09.04.2026 | 13:18
Πασχαλινή έξοδος: Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό, Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών και Πειραιά
09.04.2026 | 08:37
Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι το Πάσχα
Γενετική η προδιάθεση για παχυσαρκία σε ποσοστό 70%
Υγεία 09 Απριλίου 2026, 10:00

Γενετική η προδιάθεση για παχυσαρκία σε ποσοστό 70%

Πολλαπλές νέες φαρμακευτικές θεραπείες βρίσκονται υπό μελέτη, όμως η αντιμετώπιση παραμένει ξεχωριστή για κάθε ασθενή

Άννα Παπαδομαρκάκη
Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Γιατί παχαίνουμε;

Παχαίνουμε γιατί είμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό γενετικά προδιατεθειμένοι. Το σωματικό μας βάρος είναι γενετικά προκαθορισμένο σε ποσοστό 70%. Η γενετική μας προδιάθεση συνίσταται στην τάση μεγάλου αριθμού ατόμων να προσλαμβάνουν περισσότερη ενέργεια από αυτή που χρειάζονται για να παραμείνουν σε ένα φυσιολογικό βάρος.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί όταν ήμασταν πρωτόγονοι, οι άνθρωποι οι οποίοι αποθήκευαν περισσότερη ενέργεια, ζούσαν περισσότερο. Γιατί είχαν ενέργεια για την εποχή που δεν υπήρχε φαγητό. Άρα λοιπόν δια της φυσικής επιλογής επιβίωσαν οι πληθυσμοί οι οποίοι τείνουν να προσλαμβάνουν περισσότερη ενέργεια.

Σύμφωνα με μελέτες προηγουμένων ετών ,στην Ελλάδα έχει παχυσαρκία –δηλαδή δείκτη μάζας σώματος πάνω από 30 – το 32,1% και υπερβαρότητα το 37,6% των ενηλίκων. Δηλαδή, το 70% του πληθυσμού είχε αυξημένο βάρος, άρα τα πράγματα μάλλον είναι χειρότερα τώρα.

Βέβαια, υπάρχουν χώρες στις οποίες η παχυσαρκία υπερβαίνει το 40%, ενώ σε κάποιες περιοχές που υπάρχει πολύ ισχυρή γενετική προδιάθεση, όπως σε κάποια νησιά του Ειρηνικού τα ποσοστά παχυσαρκίας υπερβαίνουν και το 70%, με χαρακτηριστικότερα την Αμερικανική Σαμόα, τις νήσους Ναούρου και άλλες.

Με τα λόγια αυτά, ο Καθηγητής Παθολογίας στην Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο Λαϊκό Νοσοκομείο και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Εταιρείας Μελέτης της Παχυσαρκίας Αλέξανδρος Κόκκινος, μιλώντας στο in.gr θέλησε να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους η παχυσαρκία αποτελεί νόσημα το οποίο χρειάζεται μια ολιστική αντιμετώπιση.

Στο μέλλον αναμένουμε φάρμακα τα οποία θα οδηγούν σε απώλειες βάρους που θα υπερβαίνουν και το 30%

Ο καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Εταιρείας Μελέτης της Παχυσαρκίας Αλέξανδρος Κόκκινος

Ο καθηγητής επισημαίνοντας ότι οι γενετικοί λόγοι αποτελούν το 70% της αιτίας, πρόσθεσε ότι επιπλέον λόγο στο υπόλοιπο ποσοστό 30% αποτελεί το περιβάλλον, το οποίο πλέον διευκολύνει, ευοδώνει τη γενετική μας προδιάθεση.

«Έχουμε πλέον τη δυνατότητα, χωρίς να χρειαστεί να ασκηθούμε ή να εργαστούμε ή να σκάψουμε τη γη ή να κυνηγήσουμε, να προσλαμβάνουμε τροφή φθηνή και πάρα πολύ εύκολο να τη βρούμε, η οποία είναι πλούσια σε ενέργεια, πλούσια σε λίπος – και το λίπος έχει πολλή ενέργεια.

