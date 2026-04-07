Τρίτη 07 Απριλίου 2026
07.04.2026 | 17:18
Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια
Μωρό γεννήθηκε σε πτήση προς τις ΗΠΑ – Το μυστήριο με την υπηκοότητα που θα λάβει
Κόσμος 07 Απριλίου 2026, 20:05

Καθιστική ζωή με… στρατηγική: Να πώς θα προστατεύσετε τον εγκέφαλό σας

Εν πτήσει γέννησε μια επιβάτης που ταξίδευε από τη Τζαμάικα προς τις ΗΠΑ με την Caribbean Airlines.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Κίνγκστον και οι γυναίκα γέννησε πριν το αεροπλάνο προσεγγίσει το αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης.

Τόσο η μητέρα όσο και το νεογέννητο έλαβαν άμεσα ιατρική φροντίδα μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε. Ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας αστειεύτηκε λέγοντας ότι το μωρό θα έπρεπε να ονομαστεί «Κένεντι», καθώς η πτήση είχε προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι, σύμφωνα με το Sky News.

Η Caribbean Airlines εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό: «Η αεροπορική εταιρεία επισημαίνει τον επαγγελματισμό και την ψύχραιμη αντίδραση του πληρώματός της, το οποίο διαχειρίστηκε την κατάσταση σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την άνεση όλων των επιβατών».

Τέτοια περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια, καθώς τα στοιχεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ιατρικής δείχνουν ότι μόλις 74 βρέφη γεννήθηκαν σε πτήσεις μεταξύ του 1929 και του 2018. Από αυτά, τα 71 επέζησαν του τοκετού, όπως αναφέρει το Sky News.

Η Caribbean Airlines επιτρέπει στις έγκυες να ταξιδεύουν χωρίς ιατρική έγκριση μέχρι το τέλος της 32ης εβδομάδας της κύησης, ενώ απαγορεύει τα ταξίδια μετά την 35η εβδομάδα.

Ο Μπραντ Μπερνστάιν, δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα μετανάστευσης, αναφέρει ότι η γέννηση αυτή δημιουργεί μερικά αρκετά ενδιαφέροντα νομικά ερωτήματα.

Σε ένα βίντεο στη σελίδα του στο YouTube, εξήγησε: «Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι… Είναι αυτό το μωρό Αμερικανός πολίτης; Η απάντηση είναι η εξής και εξαρτάται από ένα πράγμα: πού ακριβώς βρισκόταν το αεροπλάνο στον ουρανό τη στιγμή της γέννησης».

«Αν το μωρό γεννήθηκε στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ, τότε σύμφωνα με το 14η Τροπολογία και τους κανονισμούς του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το παιδί αυτό είναι αυτόματα Αμερικανός πολίτης. Αλλά αν το μωρό γεννήθηκε έστω και λίγα λεπτά νωρίτερα εκτός του εναέριου χώρου των ΗΠΑ, δεν είναι Αμερικανός πολίτης», ανέφερε.

Τράπεζες
Καταθέσεις: Γιατί οι προθεσμιακές χάνουν έδαφος – Η στροφή στη ρευστότητα και οι εναλλακτικές αποδόσεις 

Καθιστική ζωή με… στρατηγική: Να πώς θα προστατεύσετε τον εγκέφαλό σας

Κόσμος
Tραμπ: «Στις 20:00 θα συμβεί» – Προειδοποιεί για επίθεση «που δεν έχουν ξαναδεί»

ΟΗΕ: Βέτο Κίνας και Ρωσίας στο σχέδιο απόφασης για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 07.04.26

Το Πακιστάν και η Κολομβία απείχαν, ενώ τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπερψήφισαν το σχέδιο του Μπαχρέιν για τα Στενά του Ορμούζ κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Σύνταξη
Τουρκία: Πυροβολισμοί στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη – Δύο νεκροί
Κόσμος 07.04.26 Upd: 13:17

Συναγερμός στην Κωνσταντινούπολη: Δυο νεκροί σε πυροβολισμούς έξω από το προξενείο του Ισραήλ

«Τρεις ύποπτοι εξουδετερώθηκαν και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν» έξω από το προξενείο του Ισραήλ, όπως αναφέρει η Αστυνομική Διεύθυνση της Κωνσταντινούπολης

Σύνταξη
Μέσα στις υπόγειες πυραυλικές πολιτείες του Ιράν – «Ο γρανίτης που τις προστατεύει είναι εκατομμυρίων ετών»
«Τα σκέφτηκαν όλα» 07.04.26

