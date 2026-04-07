Μωρό γεννήθηκε σε πτήση προς τις ΗΠΑ – Το μυστήριο με την υπηκοότητα που θα λάβει
- «Κλειστά» ακίνητα: Πώς απαλλάσσονται από φόρο οι ιδιοκτήτες
- Χρυσός: Το κόλπο grosso της Γαλλίας – Τα κέρδη και η επιστροφή των ράβδων από τη Νέα Υόρκη
- Αποκάλυψη in: Η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές και υπουργείο των ΗΠΑ διαψεύδουν την κυβέρνηση για την κρατική επιδότηση του Predator
- Η Αθήνα έχασε τη μάχη: Ο Δημήτρης Μπάσης σκέφτεται να επιστρέψει στο χωριό του
Εν πτήσει γέννησε μια επιβάτης που ταξίδευε από τη Τζαμάικα προς τις ΗΠΑ με την Caribbean Airlines.
Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Κίνγκστον και οι γυναίκα γέννησε πριν το αεροπλάνο προσεγγίσει το αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης.
Τόσο η μητέρα όσο και το νεογέννητο έλαβαν άμεσα ιατρική φροντίδα μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε. Ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας αστειεύτηκε λέγοντας ότι το μωρό θα έπρεπε να ονομαστεί «Κένεντι», καθώς η πτήση είχε προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι, σύμφωνα με το Sky News.
Η Caribbean Airlines εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό: «Η αεροπορική εταιρεία επισημαίνει τον επαγγελματισμό και την ψύχραιμη αντίδραση του πληρώματός της, το οποίο διαχειρίστηκε την κατάσταση σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την άνεση όλων των επιβατών».
Τέτοια περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια, καθώς τα στοιχεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ιατρικής δείχνουν ότι μόλις 74 βρέφη γεννήθηκαν σε πτήσεις μεταξύ του 1929 και του 2018. Από αυτά, τα 71 επέζησαν του τοκετού, όπως αναφέρει το Sky News.
Η Caribbean Airlines επιτρέπει στις έγκυες να ταξιδεύουν χωρίς ιατρική έγκριση μέχρι το τέλος της 32ης εβδομάδας της κύησης, ενώ απαγορεύει τα ταξίδια μετά την 35η εβδομάδα.
Ο Μπραντ Μπερνστάιν, δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα μετανάστευσης, αναφέρει ότι η γέννηση αυτή δημιουργεί μερικά αρκετά ενδιαφέροντα νομικά ερωτήματα.
Σε ένα βίντεο στη σελίδα του στο YouTube, εξήγησε: «Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι… Είναι αυτό το μωρό Αμερικανός πολίτης; Η απάντηση είναι η εξής και εξαρτάται από ένα πράγμα: πού ακριβώς βρισκόταν το αεροπλάνο στον ουρανό τη στιγμή της γέννησης».
«Αν το μωρό γεννήθηκε στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ, τότε σύμφωνα με το 14η Τροπολογία και τους κανονισμούς του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το παιδί αυτό είναι αυτόματα Αμερικανός πολίτης. Αλλά αν το μωρό γεννήθηκε έστω και λίγα λεπτά νωρίτερα εκτός του εναέριου χώρου των ΗΠΑ, δεν είναι Αμερικανός πολίτης», ανέφερε.
- Αδιανόητη αύξηση στα εισιτήρια του μετρό – Χαμός με την απόφαση των Αρχών της Βοστώνης
- Μωρό γεννήθηκε σε πτήση προς τις ΗΠΑ – Το μυστήριο με την υπηκοότητα που θα λάβει
- ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αγοράζει» χρόνο, ψάχνει διέξοδο από το σκάνδαλο – Τα τελευταία «χαρτιά» της κυβέρνησης στην «πόλεμο» φθοράς
- Φράνσις Φορντ Κόπολα: Από το UCLA στον «Νονό»
- Ολυμπιακός: Η 12άδα για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης – Πρόβλημα με Μόρις
- Χρυσός: Το κόλπο grosso της Γαλλίας – Τα κέρδη και η επιστροφή των ράβδων από τη Νέα Υόρκη
- ΟΗΕ: Βέτο Κίνας και Ρωσίας στο σχέδιο απόφασης για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
- ΑΕΚ: Με Γκρέι κόντρα στην Μπανταλόνα