Για αυτόν τον λόγο, έχουμε αυτή την έκρηξη της παχυσαρκίας τα τελευταία χρόνια», σημείωσε ο κ. Κόκκινος και ξεκαθάρισε:

«Δεν φταίει ο μεταβολισμός για την παχυσαρκία. Όσο μεγαλώνουμε το βάρος μας αυξάνεται επειδή μειώνεται η δραστηριότητά μας και αλλάζει η σύσταση του σώματος, αλλά το σωματικό μας βάρος είναι εν γένει γενετικά προκαθορισμένο και τείνει να αυξάνεται όσο μεγαλώνουμε».

Επιπλοκές

Όπως εξήγησε ο καθηγητής, η παχυσαρκία προκαλεί μεταβολικές επιπλοκές. «Όταν έχουμε υπερβάλλον λίπος, αυτό που συμβαίνει είναι ότι λόγω διαταραχών μεταβολικών, όπως οι διαταραχές στα λιπίδια, η ινσουλινοαντοχή, ή το φλεγμονώδες περιβάλλον το οποίο δημιουργεί η παχυσαρκία, αποκτούμε επιπλοκές κάποιες από τις οποίες έχουν μεταβολικό υπόβαθρο, όπως ο διαβήτης τύπου 2, η καρδιακή ανεπάρκεια, η αρτηριακή υπέρταση ή κάποιες μορφές καρκίνου», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν η ζυγαριά «κολλάει»

Όσο για τις περιόδους που παρά τις όποιες προσπάθειες απώλειας βάρους, η ζυγαριά δεν λέει να δείξει μικρότερο νούμερο, ο κ. Κόκκινος ανέφερε: «Το πλατώ, είναι σχεδόν συνώνυμο της δίαιτας», αναφερόμενος στις περιπτώσεις όπου η δίαιτα συνεχίζεται και ο δείκτης της ζυγαριάς δεν λέει να πάει παρακάτω, όσο κι αν προσπαθούμε.

Ο κ. Κόκκινος εξήγησε ότι «ο εγκέφαλός μας – ένα πολύ πρωτόγονο κομμάτι του, ο υποθάλαμος – αντιλαμβάνεται ένα συγκεκριμένο βάρος ως υγιές. Είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, δεν μπορούμε να πούμε στον εγκέφαλό μας «σταμάτα να πεινάς».

Και όταν λοιπόν εμείς αυτό το σταθερό σημείο, το οποίο αντιλαμβάνεται ο εγκέφαλός μας ως φυσιολογικό, ως υγιές, έστω κι αν αντιστοιχεί σε μεγάλου βαθμού παχυσαρκία, το παραβιάσουμε προς τα κάτω με δίαιτα, τότε ο εγκέφαλος αντιδρά, αμύνεται. Αισθάνεται ότι είμαστε ασθενείς και θέλει να μας ξαναφέρει στο αρχικό μας σωματικό βάρος.

Και το κάνει με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο: Αυξάνει την πείνα μας και μειώνει τον κορεσμό μας.

Αυτό το ξέρουμε από μελέτες που δείχνουν ακριβώς ότι αυξάνεται η πείνα μας και μειώνεται ο κορεσμός μας, αλλά δείχνουν και τον τρόπο που συμβαίνει αυτό. Αυξάνεται μια ορμόνη της πείνας που λέγεται γκρελίνη και μειώνονται οι ορμόνες του κορεσμού.

Και έτσι για αυτό τον λόγο όταν χάσουμε βάρος μόνο με δίαιτα και άσκηση, τότε το ξαναπαίρνουμε.

Ο λόγος είναι ότι όταν αρχίσουμε να χάνουμε βάρος με δίαιτα, η πείνα, που είναι το σύμπτωμα της παχυσαρκίας, επιδεινώνεται.

Όταν λοιπόν επιδεινώνεται το σύμπτωμα, δεν μπορούμε να τηρήσουμε μια θεραπεία επ’ άπειρον, γιατί ακριβώς μας προκαλεί δυσφορία.

