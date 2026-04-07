Ιράκ: Η απαχθείσα Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με αξιωματούχο

Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον, η οποία απήχθη στη Βαγδάτη, στο Ιράκ, από την ιρακινή παραστρατιωτική οργάνωση Καταΐμπ Χεζμπολάχ, έχει αφεθεί ελεύθερη, σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press. To πρακτορείο ειδήσεων επικαλείται Ιρακινό αξιωματούχο με άμεση γνώση της κατάστασης.

Ο αξιωματούχος είπε ότι η Σέλι Κίτελσον αφέθηκε ελεύθερη το απόγευμα. Νωρίτερα, η Καταΐμ Χεζμπολάχ είχε δηλώσει ότι θα την άφηνε ελεύθερη, υπό τον όρο ότι θα εγκατέλειπε άμεσα το Ιράν. Ο αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεν αποκάλυψε πού βρίσκεται τώρα. Είπε μόνο ότι πριν από την απελευθέρωσή της, κρατούνταν στη Βαγδάτη.

US journalist Shelly Kittleson was abducted in broad daylight in Baghdad on March 31 while reporting on Middle East conflicts. US officials say she had been warned about threats prior to travelling. Iraqi forces pursued the kidnappers, with one suspect arrested after their…



Η Καταΐμπ Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι θα απελευθέρωνε τη Σέλι Κίτελσον, «σε ένδειξη εκτίμησης των πατριωτικών στάσεων του απερχόμενου πρωθυπουργού», Μοχάμεντ Σία Αλ-Σουντάνι. Και πρόσθεσε ότι «αυτή η πρωτοβουλία δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον».

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Associated Press για σχολιασμό.

Υπάρχουν ανταλλάγματα

Η οργάνωση δεν είχε προηγουμένως παραδεχτεί ότι ήταν η υπεύθυνη για την απαγωγή της δημοσιογράφου. Ωστόσο τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράκ ήταν βέβαιοι ότι εκείνη ήταν υπεύθυνη.

Δύο αξιωματούχοι της πολιτοφυλακής, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στο AP, δήλωσαν ότι σε αντάλλαγμα πολλά μέλη της ομάδας που είχαν προηγουμένως συλληφθεί από τις ιρακινές αρχές θα απελευθερώνονταν.

Iraq's Kataib Hezbollah Release Video of Abducted American Journalist Shelly Kittleson She will be released but they had her record this video before her release, labeled as a confession of what she was doing on an intelligence level outside of her role as a journalist.



Η Σέλι Κίτελσον, 49 ετών, ανεξάρτητη δημοσιογράφος, είχε ζήσει στο εξωτερικό για χρόνια πριν από την απαγωγή. Είχε ως βάση της τη Ρώμη και έχει χτίσει ένα σεβαστό όνομα για τη δουλειά της για τη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα το Ιράκ και τη Συρία. Ως ελεύθερη επαγγελματίας, είχε περιορισμένο προϋπολογισμό. Επίσης, στερούνταν την προστασία που παρείχαν οι μεγάλοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί στο προσωπικό τους.

Είχε εισέλθει ξανά στο Ιράκ λίγο πριν από την απαγωγή της. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι την είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα για απειλές εναντίον της, αλλά ότι δεν ήθελε να φύγει.