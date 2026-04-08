Στην Ισπανία ο ΠΑΟΚ – Μεγάλη «μάχη» με τη Μούρθια για την πρόκριση στους τελικούς του FIBA Europe Cup

Ραντεβού με την ιστορία έχει απόψε ο ΠΑΟΚ, καθώς οι «ασπρόμαυροι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τη Μούρθια (21:30), στο ματς που θα κρίνει την πρόκριση στους τελικούς του FIBA Europe Cup.

Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει με 79-73 της Μούρθια. Συνεπώς ο Δικέφαλος θέλει είτε ακόμη μία νίκη, είτε την υπεράσπιση της διαφοράς (+6) για να πετύχει την back to back πρόκριση στους τελικούς της διοργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που η Μούρθια ισοφαρίσει τη διαφορά, τότε θα υπάρξει παράταση στον αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ θα παίξει χωρίς τον Χουγκάζ

Σχετικά με τον ΠΑΟΚ, ο Δικέφαλος μετράει τέσσερις σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ μοναδική απώλεια για τους ασπρόμαυρους είναι ο τραυματίας, Νίκος Χουγκάζ.

Η Μούρθια θα έχει ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς προέρχεται από ένα σημαντικό «διπλό» εναντίον της Μπανταλόνα με 89-67.

Ο νικητής του ζευγαριού, πιθανόν θα αντιμετωπίσει την Μπιλμπάο, η οποία στο πρώτο ματς επικράτησε με σκορ 98-81 επί της Σομπατέλι.