Και εδώ μπαίνουν τα φάρμακα. Τα φάρμακα μας φέρνουν κορεσμό, μας βοηθούν να ελέγξουμε την πείνα και γι’ αυτό μας βοηθούν να τηρήσουμε υπέρ ημών, την υποθερμιδική δίαιτα, δηλαδή το διαιτολόγιο το οποίο είναι λιγότερες θερμίδες από αυτές που χρειαζόμαστε για να παραμείνουμε στο αρχικά αυξημένο μας βάρος.

Εάν το κάνουμε μόνοι μας;

Το 95% των ανθρώπων δεν θα τα καταφέρει. Γιατί ακριβώς η πείνα θα το οδηγήσει στην επαναπρόσληψη του βάρους.

Η πείνα είναι αυτή που οδηγεί. Και το αίσθημα ανάγκης για πρόσληψη τροφής, αν και εδώ υπάρχει μια πολύ γκρίζα ζώνη για το τι εννοούμε πείνα και τι εννοούμε ανάγκη για ανταμοιβή από το φαγητό.

… και η ζυγαριά ανεβαίνει ξανά

Δηλαδή, γι’ αυτό το λόγο γίνεται και η επαναπρόσληψη του βάρους όταν σταματάει κανείς τα καινούργια φάρμακα. Γιατί αυτά μας λένε «αισθάνσου κορεσμό σε χαμηλότερο σημείο, φάε λιγότερο γιατί αισθάνεσαι κορεσμό». Αν διακόψουμε τα φάρμακα, αυτό το ερέθισμα φεύγει. Και γι’ αυτό τον λόγο ξαναπαίρνουμε βάρος. Το βλέπουμε σε όλες τις μελέτες, αλλά και στην κλινική πράξη».

Φάρμακα για χρόνια πάθηση

Όπως επεσήμανε ο καθηγητής, σήμερα, έχουμε ήδη πολύ αποτελεσματικά φάρμακα. Τη σεμαγλουτίδη στα 2,4 mg εβδομαδιαίως και την τιρζεπατίδη. Η σεμαγλουτίδη είναι GLP-1 αγωνιστής. Η τιρζεπατίδη είναι διπλός αγωνιστής δύο ορμονών, GLP-1 και GIP. Οι δύο επιφέρουν τον κορεσμό πολύ ισχυρά.

Σημείωσε πως «πρέπει να καταλάβουμε ότι η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος, είναι υποτροπιάζουσα και εξελικτική.

Άρα η φαρμακευτική αγωγή για την παχυσαρκία πρέπει να είναι χρόνια.

Αν διακοπεί θα επιστρέψει η παχυσαρκία, κατά τον ίδιο τρόπο όπως επιστρέφει η αρτηριακή υπέρταση αν διακόψουμε ένα αντιυπερτασικό φάρμακο ή όπως επιστρέφει η κακή χοληστερόλη, η LDL, αν σταματήσουμε μια στατίνη που τη μειώνει».

Επιτακτική η ανάγκη άσκησης

Ο κ. Κόκκινος αναφέρθηκε και στο ζήτημα της απώλειας μυϊκού ιστού κατά την προσπάθεια απώλειας βάρους, σημειώνοντας πως «ούτως ή άλλως όταν κάνεις δίαιτα και χάνεις κιλά, δεν χάνεις μόνο λίπος. Χάνεις αναγκαστικά και μυϊκή μάζα, πάντα. Η συνήθης αναλογία είναι 75% λίπος και 25% άλιπος ιστός. Γιατί; Γιατί όταν έχω βάρος 200 κιλά, χρειάζομαι ένα ισχυρό μυϊκό σύστημα για να το στηρίξει. Όταν χάσω βάρος και πάω στα 100 κιλά, χρειάζομαι λιγότερο μυ. Το θέμα είναι ότι αν χάσω πολύ, πολλούς μυς, τότε ο μεταβολικός μου ρυθμός, οι καύσεις μου, μειώνονται. Γιατί ο μυς καίει ενέργεια, ενώ το λίπος δεν καίει. Και περαιτέρω, η μεγάλη απώλεια μυός μπορεί να οδηγήσει σε μια επικίνδυνη κατάσταση που λέγεται σαρκοπενία.