Δυτικοί αναλυτές εξηγούν την αδιαπέραστη αντοχή σύμφωνα με την οποία κατασκευάστηκαν οι υπόγειες πυραυλικές υποδομές του Ιράν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Τζέι Ντι Βανς: Έφτασε στη Βουδαπέστη και ξεκινά προεκλογικό αγώνα για τον Όρμπαν
Κόσμος 07.04.26

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τον ακροδεξιό Όρμπαν ενόψει των εκλογών της Κυριακής στην Ουγγαρία - Στη Βουδαπέστη ο Τζέι Ντι Βανς

Σύνταξη
«Στις 20:00 θα συμβεί» λέει ο Τραμπ και προειδοποιήσει για επίθεση «που δεν έχουν ξαναδεί»
Κόσμος 07.04.26 Upd: 20:03

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εκπνοή του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, απειλώντας ότι  να εξαφανίσει τη χώρα σε ένα βράδυ χτυπώντας γέφυρες και υποδομές ενέργειας - Η Τεχεράνη προειδοποίησε με σκληρή απάντηση - Όλες οι εξελίξεις στο in

Π. Τσιβόλα-Φ. Πολίτη-Α. Τάνκα
EE: Το μερίδιό της στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί, αλλά οι φτωχοί τα πάνε καλύτερα
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Οι φτωχότερες χώρες και πολίτες της Ευρώπης ανεβαίνουν στην εισοδηματική κλίμακα - και τα στοιχεία δείχνουν ότι η EE είναι πιο συνεκτική από ό,τι ισχυρίζονται οι επικριτές της

Νατάσα Ρουγγέρη
Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον
Μεθοδικά 07.04.26

Με μεθοδικά βήματα το Πεκίνο κατάφερε να αποκτήσει όλα εκείνα που συγκροτούν μια αλυσίδα ανεφοδιασμού που θα αναπτύξει τη χώρα. Βασικός υπεύθυνος της κινεζικής ενδυνάμωσης είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Γάζα: Σκοτώθηκε συμβασιούχος του ΠΟΥ – Αναστέλλει τις διακομιδές του στην Αίγυπτο ο Οργανισμός
Αναστολή διακομιδών 07.04.26

Ο ΠΟΥ είναι «συγκλονισμένος που επιβεβαιώνει» ότι συμβασιούχος του για την παροχή υπηρεσιών στη Γάζα «σκοτώθηκε σε συμβάν ασφαλείας» και αναστέλλει τις ιατρικές διακομιδές στην Αίγυπτο.

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Ψηφοφορία στο ΣΑ του ΟΗΕ σε σχέδιο απόφασης για τη ναυσιπλοΐα
Σχέδιο απόφασης 07.04.26

Σε ψηφοφορία τίθεται σήμερα στο ΣΑ του ΟΗΕ σχέδιο απόφασης για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο «απαιτεί», μεταξύ άλλων, το Ιράν να «σταματήσει αμέσως οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πλοίων».

Σύνταξη
Ρωσία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων στο Νταγκεστάν
Ρωσία 07.04.26

Ολόκληρα χωριά μετατράπηκαν σε απέραντες λίμνες στο Νταγκεστάν εξαιτίας των πλημμυρών, που είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και χιλιάδες να εκτοπιστούν.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αγοράζει» χρόνο, ψάχνει διέξοδο από το σκάνδαλο – Τα τελευταία «χαρτιά» της κυβέρνησης στην «πόλεμο» φθοράς
Η ώρα της κρίσεως 07.04.26

Η πρόταση του πρωθυπουργού περί ασυμβίβαστου άλλαξε πρόσκαιρα την ατζέντα και πρόσφερε χρόνο στην κυβέρνηση να ανασυνταχθεί μετά τις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 11 «γαλάζιοι» βουλευτές δηλώνουν αθώοι και ζητούν άρση ασυλίας. Ο Άδωνις Γεωργιάδης «παίζει τα ρέστα του» μιλώντας για «πολιτική παρέμβαση στη χώρα».

