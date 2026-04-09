Γιατί βάφουμε κόκκινα αυγά το Πάσχα – Τι συμβολίζει το έθιμο

Το βάψιμο των αυγών τη Μεγάλη Πέμπτη είναι από τα πιο γνωστά πασχαλινά έθιμα στην Ελλάδα. Γιατί βάφουμε κόκκινα αυγά και τι συμβολίζει αυτή η παράδοση;

Ο συμβολισμός του αυγού

Το αυγό από την αρχαιότητα θεωρείται σύμβολο ζωής και δημιουργίας.

Στη χριστιανική παράδοση συμβολίζει τον σφραγισμένο Τάφο του Χριστού, από τον οποίο αναδύεται η ζωή της Ανάστασης.

Όπως το κέλυφος «σπάει» και φανερώνει νέα ζωή, έτσι και ο Χριστός αναστήθηκε από τον Τάφο.

Γιατί κόκκινο χρώμα

Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει:

Το αίμα του Χριστού

Τη θυσία

Τη χαρά της Ανάστασης

Σύμφωνα με λαϊκή παράδοση, το πρώτο κόκκινο αυγό φυλάσσεται στο εικονοστάσι για ευλογία του σπιτιού.

Από πότε ξεκίνησε το έθιμο

Το έθιμο του βαψίματος αυγών απαντά ήδη στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, με αναφορές σε περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου.

Η επικρατέστερη παράδοση συνδέει το κόκκινο αυγό με συμβολικές αφηγήσεις γύρω από την Ανάσταση, οι οποίες διαδόθηκαν κυρίως κατά τα βυζαντινά χρόνια.

Το τσούγκρισμα των αυγών

Το βράδυ της Ανάστασης, μετά το «Χριστός Ανέστη», οι πιστοί τσουγκρίζουν τα αυγά λέγοντας «Αληθώς ο Κύριος».

Το σπάσιμο του κελύφους συμβολίζει το άνοιγμα του Τάφου και τη νίκη της ζωής επί του θανάτου.

Ένα έθιμο που παραμένει ζωντανό

Παρά τις αλλαγές των καιρών, το βάψιμο των αυγών εξακολουθεί να ενώνει οικογένειες γύρω από το πασχαλινό τραπέζι. Είναι μια πράξη που συνδυάζει θρησκευτικό συμβολισμό και οικογενειακή παράδοση.