Άρα λοιπόν, όταν χάνουμε βάρος είτε με δίαιτα, είτε με δίαιτα συν φάρμακα, θέλουμε να διασώσουμε μυϊκό ιστό με την άσκηση – την οποία οπωσδήποτε πρέπει να επιμένουμε πάρα πολύ να κάνει ο ασθενής, στο βαθμό που μπορεί. Γιατί άλλη άσκηση μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ υψηλό βάρος και δεν μπορεί να περπατήσει καλά – καλά, κι άλλη άσκηση μπορεί να κάνει ένας ο οποίος είναι αρκετά υγιής και μπορεί και να περπατήσει και να κάνει άσκηση αντιστάσεως. Και ταυτόχρονα χρειάζεται και επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης.

Αυτό εάν το τηρήσει ένας ασθενής, και προοδευτικά όσο χάνει βάρος μπορεί να το τηρεί ακόμα περισσότερο, τότε θα έχουμε πολύ μικρότερη απώλεια μυϊκού ιστού.

Η βαριατρική χειρουργική

Αναφερόμενος στην βαριατρική χειρουργική, ο κ. Κόκκινος επεσήμανε ότι αυτά που ξέρουμε τώρα, μας τα δίδαξε η βαριατρική χειρουργική. «Ξέρουμε ότι όταν κάνει κανείς τις καθιερωμένες επεμβάσεις, δηλαδή την επιμήκη γαστρεκτομή ή sleeve gastrectomy ή τη γαστρική παράκαμψη -το γαστρικό bypass, ο λόγος για τον οποίο χάνουν βάρος οι ασθενείς δεν είναι ότι μικραίνει το έντερο ή το στομάχι τους.

Ο λόγος που χάνουν βάρος είναι ότι αλλάζει το ορμονικό περιβάλλον και αυξάνονται δραματικά οι ορμόνες του κορεσμού.

Και έτσι οι ασθενείς αυτοί πεινούν πολύ λιγότερο και χάνουν πολύ βάρος.

Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι ακόμα και με τη φαρμακευτική αγωγή και με οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση δεν θα πετύχουν ένα υγιές βάρος. Και εδώ υπάρχει και η βαριατρική χειρουργική η οποία μακροπρόθεσμα, μας έχει δείξει τα πιο ισχυρά αποτελέσματα. Έχουμε μελέτες 20 και 25 ετών οι οποίες μας δείχνουν ότι αν κανείς κάνει βαριατρικό χειρουργείο και πάνε όλα καλά, μειώνεται ο κίνδυνος να πεθάνει εξαιτίας της παχυσαρκίας τα επόμενα 20 χρονια, κατά 50%. Υπάρχει από την επέμβαση ένα πολύ μικρό ποσοστό θνησιμότητας και επιπλοκών, το οποίο σαφώς υπερσκελίζουν τα τεράστια οφέλη καθώς και ανάγκη για υποκατάσταση κάποιων θρεπτικών συστατικών όπως ο σίδηρος, το ασβέστιο και οι βιταμίνες.

Ολιστική προσέγγιση

Υπάρχουν επίσης φορές που θα χρειαστεί φαρμακευτική αγωγή πριν, για να πάει ο ασθενής στη βαριατρική χειρουργική υπό καλύτερες συνθήκες ή ακόμα κι αν η βαριατρική χειρουργική δεν επιτύχει ένα επαρκές αποτέλεσμα, μπορεί να προστεθεί η φαρμακευτική αγωγή στη συνέχεια.

Πρέπει να δούμε την παχυσαρκία, όπως βλέπουμε το μοντέλο αντιμετώπισης του καρκίνου.

