Αυξημένη τρομοκρατική απειλή για βασικές ευρωπαϊκές υποδομές – Επιστολή από ΕΕ

Να μην αφήνουν εκτεθειμένες κρίσιμες υποδομές και άλλους «ευάλωτους στόχους» έχουν προειδοποιηθεί οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οι οποίες καλούνται παράλληλα να είναι σε επιφυλακή για για τρομοκράτες ή εξτρεμιστές που ενδεχομένως να επικαλεστούν τον πόλεμο στο Ιράν για να περάσουν στην Ευρώπη.

Οι υπουργοί Δικαιοσύνης της ΕΕ ενημερώθηκαν ότι η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να προκαλέσει μια νέα μεταναστευτική «κρίση», με μεγάλο αριθμό εκτοπισμένων να αναμένεται να εγκαταλείψουν τη σύγκρουση για την Ευρώπη.

Συστάσεις για επιφυλακή των ευρωπαϊκών χωρών από την ΕΕ

Σε επιστολή της 25ης Μαρτίου, την οποία περιήλθε σε γνώση των Irish Times , ο επίτροπος μετανάστευσης της ΕΕ, Μάγκνους Μπρούνερ, ζήτησε από τις κυβερνήσεις να βρίσκονται σε επιφυλακή, δεδομένων των εκτιμήσεων ασφαλείας για την αυξημένη τρομοκρατική απειλή που αντιμετωπίζει η Ευρώπη λόγω των επιπτώσεων του πολέμου ΗΠΑ- Ισραήλ στο Ιράν.

Οι κυβερνήσεις συμβουλεύτηκαν να λάβουν πρόσθετες προφυλάξεις για να διασφαλίσουν ότι «τρομοκράτες και εξτρεμιστές δεν θα περάσουν στην ΕΕ κρυμμένοι στις μεταναστευτικές ροές».

Οι αξιωματούχοι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των εθνικών πρωτευουσών είναι ανήσυχοι για τις προοπτικές κλιμάκωσης του πολέμου που θα πυροδοτήσει μια τεράστια μετακίνηση αιτούντων άσυλο προς τις ευρωπαϊκές χώρες, παρόμοια με το 2015, όταν ένα εκατομμύριο άνθρωποι κατέφυγαν στην Ευρώπη και άσκησαν σημαντική πίεση στις κυβερνήσεις που διαχειρίζονται τις αφίξεις τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει αναλάβει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στον συντονισμό μιας πρόσφατης προσπάθειας για την αυστηροποίηση των συνόρων της Ένωσης, παρακολουθεί στενά την έναρξη οποιασδήποτε αύξησης στον αριθμό των προσφύγων που ταξιδεύουν προς την Ευρώπη.

Ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους

Σε πρόσφατη αλληλογραφία του με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Τζιμ Ο’ Κάλαχαν και άλλους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών της ΕΕ, ο Μπρούνερ δήλωσε ότι «δεν υπήρξε καμία αύξηση των μεταναστευτικών ροών» που προέκυψε από τον πόλεμο στο Ιράν και τον Λίβανο.

Ο Μπρούνερ προειδοποίησε τους υπουργούς ότι η εικόνα «μπορεί να εξελιχθεί ραγδαία», δεδομένου ότι ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους στον Λίβανο και οι επιπτώσεις της σύγκρουσης γίνονται αισθητές στη Συρία και το Αφγανιστάν.

Υπάρχει ανησυχία ότι η μεγάλη αύξηση του αριθμού των αιτούντων άσυλο που ταξιδεύουν προς την Ευρώπη θα μπορούσαν να την εκμεταλλευτούν εχθρικοί εξτρεμιστές.

Η ενισχυμένη ασφάλεια και οι έλεγχοι στα σύνορα θα «διασφαλίσουν ότι οι τρομοκράτες και οι εξτρεμιστές δεν θα περνούν στην ΕΕ κρυμμένοι στις μεταναστευτικές ροές», έγραψε ο Μπρούνερ.

«Η ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών μας θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, ώστε να μην μείνουν εκτεθειμένοι ευάλωτοι στόχοι στις ενεργειακές, τις μεταφορές ή τις χρηματοοικονομικές υποδομές μας ή σε άλλους κρίσιμους τομείς», πρόσθεσε.

Προειδοποιήσεις από την Europol

Να σημειωθεί ότι οποιαδήποτε αύξηση στους αιτούντες άσυλο που ταξιδεύουν στη χώρα από τη Μέση Ανατολή πιθανότατα θα γίνει αισθητή μόνο σε μερικές εβδομάδες ή μήνες αργότερα.

Οι κυβερνήσεις της Ιταλίας και της Δανίας, αμφότερες σκληροπυρηνικές στο μεταναστευτικό, έχουν υποστηρίξει την προετοιμασία μέτρων έκτακτης ανάγκης από τις Βρυξέλλες. Αυτά θα τεθούν γρήγορα σε ισχύ εάν ο πόλεμος οδηγήσει σε τεράστια αύξηση των μεταναστών και των προσφύγων που καταφεύγουν στην Ευρώπη.

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με άτομα που θεωρούνται πιθανές απειλές για την ασφάλεια, για να παρακολουθούν τυχόν επισημασμένες περιπτώσεις «επιστροφής ξένων τρομοκρατών μαχητών», έγραψε ο Μπρούνερ.

Η Europol, η υπηρεσία επιβολής του νόμου της ΕΕ, αναβάθμισε τον περασμένο μήνα την αξιολόγησή της για την τρομοκρατική απειλή που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, προειδοποιώντας ότι ο πόλεμος στο Ιράν σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος επιθέσεων μοναχικών λύκων από ριζοσπαστικοποιημένους εξτρεμιστές.