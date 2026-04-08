Επιτελικό ρουσφέτι
Opinion 08 Απριλίου 2026, 13:06

Επιτελικό ρουσφέτι

Δεν έχουμε καν μια κυβέρνηση που απέτυχε να πατάξει τη διαφθορά. Έχουμε μια κυβέρνηση που παράγει διαφθορά. Με τον πιο επιτελικό τρόπο. Και τη διαχειρίζεται για κομματική πελατεία.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Ήταν το βράδυ της 7ης Ιουλίου του 2019 όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρικά απευθυνόταν στις ελληνίδες και τους έλληνες κάνοντας ειδική μνεία στους απανταχού έλληνες που «προκόβουν» έχοντας καταφέρει την πρώτη συντριπτική του νίκη απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Τότε, είχε πει μεταξύ άλλων, πως «η διαφάνεια, η λογοδοσία και η αξιοκρατία επιστρέφουν στη χώρα». Και εγένετο «επιτελικό κράτος», μόνο που αν έξυνες λίγο τον μπλε φάκελο, εμφανιζόταν το γαλάζιο ρουσφέτι.

Επτά χρόνια και κάμποση αδιαφάνεια, αναξιοκρατία κι έλλειψη λογοδοσίας αργότερα που τεκμαίρεται από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, από το πλήθος και το μέγεθος των απευθείας αναθέσεων, από την αυξανόμενη εξάρτηση του δημόσιου τομέα από συγκεκριμένες ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες για τον σχεδιασμό πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων, από την απροκάλυπτη διολίσθηση του κράτους δικαίου όπως αποδείχθηκε από την υπόθεση των υποκλοπών κι άπειρα ερωτήματα για το πως λειτουργεί αυτό το κράτος από την τραγωδία των Τεμπών και την μετέπειτα διαχείριση της, ο πρωθυπουργός, μετά από 24ωρα σιωπής αποφάσισε να μιλήσει. Και μίλησε για το σίκουελ του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, λες και μόλις ανέλαβε. Επτά χρόνια μετά.

Δεν φταίει εκείνος, φταίει το «βαθύ κράτος», οι βουλευτές του είναι καλά παιδιά που ήθελαν να βοηθήσουν κι ως λύση πρότεινε το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Τι σημαίνει αυτό; Όταν βουλευτής υπουργοποιείται, θα παραδίδει την έδρα του στον επιλαχόντα της περιφέρειάς του και θα ξαναπαίρνει την έδρα του όταν παύεται από υπουργός, οπότε και ο επιλαχών θα αποχωρεί από την Βουλή.

Κι αντί να εκτιμήσουμε το μεγαλείο της ιδέας, τολμήσαμε να τον κατηγορήσουμε για υπερσυγκέντρωση εξουσίας στα χέρια του, περισσότερο έλεγχο της κοινοβουλευτικής του ομάδας και αντισυνταγματικότητα. Δεν του αξίζουμε.

Ο Αλέξης Τσίπρας του θύμισε πως τον Οκτώβρη – όταν τον είχε ρωτήσει σχετικά δημοσιογράφος στον οποίο απολαμβάνει να δίνει συνεντεύξεις- είχε διαφωνήσει με το ασυμβίβαστο. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος το πήγε παραπέρα κάνοντας λόγο για «επιδεικτικά ανιστόρητη πολιτική επιχειρηματολογία» την οποία και κατέρριψε.

Είτε μπορούν να το αρθρώσουν οι κυβερνώντες -με πρώτο τον πρωθυπουργό- το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει γαλάζια υπογραφή παρά τις προσπάθειες να παρουσιαστεί σαν διαχρονική παθογένεια. Εδώ δεν έχουμε αποτυχία διαχείρισης ενός οργανισμού με διαχρονικά προβλήματα όπως διατεινόταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης τέλη Ιουλίου στη συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Δεν έχουμε καν μια κυβέρνηση που απέτυχε να πατάξει τη διαφθορά. Έχουμε μια κυβέρνηση που παράγει διαφθορά. Με τον πιο επιτελικό τρόπο. Και τη διαχειρίζεται για κομματική πελατεία.