Στον καρκίνο έχουμε χειρουργική αντιμετώπιση, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ανοσοθεραπεία, ορμονοθεραπεία.

Κατά τον ίδιο τρόπο, στην παχυσαρκία έχουμε:

  • υποθερμιδική δίαιτα, που θα πρέπει να επιβάλει ο διαιτολόγος,
  • άσκηση, την οποία μπορεί να τη συστήσει ο γιατρός αλλά μπορεί να την κάνει και ένας άνθρωπος εξειδικευμένος στη φυσική δραστηριότητα,
  • ψυχολογική ή ψυχιατρική υποστήριξη όπου αυτό χρειάζεται
  • φαρμακευτική αγωγή την οποία κατ’ εξοχήν θα πρέπει να τη χορηγεί ο γιατρός με παρακολούθηση, και αυτό θα πρέπει να γίνει γνωστό σε όλους, και
  • τη βαριατρική χειρουργική.

Αν ένα άτομο έχει 70 BMI, περιμένει να χάσει βάρος με τα πιο ισχυρά φάρμακα που έχουμε, έως και 30%. Θα εξακολουθήσει να έχει σοβαρού βαθμού παχυσαρκία. Άρα λοιπόν, εκεί έχει θέση και η βαριατρική χειρουργική.

Και τούμπαλιν. Αν χάσει βάρος πάλι με τη βαριατρική χειρουργική και δεν είναι επαρκές, μπορεί να βοηθήσει η φαρμακευτική αγωγή. Όλα μας τα όπλα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όταν έχουμε μπροστά μας μια ασθένεια».

Τα μελλοντικά φάρμακα

Σύμφωνα με τον καθηγητή, αυτή τη στιγμή, τα καινούργια μόρια που δοκιμάζονται κατά της παχυσαρκίας, είναι δεκάδες. Και το μέλλον προμηνύεται εκπληκτικό. Το ερευνητικό Διαβητολογικό Εργαστήριο της Α΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Λαϊκό Νοσοκομείο, συμμετέχει σε πάρα πολλές κλινικές μελέτες με τα παλαιότερα, τα υπάρχοντα, και κυρίως τα πολλά μελλοντικά φάρμακα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κόκκινος, «Με αγωνιστές υποδοχέων τριών ορμονών, με φάρμακα τα οποία ενδεχομένως να βοηθούν και στη διατήρηση του μυϊκού ιστού, στο μέλλον αναμένουμε σκευάσματα τα οποία θα οδηγούν σε απώλειες βάρους που θα υπερβαίνουν και το 30%, όπως φαίνεται.

Στο μέλλον θα έχουμε και αρκετά φάρμακα, τα οποία θα χορηγούνται από το στόμα, με μικρότερη αποτελεσματικότητα, τα οποία όμως θα έχουν θέση στη συντήρηση του σωματικού βάρους. Γιατί όταν χάσει κανείς πολύ βάρος με τα ενέσιμα, το ερώτημα είναι τι κάνεις. Μειώνεις τη δόση και συντηρείς το σωματικό βάρος; Από του στόματος φάρμακα, μάλλον έχουν θέση και στη συντήρηση του σωματικού βάρους, γιατί μπορούν να χορηγούνται πιο εύκολα και αναμένεται να είναι και πιο φθηνά.

Περιμένουμε το κόστος όλων των φαρμάκων να μειωθεί, γιατί ο ανταγωνισμός αυτή τη στιγμή είναι τεράστιος. Είναι πάρα πολλές οι φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες δοκιμάζουν μόρια τα οποία είναι στη φάση 1 και έχουν φτάσει ακόμα και στη φάση 3.

Και ως πανεπιστημιακό τμήμα βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα από πρώτο χέρι, και είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Ζούμε σε μια εποχή επιταχυνόμενης επανάστασης».

