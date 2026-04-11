Marca για τη Euroleague του Παναθηναϊκού στο Παρίσι: «Η μεγαλύτερη κλοπή του ευρωπαϊκού μπάσκετ»

Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται (11/4) από την κατάκτηση του πρώτου Ευρωπαϊκού του Παναθηναϊκού, στον τελικό του Παρισιού απέναντι στην Μπαρτσελόνα.

Η Marca θυμήθηκε το δραματικό παιχνίδι και έκανε λόγο για ξεκάθαρη κλοπή και σκάνδαλο, που έδωσε το τρόπαιο στους πράσινους, αναφερόμενη όχι μόνο στη φάση του Βράνκοβιτς, αλλά και σε όσα προηγήθηκαν.

Αναλυτικά το δημοσίευμα της Marca για τη Euroleague του Παναθηναϊκού

«Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ γίνεται 30 ετών αυτό το Σάββατο, 11 Απριλίου. Αν κάποιο παιχνίδι μπορεί να θεωρηθεί ληστεία, αυτό ήταν εκείνος ο τελικός του Κυπέλλου Πρωταθλητριών του 1996 που διεξήχθη στο Παρίσι.

Η Μπαρτσελόνα υπέστη τις συνέπειες, στερούμενη τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της μετά από μια αμφιλεγόμενη απόφαση που έχει μείνει στην ιστορία: το παράνομο μπλοκ του Κροάτη σέντερ Στόικο Βράνκοβιτς στον Χοσέ Αντόνιο Μοντέρο στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Παναθηναϊκός, με επικεφαλής τους Μπόζα Μάλκοβιτς και Ντομινίκ Γουίλκινς, τελικά κατέκτησε τον τίτλο με νίκη με 67-66.

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης έπεσε στο έδαφος και έχασε την μπάλα. Επτά δευτερόλεπτα απέμεναν στο χρονόμετρο. Στη συνέχεια, σε μια από τις πολλές ανωμαλίες που ακολούθησαν, το χρονόμετρο σταμάτησε παράξενα στα 4,9 δευτερόλεπτα και παρέμεινε εκεί για άλλα έξι αγωνιώδη δευτερόλεπτα. Η μπάλα προωθήθηκε προς τα εμπρός από τον Χοσέ Λουίς Γκαλιλέα και έφτασε στον Μοντέρο, ο οποίος έκανε δύο βήματα και έφτασε κάτω από το καλάθι. Σούταρε και η μπάλα αφού χτύπησε το ταμπλό, καθώς ήταν ήδη σε καθοδική τροχιά, μπλοκαρίστηκε από τον Βράνκοβιτς. Μια καθαρά αντικανονική κίνηση. Το καλάθι έπρεπε να είχε μετρήσει. Ούτε ο Γάλλος διαιτητής Ντοριζόν ούτε ο Ισραηλινός διαιτητής Βιρόβνικ το έκαναν.

Δεν σούταρα από φόβο. Πήγα για ένα σίγουρο καλάθι. Είναι μια από τις μεγαλύτερες αδικίες στην ιστορία του μπάσκετ», δήλωσε ο Ισπανός γκαρντ στην Marca το 2010 με αφορμή ένα ακόμη Final 4 της Μπαρτσελόνα στο Παρίσι, αυτό που κέρδισαν αυτή τη φορά, στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό.

«Το σκάνδαλο ήταν τόσο σημαντικό που η Μπαρτσελόνα απηύθυνε έκκληση σε κάθε πιθανή αρχή για να επαναληφθούν τουλάχιστον τα τελευταία έξι δευτερόλεπτα του αγώνα. Μπροστά στον προπονητή Άιτο Γκαρθία Ρενέσες και τον Σαλβαδόρ Αλεμάνι, τότε επικεφαλής του τμήματος μπάσκετ της Μπαρτσελόνα, οι διαιτητές τελικά παραδέχτηκαν το λάθος τους σχετικά με την τάπα του Βράνκοβιτς.

Όλα όμως μάταια. Στις τέσσερις το πρωί, μετά από μια πεντάωρη συνάντηση στο ξενοδοχείο Concorde Lafayette στο Παρίσι, ο Καναδός Ναρ Ζανολίν, μοναδικός κριτής της διοργάνωσης της FIBA, εξέδωσε την ετυμηγορία του: δεν μπορούσε να αμφισβητήσει τις αποφάσεις των διαιτητών ή τον πίνακα των σκόρερ. Το αποτέλεσμα ήταν οριστικό. Η Μπαρτσελόνα είχε εξαπατηθεί ζωντανά και στην επανάληψη. Μια διπλή ταπείνωση στο μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει δει ποτέ το ευρωπαϊκό μπάσκετ».