Το πρωθυπουργικό επιχείρημα πως «κανείς από τους Βουλευτές μας δεν κατηγορείται ότι αποκόμισε οικονομικό όφελος» είναι ύστατης καταφυγής δικαιολογία και τεράστιας πρόκλησης: πρώτον γιατί δεν έχει ξανά υπάρξει τόσο μαζική ποινική εμπλοκή πολιτικών προσώπων στη μεταπολιτευτική ιστορία και δεύτερον, γιατί δεν κατηγορούνται για ίδιον οικονομικό όφελος αλλά για τη λαφυραγώγηση του κράτους.

Μέχρι τώρα η υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών, έδινε το «φιλί της ζωής» σε μια κυβέρνηση που -ελλείψει αντιπάλου- επιβιώνει χωρίς ούτε μια πειστική απάντηση. Το ερώτημα είναι: πόσο θα συνεχίζεται αυτή η ανοχή ; Το σίγουρο είναι ότι όσο συνεχίζεται, η δημοκρατία μας περνάει τις χειρότερες στιγμές της μεταπολιτευτικής της ιστορίας.

Υ.Γ: ως έμπειρος λαϊκιστής ο πρωθυπουργός ήδη επιχειρεί την αλλαγή της ατζέντας ανακοινώνοντας την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών.

Opinion
Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»
Editorial 08.04.26

«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές
Opinion 07.04.26

«Ο πρόσφατος ανασχηματισμός που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δείχνει ότι το Μαξίμου προσπαθεί να κάνει "damage control", αλλά οι διάλογοι που διέρρευσαν («σε έφτιαξα αλλά μου χρωστάς») δύσκολα ξεχνιούνται».

Στράτος Ιωακείμ
Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 06.04.26

Το διάγγελμα του πρωθυπουργού απέδειξε ότι εξακολουθεί να προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Μνημείο προκλητικότητας ο πολιτικός προϊστάμενος δεκάδων κατηγορουμένων να πλασάρεται ως αναμορφωτής της χώρας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η χαμένη τιμή της ελληνικής κεντροδεξιάς
Editorial 03.04.26

Οι βαριές κουβέντες του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή υπογράμμισαν το ρήγμα που έχει προκαλέσει στον «λαό της δεξιάς και της κεντροδεξιάς» η πρακτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Φαρισαίοι
Ζητείται εκσυγχρονισμός 02.04.26

Δεν έχουμε κανένα σύστημα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ 1-2-3, υποκλοπές, Τέμπη, «συστήματα καταμέτρησης»: όποτε και εάν κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης με την κατσίκα στην πλάτη θα πάει
Editorial 02.04.26

Λίγες κυβερνήσεις έχουν τόσες πολλές ανοιχτές υποθέσεις σκανδάλων όσο αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό θα «εκτιμηθεί» δεόντως και στις εκλογές

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η γενιά της εξάντλησης: Πώς συνηθίσαμε να ζούμε με τον φόβο της επόμενης παγκόσμιας κρίσης
Μόνιμο burnout 02.04.26

Πόλεμοι, ακρίβεια, αβεβαιότητα. Πώς η συνεχής έκθεση σε κρίσεις στέγνωσε τα συναισθήματά μας, δημιουργώντας μια γενιά σε μόνιμο καθεστώς εξάντλησης.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Κρύβεται» η κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ελπίζοντας ότι θα το «ελέγξει» και θα αποφύγει νέες αποκαλύψεις
Editorial 01.04.26