ΟΟΣΑ: «Αγκάθια» η χαμηλή παραγωγικότητα και το επενδυτικό κενό για την ελληνική οικονομία

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Αμετανόητος ο Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα στον Λίβανο

Αμετανόητος ο Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα στον Λίβανο

Υγεία
Δείξε μου πόση βιταμίνη D έχεις στη μέση ηλικία, να σου πω πώς θα είναι ο εγκέφαλός σου δεκαετίες αργότερα
Υγεία 09.04.26

Η βιταμίνη της λιακάδας βρέθηκε να σχετίζεται με τον κίνδυνο άνοιας

Μακροπρόθεσμη μελέτη έδειξε ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα σε βιταμίνη D στα 30 και 40 έτη τους παρουσιάζουν χαμηλότερη εναπόθεση στον εγκέφαλο της πρωτεϊνης ταυ, που συνδέεται με την άνοια, περί τις δύο δεκαετίες αργότερα

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Δυσκολίες στον ύπνο; Ο φυσικός «σύμμαχος» που ενισχύει τη χαλάρωση του οργανισμού για να ζούμε κάθε μέρα στο maximum
Υγεία 07.04.26

Δυσκολίες στον ύπνο; Ο φυσικός «σύμμαχος» που ενισχύει τη χαλάρωση του οργανισμού για να ζούμε κάθε μέρα στο maximum

Κάθε αλλαγή ώρας, κάθε βάρδια ή ταξίδι αφήνει το σώμα σε μία μικρή ανισορροπία, θυμίζοντας πόσο εύθραυστο μπορεί να γίνει το πρόγραμμα ύπνου μας

Σύνταξη
Προκλήσεις προς ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας
Υγεία 07.04.26

Προκλήσεις προς ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας

Η Ελλάδα μετα από πολλά χρόνια υποχρηματοδότησης του δημόσιου συστήματος υγείας, πρέπει να επενδύσει σε πράσινες πρωτοβουλίες και να αποδείξει την οικονομική και κοινωνική αξία της βιωσιμότητας του

Σύνταξη
Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων
Κραυγή αγωνίας 06.04.26

Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων

Πίσω από τις κλειστές πόρτες των εφηβικών δωματίων και τον διαρκή βομβαρδισμό εικόνων στις οθόνες των smartphones, εξελίσσεται η μεγαλύτερη, ίσως, υγειονομική και κοινωνική κρίση της εποχής μας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Πορτοκαλί» ουρανός στην Ευρώπη – Πώς η σκόνη από τη Σαχάρα πλήττει την υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον
Κλιματική αλλαγή 05.04.26

«Πορτοκαλί» ουρανός στην Ευρώπη - Πώς η σκόνη της Σαχάρας πλήττει την υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον

Η σκόνη από τη Σαχάρα είναι μεν φυσικό φαινόμενο, αλλά η κλιματική αλλαγή το επιτείνει, με αποτέλεσμα περισσότερη σκόνη να σηκώνεται και να ταξιδεύει στην Ευρώπη με τη βοήθεια των ανέμων

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ανισότητα και παιδικός καρκίνος – Σχεδόν όλοι οι θάνατοι στις φτωχότερες χώρες
Έρευνα 03.04.26

Ανισότητα και παιδικός καρκίνος - Σχεδόν όλοι οι θάνατοι στις φτωχότερες χώρες

Ο παιδικός καρκίνος ήταν το 2023 η όγδοη κύρια αιτία θανάτου σε μικρή ηλικία - Ιδιαίτερα ευάλωτα τα παιδιά σε εμπόλεμες ζώνες και φτωχές χώρες με αδύναμα υγειονομικά συστήματα

Σύνταξη
«Σε δύσκολους καιρούς, η μόδα είναι πάντα τολμηρή» – Η σοφία της Elsa Schiaparelli
Κομψός σουρεαλισμός 09.04.26

«Σε δύσκολους καιρούς, η μόδα είναι πάντα τολμηρή» - Η σοφία της Elsa Schiaparelli

