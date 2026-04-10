Η αγοραστική κίνηση ενόψει Πάσχα συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς οι καταναλωτές πραγματοποιούν τις τελευταίες τους αγορές και τα εμπορικά καταστήματα παρουσιάζουν αυξημένη επισκεψιμότητα. Σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή (10/04), τα καταστήματα θα λειτουργήσουν με εορταστικό ωράριο από τις 13:00 έως τις 19:00.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, το πρόγραμμα λειτουργίας διαμορφώνεται ως εξής:

Την Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου από τη 13:00 έως τις 19:00 και το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου από τις 09:00 έως τις 15:00. Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα (12 και 13 Απριλίου αντίστοιχα), τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργίας.

Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, αναφέρει ως προς το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων:

Μ. Παρασκευή 10/04/2026 13.00 – 19.00

Μ. Σάββατο 11/04/2026 09.00 – 15.00

Τη Δευτέρα 13 Απριλίου τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Από την Τρίτη 14 Απριλίου, επανέρχεται το ωράριο.

Πασχαλινό ωράριο 2026 στη Θεσσαλονίκη

Αντίστοιχα, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι τη Μεγάλη Παρασκευή τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο από τις 10:00 έως τις 16:00.

Την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα, η αγορά θα παραμείνει κλειστή.

Πειραιάς

Το Πασχαλινό ωράριο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του εμπορικού συλλόγου Πειραιά, είναι:

Μ. Παρασκευή 10/4: 1.00 μ.μ. – 7.00 μ.μ.

Μ. Σάββατο 11/4: 9.00 π.μ. – 3.00 μ.μ.

Κυριακή του Πάσχα: Κλειστά

Τη Δευτέρα 13 Απριλίου τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Επισημαίνεται πως την Μεγάλη Παρασκευή, ο νόμος επιτρέπει τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε όλη την επικράτεια, καθώς και την απασχόληση των υπαλλήλων μετά τις 13.00.

Εξαιρέσεις από τον κανόνα, μπορούν να αποφασιστούν από τον οικείο Δήμο, στον οποίο θα απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος τοπικός εμπορικός σύλλογος, εάν επιθυμεί διαφορετικό ωράριο για τη Μεγάλη Παρασκευή.