ΠΑΟΚ: Εκτός δράσης για ενάμιση μήνα ο Χουγκάζ

Επιβεβαιώθηκε η αρχική εκτίμηση για τη σοβαρότητα του τραυματισμού που υπέστη το βράδυ της Τετάρτης (18/3) ο Νίκος Χουγκάζ στο δεξιό αστράγαλο, έξι λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα ρεβάνς του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», για την προημιτελική φάση του FIBA Europe Cup.

Ο διεθνής φόργουορντ του «Δικεφάλου» υποβλήθηκε σε εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, το αποτέλεσμα των οποίων φανέρωσε ρήξη έσω και έξω πλαγίου συνδέσμου στη δεξιά ποδοκνημική, και θα χρειαστεί να μείνει εκτός παρκέ για ένα με ενάμισι μήνα.

Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ για τον Χουγκάζ:

«Ο Νίκος Χουγκάζ στάθηκε άτυχος στη διάρκεια του χθεσινού αγώνα στο Περιστέρι, καθώς τραυματίστηκε στη δεξιά ποδοκνημική και θα απουσιάσει για σημαντικό χρονικό διάστημα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ.

Ο Χουγκάζ υπέστη ρήξη έσω και έξω πλαγίου συνδέσμου στη δεξιά ποδοκνημική, χωρίς εικόνα αστάθειας μετά και από ακτινολογικές λήψεις ποδοκνημικής σε φόρτιση.

Ο αθλητής ξεκινά από σήμερα πρόγραμμα θεραπείας, με τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης να κυμαίνεται από 4 έως 6 εβδομάδες. Η κατάστασή του θα επανεκτιμάται τακτικά από τον ιατρό της ομάδας κ. Μιχαήλ Σαμαρά.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στο Νίκο Χουγκάζ και είμαστε όλοι στο πλευρό του, προκειμένου να επιστρέψει στα παρκέ ακόμη πιο δυνατός».