Μια νέα αναδρομική έκθεση στο Μουσείο Victoria and Albert ανατρέχει στις πρωτοποριακές ρίζες του οίκου μόδας της Elsa Schiaparelli καθώς και στην πρόσφατη αναγέννησή του υπό τη διεύθυνση του σημερινού καλλιτεχνικού διευθυντή Ντάνιελ Ρόζμπερι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Με τον Δήμαρχο Χανίων συναντήθηκε η Πρέσβειρα της Νορβηγίας στην Ελλάδα
Διεθνείς σχέσεις 09.04.26

Με τον Δήμαρχο Χανίων συναντήθηκε η Πρέσβειρα της Νορβηγίας στην Ελλάδα

Η πρέσβειρα της Νορβηγίας στη συνάντηση της με τον Δήμαρχο Χανίων, υπογράμμισε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η περιοχή των Χανίων για τους Νορβηγούς πολίτες.

Σύνταξη
Κόντρα Μενδώνη – Δούκα για τη Βασιλίσσης Σοφίας: «Πολέμησε το έργο ο δήμαρχος», «η υπουργός έχει επιλεκτική μνήμη»
Αντιπαράθεση 09.04.26

Κόντρα Μενδώνη – Δούκα για τη Βασιλίσσης Σοφίας: «Πολέμησε το έργο ο δήμαρχος», «η υπουργός έχει επιλεκτική μνήμη»

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη επιτέθηκε στον δήμαρχο Αθηναίων για την ανάπλαση στη Βασιλίσσης Σοφίας. Απάντηση Δούκα με αιχμές στον Κώστα Μπακογιάννη

Σύνταξη
O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)
Βόλεϊ Γυναικών 09.04.26

O ZAON γράφει ένα υπέροχο αθλητικό παραμύθι (pics)

Η ομάδα της Κηφισιάς έχει πετύχει κάτι παραπάνω από έναν άθλο στη μεγάλη κατηγορία του γυναικείου βόλεϊ και τα επιτεύγματα της συνθέτουν μία μοναδική αθλητική ιστορία.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης
Διπλωματία 09.04.26

Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει στην Άγκυρα πως «δε θα αλλάξει η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές»

Σύνταξη
Οι πιθανότητες για τα play off στη Euroleague – Το 100% του Ολυμπιακού για την τετράδα και ο Παναθηναϊκός (pic)
Euroleague 09.04.26

Οι πιθανότητες για τα play off στη Euroleague – Το 100% του Ολυμπιακού για την τετράδα και ο Παναθηναϊκός (pic)

Δύο αγωνιστικές μένουν για το τέλος της κανονικής διάρκειας της Euroleague και το «Figurei8ht» έβγαλε νέο ανανεωμένο πίνακα με τα ποσοστά που αφορούν την οκτάδα της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Τα τρία στοιχεία που δείχνουν ότι ο Κερτ Κομπέιν δολοφονήθηκε
Αδικία & αγανάκτηση 09.04.26

«Η έρευνα ήταν λάθος» - Τα τρία στοιχεία που δείχνουν ότι ο Κερτ Κομπέιν δολοφονήθηκε

Περίπου 32 χρόνια μετά τον θάνατο του leader των Nirvana Κερτ Κομπέιν, ένα νέο βιβλίο υποστηρίζει ότι υπάρχουν στοιχεία πως δεν ήταν αυτοκτονία αλλά δολοφονία

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κάρπαθος: Συνελήφθη 60χρονος που διέθετε στο παντοπωλείο του πυροτεχνήματα – Κατασχέθηκαν 799 τεμάχια
Στην Κάρπαθο 09.04.26

Συνελήφθη ιδιοκτήτης παντοπωλείου για παράνομη διάθεση πυροτεχνημάτων - Κατασχέθηκαν 799 τεμάχια

Ο 60χρονος, στο παντοπωλείο του οποίου εντοπίστηκαν τα πυροτεχνήματα, θα παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη μετά τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του

Σύνταξη
Φάμελλος: Η Ελλάδα είναι πλέον σήμα κατατεθέν της Ευρώπης για τα σκάνδαλα και για τη διαφθορά
ΣΥΡΙΖΑ 09.04.26

