μάχη για ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο» εξακολουθεί να μαίνεται στην Premier League, ενώ απομένουν έξι αγωνιστικές μέχρι το φινάλε της σεζόν. Νίκη για τη Μπρέντφορντ, ισοπαλία στο Μπρέντφορντ.

in.gr Team
Αργεντινή: Εξορύξεις σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές παγετώνων προωθεί η κυβέρνηση Μιλέι – Θύελλα αντιδράσεων
Περιβάλλον 11.04.26

Αργεντινή: Εξορύξεις σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές παγετώνων προωθεί η κυβέρνηση Μιλέι – Θύελλα αντιδράσεων

Η νομοθετική αλλαγή που υποστηρίζεται από τον ακροδεξιό πρόεδρο στην Αργεντινή καθιστά ευκολότερη την εξόρυξη μετάλλων σε παγετώνες των Άνδεων

Σύνταξη
Μπεκάλι: «Άναυδος από την κουλτούρα του Μιρτσέα Λουτσέσκου – Τώρα ο Ραζβάν πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του»
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Μπεκάλι: «Άναυδος από την κουλτούρα του Λουτσέσκου - Τώρα ο Ραζβάν πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του»

Ο Τζίτζι Μπεκάλι μίλησε με συγκίνηση για τη γνωριμία του με τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, ενώ παράλληλα έστειλε μήνυμα στον γιο του Ραζβάν σχετικά με το πώς θα πρέπει να τιμήσει τη μνήμη του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κουτσούμπας: Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης λαών
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Κουτσούμπας: Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης λαών

«Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης Λαών!», τονίζει χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωσή του για το Πάσχα. Ο κ. Κουτσούμπας σημειώνει ότι «απέναντι σε μια γενικευμένη αστάθεια που δημιουργούν οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου, ο ελληνικός λαός, όλοι οι λαοί […]

Σύνταξη
Φάμελλος: Το φως της Ανάστασης μας δείχνει τον δρόμο για την κοινωνία που αξίζουμε – Μια κοινωνία δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 11.04.26

Φάμελλος: Το φως της Ανάστασης μας δείχνει τον δρόμο για την κοινωνία που αξίζουμε – Μια κοινωνία δικαίου

«Η Ανάσταση μας φέρνει από το σκοτάδι στο φως και την αναγέννηση. Αυτή είναι και η ευχή μου. Μια ευχή που οφείλουμε να την κάνουμε πράξη για την αναγέννηση της πατρίδας μας. Γιατί αξίζουμε ένα καλύτερο αύριο», τονίζει στο πασχαλινό του μήνυμα ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 11 Απριλίου 2026
Cookies