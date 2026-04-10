Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση συρμού του τραμ με βαν στον Άλιμο
Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Μ. Πέμπτης στη λεωφόρο Ποσειδώνος όταν ο συρμός συγκρούστηκε με βαν που βρέθηκε πάνω στις γραμμές του τραμ
Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με συρμό του τραμ που σημειώθηκε το μεσημέρι της Μ. Πέμπτης στον Άλιμο παρουσιάζει το in.
Το ατύχημα συνέβη όταν ο συρμός του τραμ συγκρούστηκε με ένα λευκό βαν με συνέπεια να εκτροχιαστεί το πρώτο βαγόνι του τραμ και να υποστεί ζημιές το μικρό φορτηγό.
Έκανε όπισθεν
Ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.
Όπως φαίνεται από το βίντεο ντοκουμέντο, η σύγκρουση σημειώθηκε όταν ο οδηγός του βαν έκανε όπισθεν βγαίνοντας κάθετα στις γραμμές του τραμ χωρίς να έχει ορατότητα αν εκείνη τη στιγμή έρχεται ο συρμός.
Η σύγκρουση με το τραμ ήταν αναπόφευκτη.
Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο
- Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση συρμού του τραμ με βαν στον Άλιμο