Στράτος Ιωακείμ
Φράνσις Φορντ Κόπολα: Από το UCLA στον «Νονό»
Αρχή ήμισυ παντός 07.04.26

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα ξεκίνησε τη μακρά πορεία του στον κινηματογράφο συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό πανεπιστημίου και κατάφερε να κάνει το παγκόσμιο κοινό να παραληρεί με τις αφηγήσεις του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΟΗΕ: Βέτο Κίνας και Ρωσίας στο σχέδιο απόφασης για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 07.04.26

Το Πακιστάν και η Κολομβία απείχαν, ενώ τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπερψήφισαν το σχέδιο του Μπαχρέιν για τα Στενά του Ορμούζ κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Betsson: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Bet Builder
Τα Νέα της Αγοράς 07.04.26

Η δράση στη Euroleague κορυφώνεται με δύο σπουδαίες αναμετρήσεις που επηρεάζουν άμεσα τη μάχη για την κορυφή και την πρώτη εξάδα, με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να έχουν μπροστά τους απαιτητικές δοκιμασίες απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους, σε μία αγωνιστική που μπορεί να κρίνει πολλά για τη συνέχεια της διοργάνωσης

Σύνταξη
Ρίγος συγκίνησης για τη Μεγαλειώδη 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου
Τα Νέα της Αγοράς 07.04.26

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Εορτές για τα 200 Χρόνια από την Έξοδο στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, στέλνοντας μήνυμα πίστης, ελπίδας και αλληλεγγύης, τόσο στο πανελλήνιο, όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σύνταξη
Σπείρα με έδρα στη Βουλγαρία διέπραττε τηλεφωνικές απάτες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική – Εξιχνιάστηκαν 41 υποθέσεις
Ελλάδα 07.04.26

Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκε μια 48χρονη - Θύματα της εγκληματικής οργάνωσης ήταν ηλικιωμένοι σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Σύνταξη
Χατζηβασιλείου: Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε – Επανέρχεται περσινή υπόθεση χωρίς νέα στοιχεία
Εξηγήσεις 07.04.26

Ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ, που παραιτήθηκε το 2025 από τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ανάρτησή του, αναφέρει ότι η δικογραφία περιλαμβάνει «αβάσιμες εικασίες» και ζητεί την άρση της ασυλίας του

Σύνταξη
«Εσύ τη σκότωσες» – Δαίμονες, εξάρτηση και μια θηλιά – Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ μέσα από τα ημερολόγια του
Κατάρα 07.04.26

Η κατάρα της δυναστείας των Ηνωμένων Πολιτειών, των Κένεντι, επιστρέφει μέσα από τις αποκαλύψεις της νέας βιογραφίας του τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ

Λουκάς Καρνής
Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ ξέρει ότι αμφισβητείται, αλλά δεν έχει… ενημερωθεί
Ποδόσφαιρο 07.04.26

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει τους ανθρώπους που τον ενημερώνουν για ότι λέγεται και γράφεται για το πρόσωπο του, αλλά η συνεργασία του με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού συνεχίζεται κανονικά.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Artemis II: Η ανθρωπότητα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης – Εικόνες που κόβουν την ανάσα
Για πρώτη φορά 07.04.26

Μοναδικές εικόνες κατέγραψε το πλήρωμα του Artemis II. Ορισμένα από τα εντυπωσιακά πλάνα θυμίζουν εικόνες που τραβήχτηκαν από τον αστροναύτη Bill Anders 58 χρόνια νωρίτερα, καθώς το πλήρωμα του «Apollo 8» πετούσε γύρω από τη Σελήνη.

Στράτος Ιωακείμ
Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί μετά από άγριο καυγά μεταξύ τους εν ώρα υπηρεσίας στην περιοχή της Ακρόπολης
Ελλάδα 07.04.26

Το επεισόδιο μεταξύ των δύο αστυνομικών σημειώθηκε χθες το βράδυ - Οδηγήθηκαν στο ΑΤ όπου αλληλομηνύθηκαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία

Σύνταξη
Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσαν την είσοδο στον Κάνιε Γουέστ
Πώς φτάσαμε εδώ 07.04.26

Nωρίτερα φέτος, ο Κάνιε Γουέστ ζήτησε συγγνώμη για τις αντισημιτικές του δηλώσεις και αποκάλυψε ότι υπέστη «ένα τετράμηνο μανιακό επεισόδιο», ωστόσο το Ηνωμένο Βασίλειο,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κ. Μπακογιάννης: Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κ. Δούκας το λοιδόρησε, τώρα όμως του αρέσει και το διαφημίζει
Δήμος Αθηναίων 07.04.26

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας έπειτα από 6 χρόνια εργασιών ανάπλασης με τον Χάρη Δούκα να επιχειρεί να καρπωθεί το έργο και τον Κώστα Μπακογιάννη να του υπενθυμίζει έγινε «όπως την ονειρευτήκαμε και την δρομολογήσαμε».

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