Η απόφαση της κυβέρνησης να αναβάλει τη συζήτηση για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές στη Βουλή, παρατείνοντας την ένοχη σιωπή της, είναι μια απέλπιδα προσπάθεια «χειρισμού» ενός ζητήματος με το οποίο αργά ή γρήγορα θα έρθει αντιμέτωπη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το τέλος του «δουλειά να ‘ναι κι ό,τι να ‘ναι»: Γιατί οι 20άρηδες στην Ελλάδα συγκρούονται με τα αφεντικά
Εργασιακό χάσμα 01.04.26

Τέλος στο «δουλειά να ‘ναι κι ό,τι να ‘ναι». Πώς η Gen Z συγκρούεται με την παραδοσιακή ελληνική εργοδοσία, απαιτώντας σεβασμό και ευελιξία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αυτοκρατορική αλαζονεία
Editorial 31.03.26

Ολοένα και περισσότερο ο πόλεμος στο Ιράν καταδεικνύει την αλαζονεία της ισχύος που δεν συνδυάζεται με μια στρατηγική που να πατάει στην πραγματικότητα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα
Editorial 30.03.26

Με τον καταδικασμένο πρωτόδικα για τις υποκλοπές Ταλ Ντίλιαν να έχει ουσιαστικά προαναγγείλει ότι θα κάνει και νέες αποκαλύψεις, η κυβέρνηση βρίσκεται σε σημαντικό αδιέξοδο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Απέναντι στην κυβέρνηση του Μαξίμου Gate και της έκρηξης ακρίβειας και ανισοτήτων, η χώρα χρειάζεται «επιστροφή στις ρίζες» της δημοκρατικής παράταξης
Editorial 28.03.26

Το να συζητάμε την ανάγκη να γυρίσουμε στις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 1980 δεν είναι νοσταλγία, αλλά αναγκαία συνθήκη για να βγει η χώρα από τα σημερινά αδιέξοδα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Υποκλοπές: Εκ(ν)τροπή
Opinion 27.03.26

Η κυβέρνηση, που περίμενε την καθαρογραμμένη απόφαση, δεν μπορεί πλέον να επικαλείται το πόρισμα του Αρείου Πάγου, το οποίο έχει ξεπεράσει η ίδια η πραγματικότητα

Αναστασία Γιάμαλη
Λέσβος: Αναπτυξιακή αγωνία
Δεν είναι οικόπεδο 27.03.26

Η Λέσβος δεν είναι αντιμέτωπη απλώς με κρούσματα αφθώδους πυρετού, αλλά με την αγωνία εάν θα πληγεί ένας ολόκληρος πολιτισμός

Παναγιώτης Σωτήρης
Πειραιάς: Στο λιμάνι ο Κικίλιας – Πασχαλινές ευχές σε εργαζόμενους και ταξιδιώτες [εικόνες και βίντεο]
Ελλάδα 08.04.26

Στο λιμάνι του Πειραιά ο Κικίλιας - Πασχαλινές ευχές σε εργαζόμενους και ταξιδιώτες [εικόνες και βίντεο]

Το παρών στο λιμάνι του Πειραιά, έδωσε σήμερα Μεγάλη Τετάρτη ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος

Γράφει ιστορία ο Παπανικολάου: Έγινε τρίτος παίκτης με τα περισσότερα ματς στην Euroleague
Euroleague 08.04.26

Γράφει ιστορία ο Παπανικολάου: Έγινε τρίτος παίκτης με τα περισσότερα ματς στην Euroleague

Σπουδαίο επίτευγμα για τον Κώστα Παπανικολάου, καθώς ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων ισοφάρισε το ρεκόρ του Κάιλ Χάινς στην τρίτη θέση των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές στην Euroleague.

