Στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup για δεύτερη σερί χρονιά θα βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μπορεί να ηττήθηκε με 88-80 από το Περιστέρι Betsson, εκτός έδρας, όμως στο πρώτο παιχνίδι είχε επικρατήσει με 101-77 και έτσι θα διεκδικήσει τη δεύτερη παρουσία του σε τελικό της διοργάνωσης.

Στην επόμενη φάση ο δικέφαλος θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μούρθια – Ρέτζο Εμίλια (σε εξέλιξη η αναμέτρηση), με την ισπανική ομάδα να έχει επικρατήσει εκτός έδρας στην πρώτη αναμέτρηση με 85-84. Οι ημερομηνίες των αγώνων θα είναι 1η και8 Απριλίου με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στην Πυλαία.

Όσον αφορά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι,, το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου μπήκε αποφασιστικά στον αγώνα και κατάφερε να κλείσει το πρώτο μέρος στο +15 με το 46-31, διατηρώντας… ζωντανές τις όποιες ελπίδες πρόκρισης. Η τρίτη περίοδος όμως άνηκε στους Θεσσαλονικείς που έτρεξαν ένα επιμέρους 29-20, ενώ διαχειρίστηκαν σωστά το τελευταίο δεκάλεπτο και πήραν την πρόκριση.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Άλβαρο Καρντένας με 20 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες των Τάι Νίκολς και Σάμουελ Πέιν με 18 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Από την άλλη, για τον δικέφαλο του βορρά, ο Μπριν Ταίρί είχε 20 πόντους, με τον Πάτρικ Μπέβερλι να προσθέτει 19 και τους Τόμας Ντίμσα, Τίμι Άλεν να έχουν από 10. Αγωνία για την κατάσταση του Νίκου Χουγκάζ που αποχώρησε τραυματίας στο 34′, έχοντας πιθανότητα γυρίσει τον αστράγαλό του.

Τα δεκάλεπτα: 21-12, 46-31, 66-60, 88-80

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

Περιστέρι Betsson (Ξανθόπουλος): Νίκολς 18 (1/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Κάρντενας 20 (1/2 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 λάθη), Βαν Τούμπεργκεν 9, Πέιν 12 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα, 4 μπλοκ), Μουράτος 6 (2/2 τρίποντα), Αμπεροκρόμπι 6 (2/4 τρίποντα), Κακλαμανάκης 2 (4 ριμπάουντ), Χάρις 8 (0/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη), Παπαδάκης 6 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Κάριους 1 (0/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Γιάνκοβιτς (3 ριμπάουντ)

ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Άλεν 10, Μέλβιν 4 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Ταϊρί 20 (3/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Χουγκάζ 4 (0/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Σλαφτσάκης, Ομορούγι, Περσίδης 6 (1), Μπέβερλι 19 (3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 λάθη), Φίλλιος, Μουρ 6 (6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ντιμσά 10 (0/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 λάθη)