Στην Ισπανία ο ΠΑΟΚ – Μεγάλη «μάχη» με τη Μούρθια για την πρόκριση στους τελικούς του FIBA Europe Cup
Σπουδαίο ματς απόψε για τον ΠΑΟΚ, που θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Μούρθια (21:30) με στόχο την πρόκριση στους τελικούς του FIBA Europe Cup.
Ραντεβού με την ιστορία έχει απόψε ο ΠΑΟΚ, καθώς οι «ασπρόμαυροι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τη Μούρθια (21:30), στο ματς που θα κρίνει την πρόκριση στους τελικούς του FIBA Europe Cup.
Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει με 79-73 της Μούρθια. Συνεπώς ο Δικέφαλος θέλει είτε ακόμη μία νίκη, είτε την υπεράσπιση της διαφοράς (+6) για να πετύχει την back to back πρόκριση στους τελικούς της διοργάνωσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που η Μούρθια ισοφαρίσει τη διαφορά, τότε θα υπάρξει παράταση στον αγώνα.
Ο ΠΑΟΚ θα παίξει χωρίς τον Χουγκάζ
Σχετικά με τον ΠΑΟΚ, ο Δικέφαλος μετράει τέσσερις σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ μοναδική απώλεια για τους ασπρόμαυρους είναι ο τραυματίας, Νίκος Χουγκάζ.
Η Μούρθια θα έχει ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς προέρχεται από ένα σημαντικό «διπλό» εναντίον της Μπανταλόνα με 89-67.
Ο νικητής του ζευγαριού, πιθανόν θα αντιμετωπίσει την Μπιλμπάο, η οποία στο πρώτο ματς επικράτησε με σκορ 98-81 επί της Σομπατέλι.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις