Είναι επίσημο: Αναβλήθηκε το ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης στην Πυλαία

Την αναβολή της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Άρη που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί το Σάββατο (14/3) στο κλειστό της Πυλαίας, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Basket League, γνωστοποίησε ο ΕΣΑΚΕ μετά από σχετικό αίτημα των «ασπρόμαυρων».

Ο δικέφαλος του βορρά πήρε την απόφαση να κάνει το εν λόγω αίτημα εξαιτίας της δολοφονίας ενός οπαδού του στη Θεσσαλονίκη.

Πλέον το παιχνίδι θα οριστεί άλλη ημερομηνία που θα ορίσει η διοργανώτρια Αρχή του πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ:

«O αγώνας ΠΑΟΚ–Άρης Betsson που ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 στις 18:15, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-2026, αναβάλλεται. Η ημερομηνία διεξαγωγής του, θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση».