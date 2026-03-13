Είναι επίσημο: Αναβλήθηκε το ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης στην Πυλαία
Ο ΕΣΑΚΕ ενημέρωσε επίσημα για την αναβολή του ντέρμπι ΠΑΟΚ - Αρης που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί το Σάββατο (14/3) μετά από αίτημα του δικεφάλου.
Την αναβολή της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Άρη που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί το Σάββατο (14/3) στο κλειστό της Πυλαίας, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Basket League, γνωστοποίησε ο ΕΣΑΚΕ μετά από σχετικό αίτημα των «ασπρόμαυρων».
Ο δικέφαλος του βορρά πήρε την απόφαση να κάνει το εν λόγω αίτημα εξαιτίας της δολοφονίας ενός οπαδού του στη Θεσσαλονίκη.
Πλέον το παιχνίδι θα οριστεί άλλη ημερομηνία που θα ορίσει η διοργανώτρια Αρχή του πρωταθλήματος.
Η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ:
«O αγώνας ΠΑΟΚ–Άρης Betsson που ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 στις 18:15, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-2026, αναβάλλεται. Η ημερομηνία διεξαγωγής του, θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση».
