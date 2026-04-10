Τι κάνουν 60.000 μέλισσες πάνω στο σώμα του Μπράιαν Κράνστον;
Fizz 10 Απριλίου 2026, 16:20

Τι κάνουν 60.000 μέλισσες πάνω στο σώμα του Μπράιαν Κράνστον;

Ο Μπράιαν Κράνστον πρωταγωνιστεί στη σειρά «Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair» και σε πρόσφατη συνέντευξή του μοιράστηκε μια βάναυση ιστορία από τα γυρίσματα.

ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όπως ενδέχεται να θυμάστε, ο Μπράιαν Κράνστον υποδύθηκε έναν αυστηρό οικογενειάρχη ονόματι Χαλ στην κωμική σειρά «Malcolm in the Middle», η οποία έκανε πρεμιέρα το 2000, και ολοκληρώθηκε στις 14 Μαΐου 2006, μετά από 7 σαιζόν και 151 επεισόδια.

Δύο δεκαετίες αργότερα, ο ηθοποιός βρέθηκε ως καλεσμένος στην εκπομπή «The Late Show with Stephen Colbert» με αφορμή τη νέα σειρά του Hulu «Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair», η οποία βασίζεται στο αρχικό τηλεοπτικό πρότζεκτ του Fox.

«Δεν μπορώ να σε βοηθήσω»

Σε ένα από τα επεισόδια της πρώτης σεζόν, το σώμα του χαρακτήρα που υποδύεται ο Μπράιαν Κράνστον καλύφθηκε από χιλιάδες μέλισσες και, όπως επιβεβαίωσε στον παρουσιαστή Στίβεν Κόλμπερτ, ήταν αληθινές.

«Είχα 60.000 μέλισσες πάνω μου και με τσίμπησαν δύο φορές», είπε. «Και υπάρχουν μερικά πράγματα που συνειδητοποιείς όταν έχεις 60.000 μέλισσες πάνω σου: δεν πρέπει να εκπλαγείς αν σε τσιμπήσουν».

«Άρχισα να νιώθω τα τσιμπήματα και ο υπεύθυνος με ρώτησε από ποιο σημείο να τις αφαιρέσει. Εγώ του απάντησα από το όσχεο μου», συμπλήρωσε γελώντας.

«Είσαι μόνος σου σε αυτό. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω», του απάντησε τότε ο μελισσοκόμος, για κακή του τύχη.

Στη συνέχεια, ο πρωταγωνιστή του Breaking Bad (ο οποίος πιθανότατα να βρίσκει πιο εύκολο το να μαγειρεύει ναρκωτικά, παρά να τον τσιμπάνε χιλιάδες μέλισσες ταυτόχρονα για τις ανάγκες μιας σειράς) εξήγησε επίσης πώς έβαλαν τις μέλισσες πάνω του: λοιπόν, πήραν φερομόνες από τη «βασίλισσα» και τις έβαλαν παντού πάνω του, εκτός από το πρόσωπό του, στο οποίο είχαν βάλει εντομοαπωθητικό για να τις κρατήσουν μακριά.

«Να δολοφονήσει τον άλλον!»

Ο Μπράιαν Κράνστον και η συμπρωταγωνίστριά του Τζέιν Κατσμάρεκ, που υποδύεται τη σύζυγο του Χαλ, Λόις, μίλησαν πρόσφατα στο περιοδικό People για το πώς κατάφεραν να κάνουν τον γάμο τους στη σειρά να λειτουργήσει, ενώ μίλησαν επίσης για την αναβίωση του «Malcolm in the Middle».

«Ήταν ένας καλός γάμος», είπε ο Κράνστον. «Συμπλήρωναν ο ένας τον άλλον λόγω των αντιθέσεων. Αυτό που πραγματικά είχαν κοινό ήταν μια βαθιά, βαθιά αγάπη ο ένας για τον άλλον. Και πάντα ένιωθες ότι, ό,τι κι αν συνέβαινε σε εκείνο το σπίτι, θα παρέμεναν μαζί. Θα είναι μαζί μέχρι ο ένας από τους δύο…».

«Να δολοφονήσει τον άλλον!» αστειεύτηκε η ηθοποιός.

Το «Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair» κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 10 Απριλίου στο Hulu και στο Disney+.

*Με πληροφορίες από: People

Morgan Stanley: Το καλό, το κακό και το… άσχημο σενάριο της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Βανς: Ο Τραμπ έχει δώσει σαφή γραμμή για τις συνομιλίες

«Τα βαρέθηκα» 10.04.26

Κάπως μαγικά 10.04.26

Σκάνδαλο Watergate 09.04.26

Αδικία & αγανάκτηση 09.04.26

Σκανδαλώδες 09.04.26

Θαυμασός & συγκρούσεις 09.04.26

Ο προικοθήρας 08.04.26

Κόσμος 10.04.26

Ελλάδα 10.04.26

Ποδόσφαιρο 10.04.26

Κόσμος 10.04.26

Ελλάδα 10.04.26 Upd: 17:06

Ακρίβεια 10.04.26

Μπάσκετ 10.04.26

Κόσμος 10.04.26

Επικαιρότητα 10.04.26

Κόσμος 10.04.26

Λάβα και «Pele’s Hair» 10.04.26

«Τα βαρέθηκα» 10.04.26

Κόσμος 10.04.26

Ελλάδα 10.04.26

Euroleague 10.04.26

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