Φάμελλος: Η Ελλάδα είναι πλέον σήμα κατατεθέν της Ευρώπης για τα σκάνδαλα και για τη διαφθορά

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος περιόδευσε στην αγορά της Θεσσαλονίκης - Εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια και τα σκάνδαλα που ταλανίζουν το πολιτικό σύστημα

Σύνταξη
Υπαρκτός νεοφιλελευθερισμός
Ακροδεξιά της αγοράς 09.04.26

Υπαρκτός νεοφιλελευθερισμός

Ένα πρόσφατο βιβλίο εξηγεί πώς ο νεοφιλελευθερισμός και ο συντηρητισμός αποτελούν τους πυλώνες της σύγχρονης Ακροδεξιάς

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Δίκη Predator: Στις 11 Δεκεμβρίου ορίστηκε η έφεση των Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου
Σκάνδαλο υποκλοπών 09.04.26

Δίκη Predator: Στις 11 Δεκεμβρίου ορίστηκε η έφεση των Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιου, Λαβράνου

Δέκα μήνες μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους με βάση την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ενώ έχει ανοίξει η βεντάλια νέων ερευνών, οι τέσσερις κατηγορούμενοι, οι οποίοι άσκησαν έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης θα ξαναβρούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
NN Hellas: Ισχυρές επιδόσεις το 2025 με επίκεντρο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό προς όφελος των πελατών και των ανθρώπων της, αλλά και ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας
Τα Νέα της Αγοράς 09.04.26

NN Hellas: Ισχυρές επιδόσεις το 2025 με επίκεντρο τον ψηφιακό της μετασχηματισμό προς όφελος των πελατών και των ανθρώπων της, αλλά και ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας

1 δισ. ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2025 και διατήρηση της 1ης θέσης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά βάσει εγγεγραμμένων ασφαλίστρων

Σύνταξη
Μόρνος: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού – Βυθίστηκε ξανά το χωριό Κάλλιο
Δείτε βίντεο 09.04.26

«Ανάσα» για τον Μόρνο: Τριπλασιάστηκαν τα αποθέματα νερού - Βυθίστηκε ξανά το χωριό Κάλλιο

«Εντυπωσιακές βροχές και χιονοκάλυψη βελτίωσαν αισθητά την κατάσταση», λέει ο μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος

Σύνταξη
Σύσκεψη του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την Όλγα Κεφαλογιάννη-Στο επίκεντρο η τουριστική περίοδος
Αυτοδιοίκηση 09.04.26

Σύσκεψη του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με την Όλγα Κεφαλογιάννη-Στο επίκεντρο η τουριστική περίοδος

Υποδομές, το «Τέλος Ανθεκτικότητας» και το νέο σύστημα διαβατηριακού ελέγχου τέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Είμαστε στον βυθό της αγοραστικής δύναμης»
Πολιτική Γραμματεία 09.04.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για ακρίβεια και σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Είμαστε στον βυθό της αγοραστικής δύναμης»

«Είναι πολιτική επιλογή να δίνονται χρήματα απλώς σε pass και κουπόνια με τα μάτια στην κάλπη», τόνισε ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ. «Το πασχαλινό τραπέζι θα είναι 20% ακριβότερο σε σχέση με το περσινό», είπε ο Διονύσης Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Ο Τελευταίος Πειρασμός» – Ο Γουίλεμ Νταφόε δέχθηκε μίσος για τον ρόλο του Ιησού
Σκανδαλώδες 09.04.26

«Ο Τελευταίος Πειρασμός» - Ο Γουίλεμ Νταφόε δέχθηκε μίσος για τον ρόλο του Ιησού

«Ήταν μια ταινία που προσπαθούσε να ασχοληθεί με την ουσία της πίστης»» δήλωσε ο σπουδαίος ηθοποιός Γουίλεμ Νταφόε για την επική θρησκευτική δραματική ταινία του 1988 σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