Βασίλης Ρίζος: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία του γιου της Θεανώς Φωτίου
Θλίψη 08.04.26

Βασίλης Ρίζος: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία του γιου της Θεανώς Φωτίου

Στο τελευταίο αντίο στον Βασίλη Ρίζο που έφυγε τόσο νέος ξαφνικά από τη ζωή βρέθηκε πλήθος πολιτικών. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και πλήθος στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και της Νέας Αριστεράς στο Α' νεκροταφείο

Betsson: Δύο διπλές προσκλήσεις για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο
Τα Νέα της Αγοράς 08.04.26

Betsson: Δύο διπλές προσκλήσεις για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο

Ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φιλάθλων σε όλη τη χώρα

Τσουκαλάς: Βαρίδι για την κοινωνία ο Μητσοτάκης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε δεξαμενή για προεκλογική καμπάνια της ΝΔ
ΠΑΣΟΚ 08.04.26

Τσουκαλάς: Βαρίδι για την κοινωνία ο Μητσοτάκης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε δεξαμενή για προεκλογική καμπάνια της ΝΔ

«Έχουμε μια κυβέρνηση που 20 περίπου βουλευτές της ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Έχετε δει άλλη χώρα που να συμβαίνει αυτό; Είμαστε πρωταθλητές», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Κεσσές: Να κληθούν όλα τα θύματα των υποκλοπών, έχουν υποχρέωση λογοδοσίας – Η έρευνα έως το 2024 ήταν επιπόλαιη
Σκάνδαλο Predator 08.04.26

Κεσσές: Να κληθούν όλα τα θύματα των υποκλοπών, έχουν υποχρέωση λογοδοσίας – Η έρευνα έως το 2024 ήταν επιπόλαιη

«Η Δικαιοσύνη έχει μια δεύτερη ευκαιρία να κάνει το αυτονόητο, να κάνει τη δουλειά της», υπογράμμισε ο συνήγορος θυμάτων παρακολούθησης Ζαχαρίας Κεσσές, με αφορμή τη νέα έρευνα για τις υποκλοπές

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα, παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά
ΠΑΣΟΚ 08.04.26

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα, παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά

Στη Βαρβάκειο Αγορά περιόδευσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - «Πρέπει σύντομα να υπάρξει πολιτική αλλαγή και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε», τόνισε

Από το κέφι στην παρακμή – Οι δύο όψεις του αλκοόλ για το μυαλό και το σώμα μας
Επιστήμες 08.04.26

Από το κέφι στην παρακμή – Οι δύο όψεις του αλκοόλ για το μυαλό και το σώμα μας

Το αλκοόλ συνοδεύει τη χαρά και τη λύπη μας, διεγείρει και ταυτόχρονα καταστέλλει το μυαλό μας. Οι επιδράσεις του στην ανθρώπινη φυσιολογία εξηγούν γιατί είναι πανταχού παρόν.

Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος – Η Πέρι, ο Τριντό και το κάρμα
Love birds 08.04.26

Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος – Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό ευγνωμονούν το κάρμα

Η Κέιτι Πέρι δημοσιεύει νέα φωτογραφία του Τζάστιν Τριντό σε παιχνιδιάρικη ανάρτηση στο Instagram: «Δεν ήξερα ότι το κάρμα μπορεί να σε ανταμείψει σε τέτοιο βαθμό».

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με τον Πρέσβη της Κίνας
Αυτοδιοίκηση 08.04.26

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με τον Πρέσβη της Κίνας

Η συνάντηση είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα με τον Περιφερειάρχη και τον Πρέσβη να συζητούν και να διερευνούν την περαιτέρω συνεργασία στους τομείς του Τουρισμού, της Επιχειρηματικότητας και της Αγροδιατροφής.

Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους
Πρώην υπουργός Τουρκίας 08.04.26

Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους

«Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα», ανέφερε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ

Monsieur Minimal, εξέλιξη κι ένας διαφορετικός Μουσικός Δείπνος
Το κρατάει αληθινό 08.04.26

«Οι γυναικείες φωνές είναι άποψη» - O Monsieur Minimal, η εξέλιξη, η πατρότητα κι ένας διαφορετικός Μουσικός Δείπνος

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Monsieur Minimal, επέστρεψε με τον 8ο δίσκο του Μουσικός Δείπνος - ένα άλμπουμ γεμάτο από γυναικείες φωνές και «πειραγμένα» κομμάτια

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

